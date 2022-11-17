Максим Маринин прокомментировал смерть легенды фигурного катания Александра Горшкова

Максим Маринин: Александр Горшков всегда был примером профессионального спортсмена

«Я никогда не слышал об Александре Георгиевиче никаких скандалов, никогда не видел его в каких-то эмоциях негативных. Он всегда был рассудительным, ровным», – сказал газете ВЗГЛЯД олимпийский чемпион 2006 года в парном катании Максим Маринин, комментируя смерть легенды фигурного катания Александра Горшкова.

На 77 году жизни скончался президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков, который возглавлял данную организацию с лета 2010 года. О его кончине рассказал генеральный директор ФФККР Александр Коган, отметив, что Александр Георгиевич «всю свою жизнь отдал фигурному катанию, его вклад в развитие российского и мирового фигурного катания неоценим».

«Когда я был спортсменом, для меня он всегда был образцом как профессионал своего дела и как человек, который смог исторически пережить трагическую утрату своей партнерши и остаться несгибаемым. Он продолжал жить, работать, трудиться, созидать на благо фигурного катания, нашего небольшого сообщества. Это пример того, каким должен быть настоящий человек», – говорит Маринин.

Отметим, с 1966 по 1976 год Александр Горшков выступал в парном катании со своей партнершей Людмилой Пахомовой. Вместе спортсмены завоевали огромное количество как советских, так и международных наград. В том числе пара взяла золото на Олимпийских играх 1976 года и шесть раз становилась чемпионом Европы. В 1979 году Пахомова тяжело заболела, а в 1986-м скончалась. В 2000 году открылся Региональный благотворительный общественный фонд «Искусство и спорт» имени Людмилы Пахомовой, президентом которого являлся Александр Горшков.

«При этом я никогда не слышал об Александре Георгиевиче никаких скандалов, никогда не видел его в каких-то эмоциях негативных. Он всегда был рассудительным, ровным. Как человека я, честно говоря, плохо его знал. Для меня он всегда был руководителем, места личным отношениям не присутствовало. Для меня он остается человеком воли, прекрасным отцом и спортсменом», – заключил фигурист.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что смерть Александра Горшкова является ужасной новостью, он был высокопрофессиональным спортивным функционером и преданно работал до своих последних дней, передает ТАСС.