НМ ДНР: Бойцам больше всего не хватает хороших лопат

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20 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 09:16  |  vz.ru
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Выигрыш Газпрома в Стокгольме может помочь Европе

В преддверии холодов Европа признала рублевые расчеты за газ Елена Афонина/ТАСС
Стокгольмский арбитраж неожиданно вынес решение в пользу Газпрома, заставляя Финляндию оплатить поставленный и даже непоставленный газ. И делает он это аккурат до начала сильных холодов в Европе. Такой прецедент может развязать руки и возобновить закупку российского газа не только Финляндией.  Подробности...
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Ради Украины власти Болгарии пошли против народа

Более 70% болгар выступают против поставок оружия ВСУ Христо Владев/РИА Новости
Количество болгар, которые против членства их страны в НАТО, превысило количество сторонников альянса. Опросы также показывают, что население Болгарии всё чаще и охотнее соглашается с российским видением конфликта на Украине. Но парламент абсолютным большинством принял решение о поставках оружия ВСУ.  Подробности...
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Голландский суд по крушению MH17 отбросил неудобные доказательства

По ходу процесса в доказательную базу включались «удобные» показания свидетелей Виталий Чугин/ТАСС
В четверг голландский суд вынес вердикт по делу о крушении рейса MH17 под Донецком в июле 2014 года. Согласно решению суда, малайзийский Boeing сбили ополченцы ДНР. Однако в России выводы суда в Гааге эксперты назвали необъективными и политизированными, указав на нестыковки в деле о крушении авиалайнера.  Подробности...
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Наследством Пелоси станет ожидание войны

Пелоси – сильный и незаурядный игрок в американской политике, которого будет трудно заменить MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси покинет не только пост спикера – третий по значимости в стране, но и руководство своей партии. С ее уходом демократы потеряют сильного игрока, который десятилетиями не сдавал своих позиций и был «плотью от плоти» национальных элит. А мир рискует еще вспомнить о Пелоси тогда, когда пожнет войну, которую она посеяла.  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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10 причин, по которым Европа не хочет разговаривать с Россией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Евросоюз и отдельные страны Европы сразу по десяти причинам не хотят вести диалог с Россией. Только в форме ультиматумов или обсуждения третьестепенных вопросов. Чтобы переломить ситуацию, Россия должна жёстко убедить европейцев в обратном. Подробности...
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Почему США победили Японию, но проиграли во Вьетнаме

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Россия атакует украинскую инфраструктуру. Эти атаки воздействуют на фронт, затрудняя врагу логистику и ремонт. Но могут ли они быть достаточными для победы? Обратимся к опыту тех, кто на бомбардировках инфраструктуры съел собаку – американцев. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев

Провал республиканцев спишут на Трампа

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук
Весьма относительный, но все же успех демократов на выборах, и слабенькая победа республиканцев в Палате представителей США еще больше обостряют противостояние «красных» и «синих» в преддверии президентских выборов 2024 года и ставят вопрос о новом консервативном лидере. Подробности...
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Как сфальсифицировать выборы в США

США лишатся своей «железной леди»

Почему чехи оборзели

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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – три российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Какой автомобиль вы бы предпочли купить?
  • Российский

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Названы размеры поощрений за уничтожение украинской военной техники в ходе СВО. Как вы их оцениваете?
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  • Как достаточные

  • Как завышенные

  • Затрудняюсь ответить
Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?
  • Наступательный

  • Оборонительный

  • Перемирие

  • Затрудняюсь ответить
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    Украинцы избили французов на акции в поддержку Донбасса в Париже На Украине решили «добровольно» эвакуировать жителей Херсона Хоккеист-любитель избил судью во время матча в Москве Учащиеся московского колледжа научили Барановскую шить термобелье

    Главная тема


    Как Россия воспользуется разладом между Зеленским и Западом

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    Названы условия для обрушения фронта ВСУ в Донбассе

    ракетный инцидент


    МИД отреагировал на отказ Польши Лаврову в совещании с ОБСЕ

    Облет кораблей


    В НАТО заявили о небезопасном инциденте с самолетами России на Балтике

    Видео

    расстрел пленных


    Киевский режим показал свою звериную сущность

    «подорвали доверие»


    Ракетный удар высветил настоящее отношение поляков к украинцам

    поставки газа


    Выигрыш Газпрома в Стокгольме может помочь Европе

    малайзийский Boeing


    Голландский суд по крушению MH17 отбросил неудобные доказательства

    настоящая история


    Как украинский сепаратизм вредил России

    пророссийское подполье


    Игорь Караулов: Торжество киевских клоунов в Херсоне временно

    национальный успех


    Александр Разуваев: Россия добилась успеха не грабежом, а трудом

    взаимные реверансы


    Глеб Простаков: Анкара и Вашингтон снимают союзнические маски

    на ваш взгляд


    Какой автомобиль вы бы предпочли купить – российский или китайский?

    НМ ДНР: Бойцам больше всего не хватает хороших лопат

    Подполковник НМ ДНР Баевский: Нам нужны лопаты, топоры, матыги, пилы и рабочие перчатки

    20 ноября 2022, 09:16

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие, воюющие в Донбассе, нередко испытывают существенную нехватку хороших лопат, пил и рабочих перчаток, подполковник Народной милиции (НМ) депутат парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский.

    По его словам, сейчас проходит сборы средств на предметы не первой необходимости для военнослужащих, которым зачастую нужны обычные лопаты, пилы, топоры, мотыги и строительные перчатки, передает ТАСС.

    По словам Баевского, также можно наблюдать различные инструктажи, по тактической медицине, стрелковому делу, рекомендации по выбору бронежилетов, но при этом нет ни одного инструктора, который бы давал рекомендации по инженерному оборудованию позиций.

    Он добавил также, что при этом «в реальной жизни из автомата человек может и не выстрелить ни разу, а с лопатой ему надо будет работать каждый день часами».

    Баевской уточнил, что любая помощь важна и полезна, но должно быть понимание приоритетности и распространенности решаемых задач.

    Ранее ОНФ на собранные 500 млн рублей совместного с блогером Юрием Подолякой сбора в рамках проекта «Все для победы!» купили для военнослужащих теплой одежды, спальников и других предметов первой необходимости, которая уместилась в 24 грузовика.  


    Названы условия для обрушения фронта ВСУ в ДНР
    		    19 ноября 2022, 19:20
    Фото: Taisiya Vorontsova/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    Говорить об освобождении крупных населенных пунктов в ДНР можно будет ближе к новому году, но при условии увеличения численности войск и средств поражения, заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении вперед «по всей линии фронта» в регионе.

    «Мы берем под контроль отдельные укрепрайоны, части населенных пунктов. Мы освободили северо-западную окраину Горловки, КПП «Майорское» и Майорск, но это позиционные бои местного масштаба с медленным продвижением вперед. Об освобождении городов и речи быть не может без принципиального увеличения численности группировки и огневых средств поражения», – считает военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Тем не менее, надеяться на освобождение крупных населенных пунктов в ДНР можно к новому году. Среди них в первую очередь может оказаться село Первомайское в пригороде Донецка.

    «Но шансов освободить Марьинку нет, потому что весь месяц бои продолжаются в центре города на проспекте Дружбы. К Невельскому за два месяца мы приблизились на 800 метров, к Новомихайловке – на расстояние двух километров. За осень не было никаких существенных продвижений, которые позволяли бы говорить о том, что в этом году будет взят Артемовск, Соледар, Северск или любой другой город на Донецком фронте», – пояснил собеседник.

    В субботу врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о продвижении подразделений Народной милиции ДНР по всей линии фронта. Он особо отметил улучшение обстановки в Майорске, Павловке и Угледаре. Накануне российские военные освободили от Вооруженных сил Украины поселок Опытное.

    Со своей стороны, Онуфриенко напомнил, что Павловка была оставлена в июне, но сейчас вновь отбита. «Удалось взять под контроль дорогу, которая идет из Павловки на восток. Она находится практически под полным огневым поражением противника, танки могут бить по ней прямой наводкой. Поэтому какие-либо передвижения по этой дороге весьма затруднены. До тех пор, пока Угледар, который находится на несколько метров выше Павловки, что позволяет врагу корректировать огонь артиллерии, не будет взят, заметных продвижений ожидать не стоит. Дорога из Угледара на Марьинку не перерезана до сих пор, хотя об этой задаче говорилось всю осень» – сказал он. 

    Расположенная юго-восточнее этой трассы Новомихайловка тоже не взята, российские войска уже три недели находятся приблизительно в полутора километрах от окраин села. «Принципиальные изменения могут произойти после взятия Новомихайловки и Угледара – тогда под угрозой будет участок фронта противника, и у нас появляется перспектива идти дальше на Курахово. Это грозит противнику обрушением фронта, он это понимает, поэтому здесь идут очень упорные бои, сюда направляются подкрепления», – подчеркнул эксперт.

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    Коментарии (51)
    Минобороны сообщило о показательном расстреле военных ВСУ украинскими нацбатовцами
    Минобороны: Нацбат расстрелял перед строем пять украинских военных 81-й аэромобильной бригады ВСУ
    		    17 ноября 2022, 16:03
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны России сообщило, что боевики украинского нацбата расстреляли перед строем пятерых военнослужащих 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, в населенном пункте Белогоровка ЛНР военные 81-й аэромобильной бригады ВСУ отказались выполнить приказ, после чего в расположение части прибыли боевики одного из нацбатальонов и для устрашения расстреляли перед строем пятерых бойцов бригады.

    Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявлял, что украинские неонацисты удерживают в заложниках несколько тысяч иностранцев из 21 страны. 

    Напомним, председатель правления харьковской областной организации «Русь Триединая» Сергей Моисеев сообщил, что регулярная армия в Харькове оказалась в «заложниках» у нацбатальонов.

    Коментарии (47)
    В Одесской области произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры
    		    17 ноября 2022, 11:38
    Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
    Текст: Александра Юдина

    На одном из объектов критической инфраструктуры Одесской области слышны взрывы, сообщил губернатор области Максим Марченко.

    В своем Telegram-канале он отметил, что удар пришелся на объекте электроэнергетики.

    Также украинские власти заявили о взрывах на объекте инфраструктуры в городе Днепр, зафиксирован ряд попаданий в два инфраструктурных объекта, в городе частично отключилось электричество, пишет замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.

    Между тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что взрывы произошли на предприятиях и объектах газодобычи, передает РИА «Новости».

    Сообщается также о взрыве в Киеве, системы ПВО работают в Полтавской, Киевской и Черкасской областях.

    В четверг во всех областях Украины объявили масштабную воздушную тревогу. 

    Коментарии (35)
    На Украине решили «добровольно» эвакуировать жителей Херсона
    Власти Украины объявили «добровольную» эвакуацию жителей Херсона

    19 ноября 2022, 21:23

    Текст: Вера Басилая

    Добровольная эвакуация в «более безопасные регионы» с недавно перешедших под контроль Киева территорий юга Украины, в первую очередь из города Херсона, уже начинается в более безопасные регионы, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

    По словам Верещук, Украина возьмет на себя финансирование процесса «добровольной» эвакуации, каждый по желанию сможет уехать в более безопасные регионы, эвакуация из Херсона не станет массовой, но нужна, поскольку населению будет трудно пережить зиму, передает ТАСС.

    Премьер отметила, что сейчас рассматривается вариант отправки людей в Николаев и Кривой Рог, эвакуационные автобусы доставят переселенцев в большие города, откуда они смогут выехать на запад Украины или в любой другой регион.

    Член Общественной палаты России, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич сообщил, что киевские власти скрывают гуманитарную катастрофу, которая начинается в Херсоне.

    До этого комиссия СПЧ обратилась в ООН, Красный Крест и другие международные организации из-за фото Associated Press с жителями Херсона, прикованными пластиковыми наручниками к столбам за поддержку России.

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    Коментарии (37)
    В США усомнились в оценках Киева об исчерпании запасов ракет у России
    NYT: Масштабные удары России по Украине поставили под сомнение оценки Киева об исчерпании арсеналов у Москвы
    		    19 ноября 2022, 02:39
    Фото: Минобороны России/YouTube
    Текст: Антон Никитин

    Западные страны и Украина считали, что запасы ракет у России подходят к концу, однако масштабная атака 15 ноября поставила под сомнение такие оценки, сообщает американское издание The New York Times.

    Как отмечает издание, украинские власти ранее утверждали, что имеющиеся у России запасы ракет в ходе конфликта значительно сократились. Однако, признает издание, проверить эти заявления невозможно, как и относительно точно оценить сохраняющиеся у России запасы данного типа вооружений.

    Издание приводит слова старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана, который утверждает, что «точной информацией» о запасах в российском военном арсенале якобы обладают немногие официальные лица на Западе, передает ТАСС.

    Издание считает, что сохранение у России способности предпринимать масштабные ракетные атаки может иметь ряд объяснений: ракеты и беспилотники могли быть закуплены у Ирана и КНДР, Россия смогла наладить производство большого количества ракет за счет мобилизации оборонных предприятий и перевода их в беспрерывный режим работы, Россия могла ранее создать большие запасы ракет на случай конфликта с НАТО.

    Кроме того, предполагает издание, для атак по наземным целям могут использоваться ракеты ПВО.

    Напомним, в июне Юрий Борисов, бывший в то время вице-премьером, заверил, что ракеты у России не закончатся, а при необходимости Россия сможет быстро восстановить запасы вооружений, которые применяются в ходе специальной военной операции на Украине.

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    Коментарии (15)
    Российские войска освободили Опытное в ДНР
    В Минобороны заявили о переходе поселка Опытное в ДНР под контроль российских военных
    		    18 ноября 2022, 14:04
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Александра Юдина

    В результате успешной наступательной операции российских военнослужащих освобожден от ВСУ поселок Опытное в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства поясняется, что российские войска успешно отразили контратаку украинских военных в районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка и Павловка.

    По информации Минобороны, группировки ВСУ были рассеяны и действиями ВС России отодвинуты на исходные рубежи. При этом более сотни человек в рядах ВСУ убиты и ранены. Также уничтожен танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и семь автомобилей.

    Ранее сообщалось о тяжелых боях на Авдеевском, Артемовском и Угледарском направлениях.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как разрушить первую линию обороны ВСУ в Донбассе.

    Коментарии (10)
    Власти Запорожской области рассказали о переброске украинских войск
    Рогов: ВСУ перебрасывают силы на Гуляйпольское, Ореховское и Каменское направления
    		   17 ноября 2022, 10:11
    Фото: LIBKOS/AP/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Командование ВСУ перебрасывает войска к Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Он рассказал, что ВСУ перебрасывают живую силу, вертолеты, бронетехнику, гаубицы, противотанковые пушки, американские системы РСЗО и артиллерию с Херсонско-Криворожского направления через Днепропетровск на Гуляйпольское, Ореховское и Каменское направления, передает РИА «Новости».

    Рогов подчеркнул, что разведка отслеживает перегруппировку украинских войск, у властей есть полное понимание замыслов ВСУ.

    Ранее Рогов сообщил, что украинские военные возьмут в приоритет Запорожское направление, чтобы установить контроль над Запорожской АЭС.  

    Коментарии (36)
    Шольц предостерег от войны России и НАТО
    Шольц предостерег от эскалации конфликта на Украине
    		   19 ноября 2022, 17:02
    Фото: Michael Kappeler/dpa/ Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Нельзя допустить эскалации украинского конфликта, который может превратиться в войну между Россией и НАТО, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Война вернулась в Европу, сказал Шольц во время выступления на конференции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в немецком Фридрихсхафен, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию YouTube.

    Он добавил, что поэтому важно было помочь Украине отстоять свою целостность и суверенитет, направив оружие.

    Шольц указал на важность обращать внимание на то, чтобы конфликт не привел к эскалации между Россией и НАТО.

    Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. 

    Коментарии (9)
    Блинкен подтвердил, что на Польшу упала украинская ракета
    Госсекретарь США Блинкен заявил, что на Польшу упала ракета украинского ПВО, но виновата Россия
    		    17 ноября 2022, 17:19
    Фото: AP/TASS
    Текст: Вера Басилая

    США не видит никаких доказательств, которые бы противоречили предварительным выводам о том, что упавшая в Польше ракета была украинской, но ответственность за инцидент лежит на России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Блинкен отметил, что США полностью доверяют проводимому правительством Польши расследованию, нет ничего, что опровергало бы  предварительную оценку президента Польши Анджея Дуды, который заявил, что это, вероятнее всего, было следствием падения ракеты украинской ПВО, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что США продолжают изучать и оценивать новую информацию.

    Также Блинкен прокомментировал слова Зеленского о том, что упавшая в Польше ракета не была украинской.

    По его мнению, на Украине, Польше, США, а также странах НАТО и G7 лежит «обязательство следовать фактам». Но «самым важным фактом» является то, что «вне зависимости от конкретных деталей этого инцидента Россия является ответственной за то, что произошло», поскольку она осуществляет ракетные обстрелы украинской территории. 

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился со звучащими из Вашингтона заявлениями, что Москва в любом случае причастна к падению в Польше обломков украинской ракеты С-300.

    Напомним, в понедельник польские СМИ сообщили о падении двух ракет в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве.

    В результате инцидента погибли два человека, также были разрушены трактор и зерносушилка.

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    Российские войска сорвали атаки наемников на Купянском направлении
    ВС России уничтожили до 110 наемников и украинских военнослужащих в ЛНР и Харьковской области
    		    19 ноября 2022, 14:24
    Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    На Купянском направлении ВС России сорвали атаки тактических групп ВСУ и наемников из поселков Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области, уничтожено 60 человек и бронетехника, сообщил официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    В сообщении Telegram-канале Минобороны говорится, что ВС России сорвали атаки ВСУ, которые были усилены иностранными наемниками в районах Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области. Ударами артиллерии и авиации уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ и наемников, три танка, одна боевая машина пехоты и два бронетранспортера.

    Конашенков также сообщил, что после упреждающих ударов российской армии была сорвана попытка атаки ВСУ двумя тактическими группами возле Червонопоповки и Площанки в ЛНР, в результате чего уничтожено 50 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.

    Также в Минобороны подтвердили, что в ДНР во время наступления российских войск уничтожено более 120-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения Народной милиции Донецкой народной республики двигаются вперед по всей линии фронта.

    Коментарии (23)
    Украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов

    17 ноября 2022, 17:50

    Текст: Кристина Цыцура

    Киевские власти расстреляли в Херсоне 39 сторонников России и 74 увезли в неизвестном направлении, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

    По его словам, в Херсоне проводят показательные карательные акции в отношении жителей города, которые не смогли эвакуироваться на левый берег Днепра. Сейчас известно о 39 расстрелянных.

    «Их тела не были выданы родственникам и планируются к использованию в постановочных сценах, якобы свидетельствующих о военных преступлениях России. 74 человека вывезены в неизвестном направлении», – передает ТАСС его слова.

    По словам представителя экстренных служб, киевские силовики проводят обыски и разоряют дома эвакуировавшихся из Херсона жителей, посылают им фото- и видеокадры этих действий с целью устрашения. 

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    СК возбудил дело по факту расстрела ВСУ российских пленных
    Следственный комитет возбудил дело по факту массового расстрела ВСУ пленных российских военных
    		    18 ноября 2022, 19:24
    Фото: Антон Вергун/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями ВСУ пленных российских солдат, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

    Речь идет о видео, на котором украинские военные расстреливают не менее 10 безоружных военнослужащих России, попавших в плен в ЛНР, передает ТАСС.

    Возбуждены уголовные дела по фактам убийства двух и более лиц, а также по факту жестокого обращения с военнопленными.

    Ранее сообщалось, что в Сети опубликовали несколько роликов с расправой над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову.

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    Сунак пообещал передать Киеву 125 зенитных орудий для борьбы с беспилотниками
    Британский премьер Сунак пообещал Украине на встрече с Зеленским 125 зенитных орудий
    		    19 ноября 2022, 17:28
    Фото: Sean Kilpatrick/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Британии Риши Сунак в субботу прибыл в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским.

    Зеленский, сообщив о визите, отметил сотрудничество Лондона и Киева с начала российской спецоперации.

    В ходе своего визита Сунак заявил, что Британия окажет содействие Украине в усилении ПВО страны. Так, Киев получит 125 зенитных орудий для борьбы с беспилотниками, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Sky News.

    Отмечается, что основной пакет средств ПВО стоимостью 50 млн фунтов стерлингов будет направлен Киеву для «защиты гражданского населения Украины и критической национальной инфраструктуры». 

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    Пленные ВСУ рассказали о судьбе отказников
    Военнопленные с Украины раскрыли детали об участи отказников в рядах ВСУ

    17 ноября 2022, 09:30

    Текст: Александра Юдина

    Военнопленные с Украины рассказали, что ожидает отказников в украинской армии.

    По словам одного из украинских военнопленных Олега Попова, который был призван из Херсона до начала спецоперации, отказников отвозили в соседнее село и держали там – вероятно, военные ожидали суда. Также он отметил, что примерно половина всех мобилизованных уходит в отказники, передает РИА «Новости».

    Пленный Виталий Мартыненко из города Белополье Сумской области заявил, что мобилизованные, почувствовав первый взрыв, начали бояться и говорить, что хотят домой. При этом военное начальство им дало два выбора: идти воевать или в тюрьму.

    Также пленный украинский боевик Сергей Зиночка добавил, что из его подразделения в 150 человек 20 отказались принимать участие в военных действиях. По его словам, ребята «долго не выдерживают и отказываются».

    Ранее в Минобороны заявили, что в войсках Украины есть заградительные отряды, которые должны расстреливать солдат, отказывающихся участвовать в боевых действиях.

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    Германия передала Украине 30 обещанных зениток Gepard
    В посольстве Германии сообщили о передаче Украине 30 обещанных зениток Gepard

    19 ноября 2022, 15:34

    Текст: Кристина Цыцура

    Берлин передал Киеву все 30 самоходных зенитных установок (СЗУ) Gepard, которые обещал ранее, сообщили в посольстве Германии на Украине.

    Отмечается, что с начала войны Германия поставила Украине 30 СЗУ Gepard, которые используются для защиты украинской критической инфраструктуры, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Первая партия Gepard из Германии в количестве трех единиц поступила на Украину в августе. Киев же тогда заявил, что ожидает все 30 штук. Отметим, что техника позволяет поражать цели на расстоянии от 100 метров до 4 км на высоте до 3 км.

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