Песков ответил на вопрос «о посланиях Макрону» от Путина через Токаева

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29 ноября, вторник | Последнее обновление — 14:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска за сутки уничтожили более 170 украинских военных на трех направлениях
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Украинские силовики, которые сражаются против русских солдат, устраивают фильтрационные мероприятия на оккупированных территориях, расстреливают мирных, они откуда? Вылезли из бандеровских схронов только в 2022 году? Нет, они кровь от крови простых украинцев.
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Магия как литературный прием присутствует не только у Роулинг, но и у Льюиса и Толкина, в русских сказках, у Пушкина и очень много где еще. Когда Емеля едет верхом на печи – это не «богомерзкое колдовство», а именно литературный прием.
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Демпартия, желающая разбавить белое население Штатов до его полного исчезновения и таким образом сделать свою власть вечной и несменяемой, кажется, жестоко ошиблась. Последние выборы в Конгресс показали интересную динамику.
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Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Песков ответил на вопрос «о посланиях Макрону» от Путина через Токаева
В Кремле заверили, что Путин не передавал никаких сообщений Макрону через Токаева
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Российский лидер Владимир Путин не просил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева передать некие сообщения президенту Франции Эммануэлю Макрону, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Вопрос возник из-за того, что Токаев посетит Макрона после поездки в Россию, однако в Кремле на него ответили отрицательно, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему ранее Макрон «часами висел на телефоне», а теперь в Москве на его звонки не отвечают, более того, показательно не интересуются его мнением по поводу ситуации в мире.
США отвергли обвинения в наживе на нужде Европы в СПГ
Чиновник из Белого дома отверг обвинения в наживе США на продажах их сжиженного природного газа в Европу
США не наживаются на поставках сжиженного природного газа в связи с перебоями российских поставок в Европу, заявил чиновник американской администрации высокого ранга.
По словам представителя Белого дома, поставки в большинстве случаев осуществляются в рамках долгосрочных контрактов с зарубежными трейдерами, которые уже перепродают газ конечным потребителям, передает РИА «Новости».
В преддверии визита в США президента Франции Эммануэля Макрона чиновник сказал, что заявления, согласно которым «США наживаются на продажах своего сжиженного газа в Европу», не соответствует действительности, американская сторона «мобилизовала СПГ, чтобы помочь Европе подготовиться к зиме».
Вашингтон при этом обвинил Россию в использовании энергоносителей и продовольствия для оказания давления на международное сообщество в контексте конфликта на Украине.
Также в Белом доме сказали, что у США и Европы не совпадают взгляды и интересы в отношении Китая, «Европа имеет свои собственные интересы», а «Китай будет на самом верху повестки двух лидеров».
Напомним, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Европе требуется «большая автономия» от Вашингтона.
Между Европой и США назревает «гонка государственных субсидий». Макрон заявил, что американский газ стоит на внутреннем рынке в три-четыре раза дешевле, чем та цена, по которой его предлагают приобретать европейцам.
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ВКС России уничтожили около ста наемников «иностранного легиона» в ДНР
Минобороны сообщило о ликвидации около ста наемников «иностранного легиона» в ДНР
Российские военные высокоточным оружием уничтожили около ста иностранных наемников в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что в районе населенного пункта Часов Яр ДНР в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации боевиков так называемого иностранного легиона уничтожено до 100 иностранных наемников и шесть единиц бронетехники.
Также в Минобороны добавили, что на Купянском направлении огнем артиллерии по районам сосредоточения живой силы ВСУ предотвращена атака противника в направлении населенного пункта Новоселовское ЛНР и уничтожено до 30 украинских военнослужащих и два пикапа.
На Краснолиманском направлении нанесением упреждающего огневого поражения в районах населенных пунктов Стельмаховка и Площанка ЛНР сорваны попытки ВСУ атаковать силами двух ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Коломыйчиха и Площанка ЛНР, также противник предпринимал безуспешные попытки оборудовать опорные пункты и закрепиться в районах населенных пунктов Площанка и Червонопоповка, указали в ведомстве.
Отмечается, что в результате огня артиллерии подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении составили более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожено три боевые бронированные машины и четыре единицы специальной автомобильной техники.
В Минобороны сообщили, что на Донецком направлении в результате огневого поражения и решительных действий российских войск отражены контратаки ВСУ в районах населенных пунктов Соледар, Опытное, Курдюмовка и Майорск, уничтожено до 70 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и пять пикапов.
На Южно-Донецком направлении предотвращены попытки противника восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Шевченко ДНР. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции, а потери ВСУ на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, одна боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два МТ-ЛБ и пять автомобилей, уточнили в пресс-службе.
В сообщении говорится, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение шести пунктам управления противника, а также 62 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137 районах. В районе Днепропетровска уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось более 100 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и более семи тысяч крупнокалиберных артиллерийских снарядов иностранного производства. Также уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ «Запорожье».
В Минобороны заявили, что средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Богдановка Херсонской области, кроме того, перехвачен управляемый артиллерийский снаряд Excalibur.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2565 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6848 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3620 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7381 единица специальной военной автомобильной техники, отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили склад боеприпасов РСЗО HIMARS в Запорожской области.
Путин и Токаев решили привлечь Узбекистан к транспортировке газа из России
Путин и Токаев обсудили возможность построения «тройственного газового союза» с Узбекистаном
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Российский лидер Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев обсудили в Кремле создание «тройственного газового союза» с участием Узбекистана при транспортировке российского газа, сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай.
По его словам, представители Казахстана собираются изучить тему, чтобы подойти к нужным результатам и соглашениям. Так, лидеры России и Казахстана согласились начать подробные переговоры с участием экспертов всех участников (трех стран) для принятия решения с учетом интересов всех заинтересованных сторон, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Россия и Казахстан договорились наращивать потенциал ОДКБ, совершенствовать механизмы борьбы с терроризмом, наркотиками и другими угрозами.
Напомним, президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Россию. Днем ранее Токаев вступил в должность президента Казахстана после победы на внеочередных выборах. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как изменится внешняя и внутренняя политика республики после президентских выборов и какие изменения ждут отношения России и Казахстана.
Участников несанкционированного митинга задержали в Казахстане
МВД Казахстана пресекло в Астане несанкционированный митинг с участием 300 человек
Полиция в Астане пресекла несанкционированный митинг с участием порядка 300 человек, которые нарушали общественный порядок, сообщили в МВД Казахстана.
По данным казахстанского ведомства, в Астане в одном из ночных клубов было организовано культурно-массовое мероприятие для молодежи, которое организовал один из предпринимателей.
«В ходе сбора организатор, сообщая собравшимся заведомо ложную информацию, в нарушение установленного законом порядка проведения мирных собраний, призвал их к незаконному шествию для достижения своих личных противоправных целей», – приводит РИА «Новости» сообщение МВД Казахстана.
В результате провокации был грубо нарушен общественный порядок, участники акции мешали работе транспорта, митингующие не реагировали на требования полиции.
«Подстрекаемые организатором, который использовал громкоговоритель, они продолжали нарушать правопорядок», – отметили в ведомстве.
При задержании участники незаконного шествия оказали сопротивление правоохранителям, все виновные лица установлены, доставлены в полицию.
Напомним, в начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП.
По данным властей, в результате этих событий погибли 230 человек, более 4,5 тыс. пострадали. Среди арестованных участников беспорядков оказались 35 членов запрещенных экстремистских движений.
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Подросток погиб в Донецке после обстрела ВСУ
В результате обстрела ВСУ в Донецке погибли подросток и двое мужчин
Жертвами обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины стали подросток 2006 года рождения и двое мужчин, сообщает представительство ДНР в СЦКК
В сообщении представительства в Telegram-канале говорится, что в Макеевке (Червоногвардейский район) погибли мужчины (1978 и 1998 г. р.) и парень-подросток (2006 г. р.).
Кроме того, в центральном Ворошиловском районе Донецка были повреждены здания детского сада № 187 «Ласточка» и кафе «Онегин».
Также сообщается о прямом попадании в несколько многоквартирных жилых домов в этом районе.
Штаб территориальной обороны ДНР добавил, что из-за обстрела Ворошиловского района Донецка пострадала еще одна женщина, передает РИА «Новости».
Ранее в ДНР сообщили о гибели женщины в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск.
Песков пояснил идею создания «газового союза» с Казахстаном и Узбекистаном
Песков: Идея «газового союза» с Казахстаном и Узбекистаном будет еще оформляться
Создание «тройственного газового союза» России, Казахстана и Узбекистана будет еще оформляться, маршруты и поставки в этом регионе крайне актуальны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он пояснил, что идея будет оформляться в плане формулирования четких контуров. По словам Пескова, речь идет об огромной территории в очень важном регионе, где крайне актуальны маршруты поставок энергоносителей, передает РИА «Новости».
Представитель Кремля заявил, что инициатива создания союза будет соответствовать интересам всех трех стран.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили в Кремле создание «тройственного газового союза» с участием Узбекистана при транспортировке российского газа.
Эксперт: Российский вектор остается приоритетным для Астаны
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У Пекина и Москвы существует некое негласное соглашение о разделе сфер влияния в Казахстане, поэтому нет конфликта интересов между Россией и Пекином на территории этого государства, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Средней Азии Александр Князев, комментируя декларацию, подписанную в понедельник президентами Путиным и Токаевым. В документе говорится о поддержке союзнических отношений Москвы и Астаны.
«Интересы страны, направления ее развития во многом определяются географией расположения. У Казахстана положение такое, что это государство всегда будет считаться с интересами России и Китая. А нынешний опыт Украины показал всему миру, что происходит в случае резких смен внешних приоритетов», – отметил эксперт по Средней Азии, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Александр Князев.
При этом влияние Китая в Казахстане явно не преобладает и не будет преобладать над российским, добавляет Князев. «За счет финансовых ресурсов существует определенное экономическое влияния Пекина на казахстанской земле. Но сам Китай и не претендует на то, чтобы доминировать в мягкой силе – в культурной, образовательной и других сферах. У Пекина и Москвы существует некое негласное соглашение о разделе сфер влияния в Казахстане, поэтому я не вижу конфликта интересов между Россией и Пекином на территории этого государства», – поясняет Князев.
По его словам, руководству Казахстана приходится учитывать прозападный вектор влияния. «От прежнего режима Казахстану оставлено наследство в виде присутствия ряда западных государств, большого слоя прозападной элиты. Однако в стране есть, например, программа по борьбе с незаконным выведением за границу активов, что говорит о том, что страна делает шаги в направлении избавления от чрезмерного внешнего влияния», – указал эксперт.
В целом можно сказать, что Казахстан стремится находить баланс между влияниями России и Запада и учесть при этом интересы Китая, резюмировал собеседник. Но из трех векторов российский остается приоритетным для Астаны, подчеркнул Князев.
И если в последнее время и ходили слухи о возможном выходе Казахстана из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), то оснований для таких спекуляций не существует, уверен эксперт. «Как участнику ОДКБ Россия уделяет внимания Казахстану больше, чем, например, Киргизии. Масштабы взаимодействия с различными партнерами по Организации – разные, и у Казахстана с Россией они развиты в значительной степени. Декларация, подписанная в понедельник Касым-Жомартом Токаевым и Владимиром Путиным, подтверждает сказанное мною выше», – подчеркнул эксперт.
В понедельник президент Путин провел в Москве переговоры с казахстанским коллегой Токаевым. Лидер страны-партнера России по ОДКБ и Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и прибыл в Москву с первым визитом после переизбрания на пост президента, отметил Князев.
Насколько надежным союзником России является Казахстан?
Главы государств выступили на пленарном заседании XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Путин и Токаев приняли декларацию по случаю 30-летия установления дипотношений между двумя странами. В этом документе, в частности, говорится: Москва и Астана не намерены поступать во вред российско-казахстанскому стратегическому партнерству и союзническим отношениям, сообщает ТАСС. В случае разногласий будет задействован механизм консультаций по линии МИДов двух стран. В декларации также подчеркивается – обе республики намерены наращивать потенциал ОДКБ, совершенствовать механизмы борьбы с терроризмом, производством и оборотом наркотиков и другими угрозами.
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Началась встреча Путина и Токаева
Глава российского государства Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начали переговоры в Москве, на ходу договорившись, кто будет говорить первым на пленарном заседании XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Путин на встрече с президентом Казахстана еще раз поздравил Токаева с победой на выборах и пожелал осуществить все намеченные планы масштабных преобразований в стране, передает РИА «Новости».
Также президент отметил, что у России и Казахстана большие перспективы для совместной работы в разных отраслях, в том числе высокотехнологичных.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся в Москве с первым после переизбрания зарубежным визитом, возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в воскресенье с официальным визитом в Москву.
Токаев поручил правительству заняться проблемными энергоактивами
Президент Казахстана Токаев поручил кабмину рассмотреть возвращение проблемных энергоактивов в собственность государства
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть возможность возвращения в собственность государства проблемных энергетических активов в городах республики, сообщил пресс-секретарь лидера страны Руслан Желдибай.
Комментируя аварийную ситуацию на Экибастузской теплоэлектростанции в Павлодарской области, пресс-секретарь лидера Казахстана сообщил, что Токаев поручил премьер-министру республики Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. Представитель лидера Казахстана пояснил, что в связи с низким качеством управления этими активами в республике происходят аварии и остановки подачи электроэнергии потребителям, передает ТАСС.
Он отметил, что прекращение теплоснабжения населения в Экибастузе Токаев воспринял с особой тревогой. Глава государства подчеркнул, что создание трудностей для жизнедеятельности граждан и ущемление их прав недопустимы, сообщил Желдибай, заверив, что жителям города будет оказана необходимая помощь. Представитель лидера Казахстана сообщил, что глава республики поручил правительству и акимату (администрации) Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.
Накануне объемы подачи тепла в дома Экибастуза были снижены из-за аварийной ситуации и остановки пяти котлов на ТЭЦ. На территории Экибастуза акимом (главой администрации) города объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного масштаба из-за аварии на тепловых сетях. На месте создан оперативный штаб во главе с руководством области при участии технических служб, энергопредприятий и министерства энергетики. Режим ЧС будет действовать до полного завершения ремонтно-восстановительных работ.
В августе комиссия Министерства энергетики Казахстана выявила на Экибастузской ТЭЦ высокий уровень износа тепловых трубопроводов (он превысил 70%). Руководству ТЭЦ было поручено ускорить ремонтные работы.
Накануне президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Россию. Днем ранее Токаев вступил в должность президента Казахстана после победы на внеочередных выборах. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как изменится внешняя и внутренняя политика республики после президентских выборов и какие изменения ждут отношения России и Казахстана.
В Кремле оценили разногласия между Россией и Турцией по Сирии
Песков: Разногласия с Турцией по Сирии можно решить путем переговоров
Разногласия между Россией и Турцией по ситуации в Сирии есть, но уровень отношений между странами позволяет решать их через переговоры, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков отметил в интервью программе «Москва.Кремль.Путин», что по Сирии разногласия есть с Турцией, когда-то их удалось купировать и расшить, в Сочи был подписан документ. По его словам, после этого звучали заявления лидера Турции, а также представителей России о неудовлетворенности выполнения договоренностей, передает РИА «Новости».
«Уровень наших отношений и политическая мудрость позволяет нам урегулировать подобные разногласия не путем конфронтации, а путем напряженных, пусто долгих и напряженных, но все-таки переговоров», – добавил он.
Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу в беседе с турецким министром обороны Хулуси Акаром обсудил обстановку в северной части Сирии.
Посольство России во Франции подтвердило гибель основателя Forex Club Тарана
Гибель основателя Forex Club Вячеслава Тарана в Монако подтвердило российское посольство во французской столице.
Таран действительно погиб при крушении вертолета в районе города Вильфранш-сюр-мер на юге Франции, сообщили в пресс-службе посольства РИА «Новости».
В дипмиссии указали, что представители российского консульства в Вильфранше сейчас постоянном контакте с семьей бизнесмена для улаживания всех вопросов.
Ранее стало известно, что проживающий последние 10 лет в Монако Таран разбился в пятницу на вертолете.
Россия и Казахстан договорились поддерживать союзнические отношения
Россия и Казахстан договорились не наносить ущерб союзническим отношениям
Москва и Астана будут воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб стратегическому партнерству и союзническим отношениям двух стран, следует из декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном.
В декларации, опубликованной на сайте Кремля, отмечается, что в случае разногласий будет задействован механизм консультаций по линии министерств иностранных дел.
Также в документе, подписанном российским лидером Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, говорится, что страны продолжат взаимодействие между вооруженными силами в двустороннем и многостороннем форматах.
Насколько надежным союзником России является Казахстан?
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия была и остается одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана, общий объем российских капиталовложений составляет почти 17 млрд долларов.
Токаев счел особенным первый после переизбрания визит в Россию
Президент Казахстана Токаев отметил особое значение своего визита в Россию после переизбрания
Касым-Жомарт Токаев отметил глубокое политическое значение и определенный символизм в том, что первый зарубежный визит после победы на выборах главы страны он совершил именно в Россию.
По его словам, определенный символизм в этом визите есть, передает РИА «Новости».
Напомним, в субботу Токаев вступил в должность президента Казахстана после победы на досрочных выборах, они состоялись 20 ноября. В понедельник лидеры России и Казахстана проводят встречу в Москве.
Россия и Казахстан договорились наращивать потенциал ОДКБ
Россия и Казахстан намерены наращивать потенциал ОДКБ, совершенствовать механизмы борьбы с терроризмом, наркотиками и другими угрозами, говорится в тексте Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.
В подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым декларации говорится, что обе страны намерены совершенствовать механизмы кризисного реагирования ОДКБ, борьбы с международным терроризмом, незаконным производством и оборотом наркотических средств, организованной преступностью и другими современными трансграничными вызовами, развивать миротворческие силы ОДКБ, содействовать расширению круга партнерских связей Организации.
Кроме того, как сообщается на сайте Кремля, Россия и Казахстан намерены укреплять сотрудничество в энергетике, будут создавать условия для транзита энергоресурсов в третьи страны.
«Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат создавать благоприятные технические и экономические условия для транзита энергоресурсов по территориям друг друга в третьи страны в соответствии с международными обязательствами», – говорится в декларации.
Насколько надежным союзником России является Казахстан?
Накануне президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Россию. Днем ранее Токаев вступил в должность президента Казахстана после победы на внеочередных выборах. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как изменится внешняя и внутренняя политика республики после президентских выборов и какие изменения ждут отношения России и Казахстана.
Путин рассказал о кризисе в международной торговле
Российский лидер Владимир Путин объяснил, почему Москва переводит экспорт и импорт на новые рынки
Россия переводит импорт и экспорт на новые рынки из-за того, что международная торговля в данный момент пребывает в кризисе, заявил президент Владимир Путин на форуме межрегионального сотрудничества с Казахстаном.
По его словам, особое внимание уделено развитию взаимной транспортно-логистической инфраструктуры, а также снижению мешающих ограничений. При этом Путин отметил актуальность этих вопросов в данный момент, пока международная торговля находится в кризисе. Российский лидер отметил, что Москва осуществляет необходимые меры по смещению экспортно-импортных операций на другие рынки, передает ТАСС.
Ранее президент рассказал, что Россия была и остается одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана, общий объем российских капиталовложений составляет почти 17 млрд долларов.
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