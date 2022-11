СМИ: Оружейная компания вернула пенсионеров для увеличения производства Stinger Минобороны открыло «горячую линию» по вопросам финансового обеспечения мобилизованных 24 ноября 2022, 20:03 Текст: Вера Басилая

«Горячая линия» по финансовому обеспечению мобилизованных и добровольцев начала работать в Едином расчетном центре Минобороны России. В сообщении в Telegram-канале Минобороны сообщается, что открыта горячая линия ЕРЦ военного ведомства по вопросам расчетов денежного довольствия мобилизованных и добровольцев. Обращаться можно по телефону: 8 (800) 737-7-737. До этого на «Госуслугах» появилась форма обратной связи по вопросам выплат мобилизованным. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что все денежные средства, выделенные на довольствие участникам спецоперации, доведены до Министерства обороны России. Новости СМИ2

Пушилин сообщил о продвижении российских войск по трем направлениям Врио главы ДНР Пушилин заявил о продвижении ВС России по трем направлениям 24 ноября 2022, 14:47

Фото: Николай Тришин/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Российские военные продолжают наступать на Авдеевском, Марьинском и Угледарском направлениях в ДНР, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире «России 24». По словам Пушилина, ВС России продвигаются в ДНР на трех направлениях: Авдеевском, Марьинском и Угледарском, передает РИА «Новости». Он также заявил, что ВСУ пока находятся слишком близко к городам ДНР, продолжается и не снижается количество обстрелов Донецка, Горловки и Ясиноватой. Ранее российские войска за сутки уничтожили более 120 украинских военных на Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. Американские СМИ сообщили о попадании ракеты HARM ВСУ в жилой дом в Краматорске NYT: Американская ракета HARM ВСУ сбилась с курса и попала в жилой дом в Краматорске 24 ноября 2022, 11:16

Фото: AP/TASS

Текст: Дмитрий Зубарев

Американская ракета AGM-88 HARM, выпущенная украинскими войсками, в сентябре промахнулась мимо цели и попала в жилой дом в контролируемом Киевом Краматорске, из-за чего пострадали три человека, сообщили американские СМИ. Как пишет газета New York Times, по словам местных жителей и судя по найденным на месте происшествия обломкам, выпущенная ВСУ 26 сентября, примерно в 18.00 ракета «сбилась с курса» и ранила трех мирных жителей. По данным газеты, ракета попала в квартиру, где никто не живет, а в соседней пострадали люди, передает РИА «Новости». Неназванный американский военнослужащий заявил изданию, что ракета, которая попала в жилой дом, «почти наверняка» была поставлена из старых запасов Пентагона. Ранее у Донецка нашли двигатель американской высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM, гарантийный срок которой истек 25 лет назад. Новости СМИ2 Небензя пообещал продолжение СВО до изменения позиции Киева Постпред РФ при ООН Небензя: Россия намерена продолжать СВО, пока Киев не займет реалистичную позицию на переговорах 24 ноября 2022, 02:42

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Россия продолжит СВО в целях подрыва боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности РФ, пока Киев не займет реалистичную позицию на переговорах, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации. Дипломат указал, что подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности России, – одна из целей СВО, которая будет реализовываться военными методами, пока киевский режим не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили руководство РФ начать СВО, передает ТАСС. Небензя также подчеркнул, что ВС России наносят удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы к Киеву одержать военную победу над Россией. Накануне в Кремле выразили уверенность в успехе специальной военной операции на Украине. Напомним, 15 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о продолжении специальной военной операции на фоне отказа Украины от переговоров. Боец НМ ДНР рассказал, как откидывал сбрасываемые на него с коптера ВСУ гранаты Боец НМ ДНР Худайнуров рассказал подробности боя, в котором он откидывал сбрасываемые на него с коптера ВСУ гранаты 23 ноября 2022, 22:58 Текст: Антон Никитин

Боец 127-го батальона Народной милиции ДНР Рустам Худайнуров в интервью спецкору проекта WarGonzo Руслану Хакиеву рассказал подробности боя, в котором он хладнокровно откидывал сбрасываемые на него с коптера вооруженных сил Украины (ВСУ) гранаты. Видео интервью появилось в Telegram-канале проекта WarGonzo. Как отметил спецкор проекта WarGonzo Руслан Хакиев, Рустам Худайнуров, боец 127-го батальона НМ ДНР, фактически прославился на весь мир после появления в Сети видео, в котором он хладнокровно откидывает сбрасываемые на него с коптера ВСУ гранаты. Герой рассказал все подробности того боя. Как отметил Рустам, он не может раскрыть точное место произошедшего, так как это военная тайна. Случившееся он назвал везением. При этом он отметил, что инструкторы ему говорили, что у него есть пять секунд, чтобы среагировать и попытаться отбросить от себя гранату. Вспоминая о том бое, Рустам сказал, что командование поставило боевую задачу пройти определенные точки и захватить позиции «укропов». По словам Рустама, они с сослуживцами вышли на позиции, вместе прошли окоп и сели в ожидании команды на штурм. В этот момент, по его словам, прилетела «птичка». Он пояснил, что они с сослуживцами услышали шум подлетающего коптера ВСУ, начали стрелять и буквально после двух-трех очередей выстрелов коптер что-то скинул и произошел взрыв. После взрыва Рустама, по его словам, отбросило, появился шум в ушах. Боец рассказал, что посмотрел на себя, заметил «кровищу», после чего на несколько секунд «отключился». Придя в себя, Рустам, по его словам, начал отползать от этой точки, а в это время беспилотник продолжал его преследовать – подлетал, скидывал гранаты и улетал. Боец НМ рассказал, что перебежками, как мог, с трудом пытался двигаться вперед, но несколько раз падал и терял сознание. Такими рывками – по три-пять метров – боец сумел дойти до своих. Рустам посоветовал парням на передовой не паниковать, слушать «воздух», прислушиваться, а в подобной ситуации, когда коптер ВСУ сбрасывает сверху гранаты, он посоветовал им отбежать в сторону, так как «время есть». Ранее предполагалось, что российский солдат, который хладнокровно отбрасывал падавшие на него с коптера ВСУ гранаты, является пехотинцем из 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района Ленинградской области. Как сообщалось, боец выжил. Видео, на котором российский военнослужащий отбивается от атак украинского дрона, появилось в начале ноября в британских СМИ. Президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что у военного были считанные секунды, чтобы избавиться от гранат, так как после выдергивания кольца из чеки запал срабатывает примерно через 3,2–4,2 секунды. Новости СМИ2 В ДНР сформировали батальон из числа украинских военнопленных В ДНР сообщили о создании батальона из украинских военнопленных 24 ноября 2022, 10:18 Текст: Дмитрий Зубарев

Батальон из числа украинских военнопленных сформирован в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил представитель силовых структур региона. По словам источника, батальон из украинских военнопленных создан и готов к отправке на передовую, передает ТАСС. Ранее представитель силовых структур ДНР рассказал, что украинские военные в плену начали закрашивать националистические татуировки. Минобороны: Разрушения в Киеве стали следствием падения ракет средств ПВО ВСУ 24 ноября 2022, 14:04

Фото: t.me/mod_russia

Текст: Елизавета Шишкова

Разрушения в Киеве 23 ноября стали следствием падения в черте города ракет иностранных и украинских средств противовоздушной обороны, размещенных в жилых кварталах, заявили в Минобороны России. В ведомстве подтвердили, что в среду по системе военного управления Украины и объектам энергетики российская сторона нанесла массированный удар. Все цели поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны. При этом в результате атаки была нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов и вооружения ВСУ в районы боевых действий. Между тем разрушения в Киеве, о которых говорили украинские власти, стали следствием падения ракет систем ПВО. В среду на Украине произошли масштабные отключения электричества по всей стране в результате ударов по энергосистеме страны. Без света остались крупные города, а также были обесточены многие ТЭС, ГЭС и все АЭС. Новости СМИ2 В Кремле выразили уверенность в успехе СВО Пресс-секретарь президента РФ Песков: Будущее и успех спецоперации сомнений не вызывают 23 ноября 2022, 23:59

Фото: Roman Denisov/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Россия не сомневается в успехе специальной военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о том, согласен ли он с мнением, что будущее Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) зависит от успеха спецоперации РФ на Украине, Песков согласился с такой формулировкой, однако подчеркнул, что будущее и успех спецоперации сомнений не вызывают, передает ТАСС. Напомним, 15 ноября Песков заявил о продолжении российской специальной военной операции на фоне отказа Украины от переговоров. Россия призвала мир осудить пытки российских военных на Украине Небензя: Россия ждет от мирового сообщества принципиальной оценки пыток российских военных украинскими боевиками 24 ноября 2022, 03:31

Фото: Li Muzi/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Россия ждет, что международное сообщество даст принципиальные оценки пыткам российских военнопленных украинскими боевиками, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации. В ходе выступления в СБ ООН российский дипломат сообщил, что документируется все больше свидетельств применения украинской стороной пыток и истязаний в нарушение Женевских конвенций 1949 года, передает ТАСС. Как подчеркнул постпред России, освобожденные из плена бойцы ДНР подтверждают, что боевики ультранационалистического вооруженного формирования «Правый сектор*» (запрещенная в РФ экстремистская организация) казнят пленных через повешение. Он также рассказал, что эксперты в ЛНР пришли к выводу, что у погибших еще при жизни были отрезаны верхние части ушей и прострелены ноги. Кроме того, в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации дипломат обратил внимание, что некоторым российским военнопленным приходилось по пять часов лежать в ямах, засыпанных землей. Небензя заверил, что сотрудники Следственного комитета РФ проводят проверки по каждому такому случаю. При этом он подчеркнул, что Россия ожидает от международного сообщества и от международных правозащитных организаций принципиальных оценок несоблюдения Киевом его обязательств в области международного гуманитарного права. Накануне в ООН призвали тщательно расследовать убийство российских военнопленных. Новости СМИ2 Российские войска за сутки уничтожили более 120 украинских военных на трех направлениях 24 ноября 2022, 14:09 Упреждающим огнем артиллерии на Купянском направлении у населенного пункта Берестовое Харьковской области была сорвана попытка подразделений ВСУ атаковать позиции российских войск. Ликвидированы порядка 60 военнослужащих, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Активными действиями российских войск на Краснолиманском направлении пресечены попытки двух ротных групп противника атаковать в районе населенных пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской народной республики (ЛНР). Уничтожены более 15 военнослужащих, боевая машина пехоты и минометный расчет, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. В результате нанесения огневого поражения на Южно-Донецком направлении сорваны попытки ВСУ контратаковать у Владимировки, Времевки и Павловки. Также в результате упреждающего огня артиллерии по району сосредоточения ротной группы ВСУ сорвана попытка атаки в направлении населенного пункта Левадное Запорожской области. За последние сутки на этом направлении противник потерял более 50 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, шесть бронемашин, сообщил Конашенков. Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены пункты управления 3-й танковой бригады ВСУ у Шевченково Харьковской области и 57-й горно-штурмовой бригады возле Казацкого Херсонской области, а также 63 артподразделения на огневых позициях, живая сила и техника в 152 районах, отчитались в Минобороны. Под Липцами Харьковской области поражена установка РСЗО «Град» ВСУ. А у Новогригоровки Херсонской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Еще две американские РЛС AN/TPQ-36 уничтожены возле населенных пунктов Северск и Константиновка Донецкой народной республики (ДНР). Средствами ПВО за сутки сбиты четыре беспилотника у населенных пунктов Благовещенка ДНР и Новопокровка Запорожской области, подытожили в оборонном ведомстве. Мирошник: Зеленский выступал в СБ ООН во время обстрела Донецка ВСУ Экс-посол ЛНР в Москве Мирошник: Президент Украины Зеленский выступал перед СБ ООН во время обстрела Донецка ВСУ 24 ноября 2022, 05:58 Текст: Антон Никитин

Президент Украины Владимир Зеленский выступал по видеосвязи перед Советом Безопасности ООН во время массированного обстрела Донецка украинскими военными, заявил бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник. Мирошник в беседе с ТАСС обратил внимание, что Зеленский вещал по видеосвязи в СБ ООН в то самое время, когда шел массированный обстрел Донецка, причем Вооруженные силы Украины били не по инфраструктуре двойного назначения, а по жилым домам. Мирошник подчеркнул, что Зеленский в СБ ООН обвинял Россию в преступлениях против человечности, а в это время ВСУ по его приказу обстреливали город с многотысячным населением. Напомним, в четверг ночью украинские военные обстреляли Донецк снарядами натовского калибра. Тем временем Зеленский в ходе выступления в СБ ООН призывал лишить Россию права голоса и вето в Совете Безопасности всемирной организации. Новости СМИ2 Бойцы ВС России спасли щенка, два месяца проведшего с ними в зоне СВО Собаку Мину из зоны СВО подарили семье во Владивостоке 24 ноября 2022, 09:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Военные из Приморья в ходе специальной военной операции спасли щенка, выбежавшего к ним в одном из сел под Херсоном, а спустя два месяца вернулись с собакой домой. Как рассказал военнослужащий Александр Шаманов, щенка нашел его сослуживец по минометному расчету, собаке было три недели, назвали ее Мина, два месяца она провела в составе расчета, после чего Мине нашли новых хозяев во Владивостоке, передает РИА «Новости». По его словам, Мина стала «настоящим талисманом»: прошла с расчетом километры, пережила артобстрелы и всегда с лаской встречала бойцов. Обстоятельства не позволили Александру оставить собаку себе, поэтому он решил найти Мине хороших хозяев и через объявления в соцсетях решил отдать семейной паре, у которой уже есть собака. Как пояснили Анна и Денис Ганзюк, они сами собирались взять еще одну собаку, когда случайно увидели это объявление. ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало обстрел Донецка снарядами калибра 155 миллиметров 24 ноября 2022, 05:30

Фото: Sgt. Jennifer Andrade/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Украинские военные обстреляли Донецк снарядами калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины. Как сообщило представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале, в 04.10 зафиксирован обстрел по Куйбышевскому району Донецка снарядами калибром 155 миллиметров, передает ТАСС. Напомним, в понедельник ВСУ обстреляли Макеевку, Донецк, и Горловку снарядами натовского калибра, а также повредили здание школы-интерната в Ясиноватой. Новости СМИ2 Участвовавшего в вывозе жителей Херсона владельца базы катеров задержала СБУ СБУ задержала владельца станции катеров, на которых вывозили жителей Херсона 24 ноября 2022, 13:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Служба безопасности Украины заявила о задержании владельца станции катеров в Херсоне, на которых жители переправлялись на левый берег Днепра во время эвакуации. СБУ сообщила о задержании владельца местной станции прогулочных катеров, который помогал российским войскам переправляться через Днепр и добровольно передал ВС России шесть плавсредств, каждое из которых рассчитано на 30 пассажирских мест, передает РИА «Новости». По информации ведомства, против мужчины заведено уголовное дело, ему грозит наказание до 12 лет лишения свободы. Напомним, экипаж речного катера «Арарат», помогавший вывезти из Херсона несколько тысяч человек, был награжден орденами и медалями, соответствующий приказ подписал 18 ноября президент России Владимир Путин. Песков отреагировал на решение мэра Читы отправиться в зону СВО Песков заявил о гордости за тех, кто решил использовать боевой опыт на благо Родины 24 ноября 2022, 14:11 Текст: Вера Басилая

В Кремле испытывают гордость за таких людей, считают их патриотами, решившими использовать свой боевой опыт на благо Родины, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков заявил, что в Кремле гордятся такими патриотами, как Сапожников, которые решают свои навыки, свой боевой опыт использовать на благо Родины. Он подчеркнул, что таких людей очень много, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что глава администрации Читы Александр Сапожников решил отправиться в зону специальной военной операции, он покинул свой пост. Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему чиновники меняют служебный кабинет на армейский окоп. Новости СМИ2 В Кремле заявили, что у Киева есть все возможности урегулировать ситуацию 24 ноября 2022, 14:36 Текст: Ольга Иванова

У Киева есть все возможности урегулировать ситуацию так, чтобы выполнить требования Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о ситуации с простыми украинцами. «Руководство Украины имеет все возможности вывести ситуацию в нормальное русло, урегулировать ситуацию так, чтобы выполнить требования российской стороны и, соответственно, прекратить страдания мирного населения», – цитирует его ТАСС. В среду на Украине произошли масштабные отключения электричества по всей стране в результате ударов по энергосистеме страны. Обесточенными оказались областные центры, а также большинство ТЭС, ГЭС и все АЭС.