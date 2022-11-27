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Землетрясение произошло на Курилах
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в районе Курильских островов
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Подземный толчок магнитудой 5,9 зафиксировали в воскресенье учёные в районе Курильских островов, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
По сообщению ведомства, землетрясение произошло в 7.59 по московскому времени, очаг располагался в 144 километрах от Северо-Курильска на глубине 73 километров, передает РИА «Новости».
Напомним, землетрясение магнитудой 5,1 в Индонезии произошло 21 ноября, в результате стихийного бедствия погибли 252 человека, по меньшей мере 377 человек получили травмы.
Умер глава МИД Белоруссии Макей
Скончался министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, сообщил пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз.
Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает БелТА со ссылкой на Глаза.
«Несколько часов назад скоропостижно скончался… Ничего не предвещало. Еще вчера обсуждали планы на неделю… Большая потеря для всех нас», – цитирует Глаза Sputnik.
На понедельник были запланированы переговоры Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Владимир Владимирович Макей родился 5 августа 1958 года в Гродненской области. Окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков, служил при Совете Европы, начальником управления общеевропейского сотрудничества МИД. В 2000–2008 годах был помощником президента, главой дипломатического ведомства назначен в августе 2012 года.
Минобороны заявило о создании США нового варианта коронавируса с 80% смертностью
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Вариант коронавируса на основе штамма «омикрон», вызывающий гибель 80% лабораторных животных, был создан в Бостонском университете, существующие вакцины против него неэффективны, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По словам Кириллова, искусственный возбудитель коронавируса на основе штамма «омикрон» и исходного «уханьского» варианта был создан в Бостонском университете США, он вызвал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких.
При этом защитные свойства антител снижаются в 11 раз при взаимодействии с новым патогеном, а существующие вакцины против него неэффективны, говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.
Кириллов подчеркнул, что сам факт такого эксперимента говорит о том, что в США отсутствует система государственного надзора за НИОКР в сфере генетической инженерии и синтетической биологии, а исследования провели на средства госбюджета США без разрешения национального регулятора по биобезопасности.
Начальник войск РХБЗ напомнил, что Пентагон может в реальном времени контролировать местонахождение и использование особо опасных патогенов в лабораториях по всему миру, а также получать доступ к результатам неэтических и незаконных экспериментов, которым является и создание нового штамма коронавируса.
Ранее в Минобороны заявили, что программа Агентства США по международному развитию (USAID) по отлову летучих мышей может быть связана с возникновением коронавируса COVID-19.
Мать погибшего офицера рассказала, как противостоять ЦИПсО Украины
Мария Костюк убеждена, что противостоять ЦИПсО должно не только Минобороны, но и гражданское общество
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Деятельность ЦИПсО (украинский Центр информационно-психологических операций) – тема проблемная для всей страны, поэтому нужны конкретные действия. Я неслучайно подняла этот вопрос на встрече с президентом, рассказала газете ВЗГЛЯД мать погибшего при защите Донбасса офицера Мария Костюк. В пятницу она участвовала во встрече Владимира Путина с матерями участников спецоперации.
«Противостоять деятельности ЦИПсО в первую очередь должно Минобороны России. Мы у себя в регионе знаем, чьи дети стали участниками СВО, поэтому можем подержать их родственников, если они столкнутся с манипуляциями со стороны ЦИПсО», – рассказала мать погибшего офицера, зампредседателя правительства Еврейской автономной области Мария Костюк.
Она напомнила об идее создать в стране комитет семей воинов Отечества, организаторами которого выступили «Женщины России», «Союз семей военнослужащих», «Союз женщин России», «Матери России». Об этом комитете рассказала накануне на встрече президента с матерями погибших в зоне специальной военной операции сыновей глава регионального отделения Народного фронта в Подмосковье Юлия Белехова. Такой комитет тоже может противостоять ЦИПсО, уверена Костюк.
«Деятельность ЦИПсО – тема проблемная для всей страны, поэтому нужны конкретные действия. Я неслучайно подняла этот вопрос на встрече с президентом. Когда Андрюша погиб, я знала, что в публичном пространстве будут нивелировать его подвиги, обнулять значимость его смерти. Но я даже не предполагала, что все это дойдет до такой степени. Мне в соцсети приходили сотни негативных сообщений про моего сына и с угрозами в адрес его младшей сестры», – рассказала Костюк.
По ее словам, от этих сообщений ее охватывала паника, возникал страх. «Я через многое прошла, но оказалась не готова психологически к такому давлению. Мы никуда не денемся от этого негатива, поэтому нужно ставить заградительные барьеры, жестко работать с подобными провокациями на информационном поле. Самое страшное, что среди этих людей есть те, кто живет рядом с нами, в эти перепалки включались жители Еврейской автономной области», – пояснила Костюк.
Во время своего общения с президентом в пятницу Костюк рассказала, что ЦИПсО и объявленные в России иноагентами «вводят в заблуждение наших мамочек, играя на их тревожности, бьют в самую болевую точку, чтобы оставляли место службы, уходили с военных действий, призывают приезжать, обещая отдать сына или тело сына». «А мамочки пишут им телефон сына, действующий, пока он там находится, а потом туда прилет! Они переписываются, и девчата рассказывают, что часть находится. И туда прилет!» – сообщила Костюк.
Костюк потеряла сына в августе. Старший лейтенант Андрей Ковтун погиб близ села Спорное на территории Донецкой народной республики (ДНР) во время второй командировки в зону спецоперации.
Огромное психологическое давление на родственников участников СВО оказывается с помощью фейков. Родителям присылают фотографии их сыновей и даже «документы» с утверждениями о том, что их дети оказались в украинском плену, а российские военкоматы якобы скрывают информацию об этом. Это делается в расчете заставить человека паниковать, в таком состоянии он становится еще более подверженным манипуляциям, вплоть до доведения до суицида. «Хорошо, если к ситуации подключаюсь я или кто-то из моих единомышленников, мы начинаем проверять информацию и выясняется, что с человеком ничего плохого не произошло», – говорит зампредседателя правительства Еврейской автономной области.
Украинский 72-й Центр информационно-психологических операций был создан в 2004 году и последние несколько лет занимается исключительно работой против России. Основная задача – информационно-психологические диверсии в пространстве противника. До начала российской спецоперации этот центр был сосредоточен на телефонном мошенничестве, выманиваии у россиян денег.
Хакер из группировки RaHDIt рассказывал РИА «Новости» на условиях анонимности, что на Украине существуют четыре подобных центра: ведущий 72-й, до февраля этого года находился городе Бровары Киевской области (здание, где работали сотрудники центра, было уничтожено российским ракетным ударом), 83-й центр в Одессе, 74-й – во Львове и 16-й – в Житомирской области. Специалисты ЦИПсО, которых называют инфодиверсантами, проходили обучение у иностранных специалистов.
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Лавров заявил, что украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей
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Народ Украины будет освобожден от неонацистких правителей, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, украинский народ заслужил жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом со славянскими братьями, передает РИА «Новости» слова главы МИД, сказанные на канале «Россия 24».
Также Лавров заявил, что сейчас Европа вовлечена в процессы возрождения неонацизма в мире, это показал украинский кризис, передает ТАСС.
«Исхожу из того, что Европа является частью процессов возрождения неонацизма. Трудно делать иные выводы», – сказал Лавров в интервью для фильма «Нацизм под следствием».
Глава МИД привел в пример высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, который задался вопросом, почему Украина должна жить по модели «навязываемой Россией. Этот вопрос Лавров назвал показательным, отметив, что Макрон не задавался ранее вопросом, почему русские на Украине должны жить по модели, навязываемой неонацистами
«Без зазрения совести это произносят уста человека, на нынешнем этапе претендующего на роль первого политика в Европе. Поразительно!» – подчеркнул министр.
Ранее Лавров заявлял, что Запад активно применяет философию разделяй и властвуй в отношении государств СНГ с целью рассорить страны и народы, еще больше фрагментировать постсоветское пространство.
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ВС России уничтожили склад боеприпасов РСЗО HIMARS в Запорожской области
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Российские войска уничтожили склад боеприпасов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Запорожской области, а также две установки РСЗО ВСУ «Град» в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным Минобороны, опубликованным в Telegram-канале ведомства, ВС России в районе населенного пункта Кушугум Запорожской области уничтожили склад боеприпасов реактивной системы залпового огня HIMARS.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две украинские установки РСЗО «Град» возле населенного пункта Липцы Харьковской области.
Кроме того, средствами ПВО за сутки сбито три беспилотника в районе населенного пункта Червоный Чабан Херсонской области. Кроме того, перехвачено четыре реактивных снаряда РСЗО «HIMARS» возле поселка Мирное Херсонской области, сообщил Конашенков.
Также авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ в Чугуеве Харьковской области, Северске, Краматорске, Ямполь и Редкодубе ДНР, а также пункт временной дислокации националистического формирования в Еленоконстантиновке Запорожской области.
Кроме того, были нанесены удары по 56 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158-ми районах.
Ранее высокоточным ударом в Харьковской области уничтожено до 200 боевиков ВСУ из Польши.
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Военные беспилотники НАТО пытались нарушить границу России под Псковом
Губернатор Псковской области Ведерников заявил о попытках военных беспилотников нарушить границу России со стороны НАТО
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в качестве примера «добрососедства» стран НАТО рассказал о попытках незаконного пересечения госграницы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами, а также про «массовую и целенаправленную» выдачу паспортов ЕС жителям приграничных районов.
В ходе выступления на Псковском международном медиафоруме Ведерников напомнил, что регион граничит сразу с тремя государствами, два из них входят в блок НАТО. При этом он отметил, что сегодня очень любят рассказывать о том, что альянс якобы стремился к мирному сосуществованию с Россией, что президент РФ неоднократно опровергал. В свою очередь Ведерников рассказал, что регион неоднократно подвергался натовской политике «добрососедства» – были и попытки незаконного пересечения границы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами. Глава региона отметил, что все это «мирное взаимодействие» цвело еще до начала специальной военной операции, а сейчас еще более обострилось, хоть об этом в России никогда публично и не говорили, передает РИА «Новости».
В числе других примеров «добрососедства» со странами НАТО губернатор Псковской области назвал заявления о территориальных претензиях Латвии и Эстонии, а также массовую и целенаправленную выдачу паспортов ЕС жителям приграничных районов Псковской области. Видео своего выступления Ведерников опубликовал в своем Telegram-канале.
Напомним, 18 ноября Канада решила усилить группировку в Латвии в составе контингента НАТО. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Латвия собирает армию для противостояния с Россией.
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В США назвали Зеленского коррумпированным диктатором
Ведущий Fox News Карлсон назвал президента Украины Зеленского коррумпированным диктатором
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Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон назвал президента Украины Владимира Зеленского коррумпированным диктатором, который постоянно требует деньги у Конгресса США, из-за чего американская экономика «идет на дно».
Журналист отметил, что США уже выделили Украине более 90 млрд долларов, что вдвое больше, чем Вашингтон ежегодно тратил в Афганистане. При этом, как отметил ведущий, Зеленскому этого все равно мало, он вновь требует деньги у американского Конгресса, передает РИА «Новости».
В качестве примеров Карлсон продемонстрировал несколько отрывков из видеообращений Зеленского, после чего выразил уверенность, что «этот парень», требующий от США деньги, в действительности коррумпированный украинский диктатор. «Хватает же у него наглости! Когда он уже заткнется?», – задался вопросом журналист. Карлсон также выразил мнение, что из-за помощи Киеву американская экономика «идет на дно».
Напомним, в четверг Европарламент одобрил пакет поддержки Украины от Евросоюза на сумму до 18 млрд евро на 2023 год. Кроме того, во вторник глава Минфина США Джанет Йеллен пообещала Украине новый транш в размере 4,5 млрд долларов, с учетом которого прямая бюджетная поддержка Киеву со стороны Вашингтона достигнет 13 млрд долларов.
В США заявили о подготовке России к конфликту в Арктике
19FortyFive: Россия готовится к полномасштабному конфликту в Арктическом регионе
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Россия готовится к полномасштабному конфликту в Арктическом регионе, наращивая там военное присутствие, пишут американские СМИ.
В последние годы Москва очень четко дала понять, что считает регион своим, говорится в статье Питера Сучиу для военно-политического издания 19FortyFive.
Так, по словам автора статьи, это касается расширения авиабазы Нагурское, которую построили в 1950-х годах как метеостанцию и коммуникационный форпост между материковой частью Евразии и Северным полюсом. Сейчас, по словам автора, с ее территории совершают вылеты истребители-перехватчики МиГ -31.
Также на базе могут появиться такие модифицированные танки и бронетехника, как «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг», передает РИА «Новости» содержание публикации.
По словам Сучиу, неясно, когда эти машины могут отправить в Арктику. Как и в случае с другими российскими военными программами, они кажутся перспективными, но неясно, поддерживает ли Москва ресурсы для производства их в больших количествах, добавляет автор статьи.
Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия рассматривает Арктику не как поле для геополитических интриг, а как возможность стабильного сотрудничества.
Мать погибшего офицера рассказала о встрече с президентом
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Мы настраивали себя, чтобы не заплакать. Нужно было донести значимую историю не только о себе, но и о всех тех, кто рядом с нами, о том, что происходит сегодня, рассказала газете ВЗГЛЯД мать погибшего при защите Донбасса офицера Мария Костюк. В пятницу она была на встрече Владимира Путина с матерями участников спецоперации.
«Главное впечатление от встречи – глава государства знает все: про оснащение, где что «западает» в военном ведомстве, даже про комбатов, настоящих отцов. Мой сын рассказывал, что ему повезло служить с таким батей, который не воспринимает подчиненных исключительно как боевую единицу. Президент сознает, насколько сегодня тяжело мамам говорить о потере сыновей, потому что невозможно подобрать слов, чтобы выразить эту боль внутри», – рассказала мать погибшего офицера Андрея Ковтуна, зампредседателя правительства Еврейской автономной области Мария Костюк.
По ее словам, позиция президента «вселила в меня еще большую веру, что мой сын делал правильное дело». «Я в этом никогда не сомневалась и верила в его дело, которое далось ему ценой собственной жизни. И для меня очень значимо, что глава государства признает этот подвиг и относится к нему с уважением», – отметила Костюк.
В пятницу президент России Владимир Путин встретился с материями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине (СВО). Глава государства рассказал, что лично связывается по телефону с военнослужащими через их матерей и многие удивляют его своим настроением и отношением к делу. Президент подчеркнул, что страна разделяет боль тех, кто потерял своих детей во время спецоперации. Власти будут оказывать семьям всестороннюю поддержку.
Мероприятие состоялось в преддверии Дня матери, который в России отмечают в последнее воскресенье ноября. Глава государства отметил, что этот день для присутствующих связан с чувством тревоги и заботы.
Костюк потеряла сына в августе. Старший лейтенант Андрей Ковтун, командир роты мотострелков, погиб близ села Спорное на территории Донецкой народной республики (ДНР) во время второй командировки в зону спецоперации.
Участницы встречи многое рассказали президенту, у каждой своя боль, говорит Костюк. Кто-то бывает на передовой или в местах боевого слаживания мобилизованных, занимается формированием посылок с гуманитарной помощью, поэтому «нужно было четко донести до президента о том, что сегодня происходит на земле».
«Боевые подруги настолько целеустремленные, сильные, мужественные, настолько понимают важность происходящего, что, говоря про сыновей, сдерживали слезы, хотя до встречи плакали все. Мы настраивали себя, чтобы не заплакать. Нужно было донести значимую историю не только о себе, но и о всех тех, кто рядом с нами, о том, что происходит сегодня. Они справились с этой задачей, показав с разных сторон отношение и поддержку, что происходит во взаимоотношениях с военными ведомствами по СВО», – указала она.
Женщина рассказала в том числе о проблеме своей невестки, которая до сих пор не может получить от военкомата в Кемеровской области справку о гибели мужа, в результате чего возникли проблемы с выплатой ей пособия.
«Президент все это знает и честно признается, что невозможно сразу сдвинуть такую большую махину. Но мы делаем это маленькими шашками – он буквально разруливает эти вопросы своими руками, а мы готовы объединяться материнским сообществом», – добавила Костюк. –
«Сегодня самое большое оружие – это слово, им надо пользоваться, поддерживать семьи, которые должны знать, что близкий человек – герой и все относятся к этому с уважением».
По ее словам, СВО – это значимая тема для всей страны. Она особенно отметила появление в соцсетях групп, в которых люди объединяются и по мере сил оказывают поддержку участникам СВО, закупают на свои деньги коптеры, генераторы и все остальное, что нужно ребятам. Эта помощь оказывается оперативно.
«Я не знаю ни одного региона, который бы не участвовал в этом. Мы всегда объединяемся в горе и в радости, сплачиваемся. СВО показала, что мы настоящие, происходит мощное единение плечом к плечу А тем, кто пытался играть на этом, сегодня приходится выбирать – либо они с нами, либо просто отойдут и не мешают, не сбивают с пути. А в нашей победе я не сомневаюсь», – призналась собеседница.
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Кабмин России одобрил упрощение процедуры ввоза в страну средств связи
Правительство России одобрило упрощение процедуры ввоза радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств в страну.
Из сообщения следует, что правительство одобряет внесение изменений в статью проекта федерального закона «О связи» и просит внести его в Госдуму, передает РИА «Новости».
Весной о прекращении поставки в Россию оборудования для сотовой связи завили Ericson и Nokia, что сказалось на обеспеченности российского рынка необходимым оборудованием.
Ранее сообщалось, что примерно 1,3 тыс. образцов иностранной электронной компонентной базы (ЭКБ) были замещены на российские аналоги за последние шесть лет.
Ситуацию в Киеве на Западе сравнили с «апокалипсисом»
Politico: Ночь в Киеве может показаться апокалипсисом из-за отсутствия уличного освещения и электричества в домах
Ночь в Киеве может показаться апокалипсисом из-за отсутствия уличного освещения и электричества в большинстве домов, город почти полностью погружен во тьму, рассказал побывавший в украинской столице обозреватель Politico Джейми Деттмер.
Как отметил журналист, ночь в Киеве может показаться апокалипсисом, поскольку уличное освещение отсутствует и лишь из нескольких домов, оснащенных генераторами, исходят немногочисленные пятна света, передает РИА «Новости».
Автор публикации также обратил внимание, что все меньше жителей Киева ходят в кафе и рестораны, предположив, что это вызвано проблемами с электроснабжением. Кроме того, журналист напомнил о перебоях с водой. Он отметил, что при возможности украинцы обязательно наполняют ванны, чтобы иметь возможность смывать в туалете или помыть руки после отключения воды.
Накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил об отсутствии света у четверти населения столицы Украины. В субботу НАСА показало погрузившуюся во мрак Украину из космоса.
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Укрэнерго сообщило о 25% дефиците мощности в энергосистеме
Дефицит мощности в энергосистеме Украины сейчас составляет 25%, сообщили в Укрэнерго.
В работу к 11.00 (12.00 – мск.) был введен один атомный блок, увеличивается мощность до планового уровня на других.
«Таким образом, производители электроэнергии сейчас покрывают около 75% потребностей потребления», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
В пятницу вечером в компании сообщали о дефиците мощности в 30%, сейчас же дефицит составляет 25%.
В среду министерство энергетики Украины сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а большинство граждан временно остались без света.
В США заявили о способности России уничтожить Украину за день
Экс-сотрудник Белого дома Робертс: Россия может уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия
Удары по инфраструктуре показали, что Россия может уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия, однако Москва проявляет сдержанность из-за исторической общности, написал на своем сайте бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
Соратник Рейгана констатировал, что западные СМИ создали картину «поражения» России, из-за чего у многих жителей США и Европы сложилось ложное представление о ситуации. Бывший сотрудник администрации США выразил уверенность, что Россия может уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия. При этом он отметил, что Москва проявляет сдержанность по отношению к соседней стране из-за исторической общности, так как Украина и ее население веками были частью России. Кроме того, существует много смешанных браков, отметил Робертс. Он также предположил, что Кремль не хочет, чтобы у границ России оказались руины обедневшей страны, передает РИА «Новости».
В прошлое воскресенье полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 100 тыс. военнослужащих убитыми и сотни тысяч ранеными и сейчас находятся «на последнем издыхании».
Десять военнослужащих ДНР вернулись из украинского плена к своим семьям
Десять солдат ДНР, которые ранее были освобождены из плена при обмене, воссоединились со своими семьями, сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
По ее словам, из двух последних обменов, состоявшихся накануне, вернули 85 человек, а в ДНР вернулись 10 солдат. Мужчин ждет медицинское освидетельствование, а после реабилитация, передает ТАСС.
Омбудсмен напомнила, что сейчас известно о примерно 250 жителях ДНР, которые пока остаются в плену.
Уполномоченный добавила, что украинская сторона не предоставляет данные по военнопленным, из-за чего ДНР приходится искать информацию самостоятельно.
Напомним, в результате переговоров с контролируемой киевскими властями территории вернулись 50 российских военнопленных, сообщали в Минобороны России.
Власти Твери объяснили появление в городе военной техники с флагами Украины
Администрация Твери объяснила появление военной техники с флагами Украины съемками фильма об СВО
В Твери снимают художественный фильм о специальной военной операции с использованием техники, съемки проходят при поддержке Министерства обороны и Министерства культуры России, заявили в мэрии города.
Видео колонны военной техники с флагами Украины в Твери появилось в субботу в социальных сетях, передает РИА «Новости».
Власти города заявили, что в Твери снимают художественный фильм о проведении специальной военной операции на Украине с использованием специальной техники, говорится в сообщении на сайте мэрии.
Поясняется, что в связи с этим ограничено движение транспорта по отдельным улицам в субботу. Отмечается, что фильм снимается при поддержке Минобороны РФ и Минкультуры РФ.