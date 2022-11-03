Герой России Набиев рассказал молодежи о подвигах во время спейоперации

Герой России Набиев рассказал молодежи о подвигах во время спецоперации

О фронтовых буднях и подвигах солдат и командиров российской армии во время спецоперации рассказал на встрече с молодежью во время федерального просветительского марафона «Знание о героях» заместитель командира танкового батальона Герой России гвардии майор Энвер Набиев.

Набиев с первого дня специальной военной операции стал ее участником в составе группировки войск «Восток». Он рассказал молодым людям о том, как под Киевом его рота попала под авианалет, было много тяжелораненых, пришлось на огромных скоростях выстраивать круговую оборону, чтобы дождаться подхода основных сил, оказывать товарищам первую доврачебную помощь, говорится на сайте общества «Знание».

В сентябре этого года он получил звание Героя России за мужество, отвагу и самоотверженность в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

«У нас все получилось. Потом мне дали другую задачу: выстроить засаду по коридору, где противник подвозил свои резервы. Этот коридор мы перекрыли, а потом наши разведчики выяснили, что недалеко от коридора находится воинская часть бункерного типа. Мы составили план ее штурма. Первый раз дерзко в полной темноте залетели в часть на танках, нанесли огневое поражение, но выбить противника не смогли, так как основной состав находился под землей. После этого мы совместно со спецподразделением составили план новой операции, окружили часть и создали такие условия, что у противника было два варианта: погибать или сдаваться. Я очень рад, что они в итоге сдались», – рассказал Набиев.

Отмечается, что Набиеву не удалось избежать ранения. Но по просьбе личного состава и благодаря военным медикам он остался в строю: в окопах кололи антибиотики, обрабатывали и перевязывали раны.

«На своем опыте могу сказать, что грамотное медицинское обеспечение – это одна из главных задач при проведении боевых действий. Большое спасибо нашим санинструкторам, фельдшерам, всем медработникам, которые рискуют каждый день под огнем, чтобы спасти чужие жизни. Они очень смелые люди. Половина случаев гибели военнослужащих при боевых действиях связана с потерей крови и тем, насколько правильно им оказана первая или доврачебная помощь. Мы очень ценим и бережем наших медиков», – рассказал Набиев.

Он поблагодарил своих родителей, семью и коллег за то, что он получил звезду Героя России, отметив, что это не только его заслуга.

Энвер Набиев стал третьим профессиональным военным из Дагестана, получившим звание Героя Российской Федерации за исполнение воинского долга в ходе СВО. Также почетное звание было посмертно присвоено старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову, а недавно его удостоился командующий 2-м армейским корпусом Народной милиции Луганской Народной Республики генерал-майор Эседулла Абачев.