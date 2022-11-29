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Импорт российского СПГ в Европу вырос на 42%
Financial Times указала на рост импорта российского СПГ в Европу на 42%
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В январе – октябре 2022 года импорт российского сжиженного природного газа в страны Европы вырос на 42%, если сравнивать с тем же периодом 2021 года, пишут СМИ.
На российский СПГ приходится 16% от совокупного импорта доставляемого по морю газа в европейских государствах за указанный период. Объем поставленного из России СПГ составил рекордные 17,8 млрд кубометров. Главными импортерами стали Бельгия, Испания, Нидерланды и Франция. По газопроводам Европа получила 62,1 млрд кубометров российского газа.
В 2021 году страны Европы получили из России 155 млрд кубометров газа. Брюссельский аналитический центр Bruegel заявил о падении в 2022 году поставок по газопроводам из России почти на 80%, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
При этом доля российских поставок СПГ снизилась за три года с 20% до 16% в связи с ростом поставок из США, которые занимают 42% поставок. Третьим в списке идет Катар с 13,7%. В целом страны Европы в 2022 году импортировали на 70% больше СПГ, чем годом ранее – с января по октябрь поступили рекордные 111 млрд кубометров, сообщает аналитическая компания Refinitiv.
Напомним, европейские компании ведут переговоры о покупке газа на следующие годы. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что все страны Евросоюза должны быть готовы отказаться от импорта российского газа.
Захарова резко ответила депутату из Латвии на слова о русской нации
Захарова назвала «нацистским уродцем» депутата из Латвии, заявившего, что русской нации нет
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «нацистским уродцем» латвийского депутата Александра Кирштейнса, заявившего, что русской нации не существует.
«Задайте этому нацистскому уродцу вопрос: а американская есть?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Кирштейнс ранее написал в своем Twitter (сеть заблокирована в РФ), что русской нации не существует, «а сам русский язык возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински».
Ранее Захарова заявила, что лидеры стран Европы проводимой политикой подтолкнули Евросоюз к энергетическому коллапсу.
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В Германии рассказали, как США готовили Украину к конфликту с Россией
Немецкий политик Оскар Лафонтен рассказал, как США готовили Украину к конфликту с Россией
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Соединенные Штаты принимали активное участие в расшатывании конфликта на Украине еще с Евромайдана в 2014 году, заявил экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен в Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
По его словам, западное сообщество во главе с США вооружали Украину и систематически подводили Киев к конфликту с Россией. Вследствие этого Украина как бы стала членом НАТО, однако предысторию западные активисты и СМИ специально игнорируют, передает РИА «Новости».
Лафонтен добавил, что при этом Вашингтону удалось добиться ухудшения отношений между ЕС и Россией и занять лидерские позиции, выгнав с пьедестала Германию. Таким образом, по его словам, США могут теперь определять политику стран ЕС.
Лафонтен добавил, что США продают «грязный сланцевый газ, в то время как американская оборонная промышленность процветает».
При этом он заметил, что Вашингтону не удалось в полной мере осуществить планы против России.
«Есть ощущение, что США уже осознают, что обломали зубы. Несмотря на масштабные поставки вооружений на Украину, отправку большого количества военных советников, оказалось, что ядерную державу Россию невозможно одолеть военным путем», – сказал он.
В заключение Лафонтен отметил, что антироссийские санкции обернулись для Запада бумерангом.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что поддержка Украины в нынешнем конфликте дорого обходится жителям стран Запада, однако отметил, что необходимо «поддерживать и увеличивать» помощь Киеву.
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Шольц рассказал о своей последней встрече с Путиным
Шольц: Путин в разговоре чередовал русский и немецкий языки
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Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что в ходе переговоров президент России Владимир Путин иногда переходил с русского языка на немецкий.
Как рассказал Шольц в интервью изданию Focus, Путин чередует немецкий и русский языки, при этом познания самого Шольца в русском ограничены восьмичасовым курсом языка в школе, передает РИА «Новости». Так канцлер ответил на вопрос про его последнюю очную встречу с Путиным, которая состоялась в феврале в ходе визита главы правительства ФРГ в Москву.
При этом канцлер Германии подчеркнул, что его сентябрьский телефонный разговор с президентом России был последним. «С тех пор мы не разговаривали друг с другом», – констатировал он.
Ранее пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков
заявил, что сокращение контактов российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем связано с их нежеланием прислушаться к позиции России.
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Немцев предупредили о резком повышении цен на электроэнергию
Spiegel: Новый 2023 год для многих немцев начнется с резкого повышения цен на электроэнергию
Немцам в новом году предстоит столкнуться с массовым и резким повышением цен на электроэнергию, говорится в статье Spiegel.
В публикации отмечается, что в Германии новый год начнется с массового повышения цен на электроэнергию, а немцам предстоит столкнуться с «высокими рыночными ценами». В качестве примера издание приводит ситуацию в Кельне, где с января поставщик электроэнергии Rheinenergie повысит плату за киловатт-час более чем в два раза.
В статье отмечается, что стимул к экономии должно дать то, что при росте потребления клиент платит «обычную договорную» цену, передает РИА «Новости».
Спровоцированный конфликтом на Украине энергетический кризис в Европе заставляет все больше и больше поставщиков электричества переложить рост оптовых цен на конечных потребителей, резюмирует издание.
Ранее официальный представитель МИД Захарова обвинила лидеров стран Европы в подталкивании ЕС к энергетическому коллапсу.
Накануне немецкие СМИ опубликовали предупреждение, что в условиях энергетического кризиса бизнес-модель ФРГ испытывает огромные трудности, многие компании задумались о переносе производств в другие страны.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Евросоюз может спастись от энергетической катастрофы.
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Европе предрекли «смертоносные» последствия противостояния США и Китая
Politico: Курс США на сдерживание Китая грозит Европе экономической катастрофой со «смертоносными» последствиями
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Курс президента США Джо Байдена на сдерживание Китая на фоне энергетического кризиса грозит Европе экономической катастрофой со «смертоносными» последствиями, выразил мнение Николас Винокур в статье для Politico.
В публикации говорится, что администрация Байдена постоянно застает своими решениями Европу врасплох – от неожиданного вывода войск США из Афганистана до конфликта между членами НАТО из-за продажи подводных лодок Австралии (AUKUS) и, теперь, усиливающихся разногласий по поводу «Акта сокращения инфляции», предлагающего налоговые льготы и субсидии «зеленым» американским предприятиям, передает РИА «Новости».
Как отмечает автор статьи, европейцы обеспокоены поведением Соединенных Штатов, которые не только не советуются с союзниками в Европе, но и иногда даже не информируют их о своих планах.
По мнению обозревателя, в основе политики Белого дома лежит «вежливое безразличие» к Европе, а основной целью является противостояние с Китаем.
Более того, как говорится в публикации, в ЕС считают, что США заняли идеальную позицию для высасывания инвестиций из Европы, Байден заботится исключительно об интересах США, а Европе остается только страдать «из-за пропущенных сигналов и несправедливости».
Кроме того, автор материала выражает опасения, что американский законопроект по декарбонизации экономики, который должен позволить Вашингтону оторваться от Пекина, потенциально может превратиться в катастрофу для Европы, в то время как некоторые европейские страны на фоне энергетического кризиса уже находятся на грани коллапса.
Накануне в Китае обратили внимание, что возможное ограничение цен на нефть из России навредит не только Москве, но также и Брюсселю, а выгоды из этого извлечет Вашингтон.
В тот же день официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова обвинила лидеров стран Европы в провоцировании энергоколлапса в ЕС.
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В Китае объяснили ЕС, кому выгодно введение потолка цен на нефть из России
Global Times: Введение потолка цен на российскую нефть выгодно только США
Возможное ограничение цен на нефть из России навредит не только Москве, но также и Брюсселю, выгоды из этого извлечет только Вашингтон, пишут китайские СМИ.
Европейские страны, вводящие потолок цен на российскую нефть, все больше осознают, что США уговаривают ЕС вводить меры против России для увеличения прибыли и выгоды для Вашингтона, пишет профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун в статье для газеты Global Times.
Автор публикации называет «предсказуемыми» разногласия по вопросу ограничений цен в государствах ЕС, передает РИА «Новости».
По его оценке, введение лимита цен на нефть из России навредит не только Евросоюзу, уже столкнувшемуся с энергокризисом, но и вызовет хаос на мировом энергорынке.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала споры внутри ЕС из-за российской нефти.
Польша и Прибалтика не дали ЕС договориться по ценам на российскую нефть
Reuters сообщило об отказе Польши и Прибалтики соглашаться на предложения по лимиту цен на российскую нефть в рамках ЕС
Представители правительств стран Евросоюза не смогли договориться по вопросу лимита цен на российскую нефть, достичь соглашения мешает позиция Польши и Прибалтики, сообщили дипломаты.
Один из дипломатов сообщил, что соглашение не достигнуто, хотя «юридические тексты» согласованы. Как пояснил дипломат, Польша отказывается соглашаться с предложенным уровнем цен, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Как сообщают дипломаты, также слишком высоким лимит цен считают страны Прибалтики. Обсуждалась возможность установления потолка на уровне 62 доллара за баррель, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, предложения внутри ЕС по лимиту цен на российскую нефть варьируются от 30 долларов от Польши до 70 долларов от Греции. Венгрия выступает вообще против каких-либо ограничений.
Газпром решил законсервировать оборудование на станциях «Славянская» и «Портовая»
В Газпроме после инцидента со взрывами решили приостановить работу оборудования на станциях «Славянская» и «Портовая»
Газпром заявил о намерении законсервировать газоперекачивающее оборудование на компрессорных станциях «Славянская» и «Портовая», перегоняющих газ в трубопроводы «Северных потоков».
Таким образом, все оборудование останется на станциях, а в случае необходимости его можно будет ввести в эксплуатацию в кратчайшие сроки, передает «Коммерсант».
Напомним, 26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были зафиксированы взрывы. Президент Владимир Путин подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были направлены на окончательный разрыв взаимовыгодных энергетических связей Европы с Россией.
В Италии пообещали полностью заместить газ из России к 2025 году
Eni: Российский газ в Италии будет замещен к 2025 году
Италия сможет полностью отказаться от газа из России к 2025 году, сейчас топливо удалось заместить на 50%, заявил главный управляющий итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци.
Он пояснил, что в Италии начали искать альтернативы российскому газу еще в феврале.
На данный момент замещена ровно половина из 21–23 млрд кубометров российского газа, а в 2025 году будут замещены 100%, передает ТАСС со ссылкой на агентство АНСА.
Дескальци пояснил, что в 2023 году потребность в российском газе в Италии будет на уровне 6–7%.
Ранее сообщалось, что министры энергетики стран ЕС договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки.
Газпром не стал снижать прокачку газа в Молдавию через Украину
В Газпроме решили не снижать прокачку газа по территории Украины в Молдавию
Газпром принял решение не убавлять прокачку газа по территории Украины в Молдавию после того, как «Молдовагаз» устранили нарушения по оплате поставок газа из России в ноябре.
Так, в заявлении холдинга отмечается, что средства за находящийся на территории Украины газ для Молдавии были получены, в связи и с чем Газпром решил не останавливать перекачку газа ГИС «Суджа». При этом в газовой компании отметили, что Молдавия не впервые нарушает имеющиеся договоренности в блоке оплаты поставок, поэтому Газпром оставляет за собой право на сокращение или полное прекращение поставок газа в случае нарушения их оплаты.
Как сообщил председатель правления «Молдовагаз» Вадим Чебан в своем Telegram-канале, компания перевела аванс за поставки газа в ноябре в размере 21,4 млн долларов, что составило половину стоимости природного газа за ноябрь, согласно представленному инвойсу.
Напомним, Газпром зафиксировал оседание на Украине российского газа, который предназначен Молдавии по контракту с «Молдовагазом».
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков пояснил газете ВЗГЛЯД, что либо Украина действительно изымала часть российского газа, либо Газпром пытается заставить Молдавию выплатить долг за газ, который она получает через украинскую территорию.
Эксперты объяснили, от чего будут зависеть цены на газ в Евросоюзе
Эксперты считают, что цены на газ на бирже Евросоюза в ближайшее время будут зависеть от погоды
Биржевые цены на газ в Евросоюзе в ближайшее время будут зависеть прежде всего от погоды, считают эксперты.
Как считает заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов, биржевые цены на газ в Европе в ближайший месяц будут колебаться под воздействием ряда факторов, прежде всего погодных (в большей степени – это температура воздуха и в меньшей степени – наличие достаточной силы ветра для выработки электроэнергии на ветряках и солнечных дней для СЭС в южных регионах), передает РИА «Новости».
Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит согласился с мнением Колобанова. Смит отметил, что сильные ветра увеличивают выработку энергии ветряками и таким образом уменьшают потребность в производстве электроэнергии, работающей на газе. При этом он подчеркнул, что более важным фактором является температура. Аналитик пояснил, что исторически при каждом понижении на один градус по Цельсию, когда температура опускалась ниже 13 градусов по Цельсию, спрос на газ для отопления повышался на 4%.
Колобанов также выразил мнение, что на рост цены может повлиять какая-нибудь техногенная авария на инфраструктуре или прекращение прокачки газа через Украину.
Накануне в ЕК заявили, что никогда не рассматривали запрет импорта газа из России в ЕС.
Захарова обвинила лидеров стран ЕС в провоцировании энергоколлапса
Официальный представитель МИД Захарова обвинила лидеров стран Европы в подталкивании ЕС к энергетическому коллапсу
Лидеры стран Европы проводимой политикой подтолкнули Евросоюз к энергетическому коллапсу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала ТВЦ.
Захарова подчеркнула, что именно лидеры европейских стран пододвинули Европу, в частности Европейский союз, к глобальному энергетическому коллапсу. Официальный представитель МИД РФ с иронией отметила, что теперь лидерам европейских стран осталось убедить своих граждан, что это в их же интересах. Дипломат назвала происходящее проверкой на демократию, передает ТАСС.
По мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства, европейские политики «хорошо поработали» в энергетической сфере, в частности в истории со взрывом на нитках трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Дипломат подчеркнула, что речь идет о Балтийском море, той сфере, которая контролируется странами НАТО, зоной их ответственности. Захарова обратила внимание, что страны Запада признали этот инцидент терактом, но призвали не торопиться с выводами, чего они не придерживаются, когда «есть заказ на обвинение России».
Ранее в субботу немецкие СМИ опубликовали предупреждение представителей экономики Германии о том, что в условиях энергетического кризиса бизнес-модель ФРГ испытывает огромные трудности, многие компании задумались о переносе производств в другие страны. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Евросоюз может спастись от энергетической катастрофы.
Газпром напомнил Молдавии о праве прекратить поставки газа
Газпром в очередной раз напомнил Молдавии о своем праве приостановить или полностью прекратить поставки российского газа при нарушении молдавской стороной обязательств по их оплате, сообщили в компании.
В Telegram-канале компании обратили внимание на то, что молдавская сторона регулярно нарушает контрактные обязательства в части оплаты поставок российского газа. Газпром напомнил, что оставляет за собой право на сокращение или полное прекращение поставок газа в случае нарушения их оплаты.
Ранее Газпром принял решение не убавлять прокачку газа по территории Украины в Молдавию после того, как «Молдовагаз» устранили нарушения по оплате поставок газа из России в ноябре.
Напомним, Газпром зафиксировал оседание на Украине российского газа, который предназначен Молдавии по контракту с «Молдовагазом».
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков пояснил газете ВЗГЛЯД, что либо Украина действительно изымала часть российского газа, либо Газпром пытается заставить Молдавию выплатить долг за газ, который она получает через украинскую территорию.
Совет ЕС включил обход санкций в список преступлений
Совет ЕС сделал преступлением обход введенных сообществом санкций
Обход санкций, введенных Евросоюзом, будет считаться преступлением, соответствующее решение принял Совет ЕС.
Несоблюдение ограничительных мер единогласно включено список «преступлений ЕС», включенных в договор о функционировании сообщества, передает ТАСС.
Напомним, ранее решение ЕС о признании обхода санкций преступлением тормозила Польша.
США отвергли обвинения в наживе на нужде Европы в СПГ
Чиновник из Белого дома отверг обвинения в наживе США на продажах их сжиженного природного газа в Европу
США не наживаются на поставках сжиженного природного газа в связи с перебоями российских поставок в Европу, заявил чиновник американской администрации высокого ранга.
По словам представителя Белого дома, поставки в большинстве случаев осуществляются в рамках долгосрочных контрактов с зарубежными трейдерами, которые уже перепродают газ конечным потребителям, передает РИА «Новости».
В преддверии визита в США президента Франции Эммануэля Макрона чиновник сказал, что заявления, согласно которым «США наживаются на продажах своего сжиженного газа в Европу» не соответствует действительности, американская сторона «мобилизовала СПГ, чтобы помочь Европе подготовиться к зиме».
Вашингтон при этом обвинил России в использовании энергоносителей и продовольствия для оказания давления на международное сообщество в контексте конфликта на Украине.
Также в Белом доме сказали, что у США и Европы не совпадают взгляды и интересы в отношении Китая, «Европа имеет свои собственные интересы», а «Китай будет на самом верху повестки двух лидеров».
Напомним, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Европе требуется «большая автономия» от Вашингтона.
Между Европой и США назревает «гонка государственных субсидий». Макрон заявил, что американский газ стоит на внутреннем рынке в три-четыре раза дешевле, чем та цена, по которой его предлагают приобретать европейцам.
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