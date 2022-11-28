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Россия и Казахстан договорились поддерживать союзнические отношения
Россия и Казахстан договорились не наносить ущерб союзническим отношениям
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Москва и Астана будут воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб стратегическому партнерству и союзническим отношениям двух стран, следует из декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном.
В декларации, опубликованной на сайте Кремля, отмечается, что в случае разногласий будет задействован механизм консультаций по линии министерств иностранных дел.
Также в документе, подписанном российским лидером Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, говорится, что страны продолжат взаимодействие между вооруженными силами в двустороннем и многостороннем форматах.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия была и остается одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана, общий объем российских капиталовложений составляет почти 17 млрд долларов.
В США раскрыли истинный замысел Байдена на Украине
Ведущий Fox News Карлсон заявил, что Байден намеренно затягивает конфликт на Украине для получения выгоды
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Администрация президента США Джо Байдена намеренно затягивает конфликт на Украине и использует климатическую повестку для получения собственной финансовой выгоды, но одновременно с этим вредит американцам, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
Телеведущий отметил, что ни один из этих курсов не направлен на благо американского народа. По его словам, они разработаны для того, чтобы увеличить затраты на энергию, расширить полномочия людей, которые в настоящий момент находятся у власти, и, конечно же, обогатить их, передает РИА «Новости».
Однако, как отметил Карлсон, эта «безумная» стратегия Байдена приводит только к разрушению американской экономики, поскольку из-за высоких цен на энергоносители беднеет средний класс.
«Все процветание нашей страны зависит от энергии. На ней строится наша экономика потребления. Дорогая энергия разрушает нашу экономику – люди беднеют, некоторые из них даже умрут. Это не догадка. Так все и случится», – предупредил он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США не дают Украине начать переговоры с Россией.
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В офисе Зеленского нашли оправдание обстрелам Белгородской области
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев обстреливать нельзя – потому что это крупный город, а Шебекино в Белгородской области можно – потому что это якобы село.
«Когда мне говорят о Белгородской области иностранные журналисты или политики (там же в Белгородской области что-то происходит), я всегда спрашиваю: а вы точно понимаете разницу между городом Киевом и каким-то селом под названием Шебекино? Вы точно понимаете? Это сопоставимые населенные пункты? Там в Шебекино разрушена какая-то ферма, которую постоянно кто-то бомбит», – сказал Подоляк в эфире телеканала «Украина 24».
Ранее в ноябре в Белгородской области погибли два человека в результате обстрелов города Шебекино со стороны ВСУ. Отметим, что Шебекино не является селом, это город областного значения.
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Экономист объяснил причину массовых очередей к банкоматам на Украине
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На Украине сообщают о массовых очередях к банкоматам, что обусловлено объявлением Национального банка страны об отказе от дополнительной эмиссии гривны в 2023 году, сообщил экономист Антон Любич.
«Что происходит? Резервы Украины истощены. Инфляция превышает 30%. Падение экономики даже по официальным оценкам и до ударов России по украинской энергетике оценивалось в 35-40% без учета стоимости уничтоженного боевыми действиями имущества. Что в таких условиях может сделать государство для поддержания своей функциональности?» – написал он в своем Telegram-канале.
Любич пояснил, что «государство в лице министерства финансов выпускает облигации, которое оно же, государство, покупает в лице национального банка. Происходит необеспеченная эмиссия национальной валюты. В данном случае – гривны. Товаров меньше, денежных знаков больше – зарплаты и пенсии обесцениваются, но хотя бы выплачиваются».
«Теперь, по сути, Национальный банк Украины объявил об отказе от этого значимого в условиях экономического кризиса источника пополнения бюджета и источника для обеспечения устойчивости банковской системы. Люди вполне рационально отреагировали на это снятием наличных со счетов, чтобы не остаться без денег при возникновении проблем с ликвидностью у обслуживающих банков», – заключил он.
Ранее сообщалось, что украинскую банковскую систему готовят к полному отключению электроэнергии (блэкауту).
ВКС России разбомбили при погрузке танковую бригаду ВСУ в Днепропетровской области
Ударом ВКС России в Днепропетровской области уничтожено восемь единиц бронетехники и 100 военных ВСУ
Высокоточным оружием России нанесен удар по сосредоточению живой силы и техники 17-й танковой бригады ВСУ у станции Моисеевка Днепропетровской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Во время погрузки были уничтожены восемь единиц бронетехники, ликвидированы более ста украинских военнослужащих, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
NYT: ВСУ понесли большие потери под Артемовском в ДНР
Врачи зафиксировали около 240 раненых украинских военнослужащих за сутки в боях под Артемовском в Донецкой народной республике, пишет The New York Times.
По информации издания, 25 ноября врачи насчитали около 50 раненых, при этом накануне число получивших ранения достигло 240, вследствие чего украинское командование направило мощное подкрепление в проблемный район, а именно силы спецназначения и теробороны, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.
Ранее Генштаб ВСУ признал наступление ВС России на нескольких направлениях.
До этого российские войска уничтожили склад боеприпасов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Запорожской области, а также две установки РСЗО ВСУ «Град» в Харьковской области.
В Германии рассказали, как США готовили Украину к конфликту с Россией
Немецкий политик Оскар Лафонтен рассказал, как США готовили Украину к конфликту с Россией
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Соединенные Штаты принимали активное участие в расшатывании конфликта на Украине еще с Евромайдана в 2014 году, заявил экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен в Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
По его словам, западное сообщество во главе с США вооружали Украину и систематически подводили Киев к конфликту с Россией. Вследствие этого Украина как бы стала членом НАТО, однако предысторию западные активисты и СМИ специально игнорируют, передает РИА «Новости».
Лафонтен добавил, что при этом Вашингтону удалось добиться ухудшения отношений между ЕС и Россией и занять лидерские позиции, выгнав с пьедестала Германию. Таким образом, по его словам, США могут теперь определять политику стран ЕС.
Лафонтен добавил, что США продают «грязный сланцевый газ, в то время как американская оборонная промышленность процветает».
При этом он заметил, что Вашингтону не удалось в полной мере осуществить планы против России.
«Есть ощущение, что США уже осознают, что обломали зубы. Несмотря на масштабные поставки вооружений на Украину, отправку большого количества военных советников, оказалось, что ядерную державу Россию невозможно одолеть военным путем», – сказал он.
В заключение Лафонтен отметил, что антироссийские санкции обернулись для Запада бумерангом.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что поддержка Украины в нынешнем конфликте дорого обходится жителям стран Запада, однако отметил, что необходимо «поддерживать и увеличивать» помощь Киеву.
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Британия передала ВСУ высокоточные ракеты Brimstone-2
Минобороны Британии передало Вооруженным силам Украины высокоточные ракеты Brimstone-2
Министерство обороны Британии предоставило Вооруженным силам Украины (ВСУ) высокоточные ракеты Brimstone-2, следует из сообщения пресс-службы ведомства.
В ведомстве сообщили, что Британия предоставила Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты Brimstone-2 с высокоточной системой наведения. Количество переданных ракет не раскрывается. К публикации ведомство прикрепило видео, в котором запечатлена погрузка ракет на самолет британских ВВС, передает РИА «Новости».
Ранее военный эксперт Александр Храмчихин в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил опасность британских ракет Brimstone для российских танков на Украине.
В ДНР оценили ход битвы за Артемовск
Донецкий депутат Бердичевский: Россия планомерно перемалывает врага под Артемовском
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ВСУ несут колоссальные потери под Артемовском и частично отходят в Часов Яр, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя военную обстановку в регионе.
«Под Артемовском ВСУ ежесуточно теряют не менее 100 человек личного состава и до 300 ранеными. То есть мы ведем постепенное и полное перемалывание противника. Но пока не будет полностью перекрыта возможность ВСУ подтягивать туда дополнительную технику и личный состав, эта мясорубка будет продолжаться», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Штурмовать город в лоб никто не собирается – там идут достаточно серьезные артиллерийские обстрелы с обеих сторон. Противник частично отходит в Часов Яр. Это преимущественно частный сектор. ВСУ сбивают замки с пустующих домов и заселяются туда. Не исключаю, что скоро они начнут рассказывать, что разрушения в населенном пункте – дело рук российской армии», – продолжил собеседник.
Он также отметил, что «нашим тоже приходится непросто из-за плотного артиллерийского огня». «Однако я бы не стал сравнивать происходящее под Артемовском с Верденской мясорубкой 1916 года, как это делает британская пресса. К счастью, с нашей стороны колоссальных жертв удается избегать», – подчеркнул донецкий депутат.
«При этом понятно, зачем Британия так активно втаскивает это сравнение в медиапространство. Внутри страны разворачивается экономический и энергетический кризис, им нужно как-то обосновать безумные расходы на поддержку ВСУ. Поэтому их СМИ используют понятные для местного населения образы и смыслы», – риторически посетовал Бердичевский.
Бердичевский также добавил, что помимо Артемовска, наиболее активные бои идут в районе Угледара, Марьинки и Красногоровки. «Надеюсь, что в ближайшее время эти населенные пункты будут освобождены», – заключил он.
Ранее газета The New York Times сообщила, что врачи зафиксировали около 240 раненых украинских военнослужащих за сутки в боях под Артемовском в Донецкой народной республике. Вследствие этого командование ВСУ направило мощное подкрепление в район, а именно силы спецназа и теробороны.
Помимо этого, военный аналитик Юрий Подоляка в своем Telegram-канале пишет, что ВСУ несут действительно большие потери – «около батальона в сутки». «Без серьезных резервов долго удерживать эту линию противник не сможет. Тем более, что эффективность работы его артиллерии начала снижаться вследствие поражения нескольких станций контрбатарейной борьбы и понесенным потерям в матчасти артиллерии», – подчеркивает эксперт.
«Навязанная ЧВК «Вагнер» и частями ВС РФ в этом районе борьба на истощение явно не идет в пользу ВСУ. Устойчивость их подразделений без плотного прикрытия артиллерией обычно быстро падает и приводит к самовольному оставлению позиций», – уверен Подоляка.
Ранее Генштаб ВСУ признал наступление ВС России на нескольких направлениях.
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Основатель Forex Club Вячеслав Таран погиб при крушении вертолета в Монако
Из-за падения вертолета в Монако погиб основатель Forex Club Вячеслав Таран
Проживающий последние десять лет в Монако бизнесмен Вячеслав Таран, находившийся на борту вертолета Monacair в качестве пассажира, разбился в пятницу днем, сообщил близкий к расследованию ЧП официальный источник.
Крупный предприниматель работал в сфере кибервалют и инвестиций, а также являлся основателем площадки онлайн-торговли Libertex Group и членом правления YouHodler SA в Швейцарии, передает News.mc.
Таран был семьянином, его супруга – издатель известного журнала Hello Monaco, в семье воспитываются трое детей. Издание сообщает, что друзья описывают бизнесмена как доброго и порядочного гражданина, стремящегося к изучению новых идей и познанию мира. В юности Таран окончил Владивостокский государственный университет экономики и сервиса по специальности «Радиоэлектроника».
Накануне в результате крушения частного вертолета «Робинсон» в районе населенного пункта Вязовец Тверской области погибли два человека.
Bloomberg: Затягивание конфликта на Украине невыгодно США
Дальнейшее затягивание конфликта на Украине перестанет приносить выгоду США, их издержки могут возрасти, пишет обозреватель Хэл Брэндс в статье для Bloomberg.
В материале Bloomberg говорится, что американские чиновники стали задумываться о том, что США получили уже все возможные плоды от украинского кризиса.
В статье отмечается, что со временем цена за ведение военных действий будет только расти. В частности, например, Белый дом не сможет уделять необходимое внимание другим регионам, запасы боеприпасов будут подходить к концу, передает РИА «Новости».
Кроме того, длительный кризис вскроет проблемы, связанные с американской оборонной промышленной базой, полагает автор. Он также добавляет, что обострение ситуации вокруг Тайваня повысит интерес администрации Байдена к прекращению военных действий в Европе.
Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что решающее слово в дискуссии о зимней кампании ВСУ остается за Белым домом, но он пока отмалчивается. Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес призвал ВСУ продолжать наступление, в то время как генерал США Марк Милли считает целесообразным переговорный процесс.
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Кремль спросили о «планах» России «покинуть» ЗАЭС
Песков про «планы» России «покинуть» ЗАЭС: Не нужно искать признаки там, где их нет
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что якобы существуют признаки намерения России оставить Энергодар и ЗАЭС, посоветовав не искать признаков там, «где их нет и быть не может».
Ранее СМИ сообщили, что президент украинского «Энергоатома» Петр Котин заявил, что российские военные якобы могут готовиться покинуть Запорожскую атомную электростанцию.
«Не нужно искать каких-то признаков там, где их нет и быть не может», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу прокомментировать подобные заявления.
Депутаты бундестага пожаловались на невероятный холод в кабинетах
Spiegel: Депутаты бундестага пожаловались на невероятный холод в кабинетах из-за мер по экономии электроэнергии и газа
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Многие немецкие депутаты жалуются на необходимость тепло одеваться из-за невероятного холода в кабинетах бундестага в связи с мерами по экономии электроэнергии на фоне дефицита газа в ФРГ, сообщил обозреватель Spiegel Тим Нойман.
В статье отмечается, что в кабинетах и залах заседаний бундестага поддерживают температуру 19 градусов, а коридоры и фойе вообще не отапливаются. Как сообщает автор материала, бундестагу приходится экономить энергию из-за нехватки газа в Германии, передает РИА «Новости».
Депутат от «Зеленых» Ренате Кюнаст пожаловалась, что сидела в кабинете в пуховике и постоянно ходила, однако уже через непродолжительное время у нее начался насморк. Она назвала происходящее «балаганом» и обвинила администрацию в потере контроля над ситуацией. Журналист отметил, что другие парламентарии и сотрудники бундестага также жаловались на холод в помещениях.
Примечательно, что именно министр экономики ФРГ Роберт Хабек, состоящий в партии «Зеленые», представил в августе Федеральному правительству Германии закон об изменении правил энергосбережения. По новому регламенту к помещениям бундестага применяют те же нормы, что и к другим нежилым общественным зданиям, резюмировал автор статьи.
Накануне немецкие СМИ предупредили жителей Германии о резком повышении цен на электроэнергию.
В Минобороны Австрии предрекли Украине тотальный блэкаут
Эксперт Минобороны Австрии Райснер: Без помощи Запада Украина через несколько недель может погрузиться в полную темноту
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Без помощи Запада Украина через несколько недель может погрузиться в полную темноту, если не будет развернута мощная противовоздушная оборона, заявил военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер в интервью телеканалу ZDF.
Как отметил австрийский военный, Украина может через несколько недель погрузиться в полную темноту, если не будет развернута мощная противовоздушная оборона. Он пояснил, что Киев оказался уязвим к ударам по инфраструктуре, поскольку на начальном этапе российские военные уничтожили около трети украинской системы ПВО, к тому же, Запад недооценил возможности Москвы, передает РИА «Новости».
Полковник Райснер подчеркнул, что из-за больших размеров Украины и множества объектов, которые необходимо защищать, практически невозможно «что-либо с этим поделать». Он отметил, что Европа пытается наскрести «то, что есть», и отправить это Украине. При этом австрийский эксперт признал, что в сложившейся на Украине ситуации Запад отстает, а Россия снова проявляет инициативу, что, по его мнению, парадоксальная ситуация.
Накануне в Европе сравнили ситуацию в Киеве с «апокалипсисом» из-за отсутствия уличного освещения и электричества в большинстве домов. В минувшую субботу НАСА показало погрузившуюся во мрак Украину из космоса.
Напомним, в прошлую среду большая часть Украины осталась без света. Все АЭС Украины, а также большая часть ТЭС, ТЭЦ и ГЭС на время перестали работать. Киев обратился к странам Запада с просьбой предоставить высоковольтное оборудование.
На Украине назвали катастрофической ситуацию с энергетикой
Марочко: «Укрэнерго» признала, что ситуация с энергетикой близка к катастрофической
Компания «Укрэнерго» направила Минобороны Украины материалы о тяжелой ситуации в энергетической сфере страны, а также предложения о мерах по недопущению увеличения протестных настроений среди населения, сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.
Так, в распоряжение ЛНР попал документ украинского Минобороны, в котором подробно расписаны все опасения и предложения «Укрэнерго». «Ситуация в энергетической сфере близка к катастрофической. Энергомощности ряда регионов выведены из строя более чем на 60%», – передает ТАСС текст документа.
«Укрэнерго» отмечает, что дальнейшее ухудшение ситуации может «привести к дестабилизации обстановки в регионах, в том числе росту протестных настроений среди населения». Положение также осложняется дефицитом бригад и нехваткой комплектующих для ремонта энергообъектов, а также тем, что некоторые предприниматели пытаются незаконно подключиться к линиям электропередачи.
В этой связи «Укрэнерго» предложило Минобороны организовать патрулирование объектов энергообеспечения, а в случае выявления фактов несанкционированного подключения «производить демонстративные задержания указанной категории под стражу».
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что четверть киевлян все еще без света, вернуться к плановым отключениям надеются в воскресенье.
Напомним, «Укрэнерго» сообщило, что дефицит мощности в энергосистеме составляет 25%.
Эксперт: Пентагон находится в шаге от расширения зоны боевых действий на Украине
Военный эксперт Бартош: ВСУ могут получить возможность ударов по тылам ВС России
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Если у ВСУ появится возможность наносить удары по российскому тылу, они обязательно этим воспользуются. Нашим войскам надо оттеснить противника как можно дальше от новых и старых границ России, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее стало известно, что Пентагон рассматривает предложение Boeing о поставке Украине дешевых малогабаритных высокоточных бомб с радиусом поражения до 150-160 километров.
«Потенциальные поставки управляемых бомб малого диаметра GBU-39 – существенный шаг по повышению военного потенциала противника. В таком случае перед ВСУ открывается возможность нанесения ударов по Крыму и сухопутному коридору на полуостров, а также по тылам России в других регионах», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.
«Подобные бомбы хоть и предназначены для авиации, но могут быть установлены на ракеты, как об этом сообщают источники зарубежных СМИ. Кроме того, если бомба управляемая, то у нее есть системы GPS», – акцентирует эксперт.
«Адаптировать подобные боеприпасы не очень сложно. На территории Украины сохранился научно-технический потенциал, позволяющий состыковать данные системы и адаптировать их под свои нужды. При таком раскладе Пентагон и ВСУ серьезно повысят свои возможности по расширению географии конфликта», – подчеркивает собеседник.
«Для снижения рисков России необходимо оттеснить позиции ВСУ. Если ракета может поразить цель на расстоянии 150-160 км – значит, противник должен быть отброшен на 200 километров от границ нашей страны с учетом новых территорий. Но надо понимать, что под контролем придется держать тысячи километров», – резюмировал Бартош.
Ранее агентство Reuters сообщило, что рассматриваемое Пентагоном предложение Boeing о поставке Украине малогабаритных высокоточных бомб позволит ВСУ наносить удары глубоко в тыл России.
Ссылаясь на источники в военной отрасли, издание пишет, что военные запасы США и союзников стремительно сокращаются, в то время как Украина сталкивается с растущей потребностью в более совершенном оружии по мере затягивания конфликта. Предлагаемая Boeing система, получившая название бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB), является одним из планов по запуску в производство новых боеприпасов для Украины и восточноевропейских союзников Штатов.
Сообщается, что расстояние поражения указанных снарядов составит 100 миль (приблизительно 150 километров). Это создает опасность для тыловых территорий Российской Федерации. Срок возможных поставок – весна 2023 года.
Напомним, в США опасаются, что не смогут в достаточной степени снабжать оружием Тайвань из-за того, что большая часть военной поддержки направлена на Украину. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. По имеющимся у издания сведениям, Вашингтон отстает от запланированных темпов поставок вооружений Тайваню на общую сумму 18,7 млрд долларов. В частности, Вашингтон так и не поставил на остров ни один из 215 предназначенных для Тайбэя зенитных ракетных комплексов Stinger, а также 208 противотанковых комплексов Javelin.
О том, что затягивание конфликта на Украине скажется на поддержке Тайваня, пишет и агентство Bloomberg. Отмечается, что со временем цена ведения военных действий будет только расти. В частности, Белый дом не сможет уделять необходимое внимание другим регионам, а запасы боеприпасов будут подходить к концу. Кроме того, как отмечают авторы материала, американские чиновники стали задумываться о том, что США получили уже все возможные плоды от украинского кризиса.
По мнению российских экспертов, таким образом пресса США готовит западное общество к росту военных расходов на Украину и Тайвань. Кроме того, ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как бум военно-промышленного производства в странах Восточной Европы связан с конфликтом на Украине, и как можно решить проблему «30+», связанную с якобы ограничением дальнобойности российских артиллерийских систем.
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