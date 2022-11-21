ЦБ выявил новую схему хищения персональных данных

В ЦБ рассказали о лжеполицейских, которые от имени банка сообщают об «утечке» личных данных

Злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов, сообщают об утечке персональных данных для хищения банковских данных и денег, сообщили в Центробанке России.

По данным Центробанка, мошенники звонят потенциальной жертве под видом лжеполицейского, и сообщают о якобы расследовании дела по поручению ЦБ о массовой утечке банковских данных.

После чего жертве предлагается проверить свои данные, а также предоставить сведения, в каком банке обслуживается человек, номер карты и код. Для убедительности мошенники предлагают отправить в мессенджер или на электронную почту скрин или фото поддельного постановления о проведении оперативных мероприятий, передает ТАСС.

В ЦБ предупреждают: не вести подобные разговоры с посторонними, поскольку сотрудники банков никогда не спрашивают данные карты, а полицейские не отправляют фото документов в мессенджеры.

Ранее сообщалось, что злоумышленники в России стали использовать ботов в Telegram, которые визуально похожи на официальные, и предлагают пройти «верификацию» по прикрепленной ссылке.

До этого в Госдуме призвали ужесточать законы по борьбе с утечками персональных данных. Стало больше не только жалоб в Роскомнадзор, но и таких дел, которые в итоге доходят до суда: за последние два года их число выросло на 60%.