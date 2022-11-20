По всей Украине объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины

Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

Первые сирены прозвучали в Киеве и области, затем в остальных областях страны, в том числе западных, передает ТАСС.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!», – написали в Telegram-канале Киевской государственной городской администрации.

Накануне воздушную тревогу объявили в регионах на востоке и юге Украины.