После нападения на сотрудника ГИБДД в Чечне возбудили дело

СК возбудил уголовное дело по факту нападения с ножом на сотрудника ГИБДД в Грозном

Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбудили в Чечне в связи с нападением с ножом на сотрудника ГИБДД в Грозном, который от полученных ран скончался, сообщил региональный СУ СКР.

СУ СКР по Чеченской республике возбудил уголовное дело после нападения на инспектора ГИБДД в центре Грозного, уточняется, что местный житель ударил его ножом, при попытке задержания оказал сопротивление и был ликвидирован, говорится в сообщении на сайте регионального ведомства.

В СК добавили, что от полученных ранений сотрудник ГИБДД скончался на месте происшествия.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в понедельник в центре Грозного был ликвидирован преступник, напавший с ножом на сотрудника ГИБДД, инспектор получил смертельные ранения во время омовения для совершения намаза.