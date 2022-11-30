Путин открыл новую модельную библиотеку в Бурятии

В Бурятии открылась 12-я по счету модельная библиотека, модернизированная в рамках национального проекта «Культура». По видеоконференцсвязи в церемонии открытия в райцентре Баргузинского района принял участие президент Владимир Путин.

Глава государства поздравил читателей и работников библиотеки с «новым центром с современным интерактивным оборудованием».

«Мы исходили из того, что библиотеки станут современными центрами притяжения, клубами по сути дела, с современным интерактивным оборудованием с хорошим интернетом. Насколько я понимаю, это у вас и получилось», – приводятся слова президента на сайте правительства республики.

На создание нового пространства, обновление библиотечного фонда и оборудования выделено 10 млн рублей из средств федерального бюджета.

«Сегодня библиотека – это креативное пространство с яркой библиотечной мебелью, современным компьютерным оборудованием, в том числе виртуальной реальности. У нас есть профессиональная фотостудия и значительно обновлен книжный фонд», – рассказала директор Баргузинской централизованной библиотечной системы Наталья Постникова.

В новых просторных помещениях появилась большая читательская зона с историко-краеведческим аванзалом, местами для камерного чтения и многофункциональный зал, где есть зона работы с удаленными ресурсами, коворкинг-зона и событийная площадка для работы молодых краеведов и проведения других публичных мероприятий библиотеки.

Библиотека оснащена новой мебелью, современным оборудованием, в том числе и для организации автоматизированного рабочего места для слабовидящих пользователей, новыми книгами, есть доступ к собственным и удаленным электронным ресурсам.

Президент обратил внимание на важность обеспечения достойной оплаты труда работникам сферы культуры.

«Будем сегодня обсуждать вопросы уровня доходов, заработных плат в стране в целом, и в социальной сфере в частности. Ну, в социалке, вообще, такой скромный уровень заработных плат, в библиотеках тем более. Как вы решаете эту проблему?» – обратился он к главе республики.

Глава республики Алексей Цыденов сообщил, что благодаря росту размера средней заработной платы по всем отраслям экономики, удалось выделить дополнительные средства на следующий год на заработные платы работникам бюджетной сферы.

«У нас в этом году средний доход по трудовой деятельности вырос на 20% к уровню прошлого года. Это связано с тем, что большие проекты запустились с высокими зарплатами, и это повлияло на средний уровень доходов по республике в целом», – отметил он.