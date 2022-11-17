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Пленные ВСУ рассказали о судьбе отказников
Военнопленные с Украины раскрыли детали об участи отказников в рядах ВСУ
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Военнопленные с Украины рассказали, что ожидает отказников в украинской армии.
По словам одного из украинских военнопленных Олега Попова, который был призван из Херсона до начала спецоперации, отказников отвозили в соседнее село, и держали там – вероятно, военные ожидали суда. Также он отметил, что примерно половина всех мобилизованных уходит в отказники, передает РИА «Новости».
Пленный Виталий Мартыненко из города Белополье Сумской области заявил, что мобилизованные, почувствовав первый взрыв, начали бояться и говорить, что хотят домой. При этом военное начальство им дало два выборы: идти воевать или в тюрьму.
Также пленный украинский боевик Сергей Зиночка добавил, что из его подразделения в 150 человек 20 отказались принимать участие в военных действиях. По его словам, ребята «долго не выдерживают и отказываются».
Ранее в Минобороны заявили, что в войсках Украины есть заградительные отряды, которые должны расстреливать солдат, отказывающихся участвовать в боевых действиях.
В Кремле отреагировали на предложение Зеленского провести обмен «всех на всех»
Предложением Украины обменять «всех на всех» занимается Минобороны России, там определяют форматы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ну, у нас есть соответствующие ведомства, которые занимаются вопросом обменов, в первую очередь министерство обороны, и именно они определяют форматы и осуществляют необходимые контакты для этого», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее в ходе выступления по видеосвязи на саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский предложил по формуле «всех на всех» провести обмен пленными.
Напомним, в начале ноября в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории в Москву вернули 107 российских военных.
Эксперты объяснили, почему гибель Зеленского невыгодна России
Эксперты оценили разумность огневого поражения Зеленского российскими войсками
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«Стоит убрать Зеленского, и на его место поставят такую же марионетку, делающую все, что говорят вышестоящие люди из США», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виктор Водолацкий, комментируя дискуссию, вызванную приездом украинского президента в оккупированный ВСУ Херсон. По его мнению, ликвидация Зеленского также создаст новые проблемы Москве во внешнеполитической сфере.
«Все прекрасно понимают, что Зеленский – «никто, и звать его никак». Это говорящая кукла, которая высказывается так, как прикажут люди из Госдепа. Стоит его убрать, и на его место поставят такую же марионетку, делающую все, что говорят вышестоящие люди из США», – подчеркнул первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
«Даже охрана Зеленского состоит из представителей западных спецслужб. Поэтому можно однозначно заявить, что он находится под жестким контролем кураторов из Вашингтона. Он во всем процессе украинского кризиса никакой роли не играет», – заметил собеседник.
Если допустить, что нынешний глава киевского режима будет при каких-то обстоятельствах ликвидирован, то эта ликвидация никак не повлияет на происходящие события, считает депутат. «Но это лишь прибавит проблем России путем ввода большого негатива во внешнеполитическую сферу», – заметил Водолацкий.
«По поводу всех рассуждений в духе «необходимо убить», «необходимо взорвать», могу сказать только одно: Зеленский – откровенно слабый лидер. Он всего лишь зависимый комик, причем зависимый не только от внешних хозяев, но и от внутренних слабостей. Склонен принимать эмоциональные и необдуманные решения», – сказал газете ВЗГЛЯД донецкий политолог и историк Владимир Корнилов.
«Если с ним что-то произойдет, в смысле, например, убийство, в котором наверняка обвинят Россию, то он непременно станет мучеником. В каком-то роде Сальвадором Альенде по-украински. Вокруг него станет выстраиваться общество, как вокруг некоего символа. Целые поколения будут его воспевать», – считает собеседник.
«Мне кажется, лучше дождаться момента, когда собственные граждане будут поднимать его «на штыки» или те же американские хозяева. В противном случае вместо Зеленского придет другой, действительно сильный лидер», – резюмирует Корнилов.
В понедельник Зеленский прибыл в Херсон, где сделал ряд заявлений. За установление контроля над городом Киев заплатил «большим количеством раненых и очень большим количеством мертвых», передавала The Washington Post слова украинского президента.
«Мы оставляем это без комментариев: вы знаете, что это территория Российской Федерации», – отвечая на вопрос о приезде Зеленского в Херсон, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Визит Зеленского в оккупированный вооруженными силами Украины Херсон вызвал дискуссию в российских соцсетях. Ряд авторов указывал на то, что глава киевского режима и сотрудники его офиса находились в сфере досягаемости российских ракетных вооружений, котры могли бы быть применены.
Напомним, что 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу по предложению командующего группировкой войск в зоне СВО Сергея Суровикина приказал отвести российские войска в Херсонской области с правобережья Днепра, где в том числе расположен областной центр, на левый берег.
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Минобороны: В боях за Павловку уничтожено до 1,4 тыс. украинских военнослужащих
В результате успешных наступательных действий 14 ноября освобожден населенный пункт Павловка Донецкой народной республики (ДНР), при его обороне вооруженные силы Украины понесли серьезные потери, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Во время боев за Павловку российские войска ликвидировали до 1,4 тыс. украинских военнослужащих, а также два Су-25 ВСУ, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 машин пехоты, до 30 других бронемашин. Также уничтожены шесть арторудий, среди них две американские артиллерийские системы М777, более 25 автомобилей и 28 дронов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Associated Press назвало попавшую на территорию Польши ракету украинской
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Ракета, упавшая на территории Польши, была запущена украинскими военными с целью сбить российскую ракету, сообщает Associated Press.
Согласно даннным источников издания, изначально ракета имела курс из Киева, она была пущена по направлению к приближающейся ракете из России, передает РИА «Новости».
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики. В связи с произошедшим в МИД Польши был вызван посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.
Позже президент Польши Анджей Дуда назвал инцидент на границе единичным случаем.
Зеленский захотел «публичных» переговоров с Россией
Зеленский выступил за «публичную форму» проведения переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона намерена предложить публичные переговоры с Россией.
Как заявил Зеленский, он «получал сигналы» от лидеров других стран о том, что, по их мнению, глава российского государства Владимир Путин стремится к прямым переговорам. Зеленский в ответ заявил, что не хочет проводить переговоры «за кулисами», Киев предложит «публичную форму», передает РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона не может и не хочет проводить переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что украинские условия переговоров нереалистичны и неадекватны.
ВСУ стали перебрасывать к линии фронта в ЛНР войска с Херсонского направления
Дополнительные подразделения украинских войск прибывают в район линии боевого соприкосновения в Луганской народной республике, в том числе с Херсонского направления, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Новые силы украинских войск перебрасываются с Херсонского направления под Сватово, передает ТАСС со ссылкой на Марочко.
По его словам, ВСУ ежедневно предпринимают попытки прорыва обороны союзных сил на линии боевого соприкосновения в ЛНР, однако все атаки отражаются бойцами подразделений Вооруженных сил России и Народной милиции ЛНР.
«У Украины, к сожалению, сохраняется колоссальный мобилизационный ресурс. Но также отмечаем увеличение иностранных наемников на линии соприкосновения», – добавил Марочко.
Ранее Марочко сообщил, что украинские военные намеревались подорвать газопровод в поселке Новоайдар в ЛНР, на месте нашли самодельное взрывное устройство.
В Запорожской области отбита крупная атака ВСУ
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: В Запорожской области отбита крупная атака вооруженных сил Украины
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Штурмовая группа вооруженных сил Украины (ВСУ) в начале прошлой недели предприняла попытку прорыва в Запорожской области, но атака была отбита, уничтожены более 100 боевиков, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» сообщил, что в начале прошлой недели штурмовая группа вооруженных сил Украины предприняла попытку прорыва в Запорожской области. По имеющимся у него данным, ВСУ располагали тремя ротами танков Т-72, которые были переданы Польшей, и танками Т-64. При этом он отметил, что не владеет информацией о том, кто сидел в танках: поляки или военные ВСУ. Рогов также сообщил, что в атаке принимали участие 20 БМП-1, БТР YPR-765, которые были обнаружены с помощью беспилотников, после чего по ним отработали ВКС, РСЗО, передает ТАСС.
По имеющимся у него данным, подтвержденные потери противника составили: пять танков, шесть БМП, более 20 турецких бронеавтомобилей Kirpi и внедорожников. Он также сообщил, что в атаке принимали участие боевики батальона «Азов» (украинский националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в России), которые сейчас официально считаются 98-м батальоном теробороны из Днепропетровска.
Рогов сообщил, что в ходе отражения атаки было уничтожено более сотни боевиков, остальные отступили. По его словам, в составе атакующей группы были боевики «Азова» (украинский националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в России). Он уточнил, что это произошло по направлению из Гуляйполя и Орехова на юг и юго-запад, чтобы идти на Васильевку, Пологи и дальше на Бердянск и Мелитополь.
Как подчеркнул председатель движения «Мы вместе с Россией», это максимальный успех на прошлой неделе на Запорожском направлении.
Он также отметил еще несколько успехов союзных сил на запорожской линии соприкосновения. Так, по имеющимся у него данным, за три дня на запорожской линии боевого соприкосновения было сбито три вертолета Ми-8 ВСУ, которые были переданы из Афганистана и Польши, так как украинские вертолеты у ВСУ к тому моменту уже закончились. Кроме того, Рогов сообщил, что в минувшую субботу были уничтожены три гаубицы М777, причем «накрыли» поляков, американцев и британцев – уничтожены порядка 30 боевиков.
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что ВС России уничтожили за сутки около 300 украинских военных.
Пентагон оценил способность ВСУ «выбить» российские войска
Председатель КНШ ВС США Милли не поверил в способность ВСУ «выбить» российские войска в ближайшие недели
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Вооруженным силам Украины вряд ли удастся «выбить» российские войска в ближайшие недели, заявил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.
Милли подчеркнул, что «физически выбить с Украины» войска России будет очень трудно. Он выразил уверенность, что такого развития событий не стоит ожидать в ближайшие недели, если российская сторона «не потерпит полного краха», а подобный сценарий, как заявил Милли, маловероятен, передает РИА «Новости».
Как заявил Милли, «вероятность военной победы Украины» и получение Киевом контроля над Крымом в «какое-то ближайшее» время «невысока», но он не исключает «политического решения». Однако, подчеркнул Милли, «надо вести переговоры тогда, когда вы сильны, а ваш оппонент ослаблен», передает ТАСС.
Напомним, Милли считает, что боевые действия на Украине в зимний период, вероятно, станут менее интенсивными. В связи с этим, как заявил председатель комитета начальников штабов, появится возможность для начала переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев де-факто и де-юре неспособен и не желает вести переговоры, поэтому специальная военная операция будет продолжаться.
«Группа Вагнера» сбила украинский штурмовик под Артемовском из ПЗРК
Боец «Вагнера» рассказал о сбитом в боях за Опытное украинском штурмовике
Бойцы «Группы Вагнера» сбили украинский штурмовик из переносного зенитно-ракетного комплекса в ходе боев за пригород Артемовска Опытное, передает источник.
Как рассказал боец из группы ПВО, был сбит украинский штурмовик-бомбардировщик. По его словам, в связи с необходимостью оперативной смены позиции, сложно было разглядеть, что это был за самолет: либо Су-25 «Грач», либо Су-24, передает РИА «Новости».
Ранее в «Группе Вагнера» сообщили об уничтожении танка с англоязычным экипажем в ДНР.
Минобороны объявило об освобождении в ходе упорных боев Павловки в ДНР
В результате боев российскими военными был освобожден населенный пункт Павловка в ДНР, сообщили в Минобороны России.
«14 ноября в ходе упорных боев российскими войсками освобожден населенный пункт Павловка ДНР», – говорится в Telegram-канале ведомства.
Накануне Минобороны сообщило, что в результате наступления российских военных на Донецком направлении полностью взят под контроль поселок Майорск.
Также отмечается, что высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины.
Польша передумала срочно созывать Совет НАТО
Моравецкий сообщил о решении Польши отказаться от намерения провести срочные консультации НАТО
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Варшава отказалась от намерения провести срочные консультации НАТО в соответствии со статьей 4 договора Североатлантического альянса после падения на польской территории ракет, сообщил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий признал, что на Польшу не совершали «намеренной атаки», не было «плана нападать на территорию Польши». В связи с этим Варшава «не запустила 4-ю статью, но держала ее про запас». Он отметил, что Польша и так постоянно ведет консультации с НАТО, передает РИА «Новости».
«Мы вместе с президентом на совете комитета по национальной безопасности вчера поздно вечером приняли решение, что мы проверим предпосылки для использования 4-й статьи. И если они будут, то наш посол (в НАТО) имел бы возможность ее использовать», – пояснил премьер.
Напомним, после падения двух ракет в польской деревне Пшеводув появились утверждения о том, что речь якобы идет о российских ракетах. Польша инициировала созыв Совета НАТО в соответствии с четвертой статьей договора Альянса. Однако позднее странам Запада пришлось признать, что на Польшу упали украинские ракеты.
Зеленский заявил, что «Минска–3» больше не будет
Зеленский во время выступления на G20 заявил, что никакого «Минска–3» не будет
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на саммите G20, что никакого «Минска–3» больше не будет.
По его мнению, соглашения «Минск–3» «будут нарушены Россией» сразу после заключения, передает РИА «Новости» его слова.
Напомним, действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине был «Минск–2» – комплекс мер по выполнению Минских соглашений, он регламентировал шаги по деэскалации конфликта.
Ранее украинский лидер соглашения, подписанные по аналогии Минских, назвал пустой бумажкой.
Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных на четырех направлениях
Ударами армейской авиации ВКС России на Купянском направлении сорваны попытки наступления трех тактических групп 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ возле населенных пунктов Колесниковка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ликвидированы более 80 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь бронемашин.
Огнем артиллерии на Краснолиманском направлении за сутки отражены две попытки ротных групп ВСУ атаковать российские позиции у населенного пункта Коломыйчиха ЛНР. В результате противник потерял более 100 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, четыре бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Контратаками в районах населенных пунктов Авдеевка, Курдюмовка, Георгиевка, Старомихайловка Донецкой народной республики (ДНР) ВСУ безуспешно пытались остановить продвижение российских войск. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп противник остановлен и рассеян. Ликвидированы более 160 украинских военнослужащих, три танка, пять бронемашин, сообщил Конашенков.
Российскими войсками пресечена атака батальонной тактической группы ВСУ на Южно-Донецком направлении в направлении Степного ДНР. В результате огневого поражения противник отброшен. Уничтожены более 65 украинских военнослужащих и наемников, две машины пехоты.
За последние сутки оперативно-тактической авиацией и артиллерией поражены семь пунктов управления ВСУ возле населенных пунктов Берестовое, Крахмальное Харьковской области, Стельмаховка ЛНР, Тягинка, Садовое, Змиевка Херсонской области, Кирово ДНР, 94 артподразделения, живая сила и военная техника в 185 районах, отчитались в Минобороны.
У Новоегоровки ЛНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Возле Орехова Запорожской области взорван склад боеприпасов ВСУ, а под Колесниковкой Харьковской области уничтожены две артсистемы М777 производства США.
В районе населенного пункта Мыловое Херсонской области взорвана украинская самоходная установка «Акация», а рядом с Артемовкой ЛНР уничтожена украинская машина реактивной системы залпового огня «Град», подытожили в оборонном ведомстве.
Минобороны назвало разрушения в польском Пшеводуве и Киеве прямым следствием падения зенитных ракет ВСУ
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Падение ракеты в польском населенном пункте Пшеводув является прямым следствием попадания зенитных ракет ВСУ, заявили в Минобороны России.
По данным ведомства, упавшие в Польше ракеты «однозначно идентифицированы» российскими специалистами как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины, говорится в Telegram-канале МО.
В Минобороны подчеркнули, что заявления украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в Польше якобы «российских ракет» являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки.
Также в ведомстве подтвердили, что 15 ноября Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Ракеты попали в цели, все объекты поражены.
В Минобороны подчеркнули, что удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от границы с Польшей. По объектам в Киеве также ни одного ракетного удара не наносилось.
По данным ведомства, демонстрируемые украинской стороной разрушения в жилых кварталах Киева – следствие падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из комплексов ПВО.
Напомним, после падания ракет в Польше и гибели двух человек Варшава инициировала созыв Совета НАТО в соответствии со статьей 4 об угрозе территориальной целостности.
Российские войска уничтожили за сутки около 300 украинских военных на трех направлениях
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Две ротные тактические группы ВСУ предприняли безуспешные попытки атаковать на Купянском направлении у пункта Куземовка Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Но нанесенным огневым поражением противник был остановлен и отброшен к исходному рубежу. Ликвидированы более 120 украинских военнослужащих, шесть танков, пять машин пехоты, три бронетранспортера, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Отражена атака двух мотопехотных рот ВСУ с иностранными наемниками на Краснолиманском направлении возле населенного пункта Червонопоповка ЛНР. Потери противника составили до 90 украинских военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, пять бронемашин, сообщил Конашенков.
Активными действиями российских войск и огнем артиллерии на Южно-Донецком направлении пресечена попытка мотопехотной роты ВСУ атаковать под Новоселкой Донецкой народной республики (ДНР). Ликвидированы более 80 украинских военнослужащих, танк, два бронетранспортера, отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией поражены три пункта управления ВСУ возле населенных пунктов Купянск Харьковской области, Стельмаховка ЛНР и Чернобаевка Херсонской области.
У населенных пунктов Зеленый Гай Харьковской области и Александро-Калиново ДНР взорваны две РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе Вольнянска Запорожской области уничтожен локатор украинского ЗРК С-300. Под Львово Херсонской области уничтожен склад вооружения ВСУ.
За последние сутки подавлены две батареи реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Кирпотино Запорожской области и Борозенское Херсонской области, перечислили в Минобороны.
Средствами ПВО за сутки уничтожены шесть беспилотников в районах населенных пунктов Песчаное, Краснореченское, Золотое ЛНР, Евгеновка, Валерьяновка ДНР и Бурчак Запорожской области. Перехвачено три реактивных снаряда системы HIMARS возле населенного пункта Меловатка ДНР, подытожили в оборонном ведомстве.