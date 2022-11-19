Подозреваемый в убийстве девушки на юго-западе Москве признал вину

Задержанный за убийство продавщицы, уроженец Узбекистана Шохрубек Каримов признал свою вину, он рассказал как совершил убийство, ему грозит тюремный срок, сообщили в столичном ГСУ СК.

В сообщении в Telegram-канале СУ СКР Москвы говорится, что задержанный за убийство продавщицы во время допроса признал свою вину и подробно рассказал, как совершил преступление, ему предъявят обвинение по статье «Убийство» и отправят под арест.

Ранее в Москве на Севастопольском проспекте обнаружили тело 29-летней девушки, у нее были колото-резаные раны в груди, скорее всего, жертву ударили несколько раз ножом. По предварительным данным, накануне убийства девушка звонила в полицию с жалобами на преследования и угрозы молодого человека. Под подозрение попал знакомый убитой Шохрубек Каримов, которому потерпевшая не отвечала взаимностью на знаки внимания.

Позже Шохрубека Каримова задержали в Тамбовской области благодаря камерам видеонаблюдения. У него нашли раскладной нож, которым он совершил преступление, мужчина – уроженец Узбекистана. Также задержан еще один мужчина, который, как сообщалось ранее, помог Каримову уехать из Москвы. В настоящее время он является свидетелем.