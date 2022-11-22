Пекин пообещал решительный ответ на любые действия США в отношении Тайваня

Глава Минобороны Китая: КНР даст ответ на любые шаги США в отношении Тайваня

Китай даст решительный ответ и примет мощные контрмеры на любые шаги США в отношении Тайваня, заявил министр обороны, член Госсовета КНР Вэй Фэнхэ на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином на полях Совещания министров обороны стран-членов АСЕАН с диалоговыми партнерами в Камбодже.

Он отметил, что за каждым повышением со стороны Вашингтона уровня эскалации в вопросе о Тайване обязательно последуют решительные и мощные контрмеры, и будет дан отпор. Слова министра привел официальный представитель военного ведомства Тань Кэфэй, которого цитирует издание «Хуаньцю шибао».

Также Минобороны Китая считает, что США, поставляя вооружения Тайваню, выхолащивают и искажают принцип «одного Китая», передает ТАСС.

Кроме того, Вашингтон помогал в подготовке тайваньских военных и направлял на Тайвань высокопоставленных чиновников, что значительно усугубило напряженность в Тайваньском проливе.

Ранее президент США Джо Байден заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Вашингтон продолжит конкурировать с Китаем, но это соперничество «не должно перерасти в конфликт».