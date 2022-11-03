В Кузбассе открыли Мемориал Воину-Освободителю

В Кемеровской области открыли Мемориал Воину-Освободителю

В Кемеровской области прошло открытие Мемориала Воину-Освободителю, он посвящен боевой доблести всех сибиряков, сражавшихся во время Великой Отечественной, сообщили в правительстве региона.

В центре комплекса установлена точная копия памятника советскому солдату, который был открыт в берлинском Трептов-парке в 1949 году. Решение увековечить подвиг Николая Масалова в Кемерове было принято после того, как в Германии отказались вернуть его имя в списки почетных граждан Берлина. Инициативу губернатора Кузбасса Сергея Цивилева поддержал президент Владимир Путин, сообщается на сайте областного руководства.

«Мы открываем Мемориал Воину-Освободителю, посвященный героям-сибирякам, победившим фашизм. Идея этого Мемориала родилась в прошлом году для увековечивания памяти нашего земляка Николая Масалова, который 30 апреля 1945 года в центре Берлина спас немецкую девочку из-под обстрела. Рискуя жизнью, он совершил величайший подвиг русского солдата, для которого человеческая жизнь превыше всего. Тогда ради победы над нацизмом объединились и армия, и народ. И мы победили. Сегодня в условиях специальной военной операции народ и армия сплотились вновь. Наши кузбасские воины уходили с этой площади, она уже стала святой для них. Сегодня мы даем старт празднованию в следующем году 80-летия побед в Сталинградской и Курской битвах. Вместе с нами открывают этот комплекс губернатор Волгоградской области Андрей Иванович Бочаров и губернатор Курской области Роман Владимирович Старовойт. Сибиряки внесли огромный вклад в победу над фашизмом, только в Сталинградской битве участвовало свыше 200 тыс. воинов из Сибири», – сказал Цивилев.

Он отметил, что первую награду Масалов получил за оборону Сталинграда. Мемориал, где увековечен его подвиг, станет символом не только для жителей Кемеровской области, но и для всей России.

В открытии также принял участие зампред Госдумы Сергей Неверов. Он поблагодарил губернатора и его команду за воплощение и реализацию решения о возведении мемориального комплекса.

«Воплощением характера русского солдата во время Великой Отечественной войны стал наш земляк Николай Масалов. А опыт прошлого показывает, что уроки истории нужно помнить. И сегодня наши ребята на спецоперации проводят денацификацию территорий, где люди хотят говорить по-русски и быть вместе с Россией. Победа будет за нами. Так было в истории всегда», – сказал он.