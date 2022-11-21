В школьные библиотеки Мариуполя доставили 25 тыс. книг со всей России

Российское женское движение «Катюша» по всей России собирало книги для школ Мариуполя. Люди из десятков городов за несколько недель собрали 25 тыс. книг: классику, современную литературу, словари, справочники, сказки, книги для детей, подростков и взрослых.

Книги Толстого, Пушкина, Достоевского, Есенина, Маяковского привезли из Москвы, Рязани, Петербурга, Воронежа, Белгорода, Севастополя, Владивостока, Сочи и других городов.

«21 ноября мы передали книги школьным библиотекам Мариуполя. И тем самым отметили день рождения великого русского ученого М. В.Ломоносова. Он родился 19 ноября 1711 года, участвовал в организации библиотеки Академии наук и библиотеки Московского университета, сам был владельцем великолепной библиотеки», – рассказала участница движения из Санкт-Петербурга Александра Сесина, ее слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Ранее депутаты новой волны «Единой России» организовали помощь жителям новых регионов, отправили воинам в Донбасс квадрокоптеры, теплые вещи, радиостанции, несколько тонн гуманитарного груза и помогли семьям мобилизованных.