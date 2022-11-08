«Молодогвардейцы» ЕР решили отправиться добровольцами на фронт

Представители «Молодой гвардии Единой России» записались добровольцами на фронт

Первый отряд из десяти человек во главе с руководителем штаба «Молодой гвардии Единой России» Александром Амелиным и федеральным координатором «Волонтерской роты Боевого братства» Станиславом Кузьменко отправился на учебный полигон, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По словам Турчака, Амелин и Кузьменко с первых дней СВО участвовали в гуманитарной миссии, открывали гумцентры и работали в них, развозили продукты, лекарства, оказывали разную помощь людям.

«Из своей последней командировки в Донецк Амелин вернулся буквально неделю назад – отвозил капельницы и другие медизделия в областную клиническую больницу. Теперь ребята вернутся туда в новом статусе – добровольцев СВО, чтобы приближать нашу общую победу», – написал в своем Telegram-канале Турчак.

Он добавил, что с ними поедут еще восемь молодогвардейцев и волонтеров «Боевого братства» со всей страны: руководители региональных отделений, координаторы, члены корсоветов.

Напомним, ранее заявление на зачисление в ряды добровольцев СВО в военном комиссариате Москвы написали председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов, который координировал работу медиков-добровольцев в рамках гуманитарной миссии «Единой России», зампред комитета по экономической политике, секретарь Хакасского реготделения «Единой России» Сергей Сокол. В Челябинском военкомате – депутат Госдумы Олег Голиков. К настоящему времени они прошли обучение и боевое слаживание и находятся в зоне СВО.

Также заявления о направлении в зону проведения СВО в военкоматах написали зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, их коллеги-депутаты Госдумы от Челябинской области Олег Колесников и от Краснодарского края Евгений Первышов.

Кроме того, заявления поступили от замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Игоря Кастюкевича, зампреда комитета по обороне Дмитрия Саблина и других депутатов разного уровня.