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В Германии назвали истинную причину введения потолка цен на газ
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Планы ввести потолок цен на газ из России являются политическим шагом, который необходим, чтобы ослабить разногласия в блоке, пишет для газеты Die Welt журналист Тобиас Кайзер.
Он отметил, что Брюссель отвечает на требования как государств, требующих установить потолок цен, так и тех, кто выступает против вмешательства в рыночную систему, передает РИА «Новости».
Кайзер пишет, что тон в споре об ограничении цен на газ становится все острее, а требования о нем, особенно сто стороны стран Южной Европы, звучат все громче.
По его словам, Греция, Италия, Польша и Бельгия пригрозили заблокировать другие решения по газовому рынку на встрече министров энергетики.
Однако, продолжил журналист, ЕК опасается подобных мер, поскольку Евросоюз может стать невыгодным покупателем топлива, а европейцы прекратят экономить голубое топливо.
При этом то, что представила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон – «в лучшем случае псевдопотолок цен на газ», считает Кайзер. По его мнению, европейские политики идут на подобные шаги исключительно в политических целях.
«Это типичное предложение Евросоюза, которое ЕК может использовать, чтобы угодить всем государствам-членам», – заключил автор.
Напомним, в ЕК предложили ввести верхний предел цены для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в 275 евро за МВт·ч.
Эксперт объяснил оседание на Украине российского газа для Молдавии
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Либо Украина действительно изымала часть российского газа, либо Газпром пытается заставить Молдавию выплатить долг за топливо, которое она получает через Украину. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя заявление Газпрома о том, что на Украине оседает российский газ, предназначавшийся Молдавии.
«Это довольно запутанный клубок противоречий. У Газпрома есть давний конфликт с Молдавией. И наша компания уже сократила объемы поставок в республику, ссылаясь на то, что не в состоянии выполнить в полной мере все заявки со стороны молдавских потребителей», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Проблема в том, что у Газпрома не хватает мощностей для доставки газа конечным покупателям, из-за чего европейские компании недополучают часть российского газа. Причиной тому проблемы с «Северными потоками». Сначала – с турбинами, а затем – с диверсиями. Газопровод «Ямал – Европа» тоже не используется, поскольку Польша национализировала долю Газпрома в нем», – напомнил собеседник.
«И Газпром, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, не может в полной мере обеспечивать Европу. Это же было сказано и конкретно «Молдовагазу». Примечательно, что к транзиту в сторону Австрии вопросов нет. Вероятно, претензии есть именно к участку, ведущему в Молдавию», – отметил эксперт.
«К слову, физически газ на этом участке провода никогда не прокачивался. Украина отбирала из транзитных объемов столько топлива, сколько было необходимо потребителям в регионах, через которые идет труба. Затем аналогичные объемы добывались на западе страны и закачивались обратно в трубу. То есть на деле в Молдавию доставлялся тот же объем топлива, но оно уже было смешанным», – объясняет Юшков.
«Вероятнее всего, сейчас на Украине есть серьезные проблемы с добычей ресурсов, и наши удары по энергетической инфраструктуре приводят к снижению добычи топлива. Надо бы, конечно, дождаться официального заявления Киева по этому поводу. Но, скорее всего, они как обычно во всех проблемах обвинят Москву», – предполагает собеседник.
«Если рассматривать эту ситуацию как попытку надавить на Кишинев, то не совсем понятно, зачем тогда приплетать к этой истории украинский транзит. Ведь мы можем просто отказаться от поставок топлива в Молдавию, поскольку она даже по предыдущему контракту не расплатилась, а он закончился в сентябре прошлого года», – рассуждает эксперт.
«Новый договор был заключен, но по старому так никто и не платит. Молдавия, судя по всему, надеется, что аудит, о котором они так просят, позволит им либо заплатить меньше, либо вовсе не погашать долг в 700 млн долларов. И чисто теоретически мы могли бы просто не поставлять топливо, пока республика не оплатит все счета», – говорит он.
«Но тогда возникает проблема со снабжением Приднестровья, поскольку с точки зрения транзита – это одно и то же направление. Это же касается снабжения газом Молдавской ГРЭС в Днестровске, которая обеспечивает электроэнергией и саму Молдавию, и Приднестровье. Вероятно, по этой причине мы до сих пор не видим каких-то резких шагов со стороны Москвы», – заключил Юшков.
Ранее Газпром зафиксировал оседание на Украине российского газа, который должен был поставляться в Молдавию по контракту с «Молдовагазом».
В Telegram-канале Газпрома указали, что объем газа, подаваемый на ГИС «Суджа» для транзита в Молдавию через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдавией. При этом «Молдовагаз» 21 ноября оплатил Газпрому часть поставок за ноябрь. Объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн кубометров.
В сообщении говорится, что суммарный накопленный объем оседания на территории Украины – 52,52 млн кубометров газа. «При сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы, 28 ноября с 10.00 Газпром начнет сокращение подачи газа на ГИС «Суджа» для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки», – указали в Газпроме.
По состоянию на 22 ноября Газпром осуществляет подачу российского газа на ГИС «Суджа» для транзита через территорию Украины в объеме 42,9 млн кубометров в сутки. Напомним, ранее сообщалось, что долг «Молдовагаза» за поставленный Газпромом газ составил 590,8 млн долларов.
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Цена газа выросла на фоне заявления Газпрома о возможном снижении транзита через Украину
Цена газа в Европе увеличилась на 2,2% в ответ на заявление Газпрома о возможном снижении транзита через Украину
После заявления Газпрома об оседании российского газа на Украине и возможного снижения поставок цена газа в Европе подскочила на 2,2%, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE. Общий рост цены с начала дня составляет 4%.
Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1282 долларов за 1 тыс. куб. м, или 120 595 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Ранее Газпром зафиксировал оседание на Украине российского газа, который должен поставляться в Молдавию по контракту с «Молдовгазом».
Боррель призвал развивать коридоры между ЕС и Средней Азией в обход России
Боррель выразил поддержку развитию транспортных коридоров между ЕС и Средней Азией в обход России
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ЕС нужно углублять связи со странами Средней Азии, в том числе с помощью строительства транспортных коридоров в обход России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель признал, что Россия и Китай сохраняют ведущую роль в Средней Азии, но, по его словам, регион хочет диверсифицировать свои отношения и считает ЕС подходящим партнером для этого. Как заявил Боррель, лидеры Средней Азии проводят реформы, отношения между странами региона улучшаются.
Он заявил, что ЕС стремится воспользоваться этими переменами. В ЕС хотят развивать связи со Средней Азией. Боррель заявил, что Средняя Азия обладает огромным потенциалом, который представлен «в энергетических поставках, поставках критически важного сырья и новых транспортных коридорах, которые не зависят от России». В частности, Боррель указал на Транскаспийский транспортный маршрут, передает РИА «Новости».
Напомним, Боррель встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Он обещал, что ЕС возместит Казахстану ущерб, который нанесли антироссийские санкции.
Газпром заявил об оседании на Украине российского газа для Молдавии
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Концерн «Газпром» зафиксировал оседание на Украине российского газа, который должен был поставляться в Молдавию по контракту с «Молдовгазом».
В Telegram-канале Газпрома указали, что объем газа, подаваемый на ГИС «Суджа» для транзита в Молдавию через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдавией.
При этом «Молдовагаз» 21 ноября оплатил Газпрому часть поставок за ноябрь. Объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн куб. м газа.
В сообщении говорится, что суммарный накопленный объем оседания на территории Украины – 52,52 млн куб. м газа.
«При сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы, 28 ноября с 10.00 Газпром начнет сокращение подачи газа на ГИС «Суджа» для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки», – указали в Газпроме.
По состоянию на 22 ноября Газпром осуществляет подачу российского газа на ГИС «Суджа» для транзита через территорию Украины в объеме 42,9 млн куб. м в сутки.
Напомним, ранее сообщалось, что долг «Молдовагаза» за поставленный Газпромом газ составил 590,8 млн долларов.
Газпром: Европейские страны дестабилизировали мировой рынок СПГ
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Европейские страны дестабилизировали мировой рынок сжиженного газа (СПГ) и снизили мировую энергетическую безопасность, но даже рекордные цены на газ не привели к росту числа окончательных инвестиционных решений по новым проектам СПГ в мире, говорится в сообщении Газпрома.
Как сообщили в компании, мировая отрасль СПГ изменилась за счет увеличения спроса в Европе, которое привело к дестабилизации рынка и росту цен на газ, передает ТАСС.
В Газпроме сообщили, что в 2022 году впервые за долгое время наблюдалась значительная европейская надбавка относительно азиатских цен, в связи с чем некоторые поставщики нарушали свои обязательства по долгосрочным контрактам и перенаправляли СПГ-танкеры в Европу, чем спровоцировали кризисные ситуации в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В компании добавили, что при этом рекордные цены на газ в мире не привели к увеличению числа окончательных инвестиционных решений по новым СПГ-мощностям.
Ранее Газпром зафиксировал оседание на Украине российского газа, который должен поставляться в Молдавию по контракту с «Молдовагазом».
Напомним, после заявления Газпрома об оседании российского газа на Украине и возможного снижения поставок цена газа в Европе подскочила на 2,2%.
В Молдавии дали разъяснения по поводу «осевшего» на Украине газа
Вице-премьер Молдавии: Осевший на Украине газ является резервом Молдавии и будет оплачен
Оставшийся на территории Украины газ является резервом Молдавии, он будет оплачен, заявил вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
В своем Telegram-канале он отметил, что оставшийся объем газа на Украине является хранящимся на складе сбережением. Этот запас будет полностью оплачен Молдавией.
По его словам, в хранилище Молдавии уже имеется более 200 млн кубометров газа.
Ранее Газпром заявил, что фиксирует «оседание» на Украине российского газа, который должны были поставить в Молдавию, и с 28 ноября начнет сокращать подачу газа для транзита через Украину, если транзитный дисбаланс сохранится.
Зеленского обвинили в нарушении условия вступления Украины в ЕС
Зеленский отменил пожизненный финансовый мониторинг политиков на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский отменой пожизненного финансового мониторинга политиков «сломал» одно из обязательных условий для вступления страны в ЕС, сообщил украинский «Центр противодействия коррупции».
Комментируя подписание Зеленским соответствующего закона, «Центр противодействия коррупции» заявил, что ради «возможности отмывать бабло часть власти сломала одно из семи обязательных требований относительно переговоров о вступлении Украины в ЕС», передает РИА «Новости».
Центр считает, что подписанный Зеленским закон уничтожает систему противодействия отмыванию денег украинскими политиками. Подчеркивается, что речь идет об «одном из семи требований для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС». В соответствии с новыми правилами политически значимых лиц ожидает «жесткий мониторинг только в течение трех лет после увольнения с должности». Как заявили в «Центре противодействия коррупции», депутаты смогут «легализовать кэш, который они получали в конвертах».
Напомним, Еврокомиссия решила выставить Украине требования для выдачи кредита. Выделение средств будет зависеть, в частности, от выполнения Украиной требований в области верховенства права и борьбы с коррупцией. Эти же условия Киеву необходимо соблюдать для продолжения процесса по вступлению в Евросоюз.
Украина опровергла отбор поставляемого в Молдавию российского газа
Компания «Оператор ГТС Украины» отрицает, что часть газа, который отправляет Россия в Молдавию через Украину, остается в стране.
Отмечается, что весь объем газа, который был принят на точке входа из России «Суджа» для транспортировки в Молдавию, был передан в точку выхода с Украины в Молдову «Алексеевка» и «Гребеники» в полном объеме.
«Это подтверждено всеми необходимыми документами, подписанными со смежными операторами, одним из которых является сам Газпром», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение ОГТСУ.
Отмечается, что с сентября Молдавия ввела практику виртуального реверса газа на точках соединения с Украиной.
Ранее Газпром заявил, что фиксирует «оседание» на Украине российского газа, который должны были поставить в Молдавию, и с 28 ноября начнет сокращать подачу газа для транзита через Украину, если транзитный дисбаланс сохранится.
В России оценили признание Джонсона о разногласиях в НАТО по Украине
Политолог Корнилов: Джонсон признал собственную вину в затягивании конфликта на Украине
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Борис Джонсон по сути подтвердил, что является главным подстрекателем продолжения боевых действий на Украине, а Франция и Германия в этой ситуации поддались давлению Лондона и Вашингтона вопреки своим национальным интересам. К такому выводу пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Ранее экс-премьер Британии заявил, что Германия рассчитывала на быстрое военное поражение ВСУ по экономическим соображениям.
«Очевидно, что Борис Джонсон стал более разговорчив, оказавшись в отставке. Он по сути признал, что обстрелы Донбасса все восемь лет велись не просто с ведома, а при участии стран ЕС и НАТО. Мы об этом говорили каждый день, но на Западе этого старались не признавать», – сказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
По его словам, экс-премьера Британии, похоже, «потянуло на мемуары, вот он и начал делиться такими фактами». «Важный момент в этом интервью заключается в том, что Джонсон фактически подтвердил очень глубокий раскол внутри «Большой семерки», Евросоюза и НАТО по конфликту на Украине. Здесь сразу видно, у кого какие интересы были в реальности», – полагает Климов.
Политолог и историк Владимир Корнилов также отметил, что многие страны Европы действительно понимали две вещи: неспособность Украины сопротивляться сколь угодно долго своими силами и нежелание европейцев вовлекаться в военный конфликт, склоняясь в пользу переговоров.
«Но все мы помним, кто тогда лег костьми, чтобы не допустить реализации предварительного соглашения. Это был лично Борис Джонсон. Он сначала позвонил, а потом и приехал к Владимиру Зеленскому, чтобы убедить его в том, что нельзя заключать мир с Россией и что украинцы должны погибать до последнего», – отметил Корнилов.
«Так что в этом плане Джонсон, по сути, открывает очевидную истину – именно он стоит за той кровью, за смертями украинцев, которые мы видим сейчас. Это ни Германия, ни Франция, ни кто-либо еще, а лично Джонсон и Британия виновны», – добавил он.
С другой стороны, как считают эксперты, Джонсон подтвердил размывание суверенитета Франции и Германии, которые под давлением Лондона и Вашингтона ввязались в конфликт вопреки своим национальным и прежде всего экономическим интересам.
Ранее экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в интервью CNN заявил, что до начала российской специальной военной операции власти ФРГ рассчитывали на быстрое военное поражение Украины в случае начала конфликта. Власти Франции, по его словам, до последнего момента отрицали возможность начала вооруженного конфликта.
«В какой-то момент немцы считали, что если это произойдет, что станет катастрофой, то было бы лучше, если бы всё это закончилось быстро, а Украина рухнула», – добавил экс-премьер.
Кроме того, Джонсон подверг критике правительство бывшего премьер-министра Италии Марио Драги, представители которого, по его словам, заявляли, что не смогут поддержать давление на Москву в силу огромной зависимости от российских энергоносителей.
При этом накануне министр обороны Германии Кристина Ламбрехт призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине – в ближайшие дни или недели, выразив мнение, что война продлится еще месяцы.
В свою очередь министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж вместе с партнерами изучают пути политического решения конфликта на Украине. Ранее в Бельгии призвали Европу договориться с Россией о разделе Украины.
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В России оценили новые условия ввода потолка цен на нефть
Экономист Митрахович: США не рискнули закрутить «нефтяную гайку» для России
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Необдуманное «закручивание гаек» в вопросе потолка цен на российскую нефть может привести к проблемам для самих инициаторов этой идеи. Поэтому в рамках санкций они сразу же предусмотрели послабления. К такому мнению в беседе с газетой ВЗГЛЯД пришел эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович, комментируя вводимый США потолок цен на российскую нефть.
«Американцы понимают, что сильное давление на Россию приведет к нежелательным последствиям для самих США. В частости, это может спровоцировать теневые договоренности ряда стран с Россией. К примеру, операции по купле-продаже нефти могут обслуживаться вне долларовой юрисдикции. А услуги по судовому фрахту могут заказываться у альтернативных государств, что нанесет удар по судоходному бизнесу Запада», – рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
«Если «перекрутить гайки», не оставив исключений, процесс перехода России к взаимодействию со странами Востока будет еще более быстрым. Американцы не хотят рисковать, вынуждая Москву ограничить поставки энергоносителей, иначе цены значительно вырастут, а действия Индии и Китая в таком случае предугадать невозможно», – указывает эксперт.
«Кроме того, отсутствие ограничений на переработанную нефть было достаточно предсказуемым. Невозможно запретить Индии или Турции экспортировать нефтепродукты, сделанные из российского сырья. У американского могущества есть свои пределы», – акцентирует собеседник.
«Также до конца не ясна ситуация с переходным периодом, который предлагают ввести европейцы. Ограничения по ценам не были указаны заранее, при этом танкер с нефтью идет полтора месяца. Люди, отправляющие нефть по морю, могли бы засомневаться в своей готовности участия в подобной торговле. До 5 декабря осталось несколько недель, а цена по прайс-кэпу до сих пор не объявлена. Неясен даже факт одобрения операции на той стороне пути», – подчеркивает эксперт.
«Таким образом, сроки переходного периода продлевают для того, чтобы компании успели приспособиться к новым условиям. А тот факт, что точные цифры до сих пор остаются не рассчитанными, говорит о качестве западной бюрократии», – считает Митрахович.
«Вместе с тем, исключения из правил есть и для ряда европейских государств. Например, для Болгарии и Хорватии. Стоит отметить, что Болгария изначально получила некоторые «поблажки» со стороны властей ЕС. Таким образом, уточнения Минфина США по ситуации с указанными государствами служат преодолению парадоксальной ситуации, когда указы Штатов и ЕС противоречат друг другу», – резюмирует эксперт.
Накануне издание The Wall Street Journal сообщило о том, что 23 ноября США и ЕС могут установить предельные цены на российскую нефть. Указывается, что точные ограничения могут быть как в районе 60 долларов за баррель, так и на уровне 70.
В Минфине США заявили, что после введения цен на российскую нефть Штаты совместно с союзниками будут корректировать установленный предельный уровень несколько раз в год. Сообщается, что подобное решение связано с потребностью в подстраивании решения под рыночные нужды.
Помимо этого, Минфин США опубликовал генеральную лицензию, в которой указаны существенные послабления ограничений в отношении ряда европейских государств. Так, планируется разрешить все финансовые операции, связанные с импортом сырой нефти в Болгарию и Хорватию, а также в другие страны ЕС, не имеющие выхода к морю.
Стоит отметить и тот факт, что потолок цен на нефть из РФ не будет применяться при условии существенной переработки сырья за пределами страны. Об этом говорится в другой лицензии ведомства.
Минфин США также отметил, что установка предельной цены на экспортируемую Россией нефть будет произведена только «после технических учений», которые планируют совместно провести западные страны. На данный момент суть учений и их точная дата остаются неизвестными.
При этом, как сообщает издание Bloomberg, ЕС желает максимально смягчить последствия принятия инициативы путем добавления 45-дневного переходного периода до введения ограничений. Льготный период будет применяться к нефти, загруженной до 5 декабря (по информации издания, именно в эту дату нефтяные санкции должны будут вступить в силу) и разгруженной до 19 января.
Ранее Reuters писало, что ограничения, вводимые Европейским союзом, коснутся не только российской нефти, но и нефтепродуктов. Агентство указывает, что с 5 февраля ЕС введет ограничения на импорт российских нефтепродуктов, что существенно снизит общие доходы России.
Напомним, что в июне страны G7 договорились ввести потолки цен на российскую нефть. Данное решение вызвало неоднозначную реакцию экспертного сообщества на Западе. Так, издание Bloomberg приводило мнение высокопоставленного чиновника министерства финансов США о том, что подобный шаг будет иметь решающее значение для предотвращения очередного скачка мировых цен до 140 долларов за баррель.
Однако Bloomberg также писал о проблематичности практической реализации данного решения. В частности, указывалось на сложность достижения договоренностей со странами не-Запада об установке потолка на российскую нефть. Кроме того, решение достаточно сложно реализовать даже в рамках Европейского Союза, где потребуется согласие всех государств-членов для изменения существующих санкций.
Тогда же Адам Позен, президент Института международной экономики Петерсона, скептически выразился о потолке цен в связи с отсутствием стимула поддержки инициативы у Китая и Индии – важных покупателей энергоресурсов Москвы.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.
В среду утром, стало известно, что мировые цены на нефть несколько снизились в ожидании деталей о «ценовом потолке» для России. Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.42 снижается на 0,26%, достигая 88,13 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,22%, до 80,77 доллара. Вместе с тем, отмечается, что игроки не ждут серьезных изменений в случае введения «ценового потолка» для России.
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Юшков: России не стоит соглашаться даже на «мягкий потолок» цен на нефть
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Сейчас США пошли по пути введения мягких ограничений на нашу нефть. Но если Москва согласится на эти условия, то постепенно «стены и потолок начнут сужаться». Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя новые детали соглашения США о введении потолка цен на российскую нефть.
«Вашингтон и страны G7 последовательно шли по пути смягчения санкций в виде потолка цен на российскую нефть. Причиной тому – опасения, что Москва действительно откажется поставлять энергоресурсы государствам, поддержавшим рестрикции», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Все понимают, что если Россия не найдет другие рынки сбыта освободившихся объемов, то она просто сократит экспорт. Об этом, кстати, на днях говорил Александр Новак, упомянув возможность сокращения экспорта», – отмечает собеседник.
«Такого сценария опасаются как США, так и ЕС. На рынке и без того наблюдается острый дефицит энергоресурсов. Если же Москва сократит экспорт, то стоимость всех марок нефти в мире значительно увеличится. И тогда наша страна при меньших объемах поставок получит столько же, сколько зарабатывала ранее», – рассуждает эксперт.
«На Западе, тем временем, импортеры начнут платить больше. С невероятной скоростью начнет раскручиваться инфляция. Для стабилизации обстановки придется поднимать ставки ФРС. Экономика перейдет к рецессии», – описал возможный сценарий Юшков.
«В связи с этим Вашингтон пытается предложить такие санкции, которые никак не сказались бы на рынке, а Москва их могла бы просто проигнорировать. Так мы можем увидеть отсутствие рестрикций в отношении покупателей российской нефти. То есть перевозить и страховать суда нельзя, а покупать – пожалуйста», – предполагает собеседник.
«При этом я не исключаю, что Вашингтон может попытаться таким образом подтолкнуть Россию, Индию и Китай к принятию предложенной системы потолка цен на топливо. Но нам ни в коем случае нельзя соглашаться на это», – призывает эксперт.
«Логика такая: когда ты соглашаешься на потолок, который тебя вроде как не ограничивает, Штаты могут его пересмотреть. И тогда с каждым таким пересмотром «стены и потолок» будут сужаться все больше. В результате ограничения могут ввести на все российские экспортные товары», – заключил Юшков.
Накануне издание The Wall Street Journal сообщило о том, что 23 ноября США и ЕС могут установить предельные цены на российскую нефть. Указывается, что точные ограничения могут быть как в районе 60 долларов за баррель, так и на уровне 70.
В Минфине США заявили, что после введения цен на российскую нефть Штаты совместно с союзниками будут корректировать установленный предельный уровень несколько раз в год. Сообщается, что подобное решение связано с потребностью в подстраивании решения под рыночные нужды.
Помимо этого, Минфин США опубликовал генеральную лицензию, в которой указаны существенные послабления ограничений в отношении ряда европейских государств. Так, планируется разрешить все финансовые операции, связанные с импортом сырой нефти в Болгарию и Хорватию, а также в другие страны ЕС, не имеющие выхода к морю.
Стоит отметить и тот факт, что потолок цен на нефть из РФ не будет применяться при условии существенной переработки сырья за пределами страны. Об этом говорится в другой лицензии ведомства.
Минфин США также отметил, что установка предельной цены на экспортируемую Россией нефть будет произведена только «после технических учений», которые планируют совместно провести западные страны. На данный момент суть учений и их точная дата остаются неизвестными.
При этом, как сообщает издание Bloomberg, ЕС желает максимально смягчить последствия принятия инициативы путем добавления 45-дневного переходного периода до введения ограничений. Льготный период будет применяться к нефти, загруженной до 5 декабря (по информации издания, именно в эту дату нефтяные санкции должны будут вступить в силу) и разгруженной до 19 января.
Ранее издание Reuters писало, что ограничения, вводимые Европейским союзом, коснутся не только российской нефти, но и нефтепродуктов. Агентство указывает, что с 5 февраля ЕС введет ограничения на импорт российских нефтепродуктов, что существенно снизит общие доходы России.
Напомним, что в июне страны G7 договорились ввести потолки цен на российскую нефть. Данное решение вызвало неоднозначную реакцию экспертного сообщества на Западе. Так, издание Bloomberg приводило мнение высокопоставленного чиновника министерства финансов США о том, что подобный шаг будет иметь решающее значение для предотвращения очередного скачка мировых цен до 140 долларов за баррель.
Однако Bloomberg также писал о проблематичности практической реализации данного решения. В частности, указывалось на сложность достижения договоренностей со странами не-Запада об установке потолка на российскую нефть. Кроме того, решение достаточно сложно реализовать даже в рамках Европейского Союза, где потребуется согласие всех государств-членов для изменения существующих санкций.
Тогда же Адам Позен, президент Института международной экономики Петерсона, скептически выразился о потолке цен в связи с отсутствием стимула поддержки инициативы у Китая и Индии – важных покупателей энергоресурсов Москвы.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.
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Молдавия оценила долг перед Газпромом в 590 млн долларов
Счетная палата Молдавии оценила долг «Молдовагаза» перед Газпромом в 590 млн долларов
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Долг «Молдовагаза» за поставленный Газпромом газ составил 590,8 млн долларов, заявила Счетная палата Молдавии по итогам аудита.
С 2011 года по 2015 год, когда Молдавией управлял «Альянс за европейскую интеграцию», страна задолжала Газпрому 394,1 млн долларов. 144,8 млн долларов долга возникло с 1990 года по 2007 год, 37,3 млн долларов – долг за поставки в декабре 2021 года, еще 14 млн долларов долга – в первой половине 1999 года, до образования «Молдовагаза».
Сейчас аудит также проводят нанятые кабмином страны компании Wikborg Rein Advokatfirma A. S (Норвегия) и Forensic Risk Alliance & Co. Limited (Великобритания). В их задачи, в частности, входит уточнение долга за поставки на правобережье с 1991 года по 31 октября 2021 года, оценка и переоценка уже переданных Газпрому активов, передает ТАСС.
Тем временем глава правительства Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что в декабре страна продолжит импортировать российский газ в объемах, сопоставимых с октябрем, то есть дефицит сохранится.
Напомним, Молдавия не успела завершить до 1 октября аудит. Газпром заявлял, что оставляет за собой право на расторжение контракта из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию задолженности. Газпром заявлял, что долг «Молдовагаза» составляет 433 млн долларов, с учетом просрочки – 709 млн долларов. Газпром с 1 октября на 30% снизил суточный объем подачи газа Молдавии, заявив, что такой шаг вызван ограничением транзита через Украину.
ЕС собрался ввести для российской нефти «переходный период»
Bloomberg: Евросоюз предложил ввести 45-дневный или 90-дневный переходный период после ввода потолка цен на нефть России
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Евросоюз предложил ввести переходный период сроком в 45 дней или в дальнейшем в 90 дней после введения потолка цен на российскую нефть, сообщило Bloomberg со ссылкой на проект документа.
Как ожидается, переходный период будет действовать для нефти, загруженной до 5 декабря, когда, как предполагается, будет введен потолок цен, и разгруженной до 19 января 2023 года. Ранее о подобных мерах заявили в США и Великобритании. Помимо этого, ЕС предлагает ввести 90-дневный переходный период в случае дальнейших изменений лимита цен, передает ТАСС.
Как сообщается, в документе также говорится о смягчении запрета на оказание услуг судам, перевозившим российскую сырую нефть или нефтепродукты, закупленные по цене, превышающей лимит. Теперь запрет на обслуживание судов, перевозивших такой груз «намеренно», будет действовать лишь в течение 90 дней.
Накануне стало известно, что ЕС и G7 намерены согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые введут ценовой потолок.
В ЕК предложили способ регулировать максимальный месячный рост цен на газ
Еврокомиссия предложила ввести верхний предел цены для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в 275 евро за МВт·ч, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
Она пояснила, что выше установленной цены сделки проходить не смогут, передает РИА «Новости».
Механизм коррекции рынка будет запускаться при двух условиях: цена газа превышает определенный уровень, то есть 275 евро, в течение двух недель, а также в случае, если спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет 58 евро или больше в течение 10 торговых дней.
Механизм будет запускаться автоматически, отметила Симсон.
Между тем Bloomberg сообщил, что Евросоюз пока отказался от планов немедленно ввести потолок цен на российский газ из-за опасений по поводу безопасности поставок топлива внутри сообщества.
Ранее сообщалось, что стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1282 долларов за тыс. кубометров, или 120,6 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт.ч). Одна тысяча кубометров равняется 10,49 МВт·ч.
Юшков: Газовые махинации Кишинева с Киевом разозлят молдаван
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Молдавия могла заключить с Украиной негласное соглашение и продавать им часть того газа, который шел из России. Если об этом узнают молдаване, это вызовет волну недовольства из-за внутреннего дефицита топлива в стране. Такое мнение высказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Молдавия подтвердила оседание российского газа на Украине. Киев информацию отвергает.
«Такое ощущение, что Молдавия просто перепродавала тот газ, который Газпром обозначил как «оседающий на Украине». Причем, Кишинев мог заключить непубличное соглашение с Киевом», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Дело в том, что нам ничего неизвестно о состоянии добывающей отрасли на Украине, а также об уровне потребления. До начала СВО стране было необходимо 30 млрд кубов, в то время как добыча составляла 20 млрд кубов», – напомнил собеседник.
«И если сейчас разрыв усилился, то им наиболее выгодно купить топливо у Молдавии, тем более в первом и четвертом кварталах цены привязаны к нефти, а не к спотовому рынку. И тогда стоимость составляет ниже тысячи долларов за тысячу кубов. Если же Украине нужно официально что-то импортировать, то привязка будет именно к спотову рынку, а это очень дорого», – продолжил он.
«При этом я не исключаю, что у Молдавии в контракте прописан запрет на реэкспорт. Именно поэтому они скрыли свои махинации от Газпрома. Конечно, Кишинев мог просто хранить свои запасы на Украине, но тогда совершенно не понятно, зачем это делать в нынешних условиях, когда в Молдавии и так наблюдается дефицит», – рассуждает Юшков.
«Примечательно, что Молдавия уже ввела ограничения внутри страны на подачу газа. И если выяснится, что при внутренних ограничениях власти просто пытались заработать, то это вызовет бурю негодования среди населения и разозлит молдаван вплоть до протестов», – уверен эксперт.
«При таком раскладе Газпрому было бы выгодно сократить прокачку именно на Молдавию, а высвободившиеся объемы перенаправить на Австрию. Это выгодно еще и потому, что в Европе идет привязка к спотову рынку, то есть мы еще и дополнительно заработаем. Как мне кажется. «додавливать» Молдавию Газпром сейчас не будет из-за потенциальных проблем с Приднестровьем», – заключил Юшков.
Ранее Украина опровергла оседание на своей территории российского газа, предназначавшегося Молдавии. Как заявили в компании «Оператор ГТС Украины», весь объем топлива, который был принят на точке входа из России «Суджа» для транспортировки в Молдавию, был передан в точку выхода с Украины в Молдову «Алексеевка» и «Гребеники» в полном объеме.
«Это подтверждено всеми необходимыми документами, подписанными со смежными операторами, одним из которых является сам Газпром», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение ОГТСУ.
В свою очередь вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну в своем Telegram-канале подтвердил оседание российского топлива на подконтрольных Киеву территориях.
«Те объемы газа, которые Газпром называет оставшимися в Украине, – это наши сбережения и резервы, хранящиеся на складах в Украине. Пусть и здесь будет ясно, что эти объемы были и будут полностью оплачены нашей страной», – сообщил политик.
Он также отметил, что в Молдавии в хранилищах находится более 200 млн кубометров газа. «Давление, шантаж, угрозы больше не имеют места. Вместе мы боремся за свою энергетическую независимость», – подчеркнул Спыну.
Кроме того, глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заверил, что Молдавия умышленно оставило газ на Украине. В своем Telegram-канале он отметил, что компания каждый день отправляет украинским операторам информацию о фиксированном объеме газа, который необходим в течение суток.
«Молдовагаз» не могла отдать на хранение ненужный в данный момент газ и отказаться от поставки Газпрома, так как это могло повлечь за собой дефицит газовых поставок в будущем.
Накануне Газпром зафиксировал оседание на Украине российского газа, который должен был поставляться в Молдавию по контракту с «Молдовагазом». В Telegram-канале Газпрома указали, что объем газа, подаваемый на ГИС «Суджа» для транзита в Молдавию через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдавией.
При этом «Молдовагаз» 21 ноября оплатил Газпрому часть поставок за ноябрь. Объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн кубометров.
В сообщении говорится, что суммарный накопленный объем оседания на территории Украины – 52,52 млн кубометров газа. «При сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы, 28 ноября с 10.00 Газпром начнет сокращение подачи газа на ГИС «Суджа» для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки», – указали в Газпроме.
Напомним, ранее сообщалось, что долг «Молдовагаза» за поставленный Газпромом газ составил 590,8 млн долларов.
Газета ВЗГЛЯД разъяснила, почему этими шагами Украина пытается заставить Россию перекрыть газовый вентиль.
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