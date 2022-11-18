Экс-глава Минфина США счел неосуществимой идею потолка цен на нефть

Названы риски Байдена при проведении аудита по выплатам США Украине

Американист Дудаков: Коррупция вокруг помощи Украине угрожает Байдену импичментом

Республиканцы смогут реализовать свой потенциал в Конгрессе не раньше начала будущего года. Но если им удастся доказать факты коррупции, то Джо Байдену будет угрожать импичмент. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков, комментируя требование республиканцев провести аудит помощи Украине.

«Республиканцы могут требовать от демократов многих вещей, но до начала работы новой сессии 3 января они остаются в Конгрессе в меньшинстве. Когда же большинство будет закреплено юридически, проведение таких аудитов не будет для партии проблемой», – сказал американист и политолог Малек Дудаков.

«Уже известно о желании республиканцев назначить генерального инспектора для расследования фактов коррупции на украинском направлении. Однако администрация Байдена прекрасно понимает угрозу. Поэтому демократы хотят обезопасить себя хотя бы по этому вопросу», – продолжил собеседник.

«Демократы планируют выделить на Украину 38 млрд долларов до конца 2023 года. Это позволит им не идти на компромиссы с республиканцами и не учитывать их позицию. Подобный итог вполне вероятен и закономерен», – акцентирует эксперт.

«Но в таком случае ни о какой «заминке» в поддержке Украины США речи быть не может. Деньги выделят, и они будут тратиться весь следующий год. При этом республиканцы, вне всяких сомнений, будут использовать тему Украины в рамках «культурных войн» в США. Они сконцентрируются на расследовании коррупции в Штатах и, возможно, самого президента Джо Байдена», – указывает эксперт.

«Если республиканцам удастся доказать факты коррупции, то они будут всячески использовать их для критики Байдена. И не исключаю, что попытаются использовать их для объявления импичмента президенту. На время проведения аудита республиканцы могут даже отказаться от проведения новых траншей Киеву, но в этом не будет никакого смысла, потому что вопрос будет решен заранее», – отмечает Дудаков.

«Повестка Украины становится все более непопулярной в американском обществе. Несмотря на то, что больше половины граждан США пока еще поддерживают военную помощь Киеву, существенная часть населения уже выступает за начало переговоров с Россией», – рассуждает собеседник.

«Очевидно, что республиканцы не откажутся от поддержки Украины. Более того, они будут декларировать необходимость такой помощи. Но сама по себе тема всё равно получит свое место в противостоянии внутри Конгресса», – подчеркивает эксперт.

«Вообще, использовать тему коррупции в рамках межпартийной борьбы для Штатов совершенно типично. В свое время демократы расследовали коррупционную составляющую действий США в Ираке в период президентства Буша-младшего. Теперь, видимо, настало время республиканцев отплатить той же монетой», – предполагает Дудаков.

«Действительно, в Киеве коррупция распространена очень сильно, однако говорить о том, что к действиям украинских политиков причастны представители Пентагона или администрации США сейчас нельзя: фактов нет, доказательств тоже. Если они появятся, то это будет большим везением для республиканцев. Ведь импичмент Байдену будет грозить достаточно серьезно», – резюмирует эксперт.

Ранее члены Республиканской партии внесли в Палату представителей Конгресса США проект закона об аудите средств, которые Вашингтон выделяет на поддержку Украины. Об этом у себя в Twitter сообщила республиканка Марджори Тейлор Грин. Документ поддержали еще 10 членов партии в Палате представителей.

Кроме того, группа конгрессменов-республиканцев в США потребовала от главы Госдепа Энтони Блинкена прокомментировать финансовые отношения между Демократической партией, Украиной и потерпевшей банкротство криптобиржей FTX. Республиканцы не исключают, что часть средств США пошла на инвестиции в FTX, а затем – на поддержку демократов на выборах.

Издательство The Hill также сообщило о том, что Пентагон провалил недавний аудит, не сумев учесть около 61% собственных активов. Представитель Пентагона Майк МакКорд заявил, что конфликт Украины и России стал «очень поучительным моментом для ведомства в ходе проверки средств Пентагона».

Напомним, по итогам выборов республиканцы отобрали у демократов контроль над Палатой представителей Конгресса США. Еще до выборов высказывались предположения, что Республиканская партия может учредить специальную комиссию по расходованию средств, выделяемых Украине.

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