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Японского астронавта поймали на подделке научных данных
Японского астронавта Фурукаву уличили в подделке данных научного эксперимента
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Астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукаву уличен в подделке данных о научном эксперименте, сообщил исполнительный директор JAXA Хироси Сасаки.
Сасаки на пресс-конференции в Токио подчеркнул, что небрежное управление данными и плохое руководство подорвали надежность и научную ценность исследования. Он принес глубокие извинения всем, кого это коснулось, передает ТАСС.
Исполнительный директор JAXA признал, что у Японского космического агентства было «слабое понимание медицинских исследований и недостаток опыта», в результате они «упустили возможность самостоятельно внести изменения».
Речь идет об эксперименте, в ходе которого восемь человек в течение двух недель находились в закрытом помещении, напоминающем космическую станцию. Планировалось оценить психическое состояние участников и уровень испытываемого ими стресса. Фурукава руководил этим испытанием. Как выяснили в JAXA, в ходе эксперимента были случаи подделки и внесения неверных данных. При этом не уточняется, какие конкретно данные были искажены.
Результаты исследования в виде научной статьи не публиковались, а потому, по мнению JAXA, это не является конкретным нарушением, которое можно приравнять к подделке или фальсификации данных с точки зрения японского законодательства. Тем не менее в организации намерены наказать ответственных за ошибки.
Фурукава стал астронавтом JAXA в 1999 году. В 2011 году он находился на МКС в течение 167 суток.
Стало известно о казни украинскими карателями 100 мирных жителей в Херсоне
Советник врио губернатора Херсонской области Малькевич заявил, что украинские каратели убили 100 жителей Херсона
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Украинские силовики убили не менее 100 гражданских лиц в Херсоне, еще около 200 человек пропали без вести, заявил внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.
По словам Малькевича, по информации из достоверных источников как минимум 100 человек были убиты украинскими силовиками в Херсоне, каждый день задерживают местных жителей, без вести пропали уже 200 человек, передает ТАСС.
Ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании владельца станции катеров в Херсоне, на которых жители переправлялись на левый берег Днепра во время эвакуации.
До этого сообщалось, что ВС России наносят удары по скоплениям украинских войск в Херсоне и его пригородах, удары по гражданской инфраструктуре не наносятся.
В Следственном комитете заявили, что следователи займутся проверкой данных о казнях мирного населения в Херсоне, которых проводят украинские каратели во время зачисток.
Между тем, на Украине решили «добровольно» эвакуировать жителей Херсона.
В России оценили демарш Пашиняна на саммите ОДКБ
Политолог Ткаченко: Пашинян пытается шантажировать Москву излишними требованиями по конфликту с Баку
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Пожелания Еревана в части конфликта с Азербайджаном были восприняты Россией как излишние, поэтому Никол Пашинян прибегнул к шантажу. Это ярко иллюстрирует положение дел в ОДКБ, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее премьер-министр Армении отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ по итогам саммита организации.
«Видя решение Никола Пашиняна, можно с уверенностью сказать, что внутри ОДКБ есть нерешаемые проблемы, которые в будущем могут осложнить работу организации. Но скоропалительных выводов о распаде структуры я бы делать не стал», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры Европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Дело в том, что фактически Армения попыталась шантажировать Россию своим поведением в ОДКБ. В частности, Пашинян хотел, чтобы мы присоединились к политическим заявлениям, за которыми могли последовать реальные действия в области обороны. Москва пока на такое не готова, считая, что переговорный процесс идет, и мы играем в нем немалую роль», – продолжил собеседник.
Политолог также отметил, что «ОДКБ показала себя достаточно успешно лишь раз – в Казахстане, когда угроза со стороны террористического подполья была крайне серьезной». «То, что мы видим в ОДКБ, – яркий пример многополярности. Понятно, что Пашинян, действуя таким образом, дает понять Москве, что в крайнем случае он готов обратиться за поддержкой к Франции или США. Но Россия такой шантаж может пропускать мимо ушей, потому что у нас и так не очень хорошие отношения с Парижем и Вашингтоном», – пояснил он.
«Как показывает практика, политический союз с тем или иным государством не гарантирует, что этот партнер всегда будет учитывать позицию России в каком-то вопросе. Так было со спецоперацией на Украине, которую Армения не поддержала. Кроме того, союзничество не означает, что оппонент не станет играть на противоречиях Москвы и Запада. Достаточно противоречий и в наших отношениях с Баку», – заключил Ткаченко.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ по итогам саммита организации. Кроме того, по словам пресс-секретаря российского презинета Дмитрий Пескова, в Ереване навали декларацию «фиаско».
В заключительной речи на саммите ОДКБ Пашинян заявил, что отсутствие четкой политической оценки ситуации может означать не только отказ Организации Договора о коллективной безопасности от союзнических обязательств, но и может интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении. А это в свою очередь противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ.
Пашинян выразил мнение, что представленный к подписанию проект «Декларации СКБ ОДКБ о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» недостаточно доработан. В связи с этим премьер-министр Армении заявил о неготовности подписать документ в предложенном виде. Пашинян также заявил, что сохраняется риск новой агрессии со стороны Азербайджана против территориальной целостности Армении.
В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал теоретический развал ОДКБ трагедией для других членов организации. «Если ОДКБ развалится, это будет прежде всего для Кыргызстана, Таджикистана, да и Казахстана большей трагедией, нежели для Беларуси и России. Давайте в это трудное время не будем рушить то, что мы создавали», – призвал Лукашенко.
Накануне президент Владимир Путин в ходе выступления на саммите ОДКБ выразил надежду на заключение мирного договора между Баку и Ереваном. В тот же день пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что Армения останется в ОДКБ.
Ранее газете ВЗГЛЯД разбиралась, что необходимо изменить в рамках ОДКБ, чтобы организация могла в полной мере составить конкуренцию НАТО.
Главу миссии Украины в ООН Кислицу осудили за неприличный жест в адрес России
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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский и ряд дипломатов из других стран осмеял пытавшегося оскорбить Россию неприличным жестом представителя украинской миссии Сергея Кислицу.
На пост Кислицы, где он отметил, какое для него наказание «выслушивать Россию», Полянский подчеркнул, что это действительно «видный дипломат», а также высокопоставленный сотрудник украинской внешнеполитической службы, добавив при этом «без комментариев», передает РИА «Новости».
Дипломаты других стран также возмутились поведением Кислицы.
Представитель другого постпредства заметил, что выпад политика «за гранью всего!»
Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков в свою очередь отметил, что такое поведение неприемлемо, и задался вопросом, какой он «к черту» дипломат.
Кроме того, еще несколько представителей из других миссий не пожелали раскрыть имен, но заверили, что такой выпад считают неприемлемым.
Более того, под постом Кислицы незамедлительно посыпались язвительные комментарии пользователей.
Так, Lavoie Alina заметила, что размещение такого фото является «вопросом культуры».
Другие комментаторы заметили, что «экстраординарные времена требуют экстраординарных мер», отметили «нулевой уровень дипломатии» и емко охарактеризовали пост Кислицы – «какое дерьмо».
Пользователь Fredx3 предположил, что дипломат идентифицирует себя как «гот или мальчик-металлист, родители которого развелись и теперь он разозлился, потерял контроль над собой».
Накануне в Совбезе завершилось запрошенное Киевом заседание по Украине. После встречи Кислица выложил в своем Twitter (запрещен в России) комментарий о том, что выслушивать дипломата из Москвы является «одной из самых ужасных его обязанностей». Более того, дипломат сопроводил запись собственной фотографией, на которой он, облачившись в футболку с нецензурной бранью в адрес российского правительства, делает неприличный жест рукой.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя отказался слушать выступление украинского коллеги Сергея Кислицы, который позволил себе переход на личности в разговоре о российских дипломатах.
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Пушилин сообщил о продвижении российских войск по трем направлениям
Врио главы ДНР Пушилин заявил о продвижении ВС России по трем направлениям
Российские военные продолжают наступать на Авдеевском, Марьинском и Угледарском направлениях в ДНР, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире «России 24».
По словам Пушилина, ВС России продвигаются в ДНР на трех направлениях: Авдеевском, Марьинском и Угледарском, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что ВСУ пока находятся слишком близко к городам ДНР, продолжается и не снижается количество обстрелов Донецка, Горловки и Ясиноватой.
Ранее российские войска за сутки уничтожили более 120 украинских военных на Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.
Путин: Потолок цен на нефть из России может привести к тяжелым последствиям
Путин: Потолок цен на нефть из России может привести к тяжелым последствиям для мирового рынка
Попытки Запада ввести потолок цен на нефть из России могут привести к тяжелым последствиям в мире, об этом заявил президент России Владимир Путин в телефонной беседе с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани, сообщила пресс-служба Кремля.
«Затрагивалась ситуация в связи с попытками ряда западных стран ввести ограничения на стоимость нефтяного сырья из России. Владимир Путин подчеркнул, что подобные действия противоречат принципам рыночных отношений и с высокой вероятностью приведут к тяжелым последствиям для глобального рынка энергоресурсов», – сообщается на сайте Кремля.
Между тем ранее сообщалось, что переговоры между странами Евросоюза (ЕС) о введении ограничения цен на российскую нефть зашли в тупик.
Минкультуры отказало в прокате сериалу «Монастырь» с Янковским и Ивлеевой
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Сериалу «Монастырь», в котором снялись Филипп Янковский и Анастасия Ивлеева, Минкультуры России отказало в прокатном удостоверении.
В сообщении ведомства утверждается, что решение об отказе ООО «Кинокомпания Лунапарк» в выдаче прокатного удостоверения на сериал «Монастырь» основывается на подпункте «ж» пункта 18 Правил выдачи прокатного удостоверения. Речь идет об оскорблении религиозных чувств верующих, передает РИА «Новости».
Материалы по сериалу были переданы на оценку в РПЦ. Там отметили, что сценарий дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ, что дает ложное представление о русском православии.
В основе сюжета лежит история москвички Марии, которая ведет «тусовочный» образ жизни. Она ввязывается в неприятную ситуацию с влиятельными людьми – ее счета заблокированы, а еще ей грозит тюрьма. Девушка решает спрятаться в монастыре.
Ранее сообщалось, что председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион считает фильм Пола Верховена «Искушение» надругательством над христианством и монашеством и поддерживает запрет его проката в России.
В Госдуме оценили дискуссию между Затулиным и Соловьевым о статусе новых регионов России
Депутат Диденко: Для нас нет никакой разницы между Херсоном, Севастополем или Белгородом
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Отчуждение территории после ее вхождения в состав государства невозможно, и дискуссии на эту тему недопустимы. Кроме того декларируется равенство субъектов и проживающих в них граждан России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Госдумы Алексей Диденко, комментируя дискуссию между телеведущим Владимиром Соловьевым и депутатом Госдумы Константином Затулиным о способах защиты новых регионов России.
«Высшим законодательным актом у нас в стране является Конституция, принятая на референдуме в соответствии с волеизъявлением народа Российской Федерации. Не так давно в нее вносились соответствующие поправки, одобренные гражданами и легитимизированные парламентом», – акцентирует председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению, заместитель руководителя фракции ЛДПР.
«В этой связи у нас появилась норма, которая не допускает призывы к нарушению территориальной целостности России. Любая оценка, связанная с дискриминацией отдельных территорий недопустима. Отдельные радикальные высказывания могут быть признаны экстремистскими и подпадать под действия уголовного закона», – подчеркивает собеседник.
Ранее, в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» развернулась дискуссия между ведущим программы и депутатом Константином Затулиным по поводу возможности применения ядерного оружия как варианта ответа на оккупацию территорий России.
Затулин указывал на то, что применение такого вида оружия, согласно ядерной доктрине РФ, возможно только в случае угрозы существования нашей стране. Соловьев на это заметил, что попадание регионального центра под оккупацию противника – это угроза территориальной целостности страны.
Затулин не согласился: «Ну, Володь... Мы ее объявили нашей территорией после того, как она была не нашей территорией». Соловьев ему ответил: «Хорошо. В Крым если войдут. Тоже не угроза? Мы включили его в 2014 году». Затулин парировал: «Это другое».
«Реальность в том, что в процессе военных действий мы обрели контроль по крайней мере над двумя областями о которых речи до этого времени не шло. Если только в наших графопостроениях и мечтах», – добавил Затулин. При этом он отметил, что не спорит с Конституцией России, «но мы спорим с противником на поле боя».
В связи с этой дискуссией Диденко подчеркнул: «Любая территория, которая вошла в состав Российской Федерации, не может быть отчуждена. Кроме того, в первой главе Конституции декларируется равенство субъектов. Соответственно, заявляется и равенство проживающих в них граждан. В этом плане для нас нет никакой разницы между Херсоном, Севастополем или Белгородом».
«После референдумов, а также принятия федеральных конституционных законов и указов президента, территории входит в состав России навсегда. Они не могут быть отчуждены. Любое оправдание или иная оценка, кроме той, которую озвучил Владимир Соловьев, вне зависимости от даты или обстоятельств вступления региона в состав России, недопустима», – добавил депутат.
С этой точкой зрения согласен Антон Ткачев, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
«Высказывания о ранжировании регионов Российской Федерации заслуживает проверки соответствующих органов. Двусмысленно трактовать текст Конституции РФ – недопустимо. В целом, даже рассуждения об этом – деструктивный посыл гражданам нашей страны, в первую очередь тем людям, которые голосовали за присоединение к России», – считает депутат.
«Я сам два дня назад был на территории ДНР. Могу с уверенностью сказать, что любой человек там на вопрос: «Кто ты, и на какой территории живешь?», без раздумий ответит – «Я – русский, живу в России». Каждый день наши военные ведут бой за территориальную целостность России. Как можно говорить об отчуждении этих территорий?», – рассуждает Ткачев.
«Подобные высказывания никак не соотносятся с правовой реальностью нашей страны. В Конституции черным по белому написано: ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области являются территорией Российской Федерации. Мы помним мероприятия 30 сентября. Там присутствовал президент – наш гарант Конституции. Сомневаться в наших основных законах недопустимо», – акцентировал депутат.
Напомним, что с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. По итогам голосования четыре новых региона были включены в состав Российской Федерации в октябре этого года.
Газета ВЗГЛЯД в рамках спецпроекта «Настоящая история России» анализировала причины внесения изменений в Конституцию, а также описывала последствия развития украинского радикального национализма для России.
Американские СМИ сообщили о попадании ракеты HARM ВСУ в жилой дом в Краматорске
NYT: Американская ракета HARM ВСУ сбилась с курса и попала в жилой дом в Краматорске
Американская ракета AGM-88 HARM, выпущенная украинскими войсками, в сентябре промахнулась мимо цели и попала в жилой дом в контролируемом Киевом Краматорске, из-за чего пострадали три человека, сообщили американские СМИ.
Как пишет газета New York Times, по словам местных жителей и судя по найденным на месте происшествия обломкам, выпущенная ВСУ 26 сентября, примерно в 18.00 ракета «сбилась с курса» и ранила трех мирных жителей. По данным газеты, ракета попала в квартиру, где никто не живет, а в соседней пострадали люди, передает РИА «Новости».
Неназванный американский военнослужащий заявил изданию, что ракета, которая попала в жилой дом, «почти наверняка» была поставлена из старых запасов Пентагона.
Ранее у Донецка нашли двигатель американской высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM, гарантийный срок которой истек 25 лет назад.
МВД объявило в розыск журналиста Андрея Караулова
В базу розыска МВД внесли журналиста Андрея Караулова
МВД России объявило в розыск журналиста Андрея Караулова по статье Уголовного кодекса, следует из ведомственной базы розыска.
Как сообщается в базе розыска МВД, разыскивается по статье УК РФ, передает РИА «Новости».
Ранее у журналиста Андрея Караулова в доме в Московской области прошли обыски.
Центробанк сообщил об увеличении международных резервов России
ЦБ: Международные резервы России за неделю увеличились на 16,7 млрд долларов
Международные резервы России за неделю увеличились на 3% (или на 16,7 млрд долларов) и на 18 ноября 2022 года составили 568,8 млрд долларов, говорится в сообщении ЦБ.
По сообщению регулятора, по данным на 11 ноября 2022 года, международные резервы находились на уровне 552,1 млрд долларов, передает ТАСС.
Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз собирается не замораживать, а конфисковать активы России в Европе, хотя для этого еще необходимо подготовить юридическую базу.
По данным Евросоюза, европейские страны заморозили 17,4 млрд евро активов российского бизнеса. В ЕС считают, что замороженные российские активы следует направить на помощь Украине.
Польша и страны Прибалтики отказались поддержать потолок цен на российскую нефть
Bloomberg: Польша и страны Прибалтики не приняли предложенный потолок цен на российскую нефть
Польша, Литва, Латвия и Эстония отказались поддержать потолок цен на нефть из России на уровне 65 долларов за баррель, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Агентство уточняет, что исполнительный орган Евросоюза предложил предельный уровень цен на российскую нефть в 65 долларов за баррель, однако страны Прибалтики и Польша сочли такой потолок чересчур «щедрым» по отношению к России, передает RT со ссылкой на Bloomberg.
Ранее стало известно, что мировые цены на нефть начали незначительно снижаться после выхода данных о запасах сырья в США и увеличении числа действующих буровых установок.
Накануне стало известно, что переговоры между странами ЕС о введении ограничения цен на российскую нефть зашли в тупик. В среду стало известно, что ЕС и страны G7 предложили установить потолок цен на нефть из России в 65–70 долларов за баррель.
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что России не стоит соглашаться даже на «мягкий потолок» цен на нефть. Он выразил уверенность, что если Москва согласится на эти условия, то постепенно «стены и потолок начнут сужаться».
В ДНР сформировали батальон из числа украинских военнопленных
В ДНР сообщили о создании батальона из украинских военнопленных
Батальон из числа украинских военнопленных сформирован в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил представитель силовых структур региона.
По словам источника, батальон из украинских военнопленных создан и готов к отправке на передовую, передает ТАСС.
Ранее представитель силовых структур ДНР рассказал, что украинские военные в плену начали закрашивать националистические татуировки.
Наемников из мексиканских картелей начали отправлять на помощь ВСУ
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Украинские власти продолжают вербовку мексиканских наемников. В процессе также участвуют представители американских ЧВК. Об этом сообщил гражданин Мексики в письме российским властям. Завербованные приезжают в Польшу, откуда затем отправляются на Украину, где также воюют граждане других латиноамериканских стран, в том числе из Аргентины, Бразилии и Перу.
В «Интернациональный легион» Украины вербуют новобранцев из Мексики. Как пишет Telegram-канал «Рыбарь», об этом сообщил мексиканец в электронном письме в адрес российских властей. Автор утверждает, что в начале ноября в Мехико прошла встреча завербованных в «Интернациональный легион» новобранцев, на ней присутствовали представители украинской армии и американских ЧВК.
Он также раскрыл личности двух мексиканских наемников с помощью фейкового аккаунта «украинской сотрудницы дипмиссии» в одной из зарубежных соцсетей. Ими оказались Энрике Родригес «Капон» Леон и Педро Исая «Лизаол» Корона.
«Лизаола» заявил, что в рядах подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся наемники, которые работают на мексиканские картели. А «Капон» активно участвовал в подборе новобранцев в чатах Моргана. По словам автора, в вербовке мексиканцев косвенно участвуют сотрудники украинского посольства в Мехико. Заинтересованных поехать на Украину отправляют к «Капону».
В письме осведомителя говорится, что наемник с позывным «Цербер» может быть связующим звеном между картелем «Новое поколение Халиско» (CJNG) и ВСУ. Также стало известно, что пунктом сбора иностранных новобранцев в Польше стал краковский ресторан ALEBRICHE.
На Украину едут воевать граждане и других латиноамериканских стран. В мае журналисты колумбийского журнала Cambio получили копию документа, разосланного украинскими структурами на адреса электронной почты, личные страницы в социальных сетях и номера телефонов бывших полицейских и военнослужащих вооруженных сил Колумбии. Журнал описал процесс вербовки в статье «Как Киев вербует наемников в Латинской Америке».
По данным издания, среди наемников есть как бывшие военные профессионалы, так и опытные бойцы ЧВК, воевавшие в Африке и на Ближнем Востоке, а также студенты без боевого опыта. В случае с латиноамериканцами вербовщики обещают солдатам удачи зарплату в 2000 долларов в месяц. Украинские власти также предлагали гражданам Перу вид на жительство, зарплату в размере 2500 долларов, премии за уничтожение бронетехники и противника.
По информации издания, на тот момент на стороне Киева воевало около 25 аргентинцев, так как многие другие в спешке покинули территорию Украины после ракетного обстрела Вооруженными силами России центра иностранных наемников в Яворове Львовской области.
По данным посольства Мексики в Киеве, в начале мая в составе отрядов территориальной обороны Украины находилось около 30 мексиканских наемников и примерно столько же бразильцев.
Мексиканский информационно-аналитический портал Eje Central сообщал, что в мае украинские власти заметно активизировали вербовку наемников в Латинской Америке, для чего МИД запустил специальный веб-ресурс на испанском языке.
Массовое прибытие наемников на Украину первым анонсировал президент страны Владимир Зеленский, который 28 февраля подписал указ о введении безвизового режима для иностранцев. В Минобороны России заявляли, что для отправки на Украину военная разведка США вербует сотрудников Academi, DynCorp, Cubic и других компаний.
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Минобороны: Разрушения в Киеве стали следствием падения ракет средств ПВО ВСУ
Разрушения в Киеве 23 ноября стали следствием падения в черте города ракет иностранных и украинских средств противовоздушной обороны, размещенных в жилых кварталах, заявили в Минобороны России.
В ведомстве подтвердили, что в среду по системе военного управления Украины и объектам энергетики российская сторона нанесла массированный удар. Все цели поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
При этом в результате атаки была нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов и вооружения ВСУ в районы боевых действий.
Между тем разрушения в Киеве, о которых говорили украинские власти, стали следствием падения ракет систем ПВО.
В среду на Украине произошли масштабные отключения электричества по всей стране в результате ударов по энергосистеме страны. Без света остались крупные города, а также были обесточены многие ТЭС, ГЭС и все АЭС.
Депутат: Латвия наградила Хаматову званием актрисы года за предательство Родины
Елена Драпеко прокомментировала присвоение Хаматовой звания актрисы года Латвии
Актриса Чулпан Хаматова получила в Латвии награду как актриса года за предательство Родины, считает депутат Госдумы Елена Драпеко.
По ее словам, Хаматова публично высмеяла звание народной артистки России, а сейчас получает награду страны, которую с трудом можно разглядеть на карте, передает Star Hit со ссылкой на Абзац-медиа.
Драпеко заявила, что в награждении артистки видна политическая целесообразность. «Возможно, надо было отметить ее гигантский «подвиг» – предательство Родины. Вот и отметили», – сказала депутат.
Напомним, Хаматова, уехавшая из России в Латвию, стала лауреатом премии латвийских театральных работников «Ночь лицедеев» в номинации «Актриса года».