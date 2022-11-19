В США обвинили Зеленского в ссоре с Западом из-за инцидента в Польше

Политолог: Реакция США на инцидент в Польше стала шоком для Зеленского

Политолог Корнилов: США решили приземлить Зеленского из-за риска развязывания третьей мировой

Американские политики, осаживая «ястребиные» взгляды некоторых европейских коллег, пытаются не допустить развязывания новой мировой войны. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Владимир Корнилов, комментируя сообщения в СМИ о том, что США попросили европейцев и Украину осторожнее говорить об инциденте в Польше.

«США приземляют «ястребиные» изречения политиков, требовавших немедленно применить пятую статью Устава НАТО и нанести удар по России. При этом делая такие опасные заявления, политики этих стран даже не удосужились вникнуть, кто же на самом деле нанес удар по Польше», – рассказал донецкий политолог и историк Владимир Корнилов.

«Для украинского президента Владимира Зеленского позиция США действительно стала шоком. Ведь он привык выдвигать абсолютно фейковые, абсурдные обвинения против России и получать поддержку Запада в этой лжи», – отметил собеседник.

«Но когда речь заходит о практической реализации сценариев новой мировой войны, то некоторые западные политики понимают, что ставки слишком высоки. Они прекрасно отдают себе отчет в том, что все это может привести к гораздо более серьезным последствиям, нежели санкции и публичное осуждение действий России», – полагает эксперт.

«Вместе с тем у нас нет никаких оснований ожидать смягчения риторики в адрес России. Когда речь шла о вероятности развязывания третьей мировой войны, у западных политиков сработали тормоза как во время Кубинского кризиса. Именно по этой причине в США решили приземлить Зеленского», – заключил Корнилов.

Накануне зарубежные СМИ сообщили, что американские чиновники в течение последних двух дней обращались к главам европейских государств и окружению украинского президента Владимира Зеленского, призывая их быть более осторожными в комментариях по темам, касающимся падения ракет в Польше. Об этом со ссылкой на источники написала американская газета Politico.

В статье также отмечается, что Киев не хочет брать на себя ответственность за произошедшее, поэтому американской стороне приходится настаивать на более тесной координации в вопросе публичных заявлений о случившемся.

Польский президент Анджей Дуда заявил, что представители Украины могут ознакомиться с расследованием падения ракет на территории Польши, но не будут допущены к участию в нем. Вместе с тем накануне украинский президент заявлял, что эксперты страны получат допуск к участию в расследовании.

Напомним, Зеленский, вопреки заявлениям Джо Байдена и Анджея Дуды, стал настаивать на том, что Украина не имеет отношения к ракетному инциденту в Польше. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в ответ Байден счел его пустословом.

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