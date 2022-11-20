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Wall Street Journal: Европейские компании ведут переговоры о покупке газа на следующие годы
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Ряд европейских компаний ведут переговоры с производителями сжиженного природного газа (СПГ) о приобретении газа на последующие годы, пишет газета Wall Street Journal.
Как пишет Wall Street Journal, на данный момент газохранилища в странах ЕС заполнены приблизительно на 95%. При этом обеспечение газом на предстоящие зимы станет для европейских стран более сложным, так как они «оказались отрезаны» от поставок из России.
Источники издания сообщили, что за несколько последних недель немецкие компании BASF и Uniper провели переговоры с американскими и другими производителями о потенциальных соглашениях о поставках СПГ, передает РИА «Новости».
Также источники сообщили, что покупатели газа из Европы хотят более низких цен, а американские поставщики считают, что клиенты не учитывают инфляцию, транспортные расходы и финансовые риски.
Ранее заместитель главного редактора Giornale Никола Порро заявил, что для Евросоюза настал час расплаты из-за непродуманной политики в энергетической сфере и зависимости от поставок газа из России.
Американский полковник заявил о «последнем издыхании» ВСУ
Полковник армии США в отставке Макгрегор: ВСУ потеряли более 100 тыс. человек убитыми и сейчас на последнем издыхании
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 100 тыс. военнослужащих убитыми и сотни тысяч ранеными и сейчас на последнем издыхании, в то время как американские чиновники отказываются от мирного урегулирования конфликта, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью Grayzone.
Американский военный выразил уверенность, что Россию нельзя запугать и заставить подчиниться, и отметил, что генерал армии США Марк Милли, призывая к миру, понимает это, в отличие от остальных людей у власти, передает РИА «Новости».
Макгрегор также выразил мнение, что президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и другие представители властей Соединенных Штатов поддались массовому замешательству о якобы «победе Украины».
Однако, как подчеркнул Макгрегор, ВСУ не побеждают, они потеряли более 100 тыс. человек убитыми и сотни тысяч ранеными. Кроме того, по имеющимся у него данным, огромное количество оборудования было потеряно, уничтожено, украдено.
Американский полковник выразил уверенность, что ВСУ сейчас «на последнем издыхании», они просто ждут, когда по ним нанесут сокрушительный удар, который раздавит их.
«Это безумие», – сказал Макгрегор.
Накануне военный аналитик Михаил Онуфриенко в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал условия для обрушения фронта ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР).
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Украинцы избили французов на акции в поддержку Донбасса в Париже
Украинские активисты напали на двух французских блогеров на акции в поддержку Донбасса в Париже
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Украинские активисты напали на двух французских блогеров, которые снимали акцию в поддержку Донбасса в Париже и против поставок вооружений Украине, сообщила организатор акции, основатель движения SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ.
По словам активистки, блогеры пришли снимать митинг, но на них напали украинцы, которые выкрикивали антироссийские лозунги. В результате завязалась драка, всех забрали в полицию, передает РИА «Новости».
Анна Новикова-Бернэ отметила, что ранее договорилась с журналистками об интервью после окончания демонстрации в кафе неподалеку.
Ранее более сотни человек собрались на Марсовом поле в Париже в субботу для участия в акции в поддержку жителей Донбасса и прекращения поставок оружия Украине. Напротив Эйфелевой башни участники растянули большой баннер со словами «Stop killing Donbass» («Прекратите убивать жителей Донбасса»). Среди выступающих было много французов, высказывавшихся в поддержку России, а также представители африканской диаспоры.
Акции, организованные движением Stop Killing Donbass, объединяющим 13 ассоциаций из разных европейских стран, включая Италию и Германию, и ассоциацией SOS Donbass в субботу также прошли в Руане, Кане, Сан-Себастьяне, Перпиньяне, Лионе и Милане.
В Польше допустили отправку войск на Украину при ослаблении Киева
Gazeta Wyborcza: При дальнейшем ослаблении Киева США могут заставить Польшу отправить войска на Украину
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При дальнейшем ослаблении Киева США могут заставить Польшу отправить войска на Украину, приводит мнение политолога Лешека Сыкульского Gazeta Wyborcza.
Как считает политолог, при дальнейшем ослаблении Украины, Соединенные Штаты будут оказывать давление на правительство Польши, чтобы вынудить Варшаву оказать Киеву непосредственную помощь и «вступить в войну», передает РИА «Новости».
По мнению Сыкульского, Варшава уже начала готовится к участию в боевых действиях на Востоке, о чем говорят принятые в Польше законодательные акты, в том числе закон «О защите Отечества», который восстанавливает срочную военную службу, и, теоретически, вводит обязательную военную службу для женщин.
Напомним, в конце октября экс-глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник выразил мнение, что Польша по договоренности с Западом пытается «тихо аннексировать» западную часть Украины.
Эксперт назвал две причины эвакуации Киевом жителей Херсона
Эксперт Малькевич: Киев не собирается налаживать быт людей в захваченном Херсоне
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«Все больше журналистов, которые приезжают снимать постановочные материалы о «зверствах России в Херсоне», не могут не заметить гуманитарную катастрофу в городе. Для минимизации имиджевого ущерба Зеленский и его команда приняли решение вывезти людей из Херсона», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Александр Малькевич, комментируя решение Киева организовать «добровольную эвакуацию» из Херсона.
«Фактически мы видим, что Киев не собирается организовывать нормальную жизнь, налаживать быт людей в захваченном Херсоне. Украинские власти расписываются в том, в чем мы их и обвиняем», – отметил член Общественной палаты России, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.
«Та гуманитарная катастрофа, о которой я неоднократно предупреждал – это реальность, – подчеркнул собеседник. – Украинская сторона понимает, что далее скрывать это положение вещей невозможно – потому что в социальных сетях появляется все больше фото и видео, которые показывают истинное положение дел».
С информацией, поступающей из захваченного ВСУ Херсона, сложилась парадоксальная ситуация, отметил Малькевич. «С одной стороны, в городе – закручивание гаек, жесточайшая цензура, ежедневные «фильтрационные мероприятия» и, к сожалению, расстрелы. С другой стороны, украинские власти – в первую очередь для военных целей – разворачивают системы сотовой связи, мобильного интернета. Получается палка о двух концах», – отметил собеседник.
«Доступом в интернет начинают пользоваться люди, – пояснил Малькевич. – И так мы получаем свидетельства происходящего в Херсоне. Мы знаем, сколько там стоит бензин – в переводе с гривен, до 500 рублей за литр. Мы видим очереди за генераторами, «хвосты» за продуктами и другие проявления гуманитарного кризиса. Видим, как присылают фейковую гуманитарную помощь – когда прибывает такой автобус с «помощью», оказывается, что там тряпье из европейского секонд-хенда».
Все больше журналистов, которые приезжают снимать разного рода постановочные материалы о «зверствах России», не могут не заметить гуманитарную катастрофу в городе, отмечает Малькевич. «Поэтому прежде всего для минимизации имиджевого ущерба Владимир Зеленский и его команда и приняли решение вывезти людей из Херсона», – подчеркнул собеседник.
«Обезлюживание» Херсона и правобережья Херсонской области вызвано не только пропагандистской, но и военной необходимостью, добавил Малькевич. «Киевский режим планирует превратить областной центр одновременно в укрепрайон, в своего рода город-крепость – и одновременно в буферную зону, – пояснил собеседник. – Если они сами снесут, разграбят или взорвут (самостоятельно или вызвав огонь нашей артиллерии) здания на береговой линии Днепра, то на этой территории можно будет создать небольшой укрепрайон ВСУ».
В любом случае украинские власти не намерены развивать территорию, которая будет находиться под огнем или под угрозами «прилетов», резюмирует Малькевич.
В субботу вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила: уже началась добровольная эвакуация в «более безопасные регионы» с недавно перешедших под контроль Киева территорий, в первую очередь из Херсона. Верещук объяснила решение украинских властей тем, что населению будет трудно пережить предстоящую зиму, и при этом уверяла, что эвакуация не станет массовой.
По словам вице-премьера, сейчас рассматривается вариант вывоза людей в Николаев и Кривой Рог, эвакуационные автобусы доставят переселенцев в большие города, откуда они смогут выехать на запад Украины или в любой другой регион.
Как ранее отмечал Малькевич, власти Украины скрывают гуманитарную катастрофу, которая начинается в Херсоне. Советник врио главы Херсонской области рассказал о свидетельствах происходящего, запечатленных на фото, опубликованных в украинских источниках до введения жесткой цензуры. «Мы видели, что люди набирают воду в Днепре ведрами, потому что там проблемы с водой и с электричеством из-за того, что в ходе обстрелов со стороны Украины повреждена коммунальная инфраструктура Херсона», – сообщил Малькевич.
Эксперт отметил: эта картина – вкупе с информацией о сведении счетов с людьми, заподозренными в работе на Россию – резко контрастирует со временем, когда в Херсоне находились российские войска, когда был организован подвоз воды и продовольствия, решались социальные проблемы.
Ранее комиссия Совета при президенте России по правам человека обратилась в ООН, Красный Крест и другие международные организации из-за фото Associated Press с жителями Херсона, прикованными пластиковыми наручниками к столбам за поддержку России.
Показательно, что на информацию о происходящем на Украине в воскресенье отреагировал даже бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори. Он возложил на Зеленского вину за то, что происходит с жителями Украины из-за продолжающегося конфликта. Как сообщает Japan Times, Мори заявил, что Зеленский заставил страдать многих украинцев. Экс-премьер раскритиковал японские СМИ, заявив, что их односторонние репортажи о конфликте на Украине создают у него впечатление, что они «полагаются только на сообщения из Европы и Соединенных Штатов».
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На Украине решили «добровольно» эвакуировать жителей Херсона
Власти Украины объявили «добровольную» эвакуацию жителей Херсона
Добровольная эвакуация в «более безопасные регионы» с недавно перешедших под контроль Киева территорий юга Украины, в первую очередь из города Херсона, уже начинается в более безопасные регионы, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
По словам Верещук, Украина возьмет на себя финансирование процесса «добровольной» эвакуации, каждый по желанию сможет уехать в более безопасные регионы, эвакуация из Херсона не станет массовой, но нужна, поскольку населению будет трудно пережить зиму, передает ТАСС.
Премьер отметила, что сейчас рассматривается вариант отправки людей в Николаев и Кривой Рог, эвакуационные автобусы доставят переселенцев в большие города, откуда они смогут выехать на запад Украины или в любой другой регион.
Член Общественной палаты России, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич сообщил, что киевские власти скрывают гуманитарную катастрофу, которая начинается в Херсоне.
До этого комиссия СПЧ обратилась в ООН, Красный Крест и другие международные организации из-за фото Associated Press с жителями Херсона, прикованными пластиковыми наручниками к столбам за поддержку России.
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Немцев обрадовала «фатальная ошибка» Германии на Украине
Читатели Bild обрадовались поставке на Украину неисправных гаубиц
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Читатели немецкой газеты Bild положительно отреагировали на новость о неисправности гаубиц Panzerhaubitze 2000, отправленных на Украину.
Накануне журнал Spiegel написал, что большинство из 14 поставленных на Украину самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 не могут стрелять из-за нехватки запчатей. Шесть гаубиц уже отправили на ремонт в Литву, но запчастей нет и там.
Многие назвали это знаком для окончания боевых действий.
«Отличная новость! Каждый дефект спасает жизни», – передает РИА «Новости» комментарий читателя.
«Здесь я ставлю нашему руководству пятерку! Не смогут убивать ими людей», – написал другой.
«Ого, наше министерство наконец-то прозрело? Никаких поставок запчастей и патронов к оружию на Украине», – призвал отметил третий.
«Абсурдно, что мы вообще снабжаем киевский режим оружием, учитывая многочисленные военные преступления, которые он совершает! В России не привязывают полуголых людей к деревьям, когда на улице мороз, и не стреляют в сдавшихся украинских солдат», – заключил четверый.
«Фатальная, но такая необходимая ошибка. Наше руководство показало, как можно бойкотировать войну. Так держать. У нас нет оружия и денег для войны. Нужно стремиться к заключению мира», – добавил еще один читатель.
Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Литва отремонтирует украинские САУ Panzerhaubitze (PzH) 2000.
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Медведев ответил на планы Киева «вернуть Крым»
Медведев прокомментировал «заявления врага» о Крыме словами «Киев – просто русский город»
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул исторические связи Киева с Россией и СССР, отметив, что это «просто русский город».
Медведев в своем Telegram-канале на украинские угрозы «вернуть Крым», напомнил, что Киев за свою историю был столицей Древней Руси, крупным малороссийским городом в составе Российской империи, республиканской столицей в составе СССР и просто русским городом, в котором всегда говорили и думали по-русски.
«Чтобы было все предельно ясно, что и как надо возвращать...» – пояснил он.
Ранее Медведев сообщил, что от киевского режима все сильно устали, в особенности от невротика Владимира Зеленского, который постоянно нагнетает страсти.
В США предложили способ вынудить Киев пойти на переговоры с Москвой
Журналист Наполитано: Киев согласится на переговоры с Москвой в случае отказа Вашингтона от поставок оружия Украине
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Власти Украины согласятся на переговоры с Москвой только в том случае, если Вашингтон перестанет вооружать Киев, заявил журналист Эндрю Наполитано в интервью с офицером разведки морской пехоты США в отставке Скоттом Риттером.
Наполитано выразил уверенность, что переговоры между Москвой и Киевом не состоятся, пока президент Украины Владимир Зеленский не образумится, а произойдет это в том случае, если в Киев позвонит президент США Джо Байден и сообщит, что «это все – конец», передает РИА «Новости».
Наполитано выразил мнение, что Байден больше не справляется с политическим давлением. Журналист пояснил, что республиканцы взяли под контроль Палату представителей, а Конгресс больше не дает главе администрации США ни цента. Как отметил Наполитано, заначка пуста – надо договариваться. Риттер согласился с выводом ведущего, добавив, что в такой ситуации переговоры будут больше похожи на капитуляцию Украины перед Россией.
Накануне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что от киевского режима все сильно устали, в особенности от невротика Зеленского, который постоянно нагнетает страсти. По мнению Медведева, Запад не хочет окончательного разрыва с Россией, поэтому и толкает Киев на переговоры с Москвой. Газета ВЗГЛЯД разбирала причины и последствия разлада между Зеленским и Западом.
В Госдуме предупредили Киев о «сокрушительном ударе» в случае наступления ВСУ на Крым
Депутат Шеремет пообещал Киеву «окончательный сокрушительный удар» в случае наступления ВСУ на Крым
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Если ВСУ попытаются начать наступление на Крым, им будет нанесен «окончательный сокрушительный удар», заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Он отметил, что Киев продолжает «бряцать оружием и пытаться запугивать крымчан». Поэтому Шеремет предупредил, что Россия еще не начала по-серьезному применять имеющееся у нее оружие, сообщает РИА «Новости».
«Поэтому в случае попыток наступления на Крым украинские войска получат не только отпор, но и окончательный сокрушительный удар. Это будет началом конца для нынешней киевской хунты», – сказал депутат.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать военную кампанию по взятию контроля над Крымом. При этом он не назвал сроков наступления на полуостров.
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на украинские угрозы «вернуть Крым» напомнил, что Киев за свою историю был столицей Древней Руси, крупным малороссийским городом в составе Российской империи, республиканской столицей в составе СССР и просто русским городом, в котором всегда говорили и думали по-русски.
В Болгарии перестали кормить украинских беженцев
Sofia Globe: Отели Болгарии перестали кормить украинских беженцев из-за нехватки денег
Из госпрограммы Болгарии по размещению украинских беженцев исключили средства на питание, в результате людей перестали кормить из-за нехватки денег, сообщило издание Sofia Globe.
В статье говорится, что владельцы отелей Болгарии на побережье Черного моря перестали кормить украинских беженцев из-за недостаточности выделяемых государством 15 левов (менее 500 рублей) на покрытие расходов на питание, передает РИА «Новости».
Владелец одного из отелей Михаил Зегов рассказал, что последние три дня владельцы гостиниц обеспечивали беженцев едой за собственные деньги, но больше для этого возможности нет.
Как отметило издание, в Болгарии проживают более 10 тыс. украинских беженцев. Срок действия госпрограммы предоставления им жилья истек 15 ноября, теперь украинцев размещают на государственных и муниципальных базах отдыха.
В начале ноября украинские беженцы пожаловались на условия проживания в Болгарии.
Запорожская АЭС получила повреждения при обстреле ВСУ
Cоветник гендиректора «Росэнергоатома» Карчаа: Запорожская АЭС пострадала в результате ударов Вооруженных сил Украины
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Запорожская АЭС (ЗАЭС) получила повреждения в результате ударов, нанесенных в субботу Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
Карчаа рассказал в эфире телеканала «Россия-24», что в период с 17.15 до 17.41 субботы по Запорожской атомной станции было нанесено 12 ударов. Он подчеркнул, что речь идет о периметре самой станции, а не о промзоне и других прилегающих к станции территориях, передает ТАСС.
Советник гендиректора «Росэнергоатома» уточнил, что шесть попаданий пришлось по брызгальному бассейну, входящему в состав системы охлаждения АЭС, два попадания было зафиксировано в квадрат сухого хранилища ядерных отходов и еще три попадания – в район КПП-2. Как отметил Карчаа, удар действительно был массированный. Он подчеркнул, что подобные обстрелы могут привести к ядерному заражению.
Советник гендиректора «Росэнергоатома» сообщил, что повреждения и разрушения будут уточнены в воскресенье утром. Он отметил, что в субботу персонала на станции гораздо меньше, чем в будние дни, и это счастье, что обошлось без жертв и только закончилось одними повреждениями. Он также добавил, что по самой станции не били с конца сентября.
Накануне Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой призвал Россию немедленно «прекратить все действия против и на ядерных объектах Украины». Против резолюции проголосовали Россия и Китай, воздержались Вьетнам, Индия, Кения, Намибия, Пакистан, Саудовская Аравия и ЮАР. В МИД подчеркнули, что в Совете управляющих МАГАТЭ отрицают реальность, эта линия не имеет ничего общего с задачей обеспечения физической безопасности крупнейшей в Европе АЭС.
Глава Пентагона предрек Украине суровую зиму из-за вооружения России
Шеф Пентагона Остин признал, что у России «впечатляющие вооружения», Украину ждет «суровая зима»
Россия располагает производящими впечатление вооружениями, а предстоящая зима будет для Украины трудной, США и их союзники намерены оказывать дальнейшую поддержку Киеву, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
Глава Пентагона заявил, что у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения, но даже это не позволило российской стороне победить на Украине, передает ТАСС.
Он привел слова Байдена о том, что Украина никогда не станет победой России. По словам Остина, впереди у Украины много трудностей и будет суровая зима, но США будет продолжать помогать Киеву.
Также шеф Пентагона отметил, что исход конфликта на Украине будет одним из факторов, определяющих ситуацию в сфере безопасности в мире в этом столетии.
Он также напомнил, что альянс не стремится к конфронтации с Россией, не представляет для нее угрозы, НАТО не будет втянуто в конфликт, но будет поддерживать Украину.
«Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО, продолжим укреплять коллективную оборону НАТО и сдерживание», – отметил Остин.
Ранее председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что вооруженным силам Украины вряд ли удастся «выбить» российские войска в ближайшие недели.
Как заявил Милли, «вероятность военной победы Украины» и получение Киевом контроля над Крымом в «какое-то ближайшее» время «невысока», но он не исключает «политического решения».
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Кадыров предрек скорое возмездие за убийство российских пленных
Глава Чечни Кадыров выразил уверенность в скором возмездии за убийство российских пленных украинскими военными
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что возмездие за убийство российских пленных украинскими военными не заставит себя долго ждать.
Кадыров в Telegram-канале выразил мнение, что виновные в убийстве российских пленных не заслуживают соблюдения каких-либо прав и общепринятых норм, подобных «выродков» в плен брать категорически нельзя. Глава Чечни с возмущением заметил, что они не только совершили преступление, но и цинично его выложили в сеть, чувствуя абсолютную безнаказанность и вседозволенность. Он выразил уверенность, что возмездие за совершенное преступление не заставит себя долго ждать. Глава Чечни заверил, что будет сделано все возможное для наказания виновных.
Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия уведомила официальным документом СБ и ГА ООН генсека всемирной организации Антониу Гутерриша о жестоком обращении Украины с российскими военнопленными.
В пятницу в Сети появились видеозаписи убийства безоружных российских военнопленных. Минобороны России обвинило «выродков ВСУ» в убийстве более десяти военнослужащих ВС РФ прямыми выстрелами в голову. СК России завел уголовное дело по факту массового расстрела представителями Вооруженных сил Украины пленных российских военнослужащих.
Токаев выступил за многовекторную внешнюю политику Казахстана
Президент Казахстана Токаев выступил за многовекторную внешнюю политику республики
Казахстан с учетом своего геополитического положения должен проводить многовекторную политику, заявил действующий президент республики Касым-Жомарт Токаев после голосования.
Токаев выразил мнение, что власти Казахстана просто обязаны проводить многовекторную внешнюю политику с учетом геополитической позиции республики, вовлеченности в экономику страны более 500 млрд долларов и наличия на внутреннем рынке мировых компаний, передает ТАСС.
В предвыборной платформе Токаева главной целью заявлено построение справедливого Казахстана. Там также декларируется продолжение внешнеполитического курса, нацеленного на защиту национальных интересов, укрепление взаимовыгодного сотрудничества со всеми заинтересованными государствами, обеспечение международного мира и безопасности.
Напомним, в воскресенье в Казахстане начались внеочередные выборы президента.
ВКС России уничтожили две установки РСЗО HIMARS под Краматорском в ДНР
ВКС России уничтожили две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны России.
В ДНР в районе населенного пункта Краматорск высокоточными ракетами ВКС России уничтожены две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS, говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска за сутки уничтожили около 100 украинских военных на Купянском, Южно-Донецком и Краснолиманском направлении.