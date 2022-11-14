Байден призвал не допустить перерастания соперничества США и Китая в конфликт

Президент США Байден предостерег Китай от перерастания конкуренции в конфликт

Президент США Джо Байден в ходе состоявшейся встречи на саммите G20 в Индонезии заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Вашингтон продолжит конкурировать с Китаем, но это соперничество «не должно перерасти в конфликт», сообщила пресс-служба Белого дома.

В обнародованном по итогам двухсторонней встречи заявлении американской администрации говорится, что президент Байден разъяснил, что США продолжат активно конкурировать с КНР, в том числе путем инвестирования в источники силы внутри страны и путем объединения усилий с союзниками и партнерами по всему миру. Отмечается, что он повторил, что это соперничество не должно перерасти в конфликт, и подчеркнул, что США и КНР должны ответственно управлять конкуренцией и поддерживать открытыми линии связи, передает РИА «Новости».

Лидеры также обсудили ситуацию вокруг Тайваня. В этой связи президент США заверил лидера КНР, что политика Вашингтона в отношении острова не претерпела изменений. «Наша политика единого Китая не изменилась, США выступают против любых односторонних изменений статуса-кво любой из сторон, и мировое сообщество заинтересовано в поддержании мира и стабильности в Тайваньском проливе», – сообщили в Белом доме.

Из документа также следует, что Байден подчеркнул, что США и Китай должны работать вместе, чтобы ответить на транснациональные вызовы, такие как климатические изменения, глобальная макроэкономочиская стабильность, включающая облегчение долгового бремени, здравоохранение и мировая продовольственная безопасность, пишет ТАСС.

Президент США затронул тему ситуации на Украине, лидеры выступили против угроз применения ядерного оружия на Украине. Они согласились с тем, что ядерная война никогда не должна вестись и не может быть выиграна.

Байден и Си Цзиньпин договорились о визите госсекретаря США Блинкена в Китай.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Китай и США должны показать, что могут преодолеть разногласия и не допустить перерастания конкуренции в конфликт.