Кириено, Турчак и Пушилин поздравили МГЕР с 17-летием

«Молодая Гвардия Единой России» отмечает свое 17-летие, поздравить молодежное крыло партии в Центральный штаб МГЕР приехали первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, секретарь Донецкого отделения «Единой Росси», врио главы ДНР Денис Пушилин, сообщила пресс-служба ЕР.

Как отметил Кириенко, активисты, лидеры и участники «Молодой Гвардии Единой России» достойны памяти легендарной «Молодой гвардии». С марта вместе с активом «Волонтерской роты Боевого Братства» они работали в гуманитарных центрах, в Мариуполе, когда Вооруженные силы России освобождали город. Перебирались на вновь освобождаемые территории, где они были нужнее.

«Вы помогли десяткам и сотням тысяч людей. Более 2,5 тыс. людей вы нашли и помогли воссоединиться со своими семьями. Кого-то вытащили из подвалов, кого-то спасли от смерти, кому-то вовремя помогли оказать медицинскую помощь ... И я хочу вам от всех этих людей, которым вы оказали помощь, добавили веры и надежды, уверенности в своих силах, сказать большое спасибо! Сейчас выходили ребята, которые отправляются добровольцами на специальную военную операцию – уже 86 человек из «Молодой Гвардии». Это тоже пример ответственности, которую вы взяли на себя. Нельзя соответствовать только словами, можно соответствовать делами, и никак по-другому», – передает официальный сайт ЕР слова Кириенко.

Он подчеркнул, что волонтеры «Молодой Гвардии», «Волонтерской Роты» всегда оказываются там, где они нужнее: на переправе с правого берега Херсонской области, на Крымском мосту, после теракта.

В свою очередь Турчак подчеркнул, что за 17 лет МГЕР состоялась как мощная организация и самостоятельная боевая единица.

«Вы это доказывали в последние непростые годы, в которых мы жили вместе с нашей большой страной. Я говорю и про вашу работу в два тяжелых ковидных года, когда вы первыми пришли на помощь людям, оказывали поддержку тем, кто оказался в непростой ситуации. Конечно, этот год, когда практически сразу с первых ней начала специальной военной операции, «Молодая Гвардия» и «Волонтерская Рота Боевого Братства» оказались там, где на тот момент было горячо, тяжело, где были людские страдания, человеческие жертвы», – напомнил секретарь Генсовета.

Он отметил, что тысячи молодогвардейцев прошли школу жизни.

«Это не школа молодого политика, это не молодежный праймериз. Вы не испугались, проявили мужество. И это делали не только мужчины, но и прекрасная половина нашего человечества. Поэтому слова благодарности девчонкам, которые с первых дней плечом к плечу по всей географии СВО, по всем освобожденным территориям несли, несут и будут нести эту благородную миссию. Отдельные слова благодарности и признания ребятам, которые приняли для себя решение и записались добровольцами в зону СВО. Низкий вам поклон, вашим женам, родителям за то, что они воспитали вас. Позвольте вас также поздравить от лица председателя партии Дмитрия Медведева. Он просил передать вам слова глубокой признательности, поздравления с днем рождения нашей организации», – сказал Турчак.

Председатель МГЕР Антон Демидов отметил, что тысячи молодогвардейцев прошли путь от рядовых активистов до руководителей различных уровней.

«Наши волонтеры с 30 марта оказывают помощь жителям Донбасса и освобожденных территорий. Сейчас наши активисты пошли добровольцами на специальную военную операцию – спасибо всем, кто находится на передовой и защищает жизни людей! Сегодня мы не празднуем, а двигаемся дальше! С днем рождения, команда!» – сказал он.

В ходе мероприятия его гости и участники поприветствовали активистов, которые через несколько дней отправятся добровольцами в зону СВО.

Кириенко, Турчак и Пушилин также осмотрели фотовыставку, посвященную волонтерской и гуманитарной миссии «Молодой Гвардии Единой России» в Донбассе и освобожденных территориях, а также основным направлениям деятельности «Молодой Гвардии Единой России» и экспозицию «Реальность Донбасса». В ней представлена атрибутика нацбатальона «Азов» (запрещенная в России организация), доказывающая нацистскую политику киевского режима.

Ранее Турчак рассказал, что первый отряд из десяти человек во главе с руководителем штаба «Молодой гвардии Единой России» Александром Амелиным и федеральным координатором «Волонтерской роты Боевого братства» Станиславом Кузьменко отправился на учебный полигон.