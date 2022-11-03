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Надана Фридрихсон оценила значимость просветительского марафона «Знание о героях» в условиях СВО
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В рамках СВО каждый день простой солдат совершает настоящий подвиг. Важно, чтобы это осознавало и молодое поколение, склонное создавать себе кумиров. Таким мнением с газетой ВЗГЛЯД поделилась военный корреспондент Надана Фридрихсон, участница марафона «Знание о героях», организованного российским обществом «Знание».
«В истории России всегда есть герои. Другое дело, что сегодня герои появляются, что называется, «в режиме онлайн», поскольку идут активные действия в зоне проведения специальной военной операции. Важно, чтобы молодое поколение знало, что есть конкретные люди из плоти и крови, с именем и фамилией, которые действительно защищают безопасность России и каждого ее гражданина», – сказала военный корреспондент Надана Фридрихсон.
«На линии боевого соприкосновения не бывает ни дня без подвига. Хотелось бы, чтобы как можно больше молодых ребят знали об этом. Важно, чтобы сегодняшние герои становились для них кумирами. Есть такое выражение – «не сотвори себе кумира». И с ним сложно спорить, но молодые люди склонны к этому. Хорошо и правильно, что им интегрируют именно этих персонажей», – рассуждает эксперт.
«За границей, к сожалению, пока не понимают, почему Россия пошла на такой шаг. Хотя мы уже неоднократно об этом говорили. Сейчас же необходимо, чтобы русские люди за рубежом осознали истинные цели СВО», акцентирует собеседница.
«Есть понятие «медийный фон», с которым нам надо учиться работать. Участники спецоперации – в первую очередь российские герои. Чтобы они стали героями международного масштаба, нам надо выиграть еще и в этой информационной войне, в том числе с помощью военкоров», – считает военный корреспондент.
«При этом самая большая сложность в работе военного корреспондента – это попасть в эпицентр событий. Дело в том, что солдаты не всегда хотят брать с собой журналиста. Ведь любая оплошность – случайное раскрытие позиции или «слитая» геолокация – могут стоить жизни не только журналисту, но и военным. Кроме того, иногда происходят настолько горячие события, что брать нас просто небезопасно. Поэтому здесь нужно проявлять большую осторожность», – заключила Фридрихсон.
Федеральный просветительский марафон «Знание о героях» открылся 3 ноября 2022 года. Организатором выступило российское общество «Знание». Событие транслировалось в прямом эфире на многомиллионную онлайн-аудиторию. Спикерами стали современные герои России – выдающиеся государственные деятели, ученые, представители сферы культуры, искусства, спорта, участники специальной военной операции, волонтеры, медики.
Молодых россиян собрали в арт-центре «Ветошный», где на открытии марафона перед ними выступил помощник президента РФ Владимир Мединский. В своей речи политик отметил, что «Россия всегда была страной героев».
В рамках проекта в Государственном историческом музее также откроется выставка графических новелл, посвященная военным, удостоившимся звания «Герой России» в ходе боевых действий в Донбассе.
Вассерман объяснил возвращение Собчак в Россию
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Обвиняемые по делу у вымогательстве у главы Ростеха могли взять всю вину на себя в надежде, что Ксения Собчак им поможет потом, предположил в комментарии газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман, комментируя заявление матери Собчак сенатора Людмилы Нарусовой о том, что у дочери нет никакого статуса в деле о вымогательстве и она скоро вернется в Россию.
Сенатор Людмила Нарусова сообщила, что у ее дочери телеведущей Ксении Собчак нет никакого статуса в деле о хищении. Кроме того, по ее словам, адвокаты «обжалуют сам факт обыска», который прошел в загородном доме журналистки в подмосковном коттеджном поселке Горки-8. Также сенатор отметила, что ее дочь в скором времени вернется в страну.
«Думаю, что Нарусова права. Полагаю, что обвиняемые по делу решили взять всю вину на себя в надежде, что Собчак потом им, когда они отсидят свое и выйдут, чем-то поможет. Я, правда, подозреваю, что эта надежда не оправдается. В рамках той тусовки, к которой принадлежат Нарусова и Собчак, уже оказанная услуга не стоит ни гроша. Но, возможно, они надеются, что они смогут шантажировать Ксению Анатольевну угрозой разглашения ее роли в этой системе вымогательств», – высказал мнение Вассерман.
Собеседник полагает, что Собчак должна была знать, если кто-то из ее ближнего окружения начал бы размещать компромат на принадлежащих ей ресурсах.
«Я не исключаю, что она все-таки рискнет вернуться в надежде на то, что эти деятели взяли вину на себя. Но также я очень надеюсь, что хотя бы из числа свидетелей по делу ее не исключат. Скорее всего, она вернется, так как теми методами, которыми зарабатывает она, можно зарабатывать только в Российской Федерации, а не в других местах», – говорит депутат.
Ранее источник в правоохранительных органах заявил, что Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех», возбужденному в отношении коммерческого директора тележурналистки Кирилла Суханова и бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского.
После этого телеведущая уехала из России через Белоруссию в Литву, использовав при въезде в республику израильский паспорт.
28 октября стало известно, что следователь МВД отменил постановление о привлечении Ксении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова.
Медведев сообщил о появлении в России «жовто-блакитных» диверсантов
Зампред Совбеза Медведев предупредил украинских диверсантов о возможности исключений в моратории на смертную казнь
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Действующий на российской территории мораторий на смертную казнь может быть преодолен, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о диверсиях, совершаемых проукраински настроенными террористами.
«На территории России начали действовать разнообразные жовто-блакитные диверсанты. Молодые иностранные студенты, совсем недавно достигшие совершеннолетия, вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе. Мол, из-за того, что не согласны с политикой нашей страны», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что Россия приняла этих людей и дала возможность получать образование, но в ответ началась подготовка терактов и диверсий. Зампред Совбеза отметил, что есть и случаи поджогов военкоматов и разрушений других государственных объектов, и даже случаи убийства россиян украинцами.
«Насквозь отбитые мозги сейчас дело, увы, привычное. И вопрос даже не в конкретных отморозках, иностранных и «своих». Просто надо вспомнить, что во время Великой Отечественной войны с саботажниками, которые по приказу фашистских убийц вели подрывные работы в тылу, никто не цацкался. Приговор таким негодяям был один – расстрел без суда и следствия. Прямо на месте преступления», – добавил Медведев.
По словам политика, совершившие подобные деяния в военное время не имеют «ни возраста, ни национальности, ни даже права на защиту своей жизни», но сейчас в России действует мораторий на смертную казнь.
«Весьма гуманно. В отличие, кстати, от всех крупнейших стран с ядерным оружием (США, КНР, Индии). Хотя, еще раз подчеркну, и в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества», – заключил Медведев.
Напомним, в Уфе суд арестовал четверых подозреваемых в теракте. Как пишет «Регнум», по версии следствия, с 18 по 25 октября обвиняемые совершали теракты, поджигали объекты ОАО «Российские железные дороги» в Уфимском районе и Калининградском районе Уфы.
27 октября двое подозреваемых были задержаны при попытке поджечь пост секционирования «Правая Белая» на улице Ущелье в Уфе. Трем подозреваемым по 18 лет, одному – 17.
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Грета Тунберг призвала к «свержению всей капиталистической системы»
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Шведская эко-активистка Грета Тунберг призвала к «свержению всей капиталистической системы», а также обвинила капитализм в «колониализме, империализме, угнетении, геноциде» и «расистском, репрессивном экстракционизме».
В лондонском Royal Festival Hall, где состоялся «детский крестовый поход» в честь выхода «Климатической книги», манифеста Греты Тунберг, эко-активистка произнесла еще более радикальную речь о необходимости оказывать давление на политических лидеров больше, чем было прежде, пишет The Telegraph.
«Нет никакого «возврата к нормальной жизни». Нормальной была система, которая дала нам климатический кризис, система «колониализма, империализма, угнетения, геноцида», «расистского, репрессивного экстракционизма». Климатическая справедливость – это часть общей справедливости; вы не можете иметь одну без других. Мы не можем доверять элитам, порожденным этой системой, противостоять ее недостаткам», – сказала Тунберг.
В своей книге Тунберг опиралась на работы Джейсона Хикеля, Кейт Раворт, Наоми Кляйн, для которых климатический кризис не является рукотворным, а порожден капитализмом, как и другие формы социальной несправедливости, от которых страдает общество.
В этих работах отмечается, что рост ВВП сопровождается увеличением выбросов углекислого газа. Выходом из этого положения может стать отказ богатых стран от экономической экспансии как социальной цели, пишет издание.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Тунберг заявила протест против вступления своей родины в НАТО. Это весьма нетипично как для Тунберг, прежде избегавшей чисто политических вопросов, так и для европейских «зеленых», которые расширение альянса обычно поддерживают.
Эрдоган заявил об изменении отношения Шольца к России
Канцлер Германии Олаф Шольц изменил свое отношение к России и выступает за необходимость поиска точек соприкосновения, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам турецкого лидера, которого процитировало издание Daily Sabah в соцсети Twitter (заблокирована в России), канцлер Германии Шольц, занимавший месяц назад совершенно иную позицию в отношении президента РФ Владимира Путина, изменил свое отношение к России, подчеркнув необходимость найти общий язык, передает РИА «Новости».
Эрдоган также отметил решающее значение «дипломатии лидеров» в устранении проблем на международной арене.
Напомним, в среду президент РФ Владимир Путин проинформировал президента Индонезии Джоко Видодо о возобновлении участия России в «зерновой сделке». Российский лидер подчеркнул, что РФ выйдет из соглашения в случае нарушения Украиной своих обязательств.
Военный аналитик Онуфриенко: Российские войска вынудили ВСУ отойти из-под Херсона
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Россия создала эшелонированную оборону и подтягивает дополнительные силы, поэтому ВСУ теряют численное преимущество. Вероятно, сейчас они немного отошли вглубь подконтрольной территории и пытаются пополнить резервы. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя военную обстановку на Николаево-Криворожском направлении.
«Судя по тому, что происходит в последнюю неделю, прощупывание противником линии фронта, в том числе на Херсонском направлении, значительно ослабло, но не исчезло. Только за минувшие сутки наиболее активные вылазки замечены под Бериславом, в районе сел Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатка», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Вероятно, снижение активности ВСУ связано с тем, что мы подтянули дополнительную живую силу. В первую очередь это делалось именно на Херсонском направлении, как наиболее опасном», – рассуждает собеседник.
«Помимо этого, противник мог осознать, что у нас идет постоянное насыщение линии фронта не только личным составом, но и дополнительным вооружением. И в связи с этим украинское командование приняло решение об отводе ВСУ вглубь тыла для наращивания группировки», – продолжил эксперт.
«Так как укрепление линии обороны с нашей стороны ведется по всем ключевым направлениям, ВСУ для мощной атаки потребуется сконцентрировать максимум сил на том или ином участке. Но в случае нашего наступления на другом участке фронта перебросить силы они уже не успеют», – отмечает военный аналитик.
Он также уверен, что при постоянных попытках прощупать и прорвать нашу линию обороны противник рискует растерять большую часть своих резервов. «Я также не исключаю, что командование ВСУ поставило крест на идее битвы за Херсон. Ведь после того, как ВСУ заняли часть степей с редкими населенными пунктами, никаких других серьезных успехов они не достигли», – заключил Онуфриенко.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире телеканала «Соловьев Live» рассказал, что все попытки ВСУ пробить линию обороны отбиваются, ситуация некритична, массового скопления украинских войск на линии фронта нет. По его словам, линия обороны настолько мощная, что ВСУ не знают, что им делать и с какой стороны к ней подойти.
Как сообщили в Минобороны, накануне на Николаево-Криворожском направлении российскими войсками предотвращены попытки прорыва ВСУ в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки Херсонской области. В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено 105 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин и семь единиц автомобильной техники.
Стремоусов также сообщил, что вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления на Бериславском направлении в Херсонской области, которая была отбита союзными силами.
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В Киеве раскупили хлеб и начали готовить еду на кострах
Очевидцы сообщают, что в связи с отключениями электроэнергии жители Киева готовят еду на улице
Жители Киева рассказали, что из-за отключений электричества в городе готовят еду на костре в лесу, а накануне в панике скупали хлеб.
По их словам, отключения электроснабжения в городе происходят бессистемно – отключают электричество в домах с электроплитами, однако оно есть в некоторых домах с газовыми плитами, передает ТАСС.
Очевидцы рассказывают, что в лесу много людей, дрова рубят, готовят на костре.
При этом отмечается, что многие троллейбусные маршруты заменили автобусными. Людей на улице стало вдвое меньше.
Минобороны России сообщило о нанесении высокоточных ударов по системам военного управления и энергетики Украины, цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены.
Систематические удары по энергетической инфраструктуре Украины наносятся с начала октября. Наиболее яркие атаки фиксировались 10 октября, а также 17 и 18 октября. Однако масштаб атак за 31 октября превзошел предыдущие дни.
Эксперт: Запад предлагает Украине ненужную ей электроэнергию
Европейские политики говорят, что ЕС готов направлять на Украину электроэнергию. Но Украина может и сама вырабатывать электричество, у нее после российских ракетных ударов возможности распределять ее сильно ограничены, заявил газете ВЗГЛЯД политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян.
Высокоточные удары Вооруженных сил России по энергетической инфраструктуре Украины направлены в первую очередь на изматывание противника, говорит Туманян. При этом, по его словам, Россия практически не наносит удары по объектам, генерирующим электроэнергию, целями является инфраструктура, обеспечивающая трансформацию и распределение электроэнергии.
«Такой подход преследует несколько целей. Во-первых, мы осложняем снабжение ВСУ по железной дороге. Составы, как правило, работают на электрической тяге, а в условиях отсутствия электроэнергии дизельные тепловозы не могут стать полноценной заменой в силу своих конструктивных особенностей. К тому же европейцы не могут поставлять на Украину свои электропоезда из-за разницы в ширине колеи», – сказал он.
Во-вторых, создаются проблемы для тылового обеспечения ВСУ, которые без электричества лишаются производственно-ремонтной базы, добавил эксперт.
«На фоне этих проблем у Киева европейские политики решили сыграть в привычный популизм, даже не вникая в суть проблемы: еврокомиссар по энергетике заявила, что ЕС готов направлять на Украину электроэнергию. Но дело в том, что Украина может и сама вырабатывать электричество, только возможности распределять его уже сильно ограничены, в том числе и в случае поставок электроэнергии из Евросоюза», – заключил он.
Напомним, в понедельник ВС России продолжили воздействие на объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате новой волны ударов ракетами и дронами повреждены 18 объектов в десяти регионах страны.
Систематические удары по энергетической инфраструктуре Украины наносятся с начала октября. Наиболее мощные атаки фиксировались 10 октября, 17 и 18 октября, а также 31 октября.
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Рогов: Сорвана попытка Украины организовать теракт на Запорожской АЭС
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Сорвана попытка Украины организовать теракт на Запорожской АЭС
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На Запорожской АЭС удалось предотвратить теракт, заказчиком которого были власти Украины, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что на Запорожской АЭС предотвращен теракт, заказчиком которого является режим Зеленского. Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», по имеющимся у него сведениям, Украина готовила взрыв с весны – на территории атомной станции обнаружили схрон со взрывчаткой, оставленный ВСУ еще в феврале-марте. Предполагалось, что подрыв должен был осуществить один из сотрудников АЭС, которого завербует СБУ, уточнил представитель администрации Запорожской области. Как сообщил Рогов, целью диверсии являлось желание уничтожить тепломагистраль, связывающую атомную станцию с Энергодаром, тем самым оставив население города этой зимой без тепла, передает РИА «Новости».
Накануне в МИД заявили, что Минобороны России изучает вопрос создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
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Зеленский призвал зрителей чешского ТВ не бояться ядерной войны
Не стоит бояться возможности ядерной войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью чешскому телевидению.
«Не уверен, не хочу давать оценку... Я считаю, что бояться этого не надо, бояться не надо Россию», – передает РИА «Новости» заявление Зеленского, который ответил так на вопрос, возможна ли ядерная война.
При этом ранее Россия предупреждала, что Киев намеревался совершить провокацию с применением «грязной бомбы», и сейчас он хочет замести следы. Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Украина способна сделать «грязную бомбу» и на других объектах, вне списка проверки МАГАТЭ.
Российские войска за сутки уничтожили более 500 военных ВСУ на трех направлениях
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За последние сутки российские военные на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях ликвидировали несколько сотен украинских военных, сообщает Минобороны.
ВСУ на Купянском направлении попытался атаковать двумя батальонами в направлении поселков Ягодное, Николаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка ЛНР, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Наступление было отброшено на исходные позиции, ликвидировано до 150 украинских военных и наемников, шесть танков, пять БМП и 10 автомобилей.
«На Краснолиманском направлении российские войска вели огневое поражение противника дальнобойной артиллерией, штурмовой и армейской авиацией на дальних подступах. Попытки ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка ЛНР пресечены», – добавили в министерстве.
На этом направлении ликвидировали порядка 250 бойцов ВСУ, а также два танка, две БМП, пять пикапов и два других автомобиля.
На Николаево-Криворожском направлении пресечена попытка прорыва ВСУ в сторону поселков Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки Херсонской области, противник отброшен на исходные позиции. Ликвидировано 105 украинских военных, два танка, девять бронированных машин, семь автомобилей. Уничтожена украинская радиолокационная станция наведения и целеуказания ЗРК С-300.
Также поражен пункт управления 15-го полка нацгвардии Украины у населенного пункта Кировск в ДНР, 73 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях. В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение взводу реактивных систем залпового огня «Ураган» ВСУ в районе населенного пункта Малые Проходы Харьковской области. Также уничтожены: склад боеприпасов в районе населенного пункта Елизаветовка ДНР и хранилище топлива для украинской военной техники в районе населенного пункта Смела Черкасской области», – говорится в сообщении.
У населенного пункта Пасека Харьковской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины. Во вторник ВСУ также безуспешно пытались наступать на Купянском направлении, все атаки были отражены, противник потерял 150 человек.
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Оператор «Северного потока» назвал размеры воронок в местах диверсии на газопроводах
Оператор «Северного потока» Nord Stream AG завершил начальный сбор данных на месте повреждения
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На морском дне обнаружены кратеры техногенного характера, участок трубы «Северного потока» полностью разрушен, говорится в сообщении компании Nord Stream AG.
Компания сообщила, что завершила первоначальный сбор данных на месте повреждения первой нитки газопровода в исключительной экономической зоне Швеции. По предварительным результатам исследования Nord Stream AG, на морском дне обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от 3 до 5 м на расстоянии около 248 м друг от друга. Участок трубы между кратерами полностью разрушен, радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 м, передает ТАСС.
Специалисты компании продолжают анализировать полученные в ходе обследования данные.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Газпром допустили к обследованию места подрыва «Северных потоков». По словам главы государства, глава Газпрома Алексей Миллер доложил, что на месте взрыва обнаружены две воронки три и пять метров глубиной. Как рассказал президент, «вырвало трубу длиной 40 метров, всего трубы разошлись на 259 метров».
26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» устроили теракты. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявлял, что расследование ведут без взаимодействия с российской стороной, чтобы продвигать удобную для Запада версию.
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) задался вопросом о том, как «русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы «Северного потока» совместно с США».
По его словам, произошло это потому, что Лиз Трасс воспользовалась своим iPhone, чтобы отправить сообщение Блинкену. В сообщении, по словам Доткома, говорилось: «Все сделано». Он уточнил, что сообщение было отправлено через минуту после взрыва на трубопроводе и до того, как кто-то еще об этом узнал.
Предприниматель при этом утверждает, что информация поступила не с того телефона Трасс, который, по данным СМИ, взломали хакеры. При этом он не поясняет, откуда получил информацию.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Великобритании ответить на вопрос о переписке Трасс с Блинкеном.
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Депутат: Россия на своих условиях возобновила участие в «зерновой сделке»
Депутат Матвейчев рассказал о выгодах России от участия в «зерновой сделке»
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Участники «зерновой сделки» согласились на условия Москвы в обмен на возобновление этого соглашения, причем речь идет не только о материальных, но и геополитических выгодах для Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Олег Матвейчев. О возобновлении участия России в «зерновой сделке» ранее объявил президент Путин.
«Россия получит серьезные выгоды от возобновления своего участия в «зерновой сделке». Что это за выгоды, публично пока не раскрывается, но, по всей видимости, они перекрывают ущерб от террористических атак Украины», – считает зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, профессор Финансового университета при правительстве Олег Матвейчев.
У некоторых наблюдателей сложилось ошибочное впечатление, что на «зерновой сделке» зарабатывают исключительно Украина, Турция, Западная Европа, а Россия только теряет, потому что были совершены теракты против Крыма, отметил депутат. «Однако не про все договоренности следует рассказывать публично. Есть вещи, которые, будучи обнародованы, могут принести ущерб интересам РФ», – подчеркнул Матвейчев.
«Мы заявили после теракта, что приостанавливаем участие в «зерновой сделке», если она не будет выполняться на наших условиях. Следовательно, другие участники этой сделки пошли на требования России, по всей видимости, речь может идти о миллиардах долларов», – пояснил депутат, добавив, что кроме материальных, Россия получает также геополитические выгоды.
О возобновлении участия России в «зерновой сделке» сообщило в среду Минобороны РФ. Это произошло после того, как Киев дал письменные гарантии о неиспользовании гуманитарного коридора и своих портов для ведения боевых действий против России – благодаря участию ООН и содействию Турции, пояснили в Минобороны.
Позднее возобновление участия России подтвердил в разговоре с президентом Индонезии Джоко Видодо и президент Владимир Путин. На сайте Кремля сообщается, что Путин «информировал о ситуации, сложившейся вследствие использования киевским режимом морского гуманитарного коридора для диверсии против инфраструктуры и кораблей Черноморского флота в Севастополе и о том, что, получив необходимые гарантии украинской стороны о неиспользовании гуманитарного маршрута в военных целях, Россия возобновляет реализацию зерновой сделки».
Была отмечена готовность Москвы предоставить значительные объемы зерновых беднейшим странам как гуманитарную помощь, Видодо поддержал такой подход.
Напомним, Россия объявила о приостановке своего участия в «зерновой сделке» в субботу после атаки украинских беспилотников в Севастополе на корабли Черноморского флота.
Экономист Иван Лизан отметил по этому поводу, что гарантом сделки теперь становится Турция, а «гарантии Киева не стоят даже бумаги, на которой они изложены». «Интерес Турции понятен – ее элиты зарабатывают политические очки, повышая свою роль в Черноморском бассейне, а также деньги, получая возможность покупать интересующие их объемы зерновых по приятным ценам», – пояснил эксперт.
Лизан считает, что Россия, прежде всего, заинтересована в выполнение Западом обязательств «по зерну и удобрениям». «На данном этапе – в силу особенностей собранного на Украине урожая – РФ и Украина напрямую на мировом рынке зерновых не конкурируют. Напротив, РФ достаточно быстро отбирает экспортные рынки у Украины, которая становится поставщиком кукурузы для Евросоюза», – добавил экономист.
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Патрушев счел неадекватными слова Зеленского о ядерном ударе по России
Патрушев: Слова о превентивном ядерном ударе по России говорят о неадекватности Киева
Слова Владимира Зеленского о необходимости превентивного ядерного удара по России подтверждают неадекватность киевского режима, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.
Как сказал Патрушев на встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве, заявление Зеленского подтверждает неадекватность нынешнего руководства Украины, передает РИА «Новости».
Он также сообщил о предотвращении российскими спецслужбами террористического акта на Запорожской АЭС, передает ТАСС.
«Украинские неонацистские войска продолжают обстрелы из западного оружия Запорожской АЭС, что может привести к глобальной катастрофе. К сожалению, визит делегации МАГАТЭ на станцию не привел к прекращению атак на ЗАЭС и осуждению киевского режима со стороны международного сообщества», – добавил он.
Ранее в четверг председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на Запорожской АЭС удалось предотвратить теракт, заказчиком которого были власти Украины. По его словам, Украина готовила взрыв с весны – на территории атомной станции обнаружили схрон со взрывчаткой, оставленный ВСУ еще в феврале-марте.
Мизулина: Запад с территории Украины готовит протестные акции в России 4 ноября
Мизулина сообщила о подготовке протестных акций в некоторых регионах в День народного единства
Лига безопасного интернета фиксирует появление большого количества экстремистских призывов к проведению протестных акций на территории России в День народного единства России, который отмечают 4 ноября, сообщила директор лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
Она отметила, что акции подогревают из-за рубежа, в первую очередь с территории Украины.
«Работаем над этой информацией, над этими экстремистскими призывами совместно с правоохранительными органами, МВД в оперативном режиме. Наша команда занимается таким мониторингом. Но надеемся, что все-таки такие попытки не пройдут и большого количества людей они на улицы вывести не смогут», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение Мизулиной, которая выступила в рамках итогового форума Общественной палаты России «Сообщество», который проходит в Музее Победы в Москве.
По словам Мизулиной, наибольшее количество таких призывов фиксируется на территории Бурятии, Якутии, Тувы, ряда других регионов.
«Мы все с вами в преддверии большого государственного праздника, Дня народного единства. Несмотря на все попытки Запада расколоть наше общество, особенно вокруг темы специальной военной операции, мы все равно все вместе, мы едины, единая большая страна, которая все трудности преодолеет и выйдет из этой ситуации победителем», – заключила она.
Путин: Россия выйдет из зерновой сделки, если Украина нарушит свои гарантии
Путин заявил, что Россия выйдет из зерновой сделки, если Украина нарушит гарантии ее безопасности
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Украина дала гарантии и заверения, что гуманитарные коридоры для вывоза зерна не будут использоваться Киевом для военных целей. В случае нарушения Украиной своих обязательств Россия выйдет из зернового соглашения, заявил президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности России.
«Всем известно, что, к сожалению, Украина использовала этот гуманитарный коридор для попыток нанесения ударов по Черноморскому флоту России, и в этой связи нами было принято решение приостановить наше участие в этих зерновых конвоях», – заявил Путин, сообщает сайт Кремля.
По словам президента, Россия потребовала от украинской стороны заверений и гарантий в том, что ничего подобного в будущем происходить не будет, что гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей. Посредниками в прояснении этой ситуации выступили турецкие партнеры России, а по линии министерства обороны получена информация от турецкой стороны о том, что такие заверения Украиной даны – в неиспользовании этих гуманитарных коридоров для военных целей.
«В этой связи мной даны указания министерству обороны возобновить наше полноценное участие в этой работе. Вместе с тем Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если эти гарантии со стороны Украины будут нарушены», – сказал глава государства.
Но даже в случае выхода России из этой сделки Москва будет готова поставить весь объем зерна, который был поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран. «А это всего четыре процента: вся сделка проводилась под предлогом обеспечения интересов продовольственной безопасности беднейших стран, но только четыре процента поступило с территории Украины в адрес беднейших стран. Именно беднейших по классификации ООН. А все остальное в основном – сорок с лишним процентов, 46 процентов – ушло в страны Европейского союза», – подчеркнул президент.
«Так вот, если мы в будущем в случае нарушения Украиной своих обязательств выйдем из этого соглашения, мы весь объем, который был до сих пор поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран, поставим безвозмездно, бесплатно», – пояснил глава государства.
Он также отметил, что Россия не будет препятствовать в будущем поставкам зерновых с территории Украины в Турцию, имея в виду нейтралитет Анкары в конфликте в целом, возможности зерноперерабатывающей промышленности Турецкой Республики, а также усилия президента Эрдогана, направленные на обеспечение интересов беднейших стран. «Здесь у нас сомнений никаких нет, и мы будем продолжать в любом случае сотрудничать с Турецкой Республикой», – отметил Путин.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о возобновлении с 12.00 мск вывоза зерна с Украины по морскому гуманитарному коридору.
Напомним, украинские беспилотники для атаки на российские корабли и инфраструктуру, задействованные в реализации зерновой сделки, воспользовались коридором, по которому вывозится зерно. Россия приостановила участие в сделке.
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