В Москве стартовала молодежная просветительская эстафета «Знание. Космос»

Общество «Знание» и Роскосмос запустили космическую просветительскую эстафету к 165-летию Константина Циолковского

На организованной российским обществом «Знание» совместно с Госкорпорацией «Роскосмос» эстафете школьники и студенты встретились с космонавтами и ведущими экспертами и специалистами ракетно-космической отрасли, узнали о возможностях профессиональной самореализации в этой сфере и увидели новый фильм о пилотируемой космонавтике.

Просветительская эстафета «Знание. Космос» будет проходить до 30 ноября и охватит шесть городов. После Москвы к ней присоединятся Благовещенск, Циолковский, Калуга, Боровск и Рязань, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В Благовещенске и Циолковском эстафета будет проходить в рамках Всероссийского молодежного космического фестиваля «Космофест Восточный». Фестиваль при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» и правительства Амурской области проходит уже восьмой раз, проект реализуется в целях формирования коммуникационной среды, позволяющей создать условия для профессионального самоопределения детей и молодежи в интересах ракетно-космической и смежных высокотехнологичных отраслей экономики, а также в целях развития и выявления талантливых представителей детей и молодежи для дальнейшего вовлечения в решение перспективных задач развития российской ракетно-космической отрасли.

В первый день эстафеты более 50 участников собралось в столичной студии Российского общества «Знание» в бизнес-квартале АРМА. А благодаря тому, что программа транслировалась онлайн на сайте просветительской организации и в его сообществе ВКонтакте, следить за событиями и задавать вопросы спикерам смогли более 600 тысяч россиян из различных уголков страны.

Как отметил заместитель генерального директора и генеральный продюсер Российского общества «Знание» Иван Лебедев, корпорация хочет, чтобы появлялись новые мечтатели.

«Без мечты невозможно подняться над Землей и увидеть ее во всем великолепии. И мне кажется, что Константин Эдуардович Циолковский, когда мечтал о полетах к другим мирам, думал, что когда взлетаешь, то смотришь на нашу планету совсем другими глазами. Хочется пожелать вам научиться вместе с Роскосмосом и «Знанием» мечтать, осваивать новые профессии, связанные с покорением просторов Вселенной, получать новые знания и быть лучшими из лучших, потому что именно такие люди работают в этой отрасли», – подчеркнул он.

Заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Максим Овчинников тоже обратился к молодежи с призывом стремиться изведать тайны космической Вселенной, которая всегда являлось для человечества драйвером развития технологий, науки, и я уверен, что программа эстафеты позволит вам погрузиться в удивительный мир теоретической и практической космонавтики.

Затем состоялось прямое включение с самого современного российского космодрома Восточный, его сотрудники поздравили ребят с успешным стартом эстафеты «Знание. Космос» и подчеркнули, что благодаря таким мероприятиям у молодых людей есть возможность проникнуться настоящим и будущим российской космонавтики, стать частью большой, сплоченной команды Роскосмоса.

Ярким событием программы стал показ фильма «Космос: ожидание vs реальность», снятый Обществом «Знание» при поддержке Роскосмоса специально для эстафеты. В основу сюжета легли гипотезы Циолковского о межпланетных полетах, которые проиллюстрированы уникальными кадрами из первой советской научно-фантастической кинокартины 1936 года, где основоположник космонавтики выступил одним из сценаристов. Зрители узнали, насколько предположения ученого оказались близки к тому, с чем сегодня приходится сталкиваться космонавтам. Специально для этого часть съемок фильма проходила на Международной космической станции (МКС).

Заместитель директора по научной работе московского Музея космонавтики, кандидат педагогических наук Вячеслав Климентов отметил, что очень большой вклад в популяризацию космоса делает Российское общество «Знание», организуя молодежные марафоны и другие мероприятия с участием авторитетных специалистов, где можно не только узнать что-то новое, но и зарядиться позитивными эмоциями. По такому же принципу на человека воздействуют искусство и культура, это подтверждает опыт музеев. «Человек идет в музей в первую очередь за эмоциями, затем за знаниями. И чем чаще он в музеи космической направленности будет ходить, тем больше вероятность, что это его заинтересует, и он пойдет дальше, выберет соответствующую специальность», – пояснил он.

Большой интерес у участников эстафеты вызвал разговор о профессии космонавта. Своим опытом поделились летчики-космонавты, Герои Российской Федерации Олег Скрипочка, Юрий Усачев и Елена Серова. Они отметили, что отбор в отряд космонавтов достаточно жесткий, его проходят только люди мотивированные, здоровые, не только физически, но и психологически. Поскольку работать приходится в трудной обстановке, где крайне важна сплоченность.

Также в первый день эстафеты выступили молодые специалисты из разных сфер, так или иначе связанных с космосом. В ходе дискуссии «Мир профессий космонавтики» они поделились мнениями, что их вдохновляет в процессе работы.

Единый космический урок на тему «Циолковский: этапы развития космонавтики» провели для ребят летчики-космонавты, Герои Российской Федерации Федор Юрчихин и Андрей Борисенко, а также главный специалист по автономным средствам связи «РКК «Энергия» Сергей Самбуров, правнук Циолковского.