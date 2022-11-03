Надана Фридрихсон оценила значимость просветительского марафона «Знание о героях» в условиях СВО

В рамках СВО каждый день простой солдат совершает настоящий подвиг. Важно, чтобы это осознавало и молодое поколение, склонное создавать себе кумиров. Таким мнением с газетой ВЗГЛЯД поделилась военный корреспондент Надана Фридрихсон, участница марафона «Знание о героях», организованного российским обществом «Знание».

«В истории России всегда есть герои. Другое дело, что сегодня герои появляются, что называется, «в режиме онлайн», поскольку идут активные действия в зоне проведения специальной военной операции. Важно, чтобы молодое поколение знало, что есть конкретные люди из плоти и крови, с именем и фамилией, которые действительно защищают безопасность России и каждого ее гражданина», – сказала военный корреспондент Надана Фридрихсон.

«На линии боевого соприкосновения не бывает ни дня без подвига. Хотелось бы, чтобы как можно больше молодых ребят знали об этом. Важно, чтобы сегодняшние герои становились для них кумирами. Есть такое выражение – «не сотвори себе кумира». И с ним сложно спорить, но молодые люди склонны к этому. Хорошо и правильно, что им интегрируют именно этих персонажей», – рассуждает эксперт.

«За границей, к сожалению, пока не понимают, почему Россия пошла на такой шаг. Хотя мы уже неоднократно об этом говорили. Сейчас же необходимо, чтобы русские люди за рубежом осознали истинные цели СВО», акцентирует собеседница.

«Есть понятие «медийный фон», с которым нам надо учиться работать. Участники спецоперации – в первую очередь российские герои. Чтобы они стали героями международного масштаба, нам надо выиграть еще и в этой информационной войне, в том числе с помощью военкоров», – считает военный корреспондент.

«При этом самая большая сложность в работе военного корреспондента – это попасть в эпицентр событий. Дело в том, что солдаты не всегда хотят брать с собой журналиста. Ведь любая оплошность – случайное раскрытие позиции или «слитая» геолокация – могут стоить жизни не только журналисту, но и военным. Кроме того, иногда происходят настолько горячие события, что брать нас просто небезопасно. Поэтому здесь нужно проявлять большую осторожность», – заключила Фридрихсон.

Федеральный просветительский марафон «Знание о героях» открылся 3 ноября 2022 года. Организатором выступило российское общество «Знание». Событие транслировалось в прямом эфире на многомиллионную онлайн-аудиторию. Спикерами стали современные герои России – выдающиеся государственные деятели, ученые, представители сферы культуры, искусства, спорта, участники специальной военной операции, волонтеры, медики.

Молодых россиян собрали в арт-центре «Ветошный», где на открытии марафона перед ними выступил помощник президента РФ Владимир Мединский. В своей речи политик отметил, что «Россия всегда была страной героев».

В рамках проекта в Государственном историческом музее также откроется выставка графических новелл, посвященная военным, удостоившимся звания «Герой России» в ходе боевых действий в Донбассе.