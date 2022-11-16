Появилось видео закладки бомбы в Стамбуле перед терактом

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16 ноября, среда  |  Последнее обновление — 18:22  |  vz.ru
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Польша строит газовую империю за счет грабежа России

«Ямал – Европа» строился русскими, а использовать газопровод будут поляки Mateusz Wlodarczyk/Reuters
Польша заявила о национализации российских газовых активов на своей территории. В частности, Варшава экспроприирует пролегающую по польской земле часть газопровода «Ямал – Европа». Построенную россиянами газотранспортную структуру Польша намеревается использовать в интересах собственной «энергетической мини-империи». Подробности...
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Ради Украины власти Болгарии пошли против народа

Более 70% болгар выступают против поставок оружия ВСУ Христо Владев/РИА Новости
Количество болгар, которые против членства их страны в НАТО, превысило количество сторонников альянса. Опросы также показывают, что население Болгарии всё чаще и охотнее соглашается с российским видением конфликта на Украине. Но парламент абсолютным большинством принял решение о поставках оружия ВСУ.  Подробности...
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Уничтожение военной техники ВСУ принесет материальное удовлетворение

Практика платить деньги за подбитый самолет или танк пошла с Великой Отечественной Минобороны РФ/ТАСС
Стали известны размеры выплат участникам спецоперации за уничтожение украинской техники. Они составляют от 300 тыс. рублей за самолет до 50 тысяч за БТР или САУ. Если оценить все потери ВСУ с начала СВО, то сумма премий за них составила бы уже около 1,5 млрд рублей. Подобная поощрительная практика существовала в годы Великой Отечественной войны. Станет ли нынешнее премирование дополнительным стимулом для участников СВО? Подробности...
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Как Украина нанесла ракетный удар по Польше

Даже для одного «Калибра» разрушения маловаты – неглубокая воронка и перевернутый прицеп. А ведь боевая часть (БЧ) этой ракеты 450 кг Reuters
Всю ночь Варшава проводила экстренные консультации внутри страны и среди НАТО в связи с ракетой, упавшей в приграничном с Украиной районе. Сразу были сделаны заявления, что ракета «российская». Однако уже к утру о происхождении ракеты стали говорить более неопределенно. И в Польше, и в НАТО явно пришли к трем очевидным выводам – как минимум с технической точки зрения. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Торжество киевских клоунов в Херсоне временно

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Хочется верить в то, что в Херсоне будет организовано настоящее пророссийское подполье. Херсонцы должны знать, что за их словами и делами наблюдают. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Россия добилась успеха не грабежом, а трудом

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Главная заслуга в национальном успехе России принадлежит российскому народу. Мы, россияне, пахали, как немцы и японцы после Второй мировой войны и примерно за аналогичный срок отстроили успешную страну. Подробности...
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Анкара и Вашингтон снимают союзнические маски

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Необходимость во взаимных реверансах отпала. Как и в случае с заявлением президента Путина, который прямо обвинил англосаксов в подрыве «Северных потоков», Анкара без обиняков говорит США, что знает, кто и зачем устроил кровавый теракт в Стамбуле. Подробности...
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Удар по Польше как повод для войны

Украина додавила Болгарию

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Макрон готовит Францию к войне

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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – трое российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Появилось видео закладки бомбы в Стамбуле перед терактом

    16 ноября 2022, 18:22

    Текст: Алексей Дегтярев

    Опубликована видеозапись, на которой запечатлена закладка самодельного взрывного устройства перед терактом на улице Истикляль в Стамбуле.

    В ролике запечатлена фигура, идущая по улицам города с неким белым пакетом или сумкой в руках. Несколько камер наружного наблюдения засняли ее с разных ракурсов. Ролик показали турецкие телеканалы, передает «Sputnik Беларусь».

    В одном из клипов человек уселся на лавочке на пешеходной улице, где двигалось множество людей. Неизвестный оставил предмет в белом пакете на скамейке, после чего ушел с места.

    Другая камера зафиксировала, как человек в плотном головном уборе убегает с этой улицы.

    Турецкое руководство сообщало, что в устройстве взрыва подозревается женщина, ее задержали, она дала признательные показания о связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

    СМИ писали, что женщина якобы проходила обучение в Сирии под надзором американских военных.


    Турцию возмутила реакция США на взрыв в Стамбуле
    Турецкий министр Сулейман Сойлу раскритиковал реакцию США на взрыв в центре Стамбула

    14 ноября 2022, 08:17

    Текст: Антон Никитин

    Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу раскритиковал реакцию Соединенных Штатов на взрыв, прогремевших в центре Стамбула и унесший жизни, по предварительной информации, шести человек.

    Сойлу считает, что необходимо оценить соболезнование, сделанное США, так, словно убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия, и реакция на это послание проявится очень четко, приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

    «Это будет видно в ближайшем будущем, даст бог», – добавил турецкий министр. По его словам, особенно очевидна неискренность так называемых союзников Турции. Они, продолжил Сойлу, только кажутся друзьями. В действительности же эти мнимые союзники либо прячут террористов в своих собственных странах, либо позволяют им жить на подконтрольных им территориях. Кроме того, он выразил возмущение, что эти «друзья» посылают террористам «деньги официально из своих собственных сенатов».

    Министр при этом не стал уточнять, что именно вызвало резкую реакцию со стороны Турции. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что «США решительно осуждают акт насилия, который произошел в Стамбуле», а также шлют «глубочайшие соболезнования тем, кто потерял своих любимых».

    Сойлу ранее сообщил, что сотрудники управления безопасности Стамбула задержали человека, который, предположительно, оставил бомбу, взорвавшуюся в центре города.

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    Минюст Турции озвучил две версии взрыва в центре Стамбула
    Министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил о двух версиях относительно взрыва в центре Стамбула

    13 ноября 2022, 22:39

    Текст: Антон Антонов

    Во взрыве в центре Стамбула подозревается женщина, есть две версии случившегося, сообщил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

    Боздаг рассказал, что во взрыве подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. Она сидела на скамейке 45 минут, а через некоторое время после того, как она встала, раздался взрыв, передает РИА «Новости» со ссылкой на A Haber.

    Как заявил министр, по одной из версий, в сумке или пакете у женщины было взрывное устройство, которое взорвалось «само по себе». По другой версии, взрыв произвели дистанционно.

    Пока у Турции нет информации об ответственных за взрыв. Боздаг подтвердил, что взрыв «расценивается как акт терроризма». По его словам, сейчас «нет никаких данных, кроме фрагментов, найденных на месте происшествия». Однако Боздаг подчеркнул, что все террористические организации поддерживаются внешними силами, а против Турции ведется «прокси-война». 

    Напомним, мощный взрыв произошел на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. По имеющейся информации, погибли шесть человек, пострадал 81 человек. По предварительным данным, россиян нет среди жертв и пострадавших при взрыве.

    Коментарии (4)
    Эрдоган сообщил о шести погибших и 53 раненых при взрыве в центре Стамбула
    		    13 ноября 2022, 18:30
    Фото: t.me/zvezdanews
    Текст: Ольга Иванова

    Число погибших при взрыве в центре Стамбула возросло до шести, ранены 53 человека, сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.

    Кроме того, Эрдоган на брифинге в Стамбуле назвал взрыв «нападением с бомбой», сообщает РИА «Новости».

    «Я желаю милости Аллаха нашим братьям и сестрам, погибшим в результате нападения с бомбой, произошедшего сегодня в 16.20 на улице Истикляль, и скорейшего выздоровления нашим раненым», – сказал Эрдоган.

    Ранее губернатор турецкой столицы Али Ерликая сообщил, что по официальным данным, в результате взрыва погибли четыре человека, пострадали 38.

    Мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Источник в правоохранительных органах республики заявил, что силы безопасности Турции эвакуируют все улицы, прилегающие к туристической улице Истикляль в Стамбуле. Согласно информации источника, знакомого с ситуацией, правоохранители рассматривают версию теракта.

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    Турция отвергла соболезнование посольства США в связи с терактом в Стамбуле
    Глава МВД Сойлу: Турция отвергает соболезнование посольства США в связи с терактом в Стамбуле

    14 ноября 2022, 12:34

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле в минувшее воскресенье.

    По словам Сойлу, Турция получила послание, но не приняла и отвергла соболезнования посольства США, передает ТАСС. Он отметил, что при этом Турция не настроена враждебно против кого-то.

    Ранее в понедельник Сойлу раскритиковал реакцию Соединенных Штатов на взрыв, прогремевший в центре Стамбула и унесший жизни, по предварительной информации, шести человек. Он считает, что необходимо оценить соболезнование, сделанное США, так, словно убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия.

    Напомним, жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали. Министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил, что в теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. Вероятно, бомба находилась в сумке или пакете. Женщина сидела на скамейке 45 минут, а через некоторое время после того, как она встала, произошел взрыв. Сойлу сообщил, что сотрудники управления безопасности Стамбула задержали человека, который, предположительно, оставил бомбу, взорвавшуюся в центре города.

    Коментарии (8)
    Переговоры между представителями России и США начались в Турции
    В Анкаре начались переговоры между представителями России и США
    		    14 ноября 2022, 14:23
    Фото: Алексей Никольский/Пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Переговоры между представителями России и США проходят в Анкаре в понедельник, с российской стороны прибыл директор СВР Сергей Нарышкин.

    До этого встреча не анонсировалась, передает «Коммерсант», ее детали не разглашаются.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть данные о встрече.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает в ближайшие два-три дня переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным.

    Коментарии (22)
    Подозреваемый в теракте задержан в Стамбуле
    Глава МВД Турции Сойлу сообщил о задержании человека, оставившего в Стамбуле бомбу
    		    14 ноября 2022, 04:28
    Фото: Abed Alrahman Alkahlout/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Сотрудники управления безопасности Стамбула задержали человека, который, предположительно, оставил бомбу, взорвавшуюся в центре города, сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

    Сойлу сказал, что проводится допрос. По его словам, есть улики того, что к теракту причастны группировки, которые Турция считает террористическими, след ведет в Сирию, передает ТАСС со ссылкой на Anadolu.

    Речь идет о Рабочей партии Курдистана (РПК) и курдских Отрядах народной самообороны (YPG), передает РИА «Новости» со ссылкой на TRT World.

    Сойлу заявил, что «указание поступило из Кобани, исполнитель прошел через Африн». Он заверил, что организаторы и исполнители теракта «получат жесткий ответ».

    «Налицо неискренность ряда наших так называемых союзников, которые либо укрывают террористов у себя, либо на оккупированных ими территориях позволяют им существовать, либо из своих сенатов официально отправляют им деньги», – сказал он. Сойлу считает, что нужно «оценить соболезнование, сделанное сегодня США, так, словно убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия, и реакция на это послание проявится очень четко».

    Напомним, жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали. Министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил, что в теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. Вероятно, бомба находилась в сумке или пакете. Женщина сидела на скамейке 45 минут, а через некоторое время после того, как она встала, произошел взрыв.

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    В Турции заявили о подготовке устроившей теракт в Стамбуле американскими военными
    Турецкие СМИ узнали о подготовке устроившей теракт в Стамбуле американскими военными

    15 ноября 2022, 13:03

    Текст: Алексей Дегтярев

    Обвиняемая в теракте в Стамбуле Ахлам Альбашир якобы проходила обучение в разведшколе Рабочей партии Курдистана (РПК), в городе Кобани в Сирии, там ей преподавали военные США, сообщают турецкие СМИ.

    В доме, где проживала Альбашир, во время обысков нашли паспорт, крупную сумму денег, цифровые устройства и инструкции по проведению подрыва, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Yeni Safak.

    Также были задержаны 48 других подозреваемых, следствие полагает, что они могут быть связаны с подозреваемой.

    В ходе допроса Альбашир заявила, что связана с сирийским филиалом РПК, она сообщила, что обучалась в разведывательной школе РПК в Кобани, там преподавали американские солдаты. Ее якобы готовили как офицера специальной разведки, уточнило издание.

    Инструкции по теракту она якобы получила от некоего Ферхата Абди Шахина, который назывался кодовым именем Мазлум Кобани. Подозреваемая незаконно въехала в Турцию несколько месяцев назад, она перемещалась по Стамбулу с мужчиной, членом организации, это нужно было для прикрытия.

    Альбашир обещали отправить в Грецию. Другие подозреваемые в организации теракта заявили, что женщину намеревались убить в Стамбуле.

    Между тем министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что место для проведения теракта выбрали намеренно, целью акции была сама Турция. Организаторы, по его словам, намеревались разрушить мир, безопасность, спокойствие и стабильность страны.

    «Место, где произошел взрыв, было выбрано специально. Возможно, этим терактом в одном из важных мест Турции планировалось послать сигнал всему миру», – цитирует главу ведомства газета Aydinlik.

    Издание Yeni Akit сообщило, что, согласно данным записей камер и показаниям задержанных, Альбашир приехала за три дня до теракта и проводила разведку на улице.

    Турецкие власти заявляли, что подозреваемая после совершения теракта созналась в связях с РПК. Во время взрыва в Стамбуле погибли шестеро, пострадал 81 человек.

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    Подозреваемая в теракте в Турции дала признательные показания
    Подозреваемая в теракте в Турции Ахлам Альбашир созналась в связях с Рабочей партией Курдистана

    14 ноября 2022, 12:58

    Текст: Алексей Дегтярев

    Задержанная после взрыва в Стамбуле созналась, что имеет связи с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), сообщили турецкие правоохранители.

    Теракт в турецком городе устроила гражданка Сирии Ахлам Альбашир, в ходе допроса она призналась в связях с РПК, сообщили правоохранители, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Milliyet.

    Между тем новостные каналы Турции показали кадры задержания подозреваемой, проведен обыск помещения, где она находилась. На видео запечатлены пистолет и патроны.

    Глава турецкого Минюста Бекир Боздаг заявил, что по делу о теракте задержаны 46 человек, передает ТАСС.

    Напомним, во время теракта в Стамбуле жертвами стали шесть человек, более 80 ранены. Власти страны указали, что во взрыве подозревается женщина. Министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу указывал, что виновника теракта задержали.

    Президент России Владимир Путин направлял президенту Турции Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с терактом.

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    При взрыве в Турции пострадали трое россиян
    Генконсульство сообщило о трех пострадавших россиянах при взрыве в Турции

    14 ноября 2022, 12:45

    Текст: Алексей Дегтярев

    В результате террористического акта в Стамбуле пострадали трое российских граждан, сообщило генконсульство России в этом городе.

    Угроза жизни всем трем россиянам отсутствует, генконсульство продолжает отслеживать ситуацию, сообщили в консульстве, передает ТАСС.

    При взрыве в Стамбуле в воскресенье погибли шестеро, свыше 80 получили различные ранения. Местные власти заявили, что в теракте заподозрили женщину. Как предполагается, она оставила на месте сумку, где была бомба.

    Подозреваемая провела на скамейке до теракта 45 минут, через некоторое время после того, как она поднялась со скамьи, прогремел взрыв. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что задержан подозреваемый в подрыве.

    Президент России Владимир Путин направил турецкому коллеге Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с трагедией.

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    Одна россиянка госпитализирована после теракта в Стамбуле
    Генконсульство России сообщило о госпитализации одной пострадавшей в Стамбуле россиянке

    14 ноября 2022, 15:22

    Текст: Елизавета Шишкова

    Гражданка России доставлена в одну из больниц Турции после теракта в Стамбуле, сообщило Генконсульство РФ.

    Двум россиянкам госпитализация не потребовалась, третья пострадавшая будет проходить лечение в больнице, передает со ссылкой на Генконсульство РИА «Новости».

    Напомним, при теракте в Стамбуле погибли шесть человек, более 80 ранены. По данным властей, в совершении атаки подозревается женщина, она призналась, что имеет связи с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

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    Число пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 человека

    13 ноября 2022, 20:39

    Текст: Ольга Иванова

    Число пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81, среди них двое в тяжелом состоянии, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.

    Он также добавил, что власти государства расценивают взрыв как теракт, сообщает РИА «Новости».

    «Нападавшей была женщина, которая взорвала бомбу. В результате взрыва погибли шесть человек. Число раненых увеличилось до 81, состояние двоих из них оценивается как тяжелое», – приводит его слова ТАСС

    Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что число погибших при взрыве в центре Стамбула возросло до шести, ранены 53 человека. Между тем в генконсульстве России в Стамбуле сообщили, что, по предварительным данным, россиян нет среди пострадавших при взрыве.

    Мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Источник в правоохранительных органах республики заявил, что силы безопасности Турции эвакуируют все улицы, прилегающие к туристической улице Истикляль в Стамбуле. Согласно информации источника, знакомого с ситуацией, правоохранители рассматривают версию теракта.

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    В Рабочей партии Курдистана отвергли причастность к теракту в Турции

    14 ноября 2022, 15:37

    Текст: Алексей Дегтярев

    Сообщения о причастности Рабочей партии Курдистана (РПК) к теракту в Стамбуле не соответствуют действительности, заявили в партии.

    РПК не считает своими целями мирных жителей, об этом «не может быть и речи», заявили в организации, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Ранее турецкие власти сообщали, что задержанная после теракта подозреваемая созналась в связях с РПК. Во время взрыва в Стамбуле погибли шестеро.

    Генконсульство России в Стамбуле сообщало, что после теракта госпитализировали одну россиянку.

    Коментарии (5)
    Эрдоган: По предварительным данным в Стамбуле произошел теракт

    13 ноября 2022, 19:20

    Текст: Ольга Иванова

    По предварительным данным взрыв в центре Стамбула является терактом, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.

    На брифинге он указал на то, что с уверенностью говорить о том, что взрыв является терактом неправильно, но кадры с камер видеонаблюдения, первая информация, переданная губернатором говорят о том, что здесь «пахнет терактом», передает РИА «Новости».

    По словам турецкого лидера, «компетентные государственные службы Турции продолжают работать над раскрытием лиц, совершивших это вероломное нападение, и стоящих за ним кругов».

    Ранее Эрдоган сообщил, что число погибших при взрыве в центре Стамбула возросло до шести, ранены 53 человека.

    Мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Источник в правоохранительных органах республики заявил, что силы безопасности Турции эвакуируют все улицы, прилегающие к туристической улице Истикляль в Стамбуле. Согласно информации источника, знакомого с ситуацией, правоохранители рассматривают версию теракта.

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    Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле
    Президент Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле

    14 ноября 2022, 11:33

    Текст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турецкой Республики Тайипу Эрдогану в связи с трагедией в Стамбуле, где прогремел взрыв, унесший жизни, по последним данным, шести человек.

    В телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, Путин просит Эрдогана передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.

    Российский лидер выразил готовность к самому тесному взаимодействию с турецкими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.

    Напомним, ранее сотрудники управления безопасности Стамбула задержали человека, который, предположительно, оставил бомбу, взорвавшуюся в центре города.

     

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    Генконсульство заявило об отсутствии россиян среди пострадавших во взрыве в Стамбуле

    13 ноября 2022, 20:17

    Текст: Ольга Иванова

    По предварительным данным, россиян нет среди пострадавших при взрыве в Стамбуле, сообщило генконсульство России в Стамбуле.

    В диппредставительстве также отметили, что усиление режима безопасности здания Генконсульства в Стамбуле после взрыва не производилось, сообщает РИА «Новости».

    Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что число погибших при взрыве в центре Стамбула возросло до шести, ранены 53 человека.

    Мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Источник в правоохранительных органах республики заявил, что силы безопасности Турции эвакуируют все улицы, прилегающие к туристической улице Истикляль в Стамбуле. Согласно информации источника, знакомого с ситуацией, правоохранители рассматривают версию теракта.

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