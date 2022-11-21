Байден объявил режим ЧС в Нью-Йорке из-за снегопада

В штате Нью-Йорк объявили режим ЧС из-за сильного снегопада и метели

Американский президент Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Нью-Йорк из-за сильного снегопада и метели и распорядился предоставить федеральные средства на борьбу со стихией, сообщила пресс-служба Белого дома.

В заявлении американской администрации говорится, что вчера вечером президент Джозеф Р. Байден-младший объявил о чрезвычайной ситуации в штате Нью-Йорк и распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных властей по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей из-за сильной зимней бури и метели, передает ТАСС.

Байден тем самым уполномочил министерство внутренней безопасности и других специалистов Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) предпринимать усилия по оказанию помощи жителям.

Телеканал NBC пишет, что губернатор штата Кэти Хокул ранее назвала снегопад «историческим». Она также объявила о задействовании сил Национальной гвардии для помощи в борьбе со снегом.

По данным радиостанции WABC, в штате был установлен рекорд по объему снега, который выпал за 24 часа. Высота снега в некоторых местах в округе Эри достигала до 1,8 и 2 метров, больше всего снегопад затронул населенные пункты в районе города Баффало. Снег начал идти в четверг и шел, периодически ослабевая, все выходные.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в Пуэрто-Рико из-за тропического шторма «Фиона».