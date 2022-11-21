Минфин США продлил разрешение американцам платить налоги и пошлины в России

Минфин США разрешил американцам платить налоги в России до 7 марта 2023 года

Министерство финансов США продлило до 7 марта 2023 года разрешение, позволяющее американцам платить налоги, сборы и импортные пошлины в России. Об этом говорится в распространенной финансовым ведомством обновленной генеральной лицензии.

В документе говорится, что разрешается физическим лицам и организациям США, прямо или косвенно принадлежащим или контролируемым гражданином США, платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты при условии, что такие операции совершаются в обычном порядке и необходимы для повседневной деятельности в РФ таких физических или юридических лиц США, до 00:01 по времени восточного побережья США (08:01 мск – прим. ВЗГЛЯД) 7 марта 2023 года, передает ТАСС.

Отмечается, что предыдущая версия генеральной лицензии от 8 сентября позволяла проводить такого рода сделки до 7 декабря.

Таким образом, американские власти делают исключение из введенных ранее санкций против Центробанка, Фонда национального благосостояния и Минфина РФ. В генлицензии уточняется, что она не разрешает «дебетование находящихся на балансе финансового учреждения США» счетов ЦБ, ФНБ, Минфина РФ.

Напомним, Минфин США запретил гражданам США все операции с Центробанком, ФНБ и Минфином России. По их мнению, это «обездвижит» любые активы Центробанка.