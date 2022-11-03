Власти Эстонии решили закрыть пешеходный мост между Нарвой и Ивангородом

Эксперты назвали условие прекращения американской оккупации Европы

Политолог Корнилов: Американская оккупация Европы прекратится только в случае гражданской войны в США

США не намерены уходить из Европы. Размещение войск на территории Старого Света является проявлением идеи «американской исключительности», которая легла в основу гегемонизма Вашингтона. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли политологи Станислав Ткаченко и Владимир Корнилов. Ранее Джо Байден заявил о том, что «войска США останутся в Европе надолго».

«США надеются, что их войска останутся в Европе навсегда. Они ввели свой контингент на данную территорию сразу после Второй мировой войны, и зона американской оккупации постепенно расширялась, несмотря на то, что мы свои войска из Европы вывели. Сворачивать свое присутствие там они точно не собираются, вне зависимости от того, что будет происходить на российском направлении», – считает политолог Владимир Корнилов.

«Возможно, им придется немного сократить численность своего контингента, если начнется «движение» на тайваньском направлении. Они этого сильно боятся. Но даже при этом оккупация Европы американскими силами не прекратится. Выход с данных территорий возможен только при условии крупных политических потрясений внутри самих Штатов», – акцентирует эксперт.

«Причем подобное потрясение должно быть сродни распаду Советского Союза. Если в Америке ситуация сложится так, что одна часть страны пойдет против другой, республиканцы вступят в конфликт с демократами, тогда, конечно, сил на удержание военного присутствия в Европе у Вашингтона не хватит», – рассуждает собеседник.

«Гипотетически подобное может произойти. Судя по опросам, в подобное верит множество американцев. Однако состоится подобный кризис или нет, зависит от целого ряда факторов. Точно предугадать не получится», – считает эксперт.

«Кроме того, подобные заявления Байдена – одна из составляющих американского гегемонизма, о котором говорил наш президент в ходе недавней Валдайской речи. Наличие оккупационных войск в Германии или Японии – это один из практических инструментов для сохранения гегемонии, которая базируется на идее «исключительности американской нации», – акцентирует Корнилов.

«Да и термин «мировой порядок, основанный на правилах», используемый администрацией Байдена, появился относительно недавно. Раньше все-таки Америка пыталась ссылаться на нормы международного права или уставные документы ООН. Однако сейчас Штаты даже этим не заморачиваются. Просто объявляют какие-то абстрактные правила, причем под каждый случай появляются новые правила, и все», – констатирует собеседник.

«И неважно, что правила в отношении Украины, когда они кричат о международном принципе нерушимости границ, прямо противоречит тем правилам, которые установили относительно Тайваня, где они плюют на те самые международно признанные границы. Как истинные джентльмены, американцы меняют правила игры на ходу. Не устраивает расклад – просто перетасовал карты», – рассуждает эксперт.

«Фактически все правила, предлагаемые Америкой, можно свести к одному единственному – следуй изменчивой политике США. Причем каждая страна обязана колебаться вместе с генеральной линией партии. Неважно какой – Республиканской или Демократической. Сами американцы плюют на те договоренности, которые были достигнуты при предыдущей президентской администрации», – акцентирует собеседник.

Схожего мнения придерживается Станислав Ткаченко – профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ. «Войска США постоянно находятся в Европе со второй половины 40-х годов прошлого века. Однако до сих пор действует Основополагающий акт Россия – НАТО, согласно которому войска альянса не могут быть размещены в Восточной Европе на постоянной основе. Тем не менее мы видим, что с 2014 года осуществляется направление временных миссий, а уже с 2022-го эти же миссии уже становятся бессрочными и намного более масштабными», – подчеркивает эксперт.

«Фактически идет разрушение международно-правовой базы, которая регулирует присутствие войск НАТО в Восточной Европе. Учитывая текущие тенденции, можно предположить, что войска НАТО действительно надолго задержатся в Европе, однако с точки зрения международного права это противозаконно. Россия будет активно выступать против подобных действий», – считает собеседник.

«В США любят говорить о «международном порядке, основанном на правилах». Однако эти правила никто никогда не видел. Они пишутся «на ходу» по каждому конкретному случаю. Америка пытается преподнести свои желания как нечто, против чего нельзя выступать из-за необходимости вступать в прямую конфронтацию с США», – рассуждает Ткаченко.

«Никакого «мирового порядка, основанного на правилах» как некоего инструмента регулирования международно-правовыми нормами не существует. Даже не стоит рассматривать подобные аргументы как нечто серьезное. И действительно, подобные заявления Джо Байдена – это прямая иллюстрация того, о чем говорил наш президент в ходе Валдайской речи, имея в виду увядающий гегемонизм США», – рассуждает собеседник.

Ранее Президент США Джо Байден, отвечая на вопрос корреспондента Польского радио Марека Валкуски, сообщил, что американские военные надолго останутся в Польше и других странах Североатлантического альянса. Точных сроков и подробностей по действиям США в Европе на данный момент нет.

В марте этого года стало известно, что контингент вооруженных сил США в Европе достиг 100 тысяч военнослужащих на фоне событий на Украине. Это самая большая численность американских военнослужащих на континенте за последние 20 лет. Последний раз столько американских военных базировалось в Европе в 2005 году.

Командование располагает примерно 65 тыс. военнослужащими, размещенных в Европе на постоянной основе, и примерно 35 тысячами, находящихся там же временно. Еще в январе Пентагон довел численность до 80 тыс. военнослужащих. Новые части были переброшены в основном в Польшу, Германию и Румынию.

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