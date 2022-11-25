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Генсек НАТО предрек Украине «ужасающую зиму»
Генсек НАТО Столтенберг предупредил Украину, что предстоящая зима будет «ужасающей»
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Украину ждет ужасающая зима, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии министерского заседания 29-30 ноября в Бухаресте.
Он заявил также, что двери НАТО остаются открытыми для Украины, приводит его слова РИА «Новости».
Столтенберг напомнил, что в последние годы в блок были приняты Черногория и Северная Македония, а в 2022 году в НАТО пригласили Финляндию и Швецию. Эти решения, считает он, продемонстрировали, что у России нет вето на расширение НАТО. «Это сообщение касается и Украины», – сказал он.
По словам Столтенберга, глава МИД Украины приглашен на заседание в Бухаресте, чтобы обсудить поддержку страны. Кроме того, во встрече примут участие министры иностранных дел Грузии, Молдавии, Боснии и Герцеговины, Финляндии и Швеции, передает ТАСС.
Он также сказал, что НАТО смогло значительно расширить производство в Восточной Европе боеприпасов советских образцов, которые необходимы Украине.
Кроме того, Столтенберг выразил надежду, что главы внешнеполитических ведомств стран НАТО примут решение на заседании в Бухаресте о расширении нелетальной помощи Украине, включив в нее горючее и медикаменты, а также зимнюю одежду.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия располагает производящими впечатление вооружениями, а предстоящая зима будет для Украины трудной, США и их союзники намерены оказывать дальнейшую поддержку Киеву.
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Стало известно о казни украинскими карателями 100 мирных жителей в Херсоне
Советник врио губернатора Херсонской области Малькевич заявил, что украинские каратели убили 100 жителей Херсона
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Украинские силовики убили не менее 100 гражданских лиц в Херсоне, еще около 200 человек пропали без вести, заявил внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.
По словам Малькевича, по информации из достоверных источников как минимум 100 человек были убиты украинскими силовиками в Херсоне, каждый день задерживают местных жителей, без вести пропали уже 200 человек, передает ТАСС.
Ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании владельца станции катеров в Херсоне, на которых жители переправлялись на левый берег Днепра во время эвакуации.
До этого сообщалось, что ВС России наносят удары по скоплениям украинских войск в Херсоне и его пригородах, удары по гражданской инфраструктуре не наносятся.
В Следственном комитете заявили, что следователи займутся проверкой данных о казнях мирного населения в Херсоне, которых проводят украинские каратели во время зачисток.
Между тем, на Украине решили «добровольно» эвакуировать жителей Херсона.
В Госдуме оценили дискуссию между Затулиным и Соловьевым о статусе новых регионов России
Депутат Диденко: Для нас нет никакой разницы между Херсоном, Севастополем или Белгородом
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Отчуждение территории после ее вхождения в состав государства невозможно, и дискуссии на эту тему недопустимы. Кроме того декларируется равенство субъектов и проживающих в них граждан России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Госдумы Алексей Диденко, комментируя дискуссию между телеведущим Владимиром Соловьевым и депутатом Госдумы Константином Затулиным о способах защиты новых регионов России.
«Высшим законодательным актом у нас в стране является Конституция, принятая на референдуме в соответствии с волеизъявлением народа Российской Федерации. Не так давно в нее вносились соответствующие поправки, одобренные гражданами и легитимизированные парламентом», – акцентирует председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению, заместитель руководителя фракции ЛДПР.
«В этой связи у нас появилась норма, которая не допускает призывы к нарушению территориальной целостности России. Любая оценка, связанная с дискриминацией отдельных территорий недопустима. Отдельные радикальные высказывания могут быть признаны экстремистскими и подпадать под действия уголовного закона», – подчеркивает собеседник.
Ранее, в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» развернулась дискуссия между ведущим программы и депутатом Константином Затулиным по поводу возможности применения ядерного оружия как варианта ответа на оккупацию территорий России.
Затулин указывал на то, что применение такого вида оружия, согласно ядерной доктрине РФ, возможно только в случае угрозы существования нашей стране. Соловьев на это заметил, что попадание регионального центра под оккупацию противника – это угроза территориальной целостности страны.
Затулин не согласился: «Ну, Володь... Мы ее объявили нашей территорией после того, как она была не нашей территорией». Соловьев ему ответил: «Хорошо. В Крым если войдут. Тоже не угроза? Мы включили его в 2014 году». Затулин парировал: «Это другое».
«Реальность в том, что в процессе военных действий мы обрели контроль по крайней мере над двумя областями о которых речи до этого времени не шло. Если только в наших графопостроениях и мечтах», – добавил Затулин. При этом он отметил, что не спорит с Конституцией России, «но мы спорим с противником на поле боя».
В связи с этой дискуссией Диденко подчеркнул: «Любая территория, которая вошла в состав Российской Федерации, не может быть отчуждена. Кроме того, в первой главе Конституции декларируется равенство субъектов. Соответственно, заявляется и равенство проживающих в них граждан. В этом плане для нас нет никакой разницы между Херсоном, Севастополем или Белгородом».
«После референдумов, а также принятия федеральных конституционных законов и указов президента, территории входит в состав России навсегда. Они не могут быть отчуждены. Любое оправдание или иная оценка, кроме той, которую озвучил Владимир Соловьев, вне зависимости от даты или обстоятельств вступления региона в состав России, недопустима», – добавил депутат.
С этой точкой зрения согласен Антон Ткачев, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
«Высказывания о ранжировании регионов Российской Федерации заслуживает проверки соответствующих органов. Двусмысленно трактовать текст Конституции РФ – недопустимо. В целом, даже рассуждения об этом – деструктивный посыл гражданам нашей страны, в первую очередь тем людям, которые голосовали за присоединение к России», – считает депутат.
«Я сам два дня назад был на территории ДНР. Могу с уверенностью сказать, что любой человек там на вопрос: «Кто ты, и на какой территории живешь?», без раздумий ответит – «Я – русский, живу в России». Каждый день наши военные ведут бой за территориальную целостность России. Как можно говорить об отчуждении этих территорий?», – рассуждает Ткачев.
«Подобные высказывания никак не соотносятся с правовой реальностью нашей страны. В Конституции черным по белому написано: ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области являются территорией Российской Федерации. Мы помним мероприятия 30 сентября. Там присутствовал президент – наш гарант Конституции. Сомневаться в наших основных законах недопустимо», – акцентировал депутат.
Напомним, что с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. По итогам голосования четыре новых региона были включены в состав Российской Федерации в октябре этого года.
Газета ВЗГЛЯД в рамках спецпроекта «Настоящая история России» анализировала причины внесения изменений в Конституцию, а также описывала последствия развития украинского радикального национализма для России.
Отказ США от передачи польских МиГ-29 Украине связали с вмешательством Китая
Spectator объяснил отказ США поддержать передачу польских МиГ-29 Украине дипломатическими усилиями Китая
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Британские СМИ утверждают, что администрация США не стала участвовать в плане по передаче польских МиГ-29 Украине в обмен на обещание Пекина «отговорить» Россию от использования ядерного оружия.
Вашингтон сначала поддерживал идею передать самолеты Киеву, но американская сторона изменила свое мнение в результате тайных дипломатических усилий ряда европейских лидеров и Пекина, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spectator.
Как утверждает британский журнал, Пекин якобы обещал Вашингтону, что если США не поддержат передачу польских МиГ-29 Украине, военное руководство Китая предпримет все возможные усилия, чтобы убедить российских коллег не использовать ядерное оружие.
Напомним, идея Польши передать самолеты Украине через базу США в Европе привела к международному скандалу. Судя по всему, Польша хотела за счет США обновить свой военно-воздушный парк: отдать Украине МиГ-29, получив от США F-16. Пентагон в ответ заявил, что не считает приемлемым предложение Варшавы.
МИД России указывал, что применение Россией ядерного оружия гипотетически возможно только в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения, либо на агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозой окажется само существование государства.
Наемников из мексиканских картелей начали отправлять на помощь ВСУ
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Украинские власти продолжают вербовку мексиканских наемников. В процессе также участвуют представители американских ЧВК. Об этом сообщил гражданин Мексики в письме российским властям. Завербованные приезжают в Польшу, откуда затем отправляются на Украину, где также воюют граждане других латиноамериканских стран, в том числе из Аргентины, Бразилии и Перу.
В «Интернациональный легион» Украины вербуют новобранцев из Мексики. Как пишет Telegram-канал «Рыбарь», об этом сообщил мексиканец в электронном письме в адрес российских властей. Автор утверждает, что в начале ноября в Мехико прошла встреча завербованных в «Интернациональный легион» новобранцев, на ней присутствовали представители украинской армии и американских ЧВК.
Он также раскрыл личности двух мексиканских наемников с помощью фейкового аккаунта «украинской сотрудницы дипмиссии» в одной из зарубежных соцсетей. Ими оказались Энрике Родригес «Капон» Леон и Педро Исая «Лизаол» Корона.
«Лизаола» заявил, что в рядах подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся наемники, которые работают на мексиканские картели. А «Капон» активно участвовал в подборе новобранцев в чатах Моргана. По словам автора, в вербовке мексиканцев косвенно участвуют сотрудники украинского посольства в Мехико. Заинтересованных поехать на Украину отправляют к «Капону».
В письме осведомителя говорится, что наемник с позывным «Цербер» может быть связующим звеном между картелем «Новое поколение Халиско» (CJNG) и ВСУ. Также стало известно, что пунктом сбора иностранных новобранцев в Польше стал краковский ресторан ALEBRICHE.
На Украину едут воевать граждане и других латиноамериканских стран. В мае журналисты колумбийского журнала Cambio получили копию документа, разосланного украинскими структурами на адреса электронной почты, личные страницы в социальных сетях и номера телефонов бывших полицейских и военнослужащих вооруженных сил Колумбии. Журнал описал процесс вербовки в статье «Как Киев вербует наемников в Латинской Америке».
По данным издания, среди наемников есть как бывшие военные профессионалы, так и опытные бойцы ЧВК, воевавшие в Африке и на Ближнем Востоке, а также студенты без боевого опыта. В случае с латиноамериканцами вербовщики обещают солдатам удачи зарплату в 2000 долларов в месяц. Украинские власти также предлагали гражданам Перу вид на жительство, зарплату в размере 2500 долларов, премии за уничтожение бронетехники и противника.
По информации издания, на тот момент на стороне Киева воевало около 25 аргентинцев, так как многие другие в спешке покинули территорию Украины после ракетного обстрела Вооруженными силами России центра иностранных наемников в Яворове Львовской области.
По данным посольства Мексики в Киеве, в начале мая в составе отрядов территориальной обороны Украины находилось около 30 мексиканских наемников и примерно столько же бразильцев.
Мексиканский информационно-аналитический портал Eje Central сообщал, что в мае украинские власти заметно активизировали вербовку наемников в Латинской Америке, для чего МИД запустил специальный веб-ресурс на испанском языке.
Массовое прибытие наемников на Украину первым анонсировал президент страны Владимир Зеленский, который 28 февраля подписал указ о введении безвизового режима для иностранцев. В Минобороны России заявляли, что для отправки на Украину военная разведка США вербует сотрудников Academi, DynCorp, Cubic и других компаний.
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Меркель рассказала о последней попытке организовать переговоры с Путиным
Меркель попыталась перед уходом с поста канцлера Германии вместе с Макроном организовать переговоры с Путиным
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Ангела Меркель сообщила, что вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном хотела наладить диалог с президентом России Владимиром Путиным, но «кое-кто возражал» против этой инициативы.
Меркель заявила, что ее не удивило решение России провести спецоперацию на Украине. По ее словам, Минские соглашения оказались подорваны.
Бывший канцлер сообщила, что летом 2021 года после встречи президентов России и США она вместе с Макроном собиралась «установить независимый европейский формат дискуссии с Путиным в Совете ЕС».
Как заявила Меркель, «кое-кто возражал» против этой идеи, а у нее не осталось сил продвигать данную инициативу. «Ведь все знали: «Осенью она уже уйдет», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.
Меркель сказала, что продолжила бы добиваться встречи с Путиным, если бы осталась у власти. Однако во время прощального визита в Москву она почувствовала, что ее время прошло: «C точки зрения внешней политики я под конец не продвинулась ни на миллиметр дальше в том, что мы пробовали делать снова и снова».
Меркель пояснила, что речь идет не только об Украине, но и о ситуации вокруг Приднестровья, Грузии и Абхазии, Сирии, Ливии. По ее словам, «пришло время для нового подхода».
При этом Меркель довольна тем, что через Минские соглашения дала Украине время подготовиться.
Напомним, летом Меркель заявила, что ее уход с поста канцлера мог оказаться одной из причин российской спецоперации на Украине. По ее словам, Путин охладел к встречам на высшем уровне в нормандском формате с участием представителей России, Украины, Германии и Франции.
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Генерал рассказал об обмане ВСУ и освобождении Бердянска
Генерал Астапов: Умелые действия флота и морской пехоты позволили освободить Бердянск
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Высадка десанта морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии в районе Бердянска позволила обмануть украинские войска и освободить город, сообщил заместитель главкома Военно-морского флота (ВМФ) генерал-лейтенант Виктор Астапов.
Он также отметил умелые действия сил флота. Основная же часть морской пехоты флотов вошла на освобождаемую территорию по земле, сообщил он в пятницу в интервью газете Вооруженных сил России «Красная Звезда» в связи с отмечаемым 27 ноября 317-летием российской морской пехоты.
Генерал отметил значимую роль морских пехотинцев в освобождении Мариуполя и других городов Донбасса. Свежим примером, по его словам, является освобождение населенного пункта Павловка в ДНР. Главную роль в этом сыграли действия соединения морской пехоты Тихоокеанского флота, которые подтвердили свою высокую подготовленность и мотивированность на победу.
День морской пехоты – профессиональный праздник ВМФ России, который отмечается ежегодно 27 ноября.
Ранее на этой неделе врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что союзные силы добились определенных успехов на Павловском и Угледарском направлениях.
Мэру Харькова запретили общаться с жителями города на русском языке
Харьковскому мэру Игорю Терехову запретили вести официальные социальные сети на русском языке, об этом заявил украинский языковой омбудсмен Тарас Кремень.
Терехову запретят пользоваться русским языком для ведения страниц в Facebook* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской в России) и Telegram, передает «Страна.ua» со ссылкой на заявление Кремня.
При этом у мэра еще есть возможность обжаловать решение в суде.
Омбудсмен отметил, что глава города оштрафован на 3,4 тыс. гривен (92 доллара) за использование русского языка в обращениях к харьковчанам на телемарафоне.
В июле на Украине начали действовать штрафы за использование русского языка в сфере обслуживания.
В Одессе приняли решение о демонтаже памятника Екатерине II
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Горсовет Одессы поддержал решение о демонтаже памятника основательнице города, русской императрице Екатерине II.
Сообщается, что на заседании было принято решение о демонтаже и переносе памятника основателям Одессы, центральной фигурой которого является скульптура императрицы, передает ТАСС.
Кроме того, как сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, одесские власти также приняли решение о переносе памятника полководцу Александру Суворову.
Памятник Екатерине II, по указу которой в 1794 году был основан город, и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в Одессе в 1900 году, однако в 1920-м был снесен. Заново памятник установили только в 2007 году, против установки монумента выступил ряд украинских организаций.
Напомним, в Одессе памятник Екатерине II ограждали деревянным забором и обматывали пленкой после нескольких актов вандализма. Памятник Суворову в Одессе также был осквернен: на шею статуи неизвестные накинули петлю.
Зеленский захотел «деоккупировать» Крым невоенным путем
Financial Times: Зеленский заявил о готовности «деоккупировать» Крым невоенным путем
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью западным СМИ заявил о готовности рассмотреть возможные варианты «деоккупации» Крыма невоенным путем.
В интервью газете Financial Times Зеленский сказал, что сейчас мир «в замешательстве от ситуации и того, что будет с Крымом». Президент Украины отметил, что если кто-то предложит Киеву «способ деоккупации Крыма невоенным путем», сам он будет «только за».
При этом Зеленский сказал, что «не стоит тратить время» на обсуждения, если решение предполагает, что Крым остается в составе России, передает ТАСС.
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал, что вопрос о принадлежности Крыма «закрыт окончательно».
Союзные силы отбили атаку ВСУ у Соледара
Помощник главы МВД ЛНР Киселев: ВСУ попытались поднять свой боевой дух у Соледара
Украинские военные попытались провести разведку боем у Соледара в ДНР, их выдвижение пресекли артиллерийским огнем, сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
ВСУ попытались либо воспрянуть духом, либо сделать разведку боем со стороны Соледара, но там ведется артиллерийская работа ВС России, и им наносится сокрушительный удар, сказал Киселев в эфире Первого канала, передает ТАСС.
Ранее офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что ВСУ на направлениях Артемовска и Соледара прекратили наступление и заняли оборону.
Минобороны заявило о подготовке Украины к применению биологического оружия
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Документы, полученные в ходе проведения специальной военной операции на Украине, подтверждают проведение в этой стране работ для подготовки к применению биологического оружия, заявил начальник Научно-исследовательского центра химических и биологических угроз Минобороны Дмитрий Поклонский.
По его словам, были получены акты проверки коллекции микроорганизмов, свидетельствующие о накоплении патогенных материалов, а также документы, подтверждающие заинтересованность в приобретении беспилотных средств доставки, которые могут быть использованы для применения биологического оружия. Поклонский добавил, что с учетом характера работ и отсутствия каких-либо аргументированных ответов со стороны США и Украины, Россия рассматривает полученные документы как доказательство нарушения статьи 1.4 Конвенции, передает ТАСС.
По его словам, отчеты Управления по снижению угрозы Минобороны США свидетельствуют, что характер проводимых там работ не соответствовал актуальным проблемам здравоохранения, поскольку изучались возбудители инфекционных болезней, которые никогда не фиксировались на территории Украины.
Он также подчеркнул, что сам факт существования на Украине биолабораторий не оспаривается ни Вашингтоном, ни Киевом.
В начале ноября СБ ООН не принял проект российской резолюции о необходимости создания комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине.
Напомним, в сентябре начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Соединенные Штаты признали факт вывоза образцов патогенных штаммов и биоматериалов граждан с Украины.
В России оценили разногласия между Британией и США по зимней кампании ВСУ
Американист Дудаков: Британия и США по-разному видят тактику ВСУ на зиму
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Решающее слово в дискуссии о зимней кампании ВСУ остается за Белым домом, но он пока отмалчивается, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес призвал ВСУ продолжать наступление, в то время как генерал США Марк Милли считает целесообразным переговорный процесс.
«Важно понимать, что США и Британия сходятся в оценке ситуации на фронте: Украина обладает численным преимуществом на поле боя. Различия присутствуют лишь в понимании того, как именно стоит воспользоваться этим преимуществом», – считает эксперт.
«Британия полагает, что можно попытаться еще продвинуться в наступлении, в то время как США ссылаются на непредсказуемость военных действий. У Украины имеются проблемы с электричеством и водой, что также усугубляет ее положение. Таким образом, Вашингтон считает, что лучше сесть за стол переговоров сейчас, пока на земле ВСУ владеют инициативой», – акцентирует собеседник.
«То есть разница присутствует именно в оценке того, как можно использовать сложившееся преимущество. Однако необходимо понимать, что точка зрения Пентагона важнее, чем Минобороны Британии. То есть к истине, вероятно, ближе Марк Милли, желающий усадить Киев за стол переговоров», – подчеркивает Дудаков.
«Другое дело, что финальное решение не зависит ни от Милли, ни от Уоллеса. Всё будут решать Белый дом, администрация Байдена и Совет национальной безопасности. Они же пока тормозят с ответом», – считает эксперт.
«В настоящее время Вашингтон не дает «зеленый свет» на переговоры. Вероятно, его позиция состоит в том, что начало диалога в текущий момент будет выглядеть как потеря лица США и моральное поражение Запада. Им хочется оттянуть переговоры, однако если у американцев сложится понимание, что шансов на победу немного, тогда Штаты достаточно быстро перейдут к диалогу», – акцентирует собеседник.
«В целом Бен Уоллес известен своими «ястребиными» взглядами. Он более агрессивен, чем Милли. Точно такие же «ястребы» есть и в США, поэтому особого противоречия между двумя странами нет. Просто мы столкнулись с позицией «ястреба» и чуть меньшего «ястреба». Такие точки зрения, повторюсь, присутствуют как в Лондоне, так и в Вашингтоне», – резюмирует Дудаков.
Напомним, что ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Украину продолжать сохранять темп наступления. Издание The Daily Beast пишет, что политик еженедельно общается с украинскими коллегами и просит их не останавливаться даже зимой. «Мировое сообщество передало им 300 тыс. единиц арктического снаряжения – им нужно сохранить темп наступления», – цитирует издание слова Уоллеса.
При этом ранее председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что «физически выбить» войска России с территории Украины будет достаточно сложно. «Вести переговоры надо тогда, когда вы сильны», – сказал Милли. В то же время глава Пентагона предрек Украине суровую зиму из-за вооружения России.
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В Киеве ограничили подачу света до двух-трех часов в сутки
В Киеве свет будет подаваться на два-три часа в сутки, пока атомные и тепловые электростанции не увеличат объемы производства электроэнергии, сообщил исполнительный директор энергокомпании ДТЭК Дмитрий Сахарук.
По его словам, вся критическая инфраструктура в Киеве запитана, приблизительно 30% населения имеет электроснабжение, сообщает ТАСС.
Электроэнергия пока будет подаваться на два-три часа в сутки.
Накануне были выведены из строя подстанции с наиболее высоким напряжением – 750 кВ, отвечающие за переброску электроэнергии между областями страны. Таким образом, единая энергосистема Украины фактически перестала существовать.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему удары по энергетике Украины перестали быть щадящими.
СК: В наборе наемников для ВСУ помогают сотрудники посольств Украины
СК: В наборе наемников ВСУ участвуют сотрудники украинских посольств
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Российские следователи выяснили, что отбор наемников для участия в боевых действиях на стороне ВСУ помогают вести сотрудники посольств Украины в различных странах, сообщили в пресс-службе СК.
В процесс отбора наемников вовлечены сотрудники посольств Украины за рубежом и различные иностранные государственные органы и общественные организации, зафиксировано участие около тысячи наемников из 54 стран мира, а наиболее активными поставщиками живой силы являются Канада, Израиль, Польша, Франция, Швеция, Британия, США, Грузия, Финляндия и Литва, передает ТАСС.
В ведомстве заявили также, что в структуре ВСУ создан «Интернациональный легион территориальной обороны Украины», куда поступают на службу иностранные наемники.
Также в ходе расследования фиксируются факты оказания коллективным Западом помощи в обучении личного состава ВСУ и их приведения к стандартам НАТО.
Напомним, в марте официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что украинские посольства в разных странах заняты вербовкой наемников для участия в боевых действиях на территории Украины.
В Германии призвали к переговорам по Украине без Зеленского
Читатели Die Welt возмутились очередным требованием Киева о предоставлении более мощного оружия
Пользователи Сети прокомментировали статью издания Die Welt в Германии, возмутившись «просьбами» Украины о предоставлении Киеву мощнейшего оружия для поражения целей на территории России.
По информации издания, анонимные источники в правительстве заявили о подобных требованиях Киева, однако немцы выразили свое возмущение, предложив идти на мирные переговоры с Россией без участия президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».
Так, комментаторы выразили искреннюю надежду на то, что страны НАТО не станут слушать украинского лидера. Более того, Juergen Edward B напрямую заявил, что требует «немедленных переговоров без Зеленского, который в них «явно не заинтересован».
Также пользователи пришли к выводу, что со стороны киевского режима достаточно «безграничной дерзости», стоит прекратить поставки и перейти на «ведение переговоров».
Пользователь Mr. K подчеркивает, что «Зеленский сидит в своем теплом кабинете в короткой футболке, пока в его страну вливают деньги».
Комментатор Brain посоветовал «мистеру З» использовать свои деньги в Панаме и его олигархов».
Пользователь Goetz V сыронизировал, что стоит уже потребовать у Германии ковровую бомбардировку и атомные бомбы.
«Не знаю, что они там принимают в Киеве. В любом случае это пугает», –резюмировал он.
Украина попросила сотни миллионов долларов.
Напомним, Киев попросил у западных стран высоковольтное оборудование. Однако эксперты указывают, что на постсоветском пространстве используют трансформаторы на 750 кВ и 330 кВ, а в Европе – 400 кВ и 220 кВ.
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