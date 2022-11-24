СМИ: Оружейная компания вернула пенсионеров для увеличения производства Stinger

Боец НМ ДНР рассказал, как откидывал сбрасываемые на него с коптера ВСУ гранаты

Боец НМ ДНР Худайнуров рассказал подробности боя, в котором он откидывал сбрасываемые на него с коптера ВСУ гранаты

Боец 127-го батальона Народной милиции ДНР Рустам Худайнуров в интервью спецкору проекта WarGonzo Руслану Хакиеву рассказал подробности боя, в котором он хладнокровно откидывал сбрасываемые на него с коптера вооруженных сил Украины (ВСУ) гранаты.

Видео интервью появилось в Telegram-канале проекта WarGonzo.

Как отметил спецкор проекта WarGonzo Руслан Хакиев, Рустам Худайнуров, боец 127-го батальона НМ ДНР, фактически прославился на весь мир после появления в Сети видео, в котором он хладнокровно откидывает сбрасываемые на него с коптера ВСУ гранаты. Герой рассказал все подробности того боя.

Как отметил Рустам, он не может раскрыть точное место произошедшего, так как это военная тайна. Случившееся он назвал везением. При этом он отметил, что инструкторы ему говорили, что у него есть пять секунд, чтобы среагировать и попытаться отбросить от себя гранату.

Вспоминая о том бое, Рустам сказал, что командование поставило боевую задачу пройти определенные точки и захватить позиции «укропов». По словам Рустама, они с сослуживцами вышли на позиции, вместе прошли окоп и сели в ожидании команды на штурм. В этот момент, по его словам, прилетела «птичка». Он пояснил, что они с сослуживцами услышали шум подлетающего коптера ВСУ, начали стрелять и буквально после двух-трех очередей выстрелов коптер что-то скинул и произошел взрыв.

После взрыва Рустама, по его словам, отбросило, появился шум в ушах. Боец рассказал, что посмотрел на себя, заметил «кровищу», после чего на несколько секунд «отключился». Придя в себя, Рустам, по его словам, начал отползать от этой точки, а в это время беспилотник продолжал его преследовать – подлетал, скидывал гранаты и улетал. Боец НМ рассказал, что перебежками, как мог, с трудом пытался двигаться вперед, но несколько раз падал и терял сознание. Такими рывками – по три-пять метров – боец сумел дойти до своих.

Рустам посоветовал парням на передовой не паниковать, слушать «воздух», прислушиваться, а в подобной ситуации, когда коптер ВСУ сбрасывает сверху гранаты, он посоветовал им отбежать в сторону, так как «время есть».

Ранее предполагалось, что российский солдат, который хладнокровно отбрасывал падавшие на него с коптера ВСУ гранаты, является пехотинцем из 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района Ленинградской области. Как сообщалось, боец выжил.

Видео, на котором российский военнослужащий отбивается от атак украинского дрона, появилось в начале ноября в британских СМИ.

Президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что у военного были считанные секунды, чтобы избавиться от гранат, так как после выдергивания кольца из чеки запал срабатывает примерно через 3,2–4,2 секунды.