|
|
Рогов: В Запорожской области собрали более 2 млн тонн зерна
Рогов: Более 2 млн тонн зерновых собрали аграрии Запорожской области
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Аграрии Запорожской области собрали в этом сезоне свыше 2 млн тонн зерновых, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев LIVE».
По его словам, аграрии Запорожской области собрали свыше 2 млн тонн зерна, а освобожденная часть региона обеспечена большим количеством продуктов, в частности, крупами и подсолнечным маслом, передает ТАСС.
Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинская сторона специально поджигает поля, чтобы устроить продовольственную катастрофу.
Напомним, летом украинские войска начали систематически поджигать поля с урожаем в районах Причерноморья, контролируемых ВС России. Так, ВСУ подожгли пшеничные поля в Запорожской области с помощью РСЗО.
В МВД подтвердили задержание замглавы Херсонской области
Замглавы правительства Херсонской области Губарева задержана по делу об экономическом преступлении
Заместитель правительства Херсонской области по цифровизации и социальной политике Екатерина Губарева задержана сотрудниками МВД по делу об экономическом преступлении, сообщили в правоохранительных органах.
Сообщается, что она задержана в рамках уголовного дела. С Губаревой сейчас проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ей меры пресечения, передает ТАСС.
Напомним, об исчезновении Губаревой сообщил ее муж. Она перестала выходить на связь с 16.30 15 ноября, в последний раз ее видели у здания правительства Херсонской области в Геническе.
В ЛНР сообщили о хороших новостях из-под Артемовска и Соледара
С направлений Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике (ДНР) есть положительные доклады, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала.
Он добавил, что в направлении Артемовска и Соледара «мы метр за метром проходим вперед», передает ТАСС. При этом Марочко добавил, что ситуация на данном направлении по-прежнему остается серьезной.
«Противник сейчас пытается удержать те плацдармы, а они действительно очень серьезные – там сооружены в инженерном отношении довольно серьезные фортификационные сооружения, и нашим военнослужащим приходится довольно-таки тяжело на данных участках местности», – заключил Марочко.
Ранее сообщалось, что «Группа Вагнера» сбила украинский штурмовик под Артемовском из ПЗРК.
Журналисты подтвердили успешное выведение из строя ж/д моста в Черкасской области
|
|
Контролируемый украинской стороной железнодорожный мост в Черкассах получил повреждения, после которых не может функционировать, сообщили авторы Telegram-канала «Рыбарь».
Данные со спутника Maxar от 12 ноября указывают на то, что на данный момент железнодорожная переправа в Черкасской области до сих пор не работает, говорится в сообщении Telegram-канала «Рыбарь».
Отмечается, что удар был нанесен еще 26 июня 2022 года.
«Несмотря на легкую облачность, на снимке видно проглядывающую точку опорного пилона в месте обрушившегося пролета. Это наглядное подтверждение того факта, что при желании выводить из строя мосты через Днепр возможно. Все дело исключительно в расчете нужного количества сил и средств, а также выборе правильной точки удара», – добавляется в сообщении.
Авторы приложили список важных объектов украинской железнодорожной сети, включая все мосты через Днепр, критически важные подстанции на границе с Польшей, восстановительные поезда и т. д.
В октябре британская пресса писала, что усилия ВС России по выводу из строя украинской критической инфраструктуры в сфере энергетики выглядят «компетентными и эффективными».
Эксперт назвал значимый признак энергетического апокалипсиса на Украине
Экономист Лизан: Россия может полностью оставить Украину без электричества
|
|
Показателем апокалипсиса на Украине станут сообщения о массовом падеже птиц на «Мироновском Хлебопродукте» в Киеве, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Во вторник Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по энергетическим объектам Украины.
«После вчерашних ракетных ударов по энергообъектам Украины без света временно остались около 10 млн человек. Сейчас в стране проживает порядка 27 млн граждан. То есть в темноте сидело больше трети населения. В абсолютных цифрах это апокалипсис и коллапс, поскольку многие также лишились воды и отопления, доступа к интернету», – отмечает экономист Иван Лизан.
В долгосрочной перспективе Украина приближается к черте, «после которой в стране наступит тотальный блэкаут», выводимые из строя трансформаторы не будут успевать чинить, полагает эксперт. «Это не точечные удары, как в сентябре, и даже не системные, которые мы наблюдали в октябре. Вчерашние удары были направлены на переход разрушений из количественных в качественные», – считает собеседник.
Тем не менее Россия по-прежнему действует «очень гуманно», говорит эксперт, потому что удары наносятся по подстанциям, а не энергоблокам или машинным залам, которые гораздо сложнее восстанавливать. «Вероятно, мы не бьем по машинным залам потому, что впоследствии, если эта территория войдет в состав Российской Федерации, мы сможем оперативно восстановить инфраструктуру», – предположил Лизан.
Тем не менее после массированных ракетных ударов «городское хозяйство нормально функционировать не может». «Экономика тоже не в силах работать, но Киеву уже наплевать на это, поскольку государство давно подключено к аппарату искусственной подачи денег... Еще два-три таких удара и Россия вгонит Украину в тотальный блэкаут. Показателем апокалипсиса на Украине станут сообщения о массовом падеже птиц на «Мироновском Хлебопродукте» в Киеве. Если инкубационная камера на птицеферме обесточена 15–20 минут, то два миллиона яиц отправятся на помойку, потому что в них погибнут эмбрионы», – пояснил эксперт.
Во вторник Россия нанесла точечные ракетные удары в Харьковской, Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской и других областях. Во Львове, Житомире, Полтаве и Киеве власти также сообщали о попаданиях по объектам инфраструктуры. По всей стране начались перебои с электроснабжением.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всего было нанесено 85 ракетных ударов. Россия начала наносить массированные ракетные удары по энергетическим объектам Украины после теракта на Крымском мосту 8 октября.
Украинский министр энергетики Герман Галущенко назвал обстрел объектов энергетической инфраструктуры страны 15 ноября самым масштабным с начала российской спецоперации. «Эта атака может повлиять не только на энергетическую систему Украины, но и на энергетические системы некоторых наших соседей», – сообщил министр в соцсетях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стали известны технические характеристики новых автомобилей завода «Москвич»
Автомобильному заводу «Москвич» одобрили два типа автомобилей, которые будут собирать на предприятии: «Москвич 3» и «Москвич 3е», сообщила пресс-служба Росстандарта.
В Росстандарте отметили, что заводу выдано одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Один из документов оформлен на автомобиль под названием «Москвич 3», который представляет собой версию компактного кроссовера JAC JS4. Тем самым подтвердилась информация о том, что будущие машины марки «Москвич» будут представлять собой перелицованные машины китайского бренда, пишут «Известия».
Второй ОТТС касается модели «Москвич 3е», это копия электромобиля JAC iEVs4, у которого вместо традиционного мотора электрическая силовая установка. Местом производства в документах значится московский автозавод «Москвич» (бывший «Renault Россия»), однако заявителем в ОТТС прописан КамАЗ, который выступает индустриальным партнером проекта.
Размеры у двух моделей одинаковые: длина – 4410 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1660 мм, колесная база – 2620 мм. Ширина передней колеи – 1510 мм, задней – 1500 мм.
«Москвич 3» будут выпускать в модификациях с бензиновыми моторами – атмосферным и наддувным. Первый с отдачей 109 л. с. и 150 Нм. Мощность второго составит 150 л. с. и 210 Нм крутящего момента. Турбомотору будут положены шестиступенчатая «механика» или вариатор, атмосферному двигателю – только «механика».
«Москвич 3е» будет оснащаться электромотором SY Power TZ200XSIEM1 мощностью 68 л. с. и тяговой батареей Sinoev 21011S4C4 емкостью 187 А·ч, она будет располагаться под полом машины. Запас хода на одном заряде составит 410 км.
Ранее гендиректор автозавода «Москвич» Дмитрий Пронин заявил, что предприятие займется крупноузловой сборкой машин вместе с «восточным» партнером.
Зеленский захотел «публичных» переговоров с Россией
Зеленский выступил за «публичную форму» проведения переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона намерена предложить публичные переговоры с Россией.
Как заявил Зеленский, он «получал сигналы» от лидеров других стран о том, что, по их мнению, глава российского государства Владимир Путин стремится к прямым переговорам. Зеленский в ответ заявил, что не хочет проводить переговоры «за кулисами», Киев предложит «публичную форму», передает РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона не может и не хочет проводить переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что украинские условия переговоров нереалистичны и неадекватны.
Пентагон оценил способность ВСУ «выбить» российские войска
Председатель КНШ ВС США Милли не поверил в способность ВСУ «выбить» российские войска в ближайшие недели
|
|
Вооруженным силам Украины вряд ли удастся «выбить» российские войска в ближайшие недели, заявил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.
Милли подчеркнул, что «физически выбить с Украины» войска России будет очень трудно. Он выразил уверенность, что такого развития событий не стоит ожидать в ближайшие недели, если российская сторона «не потерпит полного краха», а подобный сценарий, как заявил Милли, маловероятен, передает РИА «Новости».
Как заявил Милли, «вероятность военной победы Украины» и получение Киевом контроля над Крымом в «какое-то ближайшее» время «невысока», но он не исключает «политического решения». Однако, подчеркнул Милли, «надо вести переговоры тогда, когда вы сильны, а ваш оппонент ослаблен», передает ТАСС.
Напомним, Милли считает, что боевые действия на Украине в зимний период, вероятно, станут менее интенсивными. В связи с этим, как заявил председатель комитета начальников штабов, появится возможность для начала переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев де-факто и де-юре неспособен и не желает вести переговоры, поэтому специальная военная операция будет продолжаться.
Джим Керри отреагировал на российские санкции словами «случилось худшее»
Американский и канадский актер и комик Джим Керри прокомментировал запрет на въезд в Россию, заявив, что «случилось худшее».
Так он ответил в Twitter (заблокирован в России) на пост канадской писательницы Маргарет Этвуд, против которой Россия также ввела санкции.
«Боюсь, случилось самое худшее. Нам запрещен въезд в Россию», – цитирует Керри РБК.
Напомним, Россия внесла в стоп-лист 100 граждан Канады, в том числе внука Степана Бандеры, а также актера Джима Керри.
В России оценили реакцию Польши на инцидент с ракетами
Политолог Межевич: В «ракетном инциденте» власти Польши продемонстрировали непрофессионализм
|
|
Бурная реакция Варшавы на ракетный инцидент была неизбежна. Тем не менее вовлекаться в прямое столкновение с Россией ни НАТО, ни Польша не хотят. Формула «Мы воюем с Москвой руками Украины» продолжает работать, а срочный вызов посла РФ в Варшаве – это результат условного рефлекса, который вырабатывался годами. К такому выводу в беседе с газетой ВЗГЛЯД пришли российские политологи Александр Носович и Николай Межевич.
«Варшаве выгодно раскачивать любые неприятные моменты в отношениях с Россией. Однако в течение нескольких часов вся эмоциональность сошла на нет: высказывания сгладились, приобрели нотки осторожности. Это объясняется тем, что мы подключили каналы связи с первым союзником Польши – Соединенными Штатами», – считает калининградский политолог Александр Носович.
«Не стоит забывать, что концептуальное решение, принятое Западом еще до начала СВО, сохраняется: НАТО воюет с Россией через Украину, не втягиваясь в прямое столкновение с Москвой. В этом плане Варшава повела себя согласно той линии поведения, которая давно выработана», – указывает эксперт.
«Мы склонны считать Польшу одним из ключевых «ястребов» по отношению к России. Однако этот вывод основывается лишь на риторике Варшавы. Что касается практических действий, то здесь мы видим лишь стандартные поступки, которые можно заметить и у других стран НАТО. Речь идет о поставках оружия на Украину и экспорте польских наемников. Ничего экстраординарного», – подчеркивает собеседник.
«Польша не предпринимает каких-либо действий, способных вовлечь страну в прямое столкновение с Россией. Варшава достаточно чутко реагирует на сигналы Москвы, свидетельствующие о недопустимости польских действий. Например, в Варшаве «замяли» вопрос с предоставлением Украине польских аэродромов, после того, как в России сказали, что такой шаг сделает территорию Польши законной целью для наших ударов», – акцентирует Носович.
«Замялся» вопрос и о вводе миротворческого контингента на Западную Украину. Россия тогда приняла превентивные меры в Белоруссии. Ну и ночная история с ракетами на территории Польши лишний раз показывает общую закономерность: даже такая «ястребиная» страна воевать с Россией не хочет. Да и зачем, если для этого есть Украина?» – считает эксперт.
«Что касается вызова российского посла в МИД Польши – это автоматическая реакция местных дипломатов, у которых уже сложился своего рода рефлекс. Они действуют по формуле: «В любой непонятной ситуации с Россией вызывай на ковер Сергея Андреева – нашего многострадального посла в Польше», – акцентирует собеседник.
«Вероятно, Андреева до сих пор не выслали из Варшавы только для того, чтобы иметь возможность вызвать его в МИД. Но это даже неплохо – сохраняется хоть какой-то контакт. С Прибалтикой, например, в этом плане все гораздо хуже», – рассуждает эксперт. «В Варшаве же у нас до сих пор остается полноценный чрезвычайный и полномочный посол. Как видите, с Польшей у нас все не так плохо, как с некоторыми другими странами», – резюмирует Александр Носович.
Схожей точки зрения придерживается Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), главный научный сотрудник Института Европы РАН.
«Любой информационный повод Варшава всегда отрабатывает в антироссийском ключе. Здесь как на детской площадке: достаточно «показать пальчик» – и бурная реакция Польши не заставит себя ждать. Доказательствами Варшава себя никогда не утруждает. Задача одна – укрепить общественное мнение в его антироссийской ориентации», – считает эксперт.
«И вот подвернулся повод с ракетой. Если бы не позиция США, то тему с ракетами можно было бы разыгрывать еще долго. Однако Штаты заняли достаточно осторожную позицию в этом вопросе. Поэтому Варшава и тем более Вашингтон не станут воевать с Москвой. Почетная миссия разбить себя об Россию предоставлена только Украине», – указывает собеседник.
«При этом российского посла в МИД Польши вызвали по схеме «сначала сделали – потом подумали». Методика у них стандартная: чуть что – вызываем посла. Лишь бы вызвать. Все это говорит о непрофессионализме польских властей. Благо, с нашей стороны такого не наблюдается, хотя оснований для таких шагов у нас гораздо больше», – заключил Межевич.
Напомним, что в ночь на 16 ноября в деревне Пшеводув Люблинского воеводства произошло падение двух ракет, вызвавшее гибель двух человек. В связи с инцидентом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне.
Позже министерство иностранных дел Польши вызвало посла России в республике Сергея Андреева. В Брюсселе допустили обращение Польши в НАТО с запросом о проведении консультаций по безопасности в связи с сообщениями о падении двух ракет на территории республики.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о консультациях НАТО по инциденту в Польше на границе с Украиной и призвал установить все факты произошедшего. Вскоре президент Польши Анджей Дуда заявил, что ничего не указывает на то, что попадание ракет на территорию страны может повториться, произошедшее было единичным случаем.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было. При этом с наибольшей вероятностью на территорию Польши упала украинская ракета от комплекса С-300.
Байден на G20 назвал «пушками» бицепсы российского журналиста
|
|
Американский президент Джо Байден восхитился бицепсами российского телеоператора Юрия Шолмова, снимавшего мировых лидеров на саммите G20.
Американский лидер обратил внимание на мышечную массу оператора Первого канала Юрия Шолмова, он потрогал его за бицепс, момент сняли на видео, которое разошлось в Сети, передает РИА «Новости».
«Они больше, чем мои голени, взгляните», – сказал Байден. После этого он решил пощупать мускулатуру Шолмова. «Вот это парень! Надеюсь, мы с ним на одной стороне», – добавил президент США.
Главе Белого дома сообщили, что этот журналист – русский, и Байден отметил, что ему все равно. «Мне не важно, откуда он. Ну и бицепсы у него! Мы называем такие пушками», – сказал президент США.
Стоявший рядом французский коллега Байдена Эммануэль Макрон тоже одобрил мускулатуру российского журналиста.
Напомним, американский лидер известен своим неоднозначным поведением на публике. Летом 2022 года он упал с велосипеда. В октябре лидер США после выступления не смог сразу найти собственное место на сцене, вынудив помощников искать ему стул.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о спекуляциях вокруг психического здоровья американского президента.
При этом Джо Байден уже неоднократно заявлял, что намерен баллотироваться на второй президентский срок на выборах 2024 года. Конкуренцию ему намерен составить Дональд Трамп.
Стали известны подробности разговора в МИДе с послом Польши
МИД: Россия призвала Польшу не ввязываться в провокации Киева и не устраивать свои
|
|
Послу Польши в России было указано на неприемлемое нагнетание антироссийской истерии вокруг инцидента с падением в Пшеводуве двух ракет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Российская сторона подчеркнула, что ожидает от Варшавы прекращения всяческих антироссийских спекуляций в связи с этим инцидентом. Послу напомнили, что все исчерпывающие разъяснения о непричастности к инциденту наших ВС были оперативно даны Министерством обороны России, приводятся слова Захаровой на сайте МИД.
«Ознакомили посла Щлядевского с соответствующим заявлением МИД России и вручили ему текст документа. Призвали Варшаву не ввязываться в грязные провокации, которые устраивает киевский режим, и не инициировать собственные», – заключили она.
Ранее сообщалось, что страны НАТО не собираются задействовать 4-ю статью Североатлантического договора для начала консультаций из-за инцидента в Польше.
Президент США Джо Байден, как сообщает Reuters, заявил партнерам по G7 и НАТО, что ситуация с упавшей в Польше ракетой стала результатом работы украинской ПВО.
Напомним, накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики.
В Геническе пропала замглавы Херсонской области Екатерина Губарева
|
|
Исчезла заместитель руководителя администрации Херсонской области Екатерина Губарева, об этом в Telegram сообщил ее супруг Павел.
Губарева пропала во вторник в 16.30, с этого момента она не выходила на связь, в последний раз ее видели у здания правительства Херсонской области в Геническе, сообщил Губарев в своем Telegram-канале.
«Попытки дозвониться (врио губернатора региона Владимиру) Сальдо, чтобы узнать местонахождение Екатерины, пока безрезультатны», – добавил он.
Губарева родилась в городе Каховке Херсонской области, у нее есть два высших образования в области IT и в области государственного управления. В 2014 году заняла должность главы МИД ДНР, также была депутатом парламента республики с 2014 по 2018 год, помощником главы правительства (2018-2019). Летом 2022 года была назначена замглавы администрации Херсонской области.
Участвовала в событиях в Донбассе с 2014 года, на нее накладывали санкции США и Евросоюз. Имеет троих детей.
Си Цзиньпин отчитал Трюдо за утечку их разговора в канадские СМИ
|
|
Председатель КНР Си Цзиньпин во время саммита Группы двадцати (G20) раскритиковал премьер-министра Канады Джастина Трюдо за то, что содержание их разговора было опубликовано канадскими СМИ, сообщила газета The Globe and Mail.
The Globe and Mail сообщает, что Си Цзиньпин, встретившись с Трюдо с кулуарах саммита, в ходе «напряженного диалога» раскритиковал его за утечку этой информации.
Си Цзиньпин добавил, что разговор лидеров должен быть «искренним» и они «должны общаться в уважительной манере, иначе трудно будет сказать, чем это может закончиться», сообщает ТАСС.
Трюдо при этом заявил, что «в Канаде верят в открытый и честный диалог». Китайский лидер на это ответил, что «давайте сначала создадим условия (для диалога)», после чего пожал руку Трюдо и ушел.
Во вторник канадский телеканал «Глобал ньюс» проинформировал о неофициальной встрече двух лидеров, указав, что она прошла по инициативе Трюдо и заняла «несколько минут». Сообщалось, что премьер-министр Канады и председатель КНР успели обсудить ситуацию на Украине, действия КНДР и якобы имевшее место вмешательство Пекина в канадские выборы.
США обвинили Киев в поставках фосфорных боеприпасов Азербайджану
Сенатор США Менендес обвинил Украину в поставках запрещенных боеприпасов Азербайджану
|
|
Киев поставлял Баку запрещенные боеприпасы с белым фосфором, которые применялись в ходе боевых действий из-за Нагорного Карабаха в 2020 году, заявил председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси).
Он заявил на слушаниях в своем комитете, на которых рассматривается ситуация в Закавказье, что применение ВС Азербайджана в упомянутое время боеприпасов, содержащих белый фосфор, «широко освещалось». По его словам, к сожалению, эти боеприпасы были поставлены Украиной, передает ТАСС.
В 2020 году Баку опровергал сообщения об использовании ВС Азербайджана фосфорных боеприпасов.
Белый фосфор применяется для снаряжения авиационных бомб, кассетных боеприпасов авиации, артиллерийских снарядов, мин, а также в смесях. Зажигательное оружие относится к обычным видам вооружений, однако 3-й протокол Конвенции ООН о негуманном оружии 1980 года запрещает его применение против гражданского населения и гражданских объектов, а также в ходе ударов по военным целям в гражданских районах. Правозащитные организации призывают классифицировать фосфорные бомбы как химическое оружие.
Опубликовано видео закладки бомбы в Стамбуле перед терактом
Опубликована видеозапись, на которой запечатлена закладка самодельного взрывного устройства перед терактом на улице Истикляль в Стамбуле.
В ролике запечатлена фигура, идущая по улицам города с неким белым пакетом или сумкой в руках. Несколько камер наружного наблюдения засняли ее с разных ракурсов. Ролик показали турецкие телеканалы, передает «Sputnik Беларусь».
В одном из клипов человек уселся на лавочке на пешеходной улице, где двигалось множество людей. Неизвестный оставил предмет в белом пакете на скамейке, после чего ушел с места.
Другая камера зафиксировала, как человек в плотном головном уборе убегает с этой улицы.
Турецкое руководство сообщало, что в устройстве взрыва подозревается женщина, ее задержали, она дала признательные показания о связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.
СМИ писали, что женщина якобы проходила обучение в Сирии под надзором американских военных.