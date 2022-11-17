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17 ноября, четверг | Последнее обновление — 17:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны сообщило об ударах по двум военным заводам Украины
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Москва призвала Польшу расследовать атаку на дипмиссию России
Москва призвала Польшу расследовать атаку на дипмиссию России и обеспечить безопасность
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Российская сторона призвала Польшу расследовать атаку на посольство России в Варшаве и обеспечить его безопасность, заявил на брифинге заместитель департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.
По словам дипломата, в ночь с 11 на 12 ноября неизвестные лица два раза пытались напасть на российскую дипмиссию. Через ограду бросили файеры, бутылки с горячим веществом, передает ТАСС.
«Полиция пассивно наблюдала за происходящим и не пыталась задержать злоумышленников», – отметил он.
Польскую сторону Нечаев призвал обеспечить безопасность российских дипломатических и консульских миссий.
Напомним, в День Победы неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве.
Военкор назвал украинскую часть, выпустившую ракету по Польше
Военный корреспондент Котенок: Удар по территории Польши нанес 540-й зенитно-ракетный полк Воздушных сил ВС Украины
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Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что удар по территории Польши мог нанести 540-й зенитно-ракетный полк Воздушных сил ВС Украины с местом дислокации в населенном пункте Каменка-Бугская Львовской области, на вооружении которого находятся зенитные ракетные комплексы С-300ПС и С-300ПТ.
Военкор в своем Telegram-канале высказал версию, что удар по территории Польши нанес 540-й зенитно-ракетный полк имени Ивана Выговского Воздушных сил ВСУ с местом дислокации в населенном пункте Каменка-Бугская Львовской области. По имеющимся у него данным, эта войсковая часть начала боевое дежурство относительно недавно – 14 января, «но уже успела отличиться, вмазав по союзным ВСУ полякам, подбив трактор и поразив двух гражданских». Он уточнил, что на вооружение украинского полка находятся ЗРК С-300ПС и С-300ПТ.
По словам военкора, это далеко не первый случай, когда ракеты украинских ЗРК С-300, пытаясь поразить ракеты ВКС России, отклоняются от курса и залетают поближе к польскому «подбрюшью», однако раньше они рвались в безлюдных местах, пугая только белок в перелесках, и поляки закрывали глаза на такие художества «союзников». Как отмечает военкор, в нынешнем случае ракеты нашли цель, чего полякам скрыть не удастся, поэтому они и подняли традиционный русофобский гвалт.
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве, на востоке республики.
В Брюсселе допустили обращение Польши в НАТО с запросом о проведении консультаций по безопасности в связи с сообщениями о падении двух ракет на территории республики. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о консультациях НАТО по инциденту в Польше на границе с Украиной и призвал установить все факты произошедшего.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.
Минобороны России отвергло обвинения Польши в ракетном обстреле
Минобороны РФ назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет у Пшеводува
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Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было, заявили в Минобороны России.
В ведомстве подчеркнули, что заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось. Как подчеркнули в Минобороны России, опубликованные польскими СМИ с места происшествия фотографии обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения, передает ТАСС.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет на востоке страны и гибели двух человек.
Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сообщил, что Министерство обороны США не располагает информацией, подтверждающей сообщения СМИ о якобы имевшем место падении «российских» ракет на территории Польши.
В России оценили реакцию Польши на инцидент с ракетами
Политолог Межевич: В «ракетном инциденте» власти Польши продемонстрировали непрофессионализм
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Бурная реакция Варшавы на ракетный инцидент была неизбежна. Тем не менее вовлекаться в прямое столкновение с Россией ни НАТО, ни Польша не хотят. Формула «Мы воюем с Москвой руками Украины» продолжает работать, а срочный вызов посла РФ в Варшаве – это результат условного рефлекса, который вырабатывался годами. К такому выводу в беседе с газетой ВЗГЛЯД пришли российские политологи Александр Носович и Николай Межевич.
«Варшаве выгодно раскачивать любые неприятные моменты в отношениях с Россией. Однако в течение нескольких часов вся эмоциональность сошла на нет: высказывания сгладились, приобрели нотки осторожности. Это объясняется тем, что мы подключили каналы связи с первым союзником Польши – Соединенными Штатами», – считает калининградский политолог Александр Носович.
«Не стоит забывать, что концептуальное решение, принятое Западом еще до начала СВО, сохраняется: НАТО воюет с Россией через Украину, не втягиваясь в прямое столкновение с Москвой. В этом плане Варшава повела себя согласно той линии поведения, которая давно выработана», – указывает эксперт.
«Мы склонны считать Польшу одним из ключевых «ястребов» по отношению к России. Однако этот вывод основывается лишь на риторике Варшавы. Что касается практических действий, то здесь мы видим лишь стандартные поступки, которые можно заметить и у других стран НАТО. Речь идет о поставках оружия на Украину и экспорте польских наемников. Ничего экстраординарного», – подчеркивает собеседник.
«Польша не предпринимает каких-либо действий, способных вовлечь страну в прямое столкновение с Россией. Варшава достаточно чутко реагирует на сигналы Москвы, свидетельствующие о недопустимости польских действий. Например, в Варшаве «замяли» вопрос с предоставлением Украине польских аэродромов, после того, как в России сказали, что такой шаг сделает территорию Польши законной целью для наших ударов», – акцентирует Носович.
«Замялся» вопрос и о вводе миротворческого контингента на Западную Украину. Россия тогда приняла превентивные меры в Белоруссии. Ну и ночная история с ракетами на территории Польши лишний раз показывает общую закономерность: даже такая «ястребиная» страна воевать с Россией не хочет. Да и зачем, если для этого есть Украина?» – считает эксперт.
«Что касается вызова российского посла в МИД Польши – это автоматическая реакция местных дипломатов, у которых уже сложился своего рода рефлекс. Они действуют по формуле: «В любой непонятной ситуации с Россией вызывай на ковер Сергея Андреева – нашего многострадального посла в Польше», – акцентирует собеседник.
«Вероятно, Андреева до сих пор не выслали из Варшавы только для того, чтобы иметь возможность вызвать его в МИД. Но это даже неплохо – сохраняется хоть какой-то контакт. С Прибалтикой, например, в этом плане все гораздо хуже», – рассуждает эксперт. «В Варшаве же у нас до сих пор остается полноценный чрезвычайный и полномочный посол. Как видите, с Польшей у нас все не так плохо, как с некоторыми другими странами», – резюмирует Александр Носович.
Схожей точки зрения придерживается Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), главный научный сотрудник Института Европы РАН.
«Любой информационный повод Варшава всегда отрабатывает в антироссийском ключе. Здесь как на детской площадке: достаточно «показать пальчик» – и бурная реакция Польши не заставит себя ждать. Доказательствами Варшава себя никогда не утруждает. Задача одна – укрепить общественное мнение в его антироссийской ориентации», – считает эксперт.
«И вот подвернулся повод с ракетой. Если бы не позиция США, то тему с ракетами можно было бы разыгрывать еще долго. Однако Штаты заняли достаточно осторожную позицию в этом вопросе. Поэтому Варшава и тем более Вашингтон не станут воевать с Москвой. Почетная миссия разбить себя об Россию предоставлена только Украине», – указывает собеседник.
«При этом российского посла в МИД Польши вызвали по схеме «сначала сделали – потом подумали». Методика у них стандартная: чуть что – вызываем посла. Лишь бы вызвать. Все это говорит о непрофессионализме польских властей. Благо, с нашей стороны такого не наблюдается, хотя оснований для таких шагов у нас гораздо больше», – заключил Межевич.
Напомним, что в ночь на 16 ноября в деревне Пшеводув Люблинского воеводства произошло падение двух ракет, вызвавшее гибель двух человек. В связи с инцидентом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне.
Позже министерство иностранных дел Польши вызвало посла России в республике Сергея Андреева. В Брюсселе допустили обращение Польши в НАТО с запросом о проведении консультаций по безопасности в связи с сообщениями о падении двух ракет на территории республики.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о консультациях НАТО по инциденту в Польше на границе с Украиной и призвал установить все факты произошедшего. Вскоре президент Польши Анджей Дуда заявил, что ничего не указывает на то, что попадание ракет на территорию страны может повториться, произошедшее было единичным случаем.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было. При этом с наибольшей вероятностью на территорию Польши упала украинская ракета от комплекса С-300.
Пентагон не подтвердил гипотезу о падении «российских» ракет в Польше
Пресс-секретарь Пентагона Райдер не подтвердил информацию о якобы имевшем место падении «российских» ракет в Польше
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Министерство обороны США не располагает информацией, подтверждающей сообщения СМИ о якобы имевшем место падении «российских» ракет на территории Польши, сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
Пресс-секретарь Пентагона сообщил, что американским властям известно о сообщениях в прессе о падении ракет, однако Министерство обороны США не располагает никакой информацией, подтверждающей эти сообщения. Генерал отказался говорить о возможных шагах США в сложившейся ситуации, передает ТАСС.
Тем временем Associated Press сообщило, что неназванный высокопоставленный представитель разведки Соединенных Штатов выступил с утверждением, что российские ракеты пересекли границу Польши, являющейся членом НАТО, убив двух человек.
В свою очередь дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе заявил, что реакция НАТО на инцидент с якобы упавшими в Польше ракетами будет прямо зависеть от заявлений Варшавы об их принадлежности – идет ли речь о ракетах системы ПВО Украины или российских крылатых ракетах.
Ранее польская радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники сообщила о гибели двух человек при падении ракет на территории страны. Официальные лица до сих пор не делали конкретных заявлений о падении ракет, отсылая к сообщениям СМИ. Каких-то доказательств также не приводится, передает РИА «Новости».
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет на востоке страны и гибели двух человек.
Стали известны подробности разговора в МИДе с послом Польши
МИД: Россия призвала Польшу не ввязываться в провокации Киева и не устраивать свои
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Послу Польши в России было указано на неприемлемое нагнетание антироссийской истерии вокруг инцидента с падением в Пшеводуве двух ракет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Российская сторона подчеркнула, что ожидает от Варшавы прекращения всяческих антироссийских спекуляций в связи с этим инцидентом. Послу напомнили, что все исчерпывающие разъяснения о непричастности к инциденту наших ВС были оперативно даны Министерством обороны России, приводятся слова Захаровой на сайте МИД.
«Ознакомили посла Щлядевского с соответствующим заявлением МИД России и вручили ему текст документа. Призвали Варшаву не ввязываться в грязные провокации, которые устраивает киевский режим, и не инициировать собственные», – заключили она.
Ранее сообщалось, что страны НАТО не собираются задействовать 4-ю статью Североатлантического договора для начала консультаций из-за инцидента в Польше.
Президент США Джо Байден, как сообщает Reuters, заявил партнерам по G7 и НАТО, что ситуация с упавшей в Польше ракетой стала результатом работы украинской ПВО.
Напомним, накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики.
Associated Press назвало попавшую на территорию Польши ракету украинской
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Ракета, упавшая на территории Польши, была запущена украинскими военными с целью сбить российскую ракету, сообщает Associated Press.
Согласно даннным источников издания, изначально ракета имела курс из Киева, она была пущена по направлению к приближающейся ракете из России, передает РИА «Новости».
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики. В связи с произошедшим в МИД Польши был вызван посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.
Позже президент Польши Анджей Дуда назвал инцидент на границе единичным случаем.
Песков назвал первопричину инцидента с украинскими ракетами в Польше
Песков счел первопричиной инцидента с падением украинских ракет в Польше деятельность США и НАТО
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Если «отматывать назад», то первопричиной ситуации вокруг Украины, а следовательно, и инцидента с украинскими ракетами в Польше – действия США и НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал утверждения Вашингтона о том, что Москва якобы несет ответственность за инцидент с украинскими ракетами. Он отметил, что США рассуждают «в парадигме «если бы не было того-то, то и не было бы этого», передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента России предложил в таком случае «отмотать назад». По его словам, если продолжить рассуждения, то «первопричиной» всей ситуации окажутся «НАТО и США во главе».
Напомним, после того, как на польскую деревню упали две украинские ракеты, на Западе принялись заявлять, что ракеты российские. Однако позднее западным странам пришлось признать, что ракеты запустили украинские военные. Однако Белый дом заявил, что, хотя ракеты, вероятно, и украинские, ответственность за инцидент все равно лежит на России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США всегда есть на кого «возложить ответственность» по политическим мотивам.
МИД Польши вызвал посла России из-за инцидента на границе с Украиной
МИД Польши вызвал посла России Андреева в связи с инцидентом в районе Пшеводув
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Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России в республике Сергея Андреева в связи с инцидентом в районе Пшеводув, соответствующее заявление опубликовало польское внешнеполитическое ведомство.
МИД Польши информировал, что министр иностранных дел республики Збигнев Рау вызвал посла РФ в польское внешнеполитическое ведомство и потребовал немедленных подробных объяснений, передает ТАСС.
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве, на востоке республики.
В Брюсселе допустили обращение Польши в НАТО с запросом о проведении консультаций по безопасности в связи с сообщениями о падении двух ракет на территории республики. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о консультациях НАТО по инциденту в Польше на границе с Украиной и призвал установить все факты произошедшего.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.
Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что удар по территории Польши мог нанести 540-й зенитно-ракетный полк Воздушных сил ВС Украины с местом дислокации в населенном пункте Каменка-Бугская Львовской области, на вооружении которого находятся зенитные ракетные комплексы С-300ПС и С-300ПТ.
Киев признал, что задействовал ПВО у границы с Польшей
Стало известно о докладе Киева Вашингтону о перехвате ракеты рядом с границей с Польшей
Украинская сторона заявила американской стороне и другим союзникам о попытке перехвата ракеты России в тот момент, когда произошел инцидент в Польше, сообщают американские СМИ.
Попытка перехвата украинскими средствами противовоздушной обороны осуществлялась неподалеку от места ЧП в Польше, сообщил источник в американской администрации CNN, передает РИА «Новости».
По информации собеседника, именно эти данные стали основой для оценки Вашингтоном этого происшествия в Польше.
Ранее президент США Джо Байден объявил, что происшествие с рухнувшей на польской территории ракетой стало следствием действий украинской системы ПВО.
Польша передумала срочно созывать Совет НАТО
Моравецкий сообщил о решении Польши отказаться от намерения провести срочные консультации НАТО
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Варшава отказалась от намерения провести срочные консультации НАТО в соответствии со статьей 4 договора Североатлантического альянса после падения на польской территории ракет, сообщил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий признал, что на Польшу не совершали «намеренной атаки», не было «плана нападать на территорию Польши». В связи с этим Варшава «не запустила 4-ю статью, но держала ее про запас». Он отметил, что Польша и так постоянно ведет консультации с НАТО, передает РИА «Новости».
«Мы вместе с президентом на совете комитета по национальной безопасности вчера поздно вечером приняли решение, что мы проверим предпосылки для использования 4-й статьи. И если они будут, то наш посол (в НАТО) имел бы возможность ее использовать», – пояснил премьер.
Напомним, после падения двух ракет в польской деревне Пшеводув появились утверждения о том, что речь якобы идет о российских ракетах. Польша инициировала созыв Совета НАТО в соответствии с четвертой статьей договора Альянса. Однако позднее странам Запада пришлось признать, что на Польшу упали украинские ракеты.
Байден заявил о «крайне низкой вероятности» причастности России к падению ракеты в Польше
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Согласно предварительной информации, вероятность того, что ракета, упавшая в Пшеводуве, была запущена из России, крайне низка, заявил глава Соединенных Штатов Джо Байден.
По его словам, эта версия в данный момент опровергается. Байден уточнил, что любые заявления преждевременны, нужно отталкиваться от итогов расследования. По мнению американского президента, маловероятно, что ракета прилетела из России из-за траектории прилета, передает РИА «Новости».
Байден заявил о намерении прояснить точные обстоятельства инцидента в Пшеводуве и предпринять необходимые шаги. Он рассказал, что лидеры НАТО и G7 во время встречи обсудили происшествие в Польше и договорились помочь Варшаве в расследовании.
Президент США Джо Байден, премьер-министр Британии Риши Сунак, лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц выступили за расследование инцидента. Власти Польши пригласили международных экспертов принять участие в расследовании.
При этом президент Польши Анджей Дуда заявил, что ничего не указывает на то, что попадание ракет на территорию страны может повториться, произошедшее было единичным случаем.
Франция призвала к максимальной осторожности в вопросе установления происхождения упавшей на востоке Польши ракеты.
Байден назвал упавшую в Польше ракету результатом работы ПВО Украины
Глава Соединенных Штатов заявил, что инцидент с ракетой в Пшеводуве связан с работой украинской ПВО
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Американский президент Джо Байден сообщил партнерам по G7 и НАТО, что ситуация с упавшей в Польше ракетой стала результатом работы украинской ПВО, сообщает Reuters.
Кроме того, представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что обломки ракеты идентифицированы экспертами как части зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 Украины, отмечается в Telegram-канале ведомства.
Как сообщают источники в Белом доме газете The Wall Street Journal, по предварительной информации, упавшая ракета была выпущена украинской ПВО. Выводы об инциденте члены НАТО планируют обсудить 17 ноября, передает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.
Ранее представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что обломки ракеты идентифицированы экспертами как части зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 Украины.
Накануне сообщалось о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке Польши. Власти страны пригласили международных экспертов принять участие в расследовании.
Президент США Джо Байден заявил о «крайне низкой вероятности» причастности России к падению ракеты в Польше.
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что данные показывают, что Россия ни при чем в инциденте с падением ракеты на территории Польши.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал дождаться окончания расследования инцидента с ракетой в Польше и избегать поспешных выводов.
Премьеры Великобритании и Канады Риши Сунак и Джастин Трюдо заявили, что – вне независимости от результатов расследования инцидента в Польше – в произошедшем якобы «виновата Россия».
Захарова расценила как грубую провокацию заявления Киева об инциденте в Польше
МИД России назвал заявления Киева о падении ракет в Польше грубой провокацией
Заявления украинской стороны о падении в Польше ракет являются грубой провокацией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Российский МИД вскоре сделает заявление о ситуации, сообщила дипломат в Telegram.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реакция Варшавы на инцидент с падением ракет и гибелью в результате двух человек могла бы быть «более сдержанной и профессиональной». По его словам, необходимо быть более сбалансированными, говоря о таких опасных темах, передает РИА «Новости».
Накануне в Польше сообщили о падении на территории частей ракет, в результате погибли два человека. В Минобороны России заявили, что падение ракеты в польском Пшеводуве является прямым следствием попадания зенитных ракет ВСУ.
Президент Польши счел инцидент на границе с Украиной единичным случаем
Президент Польши Дуда: Произошедшее на границе с Украиной было единичным случаем
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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ничего не указывает на то, что попадание ракет на территорию страны может повториться, произошедшее было единичным случаем.
Дуда заявил, что на данный момент можно сказать, что произошедшее было единичным случаем и ничего не указывает на то, что могут произойти новые, передает РИА «Новости».
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики. В связи с произошедшим в МИД Польши был вызван посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
Президент США Джо Байден, премьер-министр Британии Риши Сунак, лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц выступили за расследование инцидента. Власти Польши пригласили международных экспертов принять участие в расследовании.
Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал не спешить с выводами. Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.
Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что удар по территории Польши мог нанести 540-й зенитно-ракетный полк Воздушных сил ВС Украины с местом дислокации в населенном пункте Каменка-Бугская Львовской области, на вооружении которого находятся зенитные ракетные комплексы С-300ПС и С-300ПТ.
Небензя обвинил Украину и Польшу в попытке спровоцировать войну России и НАТО
Небензя обвинил Украину и Польшу в желании превратить «войну по доверенности» в прямое столкновение НАТО с Россией
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Украина и Польша в ситуации с падением украинских ракет на польской территории пытались спровоцировать прямое столкновение России и НАТО, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
На заседании СБ ООН Небензя отметил, что власти Украины и Польши после инцидента сделали безответственные заявления, которые можно воспринимать только в качестве попытки спровоцировать прямое столкновение России и НАТО, передает РИА «Новости».
Как указал Небензя, президент Украины Владимир Зеленский не мог не знать, чьи ракеты упали в Польше, а значит, обвинения украинского лидера в адрес России были не просто умышленной дезинформацией, но и попыткой вовлечь НАТО, которое сейчас «ведет войну по доверенности с Россией на Украине», в прямое столкновение с российскими силами.
Постпред сказал, что Украина выполняет роль полигона для испытаний западного оружия. Страны НАТО, которые поставляют его на Украину, становятся вовлеченными в конфликт, а США даже занимаются там военным планированием и руководством, сказал Небензя.
Он напомнил, что у ПВО Украины «уже давно устойчивая дурная слава». Так, в 2001 году был сбит российский гражданский самолет над Черным морем, а в последние месяцы украинские ракеты регулярно падают на жилые дома, за которыми вооруженные силы Украины прячут системы ПВО. Киев же, отметил Небензя, пытается выдать это «за последствия российских ударов, наносимых высокоточным оружием по военным объектам и критической инфраструктуре». Постпред указал, что «в случае попадания такого оружия от жилых домов не осталось бы и следа».
Комментируя заявления представителей западных стран о том, что «даже если ракеты запускала Украина, виновата все равно Россия», Небензя сказал: «Мы бы не оказались там, где оказались, если бы в Киеве в 2014 году при прямом участии ряда западных стран не произошел кровавый антиконституционный переворот».
Напомним, сразу после падения ракет на территории Польши прозвучали обвинения в адрес России. Польша решила созвать Совет НАТО в соответствии с четвертой статьей договора Альянса. Однако в результате странам Запада пришлось признать, что ракеты были не российскими, а украинскими. Польша отказалась от намерения провести срочные консультации НАТО.
В 2001 году авиалайнер авиакомпании «Сибирь» был сбит зенитной ракетой, которую запустили украинские средства ПВО. Президент Украины Леонид Кучма признал ответственность Киева и уволил министра обороны страны.
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