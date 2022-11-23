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Ветеран ЦРУ раскритиковал «ущербный дискурс» США по Украине
The National Interest: Ущербный дискурс США по Украине затянул кризис
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За время украинского кризиса в США сложился опасный дискурс, который способен затянуть боевые действия, и лишь его коррекция Белым домом сможет снять риск эскалации, заявил обозреватель журнала The National Interest, ветеран американской разведки Пол Пиллар.
Пиллар выделил основные «ущербные» тезисы, которые применяются США в отношении Украины. Так, первой проблемой он считает путаницу между краткосрочными и долгосрочными действиями: реагируя на сиюминутные изменения, Белый дом принимает поспешные решения, имеющие серьезные последствия, передает РИА «Новости»
Обозреватель также осудил попытки СМИ и политиков свести украинский конфликт к жесткой антитезе: за или против киевского режима. Кроме того, Пиллар считает, что американские власти совершают ошибку, абсолютно отвергая и не уважая интересы России в украинском вопросе.
Он подчеркнул, что заявления США о некой «победе» Украины иллюзорны, так как в современных условиях конфликтные ситуации разрешаются именно дипломатическим путем.
Напомним, в октябре администрация Байдена опубликовала свою стратегию нацбезопасности. Главными угрозами Соединенным Штатам названы «имперские амбиции» России и растущая мощь Китая. В документе описано, как Вашингтон собирается противостоять Москве и Пекину.
Стало известно о гибели расстрелявшего российских пленных украинского боевика
Расстрелявший российских безоружных пленных военнослужащих в Макеевке украинский националист, предположительно, уничтожен, об этом сообщили украинские Telegram-каналы.
Уничтоженным боевиком оказался старший лейтенант Роман Русник, военнослужащий 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, передает ФАН со ссылкой на украинские медиа.
Однако официального подтверждения этим данным нет.
В интернете разместили несколько видеозаписей с убийством безоружных российских пленных. Минобороны России заявило, что украинские военные расстреляли более 10 военнопленных выстрелами в голову.
Экс-военнослужащий ВСУ заявлял, что их убили бойцы 80-й бригады ВСУ, которая якобы плотно работает с Североатлантическим альянсом и находится «под опекой» американских морпехов.
На Украине возбудили уголовное дело против расстрелянных российских солдат
Прокуратура Украины обвинила расстрелянных российских военных в нарушении законов войны
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Расстрелянных в Макеевке российских военных прокуратура Украины обвинила в вероломстве и нарушении законов войны, по мнению ведомства, россияне имитировали сдачу в плен.
В сообщении в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины отмечается, что возбуждено уголовное производство по статье «нарушение законов и обычаев войны» против военнослужащих ВС России, их также обвиняют в вероломстве, передает ТАСС. Прокуратура Украины считает, что российские военные притворились, что сдаются в плен, и открыли огонь по ВСУ, что, по мнению ведомства, запрещается международным гуманитарным правом.
Ранее в Сети опубликовали несколько роликов с расправой над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями ВС Украины пленных российских военнослужащих на основании распространенного в интернете видео.
Правозащитник доктор Рохини Хаар в New York Times подтвердила, что убийство бойцами Вооруженных сил Украины российских военных, которые сдались в плен, подпадает под Римский статут Международного уголовного суда.
Напомним, бывший украинский солдат рассказал, что российских военнопленных в Макеевке расстреляли бойцы 80-й бригады Вооруженных сил Украины, бригада тесно сотрудничает с НАТО и была «под опекой» американских морпехов.
Эксперт объяснил оседание на Украине российского газа для Молдавии
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Либо Украина действительно изымала часть российского газа, либо Газпром пытается заставить Молдавию выплатить долг за топливо, которое она получает через Украину. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя заявление Газпрома о том, что на Украине оседает российский газ, предназначавшийся Молдавии.
«Это довольно запутанный клубок противоречий. У Газпрома есть давний конфликт с Молдавией. И наша компания уже сократила объемы поставок в республику, ссылаясь на то, что не в состоянии выполнить в полной мере все заявки со стороны молдавских потребителей», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Проблема в том, что у Газпрома не хватает мощностей для доставки газа конечным покупателям, из-за чего европейские компании недополучают часть российского газа. Причиной тому проблемы с «Северными потоками». Сначала – с турбинами, а затем – с диверсиями. Газопровод «Ямал – Европа» тоже не используется, поскольку Польша национализировала долю Газпрома в нем», – напомнил собеседник.
«И Газпром, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, не может в полной мере обеспечивать Европу. Это же было сказано и конкретно «Молдовагазу». Примечательно, что к транзиту в сторону Австрии вопросов нет. Вероятно, претензии есть именно к участку, ведущему в Молдавию», – отметил эксперт.
«К слову, физически газ на этом участке провода никогда не прокачивался. Украина отбирала из транзитных объемов столько топлива, сколько было необходимо потребителям в регионах, через которые идет труба. Затем аналогичные объемы добывались на западе страны и закачивались обратно в трубу. То есть на деле в Молдавию доставлялся тот же объем топлива, но оно уже было смешанным», – объясняет Юшков.
«Вероятнее всего, сейчас на Украине есть серьезные проблемы с добычей ресурсов, и наши удары по энергетической инфраструктуре приводят к снижению добычи топлива. Надо бы, конечно, дождаться официального заявления Киева по этому поводу. Но, скорее всего, они как обычно во всех проблемах обвинят Москву», – предполагает собеседник.
«Если рассматривать эту ситуацию как попытку надавить на Кишинев, то не совсем понятно, зачем тогда приплетать к этой истории украинский транзит. Ведь мы можем просто отказаться от поставок топлива в Молдавию, поскольку она даже по предыдущему контракту не расплатилась, а он закончился в сентябре прошлого года», – рассуждает эксперт.
«Новый договор был заключен, но по старому так никто и не платит. Молдавия, судя по всему, надеется, что аудит, о котором они так просят, позволит им либо заплатить меньше, либо вовсе не погашать долг в 700 млн долларов. И чисто теоретически мы могли бы просто не поставлять топливо, пока республика не оплатит все счета», – говорит он.
«Но тогда возникает проблема со снабжением Приднестровья, поскольку с точки зрения транзита – это одно и то же направление. Это же касается снабжения газом Молдавской ГРЭС в Днестровске, которая обеспечивает электроэнергией и саму Молдавию, и Приднестровье. Вероятно, по этой причине мы до сих пор не видим каких-то резких шагов со стороны Москвы», – заключил Юшков.
Ранее Газпром зафиксировал оседание на Украине российского газа, который должен был поставляться в Молдавию по контракту с «Молдовагазом».
В Telegram-канале Газпрома указали, что объем газа, подаваемый на ГИС «Суджа» для транзита в Молдавию через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдавией. При этом «Молдовагаз» 21 ноября оплатил Газпрому часть поставок за ноябрь. Объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн кубометров.
В сообщении говорится, что суммарный накопленный объем оседания на территории Украины – 52,52 млн кубометров газа. «При сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы, 28 ноября с 10.00 Газпром начнет сокращение подачи газа на ГИС «Суджа» для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки», – указали в Газпроме.
По состоянию на 22 ноября Газпром осуществляет подачу российского газа на ГИС «Суджа» для транзита через территорию Украины в объеме 42,9 млн кубометров в сутки. Напомним, ранее сообщалось, что долг «Молдовагаза» за поставленный Газпромом газ составил 590,8 млн долларов.
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Посла Венгрии решили вызвать в МИД Украины из-за шарфа Орбана
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за шарфа премьер-министра Орбана с изображением «Великой Венгрии»
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Появление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в шарфе с картой «Великой Венгрии» в границах до 1920 года неприемлемо, венгерский посол будет вызван для объяснений, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Николенко написал на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в России как экстремистская), что послу Венгрии укажут на неприемлемость пропагандирования идей ревизионизма и неприемлемость поступка Орбана, передает РИА «Новости».
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан появился на футбольном матче национальной сборной страны против Греции в шарфе в цветах национального флага с изображением Венгрии в границах до 1920 года, когда стране принадлежали территории, ныне входящие в состав Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украины.
Ранее МИД Румынии выразил свое неодобрение послу Венгрии из-за шарфа президента Виктора Орбана с картой «Великой Венгрии», где в составе видна территория современной Румынии.
Напомним, президент Владимир Путин указал, что часть территорий, которые вошли в Западную Украину, были насильственно отторгнуты от Венгрии, Румынии и Польши.
Посол России в Лондоне поделился прогнозом на ход конфликта на Украине
Посол России в Лондоне Келин счел маловероятным обострение конфликта на Украине в ближайшие недели
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Посол РФ в Британии Андрей Келин в интервью вещательной корпорации Би-би-си выразил мнение, что обострение конфликта на Украине в ближайшие недели маловероятно.
Келин подчеркнул необходимость завершить конфликт, который начался не сейчас, не в феврале 2022 года, а еще несколько лет назад – в 2014 году. Он заявил, что не ожидает серьезных событий в ближайшие дни и недели. Он также отметил, что, с его точки зрения, ситуация сейчас «кажется более стабильной», что позволяет российским силам перегруппироваться, передает ТАСС.
Отвечая на вопросы о якобы имеющейся возможности применения Россией ядерного оружия на Украине, дипломат подчеркнул, что у России таких намерений нет, ситуация не та, в которых ядерное оружие могло бы быть применено. Он выразил уверенность, что вероятность использования Россией тактического ядерного оружия отсутствует.
Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине, выразив мнение, что война продлится еще месяцы. Между тем в минувшее воскресенье министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж вместе с партнерами изучают пути политического решения конфликта на Украине.
Госдеп: США ищут способы защиты Украины от беспилотников с помощью санкций
США ищут возможности помочь украинцам защититься от беспилотников, в том числе иранского производства, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По словам Блинкена, США вводит санкции против людей и организаций в Иране, производящих дроны, чтобы помочь Украине защититься от беспилотников, передает РИА «Новости».
Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси на генассамблее Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) заявил, что США из-за неэффективности санкций начали использовать «информационный терроризм».
Напомним, американские СМИ со ссылкой на офицеров ВСУ сообщили, что Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции на Украине якобы все чаще применяют ударные беспилотники иранского производства.
Орбан ответил на обвинения Украины по поводу его шарфа с «Великой Венгрией»
Футбол должен оставаться вне политических споров, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, говоря о высказывании украинской стороны в его адрес, заметившей на нем шарф с «Великой Венгрией».
«Футбол – это не политика. Не будем видеть в нем того, чего нет», – цитирует Орбана РИА «Новости».
По его словам, венгерская сборная по футболу – это команда каждого венгра, вне зависимости от того, где он живет.
Напомним, Орбан в ходе футбольного матча сборной Венгрии против сборной Греции вышел в шарфе с изображением страны в границах до 1920 года. Румынский МИД выказал неодобрение из-за шарфа Орбана, где в составе видна территория современной Румынии.
В МИД Украины также заявили о неприемлемости такого изображения.
США не включили транспортировку в предельную цену на российскую нефть
Минфин США решил не включать в предельную цену на российскую нефть расходы на транспортировку и страхование
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Соединенные Штаты и их союзники не будут включать в предельную цену на российскую нефть расходы на транспортировку и страхование, говорится в документах Министерства финансов США.
Как отмечает ведомство, расходы на транспортировку, оказание таможенных услуг и услуг страхования не включены в предельную цену на нефть из РФ, они должны указываться отдельно и быть коммерчески обоснованы. Кроме того, как подчеркивается в документах, после существенной переработки российской нефти за пределами РФ связанные с потолком цен меры больше не будут применяться в ее отношении, передает ТАСС.
Ранее Минфин США разрешил операции, связанные с поставками российской нефти в Болгарию, Хорватию и ряд не имеющих выхода к морю стран ЕС, выведя соответствующие транзакции из-под действия ограничительных мер в рамках политики потолка цен.
Накануне стало известно, что ЕС и G7 намерены согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.
США собрались регулярно корректировать потолок цен на российскую нефть
Минфин США вместе с союзниками намерен регулярно корректировать установленный потолок цен на российскую нефть
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После введения потолка цен на российскую нефть Соединенные Штаты вместе с союзниками будут корректировать установленный предельный уровень на энергоноситель несколько раз в год, сообщил представитель Минфина США высокого ранга Reuters.
По словам чиновника, США и их союзники не планируют корректировать предельный уровень цен на российскую нефть на еженедельной или ежемесячной основе. При этом он заверил, что США намерены пересматривать цену на регулярной основе – ежеквартально или раз в полгода, чтобы обеспечить определенность на рынке, передает ТАСС.
Представитель американского финансового ведомства добавил, что страны «Группы семи» (G7) должны вскоре объявить предельную цену на экспорт российской нефти. Он рассказал, что в Евросоюзе проводятся консультации по этому вопросу. Представитель Минфина США выразил надежду, что в ЕС закончат эти консультации относительно скоро, чтобы коалиция могла объявить окончательную цену. В составе упомянутой «международной коалиции» он назвал, помимо США, входящие в G7 государства, Европейский союз и Австралию.
Как сообщили источники Reuters, решение о предельной цене на российскую нефть может быть принято в среду или четверг после встречи послов стран ЕС.
Представитель Минфина США также заявил, что Вашингтон не ожидает от Москвы ответных мер в виде прекращения экспорта нефти. Он отметил, что такой шаг может привести к росту мировых цен на нефть, но рискует нанести ущерб российским нефтяным месторождениям. Как считает американский чиновник, такой шаг в конечном счете не в интересах Москвы.
Он выразил уверенность, что Китай и Индия будут соблюдать установленный коалицией США потолок цен на российскую нефть и покупать энергоноситель по низким ценам, так как любые действия, которые Россия предпримет для повышения цен, окажут влияние на покупателей.
Накануне стало известно, что ЕС и G7 намерены согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.
Министр обороны Германии пообещала долгую войну на Украине
Министр обороны ФРГ Ламбрехт призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине
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Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в ходе выступления на мероприятии в Берлине призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине – в ближайшие дни или недели, выразив мнение, что война продлится еще месяцы.
Ламбрехт призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине – в ближайшие дни или недели. По ее словам, следует ожидать, что эта война продлится еще месяцы. Министр обороны Германии заявила о необходимости позаботиться о том, чтобы у Украины были возможности выстоять, передает ТАСС.
Тем временем бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил в интервью телекомпании CNN, что до начала российской специальной военной операции власти ФРГ рассчитывали на быстрое военное поражение Украины в случае начала конфликта.
По словам Джонсона, позиция немцев в определенный момент сводилась к тому, что если это произойдет, что стало бы катастрофой, то было бы лучше, если бы все скорее закончилось и Украина сдалась. По словам бывшего британского премьера, представители правительства Германии в подкрепление своей позиции называли ряд весомых экономических причин.
Бывший глава британского правительства отметил также, что власти Франции до самого последнего момента отрицали возможность начала вооруженного конфликта. Кроме того, Джонсон подверг критике правительство бывшего премьер-министра Италии Марио Драги, представители которого, по его словам, заявляли, что не смогут поддержать давление на Москву в силу огромной зависимости от российских энергоносителей.
В минувшее воскресенье министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж вместе с партнерами изучают пути политического решения конфликта на Украине. Ранее в Бельгии призвали Европу договориться с Россией о разделе Украины.
Российские войска за сутки уничтожили более 260 украинских военных на четырех направлениях
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Подразделения Российской армии на Донецком направлении продолжали наступательные действия, отражая при этом контратаки противника. За последние сутки на этом направлении были ликвидированы более 120 военнослужащих, два танка, шесть бронемашин, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Российскими подразделениями на Южно-Донецком направлении нанесено поражение механизированной роте противника возле пункта Водяное. Уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе населенного пункта Павловка. Потери противника составили более 50 военнослужащих убитыми и ранеными, три машины пехоты, два бронеавтомобиля, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате упреждающего огня артиллерии на Купянском направлении нанесено поражение мотопехотной роте ВСУ, которая выдвигалась для атаки у населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). Противник потерял более 50 военнослужащих, танк и три машины пехоты, сообщил Конашенков.
Российскими войсками сорвана попытка мотопехотной роты ВСУ с иностранными наемниками атаковать из района населенного пункта Стельмаховка на Краснолиманском направлении. Потери противника составили до 40 военнослужащих и наемников. Уничтожены три бронеавтомобиля и три пикапа, отчитались в Минобороны.
Авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 11 пунктов управления ВСУ возле населенных пунктов Кисловка, Чугуев, Берестовое, Крахмальное, Кругляковка Харьковской области, Доброволье, Победа, Водяное Донецкой народной республики (ДНР), Токаревка, Садовое, Дудчаны Херсонской области, 63 артподразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 136 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
Украина опровергла отбор поставляемого в Молдавию российского газа
Компания «Оператор ГТС Украины» отрицает, что часть газа, который отправляет Россия в Молдавию через Украину, остается в стране.
Отмечается, что весь объем газа, который был принят на точке входа из России «Суджа» для транспортировки в Молдавию, был передан в точку выхода с Украины в Молдову «Алексеевка» и «Гребеники» в полном объеме.
«Это подтверждено всеми необходимыми документами, подписанными со смежными операторами, одним из которых является сам Газпром», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение ОГТСУ.
Отмечается, что с сентября Молдавия ввела практику виртуального реверса газа на точках соединения с Украиной.
Ранее Газпром заявил, что фиксирует «оседание» на Украине российского газа, который должны были поставить в Молдавию, и с 28 ноября начнет сокращать подачу газа для транзита через Украину, если транзитный дисбаланс сохранится.
Киев потребовал извинений за земли Украины на карте «Великой Венгрии»
МИД Украины потребовал от Будапешта извинений после появления премьера Венгрии Орбана в шарфе с картой «Великой Венгрии»
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Киев ожидает извинений после появления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на футбольном матче в шарфе с изображением «Великой Венгрии» с частью украинской территории, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.
В МИД Украины сообщили, что 22 ноября в министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, который отмечал неприемлемость публичного появления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в шарфе с изображением Венгрии с частью украинской территории, передает ТАСС.
Во внешнеполитическом ведомстве Украины подчеркнули, что ожидают извинения за этот инцидент и надеются, что в дальнейшем венгерская сторона будет воздерживаться от шагов, которые могут быть расценены как неуважение к территориальной целостности Украины.
Ранее во вторник МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за шарфа Орбана с изображением «Великой Венгрии» в границах до 1920 года, когда стране принадлежали территории, ныне входящие в состав Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украины. Сам Орбан призвал не смешивать футбол с политикой и не пытаться видеть «того, чего нет». Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему шарф Орбана напугал Украину и Румынию.
В Молдавии дали разъяснения по поводу «осевшего» на Украине газа
Вице-премьер Молдавии: Осевший на Украине газ является резервом Молдавии и будет оплачен
Оставшийся на территории Украины газ является резервом Молдавии, он будет оплачен, заявил вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
В своем Telegram-канале он отметил, что оставшийся объем газа на Украине является хранящимся на складе сбережением. Этот запас будет полностью оплачен Молдавией.
По его словам, в хранилище Молдавии уже имеется более 200 млн кубометров газа.
Ранее Газпром заявил, что фиксирует «оседание» на Украине российского газа, который должны были поставить в Молдавию, и с 28 ноября начнет сокращать подачу газа для транзита через Украину, если транзитный дисбаланс сохранится.
Турецкий беспилотник нанес удар по американо-курдской базе в Сирии
Стало известно об ударе беспилотника ВВС Турции по американо-курдской базе в Сирии
Турецкий беспилотник ударил по совместной базе международной коалиции США и отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF), заявил ливанский телевизионный канал al-Mayadeen.
Удар был произведен по базе, расположенной на севере провинции Хасеке, он пришелся по базе спецназа SDF, в нескольких метрах от базы США и штаба командира SDF Мазлума Абади, утверждает канал al-Mayadeen со ссылкой на источник, передает РИА «Новости».
SDF затребовали обсуждения произошедшего с американскими военными.
Ранее СМИ также сообщали об ударах турецких ВВС по центру подготовки SDF в этой провинции. По данным прессы, Анкара готова начать наземную операцию в Сирии.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявлял, что американская сторона снабжает курдские вооруженные формирования в Сирии оружием, а российская не выполнила обязательства «по очистке» от курдских подразделений сирийских регионов.
Востоковеды Александр Вавилов и Алексей Малашенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечали, что Анкара остается важным партнером для Москвы и Вашингтона, и рушить отношения с ней из-за курдских сил никто не собирается.