Пленные ВСУ рассказали о судьбе отказников

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17 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 09:36  |  vz.ru
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Польша строит газовую империю за счет грабежа России

«Ямал – Европа» строился русскими, а использовать газопровод будут поляки Mateusz Wlodarczyk/Reuters
Польша заявила о национализации российских газовых активов на своей территории. В частности, Варшава экспроприирует пролегающую по польской земле часть газопровода «Ямал – Европа». Построенную россиянами газотранспортную структуру Польша намеревается использовать в интересах собственной «энергетической мини-империи». Подробности...
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Ради Украины власти Болгарии пошли против народа

Более 70% болгар выступают против поставок оружия ВСУ Христо Владев/РИА Новости
Количество болгар, которые против членства их страны в НАТО, превысило количество сторонников альянса. Опросы также показывают, что население Болгарии всё чаще и охотнее соглашается с российским видением конфликта на Украине. Но парламент абсолютным большинством принял решение о поставках оружия ВСУ.  Подробности...
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Уничтожение военной техники ВСУ принесет материальное удовлетворение

Практика платить деньги за подбитый самолет или танк пошла с Великой Отечественной Минобороны РФ/ТАСС
Стали известны размеры выплат участникам спецоперации за уничтожение украинской техники. Они составляют от 300 тыс. рублей за самолет до 50 тысяч за БТР или САУ. Если оценить все потери ВСУ с начала СВО, то сумма премий за них составила бы уже около 1,5 млрд рублей. Подобная поощрительная практика существовала в годы Великой Отечественной войны. Станет ли нынешнее премирование дополнительным стимулом для участников СВО? Подробности...
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Дональд Трамп стал «чемоданом без ручки»

«Ради того, чтобы вновь сделать Америку великой и величественной, сегодня вечером я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США» Andrew Harnik/AP/ТАСС
Бывший президент США Дональд Трамп объявил об участии в президентской кампании 2024 года. После обескураживающих для республиканцев выборов в Конгресс 76-летнего миллиардера стали считать главной причиной их поражений. Некоторые бывшие соратники даже намекают, что Трамп просто хочет спастись от ФБР. Почему однопартийцы его разлюбили? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Сейчас особенно важна информационная гигиена

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Прежде чем начать читать бесконечную ленту новостей, задайте себе простой гигиенический вопрос: что именно я хочу узнать и зачем? Что я буду с этой информацией делать? Подробности...

Торжество киевских клоунов в Херсоне временно

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Хочется верить в то, что в Херсоне будет организовано настоящее пророссийское подполье. Херсонцы должны знать, что за их словами и делами наблюдают. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Россия добилась успеха не грабежом, а трудом

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Главная заслуга в национальном успехе России принадлежит российскому народу. Мы, россияне, пахали, как немцы и японцы после Второй мировой войны и примерно за аналогичный срок отстроили успешную страну. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Трамп пошел на реванш. Зря

Удар по Польше как повод для войны

Украина додавила Болгарию

Обсуждение: 4 комментария
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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – трое российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Киев пожаловался на неспособность отремонтировать энергетическую инфраструктуру
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    Польша передумала срочно созывать Совет НАТО Обломки американской ракеты с истекшим гарантийным сроком нашли в ДНР Пентагон счел армию Китая неспособной захватить Тайвань Киев пожаловался на неспособность отремонтировать энергетическую инфраструктуру
    Небензя обвинил Украину и Польшу в попытке спровоцировать войну России и НАТО ВСУ в Херсоне не смогли разминировать и взорвали здание управления полиции В США назвали Зеленского «грязным актером, попытавшимся развязать третью мировую войну» Россиян задержали в Аргентине по запросу США за книжное «пиратство»

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    Дональд Трамп стал «чемоданом без ручки»

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    «метр за метром»


    В ЛНР сообщили о хороших новостях из-под Артемовска и Соледара

    саммит на Бали


    Байден на G20 назвал «пушками» бицепсы российского журналиста

    Видео

    очевидные выводы


    Как Украина нанесла ракетный удар по Польше

    угроза затопления


    Чего добьется Киев подрывом плотины Каховской ГЭС

    спецоперация на украине


    Уничтожение военной техники ВСУ принесет материальное удовлетворение

    карательные меры


    Запад признал ошибкой потолок цен на нефть

    настоящая история


    Как украинский сепаратизм вредил России

    пророссийское подполье


    Игорь Караулов: Торжество киевских клоунов в Херсоне временно

    национальный успех


    Александр Разуваев: Россия добилась успеха не грабежом, а трудом

    взаимные реверансы


    Глеб Простаков: Анкара и Вашингтон снимают союзнические маски

    на ваш взгляд


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    Пленные ВСУ рассказали о судьбе отказников

    Военнопленные с Украины раскрыли детали об участи отказников в рядах ВСУ

    17 ноября 2022, 09:30

    Текст: Александра Юдина

    Военнопленные с Украины рассказали, что ожидает отказников в украинской армии.

    По словам одного из украинских военнопленных Олега Попова, который был призван из Херсона до начала спецоперации, отказников отвозили в соседнее село, и держали там – вероятно, военные ожидали суда. Также он отметил, что примерно половина всех мобилизованных уходит в отказники, передает РИА «Новости».

    Пленный Виталий Мартыненко из города Белополье Сумской области заявил, что мобилизованные, почувствовав первый взрыв, начали бояться и говорить, что хотят домой. При этом военное начальство им дало два выборы: идти воевать или в тюрьму.

    Также пленный украинский боевик Сергей Зиночка добавил, что из его подразделения в 150 человек 20 отказались принимать участие в военных действиях. По его словам, ребята «долго не выдерживают и отказываются».

    Ранее в Минобороны заявили, что в войсках Украины есть заградительные отряды, которые должны расстреливать солдат, отказывающихся участвовать в боевых действиях.


    В Кремле отреагировали на предложение Зеленского провести обмен «всех на всех»
    		    15 ноября 2022, 14:59
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Предложением Украины обменять «всех на всех» занимается Минобороны России, там определяют форматы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Ну, у нас есть соответствующие ведомства, которые занимаются вопросом обменов, в первую очередь министерство обороны, и именно они определяют форматы и осуществляют необходимые контакты для этого», – цитирует его РИА «Новости».

    Ранее в ходе выступления по видеосвязи на саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский предложил по формуле «всех на всех» провести обмен пленными.

    Напомним, в начале ноября в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории в Москву вернули 107 российских военных.

    Коментарии (79)
    Эксперты объяснили, почему гибель Зеленского невыгодна России
    Эксперты оценили разумность огневого поражения Зеленского российскими войсками
    		    14 ноября 2022, 20:55
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Евгений Поздняков

    «Стоит убрать Зеленского, и на его место поставят такую же марионетку, делающую все, что говорят вышестоящие люди из США», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виктор Водолацкий, комментируя дискуссию, вызванную приездом украинского президента в оккупированный ВСУ Херсон. По его мнению, ликвидация Зеленского также создаст новые проблемы Москве во внешнеполитической сфере.

    «Все прекрасно понимают, что Зеленский – «никто, и звать его никак». Это говорящая кукла, которая высказывается так, как прикажут люди из Госдепа. Стоит его убрать, и на его место поставят такую же марионетку, делающую все, что говорят вышестоящие люди из США», – подчеркнул первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

    «Даже охрана Зеленского состоит из представителей западных спецслужб. Поэтому можно однозначно заявить, что он находится под жестким контролем кураторов из Вашингтона. Он во всем процессе украинского кризиса никакой роли не играет», – заметил собеседник.

    Если допустить, что нынешний глава киевского режима будет при каких-то обстоятельствах ликвидирован, то эта ликвидация никак не повлияет на происходящие события, считает депутат. «Но это лишь прибавит проблем России путем ввода большого негатива во внешнеполитическую сферу», – заметил Водолацкий.

    «По поводу всех рассуждений в духе «необходимо убить», «необходимо взорвать», могу сказать только одно: Зеленский – откровенно слабый лидер. Он всего лишь зависимый комик, причем зависимый не только от внешних хозяев, но и от внутренних слабостей. Склонен принимать эмоциональные и необдуманные решения», – сказал газете ВЗГЛЯД донецкий политолог и историк Владимир Корнилов.

    «Если с ним что-то произойдет, в смысле, например, убийство, в котором наверняка обвинят Россию, то он непременно станет мучеником. В каком-то роде Сальвадором Альенде по-украински. Вокруг него станет выстраиваться общество, как вокруг некоего символа. Целые поколения будут его воспевать», – считает собеседник.

    «Мне кажется, лучше дождаться момента, когда собственные граждане будут поднимать его «на штыки» или те же американские хозяева. В противном случае вместо Зеленского придет другой, действительно сильный лидер», – резюмирует Корнилов.

    В понедельник Зеленский прибыл в Херсон, где сделал ряд заявлений. За установление контроля над городом Киев заплатил «большим количеством раненых и очень большим количеством мертвых», передавала The Washington Post слова украинского президента. 

    «Мы оставляем это без комментариев: вы знаете, что это территория Российской Федерации», – отвечая на вопрос о приезде Зеленского в Херсон, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Визит Зеленского в оккупированный вооруженными силами Украины Херсон вызвал дискуссию в российских соцсетях. Ряд авторов указывал на то, что глава киевского режима и сотрудники его офиса находились в сфере досягаемости российских ракетных вооружений, котры могли бы быть применены.

    Напомним, что 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу по предложению командующего группировкой войск в зоне СВО Сергея Суровикина приказал отвести российские войска в Херсонской области с правобережья Днепра, где в том числе расположен областной центр, на левый берег.

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    Коментарии (42)
    Минобороны: В боях за Павловку уничтожено до 1,4 тыс. украинских военнослужащих
    		    15 ноября 2022, 13:24
    Фото: t.me/mod_russia

    В результате успешных наступательных действий 14 ноября освобожден населенный пункт Павловка Донецкой народной республики (ДНР), при его обороне вооруженные силы Украины понесли серьезные потери, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Во время боев за Павловку российские войска ликвидировали до 1,4 тыс. украинских военнослужащих, а также два Су-25 ВСУ, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 машин пехоты, до 30 других бронемашин. Также уничтожены шесть арторудий, среди них две американские артиллерийские системы М777, более 25 автомобилей и 28 дронов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Коментарии (75)
    Associated Press назвало попавшую на территорию Польши ракету украинской
    		    16 ноября 2022, 08:18
    Фото: кадр из видео
    Текст: Александра Юдина

    Ракета, упавшая на территории Польши, была запущена украинскими военными с целью сбить российскую ракету, сообщает Associated Press.

    Согласно даннным источников издания, изначально ракета имела курс из Киева, она была пущена по направлению к приближающейся ракете из России, передает РИА «Новости».

    Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики. В связи с произошедшим в МИД Польши был вызван посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

    Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.

    Позже президент Польши Анджей Дуда назвал инцидент на границе единичным случаем.

    Коментарии (20)
    Зеленский захотел «публичных» переговоров с Россией
    Зеленский выступил за «публичную форму» проведения переговоров с Россией
    		    17 ноября 2022, 01:59
    Фото: kremlin.ru, Ukraine Presidency/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона намерена предложить публичные переговоры с Россией.

    Как заявил Зеленский, он «получал сигналы» от лидеров других стран о том, что, по их мнению, глава российского государства Владимир Путин стремится к прямым переговорам. Зеленский в ответ заявил, что не хочет проводить переговоры «за кулисами», Киев предложит «публичную форму», передает РИА «Новости».

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона не может и не хочет проводить переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что украинские условия переговоров нереалистичны и неадекватны.

    Коментарии (52)
    ВСУ стали перебрасывать к линии фронта в ЛНР войска с Херсонского направления
    		    14 ноября 2022, 11:59
    Фото: LIBKOS/AP/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Дополнительные подразделения украинских войск прибывают в район линии боевого соприкосновения в Луганской народной республике, в том числе с Херсонского направления, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    Новые силы украинских войск перебрасываются с Херсонского направления под Сватово, передает ТАСС со ссылкой на Марочко.

    По его словам, ВСУ ежедневно предпринимают попытки прорыва обороны союзных сил на линии боевого соприкосновения в ЛНР, однако все атаки отражаются бойцами подразделений Вооруженных сил России и Народной милиции ЛНР.

    «У Украины, к сожалению, сохраняется колоссальный мобилизационный ресурс. Но также отмечаем увеличение иностранных наемников на линии соприкосновения», – добавил Марочко.

    Ранее Марочко сообщил, что украинские военные намеревались подорвать газопровод в поселке Новоайдар в ЛНР, на месте нашли самодельное взрывное устройство.

    Коментарии (62)
    В Запорожской области отбита крупная атака ВСУ
    Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: В Запорожской области отбита крупная атака вооруженных сил Украины
    		    15 ноября 2022, 07:53
    Фото: РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Штурмовая группа вооруженных сил Украины (ВСУ) в начале прошлой недели предприняла попытку прорыва в Запорожской области, но атака была отбита, уничтожены более 100 боевиков, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Председатель движения «Мы вместе с Россией» сообщил, что в начале прошлой недели штурмовая группа вооруженных сил Украины предприняла попытку прорыва в Запорожской области. По имеющимся у него данным, ВСУ располагали тремя ротами танков Т-72, которые были переданы Польшей, и танками Т-64. При этом он отметил, что не владеет информацией о том, кто сидел в танках: поляки или военные ВСУ. Рогов также сообщил, что в атаке принимали участие 20 БМП-1, БТР YPR-765, которые были обнаружены с помощью беспилотников, после чего по ним отработали ВКС, РСЗО, передает ТАСС.

    По имеющимся у него данным, подтвержденные потери противника составили: пять танков, шесть БМП, более 20 турецких бронеавтомобилей Kirpi и внедорожников. Он также сообщил, что в атаке принимали участие боевики батальона «Азов» (украинский националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в России), которые сейчас официально считаются 98-м батальоном теробороны из Днепропетровска.

    Рогов сообщил, что в ходе отражения атаки было уничтожено более сотни боевиков, остальные отступили. По его словам, в составе атакующей группы были боевики «Азова» (украинский националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в России). Он уточнил, что это произошло по направлению из Гуляйполя и Орехова на юг и юго-запад, чтобы идти на Васильевку, Пологи и дальше на Бердянск и Мелитополь.

    Как подчеркнул председатель движения «Мы вместе с Россией», это максимальный успех на прошлой неделе на Запорожском направлении.

    Он также отметил еще несколько успехов союзных сил на запорожской линии соприкосновения. Так, по имеющимся у него данным, за три дня на запорожской линии боевого соприкосновения было сбито три вертолета Ми-8 ВСУ, которые были переданы из Афганистана и Польши, так как украинские вертолеты у ВСУ к тому моменту уже закончились. Кроме того, Рогов сообщил, что в минувшую субботу были уничтожены три гаубицы М777, причем «накрыли» поляков, американцев и британцев – уничтожены порядка 30 боевиков.

    Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что ВС России уничтожили за сутки около 300 украинских военных.

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    Пентагон оценил способность ВСУ «выбить» российские войска
    Председатель КНШ ВС США Милли не поверил в способность ВСУ «выбить» российские войска в ближайшие недели
    		    16 ноября 2022, 22:22
    Фото: Ashley Chan/SOPA Images/Reuters
    Текст: Антон Антонов

    Вооруженным силам Украины вряд ли удастся «выбить» российские войска в ближайшие недели, заявил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.

    Милли подчеркнул, что «физически выбить с Украины» войска России будет очень трудно. Он выразил уверенность, что такого развития событий не стоит ожидать в ближайшие недели, если российская сторона «не потерпит полного краха», а подобный сценарий, как заявил Милли, маловероятен, передает РИА «Новости».

    Как заявил Милли, «вероятность военной победы Украины» и получение Киевом контроля над Крымом в «какое-то ближайшее» время «невысока», но он не исключает «политического решения». Однако, подчеркнул Милли, «надо вести переговоры тогда, когда вы сильны, а ваш оппонент ослаблен», передает ТАСС.

    Напомним, Милли считает, что боевые действия на Украине в зимний период, вероятно, станут менее интенсивными. В связи с этим, как заявил председатель комитета начальников штабов, появится возможность для начала переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев де-факто и де-юре неспособен и не желает вести переговоры, поэтому специальная военная операция будет продолжаться.

    Коментарии (5)
    «Группа Вагнера» сбила украинский штурмовик под Артемовском из ПЗРК
    Боец «Вагнера» рассказал о сбитом в боях за Опытное украинском штурмовике

    16 ноября 2022, 08:23

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы «Группы Вагнера» сбили украинский штурмовик из переносного зенитно-ракетного комплекса в ходе боев за пригород Артемовска Опытное, передает источник.

    Как рассказал боец из группы ПВО, был сбит украинский штурмовик-бомбардировщик. По его словам, в связи с необходимостью оперативной смены позиции, сложно было разглядеть, что это был за самолет: либо Су-25 «Грач», либо Су-24, передает РИА «Новости».

    Ранее в «Группе Вагнера» сообщили об уничтожении танка с англоязычным экипажем в ДНР.

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    Минобороны объявило об освобождении в ходе упорных боев Павловки в ДНР
    		    14 ноября 2022, 14:34
    Фото: РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    В результате боев российскими военными был освобожден населенный пункт Павловка в ДНР, сообщили в Минобороны России.

    «14 ноября в ходе упорных боев российскими войсками освобожден населенный пункт Павловка ДНР», – говорится в Telegram-канале ведомства. 

    Накануне Минобороны сообщило, что в результате наступления российских военных на Донецком направлении полностью взят под контроль поселок Майорск.

    Также отмечается, что высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины.

    Коментарии (22)
    Польша передумала срочно созывать Совет НАТО
    Моравецкий сообщил о решении Польши отказаться от намерения провести срочные консультации НАТО
    		    16 ноября 2022, 23:00
    Фото: Radek Pietruszka/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Варшава отказалась от намерения провести срочные консультации НАТО в соответствии со статьей 4 договора Североатлантического альянса после падения на польской территории ракет, сообщил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.

    Моравецкий признал, что на Польшу не совершали «намеренной атаки», не было «плана нападать на территорию Польши». В связи с этим Варшава «не запустила 4-ю статью, но держала ее про запас». Он отметил, что Польша и так постоянно ведет консультации с НАТО, передает РИА «Новости».

    «Мы вместе с президентом на совете комитета по национальной безопасности вчера поздно вечером приняли решение, что мы проверим предпосылки для использования 4-й статьи. И если они будут, то наш посол (в НАТО) имел бы возможность ее использовать», – пояснил премьер.

    Напомним, после падения двух ракет в польской деревне Пшеводув появились утверждения о том, что речь якобы идет о российских ракетах. Польша инициировала созыв Совета НАТО в соответствии с четвертой статьей договора Альянса. Однако позднее странам Запада пришлось признать, что на Польшу упали украинские ракеты.

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    Зеленский заявил, что «Минска–3» больше не будет
    Зеленский во время выступления на G20 заявил, что никакого «Минска–3» не будет
    		   15 ноября 2022, 09:07
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил на саммите G20, что никакого «Минска–3» больше не будет.

    По его мнению, соглашения «Минск–3» «будут нарушены Россией» сразу после заключения, передает РИА «Новости» его слова.

    Напомним, действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине был «Минск–2» – комплекс мер по выполнению Минских соглашений, он регламентировал шаги по деэскалации конфликта. 

    Ранее украинский лидер соглашения, подписанные по аналогии Минских, назвал пустой бумажкой. 

    Коментарии (23)
    Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных на четырех направлениях

    16 ноября 2022, 12:56

    Ударами армейской авиации ВКС России на Купянском направлении сорваны попытки наступления трех тактических групп 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ возле населенных пунктов Колесниковка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Ликвидированы более 80 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь бронемашин.

    Огнем артиллерии на Краснолиманском направлении за сутки отражены две попытки ротных групп ВСУ атаковать российские позиции у населенного пункта Коломыйчиха ЛНР. В результате противник потерял более 100 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, четыре бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Контратаками в районах населенных пунктов Авдеевка, Курдюмовка, Георгиевка, Старомихайловка Донецкой народной республики (ДНР) ВСУ безуспешно пытались остановить продвижение российских войск. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп противник остановлен и рассеян. Ликвидированы более 160 украинских военнослужащих, три танка, пять бронемашин, сообщил Конашенков.

    Российскими войсками пресечена атака батальонной тактической группы ВСУ на Южно-Донецком направлении в направлении Степного ДНР. В результате огневого поражения противник отброшен. Уничтожены более 65 украинских военнослужащих и наемников, две машины пехоты.

    За последние сутки оперативно-тактической авиацией и артиллерией поражены семь пунктов управления ВСУ возле населенных пунктов Берестовое, Крахмальное Харьковской области, Стельмаховка ЛНР, Тягинка, Садовое, Змиевка Херсонской области, Кирово ДНР, 94 артподразделения, живая сила и военная техника в 185 районах, отчитались в Минобороны.

    У Новоегоровки ЛНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Возле Орехова Запорожской области взорван склад боеприпасов ВСУ, а под Колесниковкой Харьковской области уничтожены две артсистемы М777 производства США.

    В районе населенного пункта Мыловое Херсонской области взорвана украинская самоходная установка «Акация», а рядом с Артемовкой ЛНР уничтожена украинская машина реактивной системы залпового огня «Град», подытожили в оборонном ведомстве. 

    Коментарии (16)
    Минобороны назвало разрушения в польском Пшеводуве и Киеве прямым следствием падения зенитных ракет ВСУ
    		    16 ноября 2022, 12:50
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Елизавета Шишкова

    Падение ракеты в польском населенном пункте Пшеводув является прямым следствием попадания зенитных ракет ВСУ, заявили в Минобороны России.

    По данным ведомства, упавшие в Польше ракеты «однозначно идентифицированы» российскими специалистами как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины, говорится в Telegram-канале МО.

    В Минобороны подчеркнули, что заявления украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в Польше якобы «российских ракет» являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки.

    Также в ведомстве подтвердили, что 15 ноября Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Ракеты попали в цели, все объекты поражены.

    В Минобороны подчеркнули, что удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от границы с Польшей. По объектам в Киеве также ни одного ракетного удара не наносилось.

    По данным ведомства, демонстрируемые украинской стороной разрушения в жилых кварталах Киева – следствие падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из комплексов ПВО.

    Напомним, после падания ракет в Польше и гибели двух человек Варшава инициировала созыв Совета НАТО в соответствии со статьей 4 об угрозе территориальной целостности.

    Коментарии (29)
    Российские войска уничтожили за сутки около 300 украинских военных на трех направлениях
    		    14 ноября 2022, 13:35
    Фото: t.me/mod_russia

    Две ротные тактические группы ВСУ предприняли безуспешные попытки атаковать на Купянском направлении у пункта Куземовка Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Но нанесенным огневым поражением противник был остановлен и отброшен к исходному рубежу. Ликвидированы более 120 украинских военнослужащих, шесть танков, пять машин пехоты, три бронетранспортера, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Отражена атака двух мотопехотных рот ВСУ с иностранными наемниками на Краснолиманском направлении возле населенного пункта Червонопоповка ЛНР. Потери противника составили до 90 украинских военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, пять бронемашин, сообщил Конашенков.

    Активными действиями российских войск и огнем артиллерии на Южно-Донецком направлении пресечена попытка мотопехотной роты ВСУ атаковать под Новоселкой Донецкой народной республики (ДНР). Ликвидированы более 80 украинских военнослужащих, танк, два бронетранспортера, отчитались в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией поражены три пункта управления ВСУ возле населенных пунктов Купянск Харьковской области, Стельмаховка ЛНР и Чернобаевка Херсонской области.

    У населенных пунктов Зеленый Гай Харьковской области и Александро-Калиново ДНР взорваны две РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе Вольнянска Запорожской области уничтожен локатор украинского ЗРК С-300. Под Львово Херсонской области уничтожен склад вооружения ВСУ.

    За последние сутки подавлены две батареи реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Кирпотино Запорожской области и Борозенское Херсонской области, перечислили в Минобороны.

    Средствами ПВО за сутки уничтожены шесть беспилотников в районах населенных пунктов Песчаное, Краснореченское, Золотое ЛНР, Евгеновка, Валерьяновка ДНР и Бурчак Запорожской области. Перехвачено три реактивных снаряда системы HIMARS возле населенного пункта Меловатка ДНР, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (29)
     
     
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