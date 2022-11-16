Москалькова заявила о борьбе российской молодежи с неофашизмом

Демограф объяснил непреодолимый рубеж в 10 миллиардов человек для населения Земли

Причины того, что рост человечества остановится на 10 миллиардах к 2080 году – демографическое старение планеты, рассказал газете ВЗГЛЯД директор Института демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко, комментируя сообщение пресс-службы ООН о достижении 8 млрд человек на Земле.

В Фонде Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) сообщили, что согласно их подсчетам численность населения Земли достигла 8 млрд человек. По прогнозам ООН, к 9 млрд человек на планете человечество сможет прийти к 2037 году, а к 2080 достигнет пика – 10 млрд. При этом отмечается, что затем коэффициент смертности превысит коэффициент рождаемости.

«Причина сокращения населения – низкая рождаемость, которая не обеспечивает замещение поколений, и старение население (повышение доли пожилых людей в общей численности населения). В свою очередь, причинами старения являются снижение рождаемости и рост продолжительности жизни. Для того, чтобы родительские поколения замещались детскими, необходимо, чтобы у женщины в среднем рождалось более двух детей», – говорит Денисенко.

Специалисты из ООН также отмечают, что по их прогнозу к 2100 году население Индии составит около 1,53 млрд человек, в Китае оно снизится до 771 млн человек. Демограф рассказывает, что это объясняется тем, что в Китае рождаемость опустилась ниже отметки в два рождения раньше, чем в Индии, и очень резко. В Китае это произошло на рубеже 1980–1990 годов, Индия только сейчас приблизилась к этому порогу. В начале 1970 годов рождаемость в этих странах была примерно одинаковой. В связи с этим доля лиц в возрасте старше 65 лет в 2030 году (примерно тогда, по мнению эксперта, Индия обгонит Китай по численности населения) составит в Китае почти 20 %, а в Индии только приблизится к 10 %.

Также собеседник отмечает, что причинами того, что рост человечества остановится на 10 миллиардах, остаются те же тенденции рождаемости, если они сохранятся. По разным оценкам, среднее число рождений у женщины на Земном шаре опустится ниже отметки два рождения в 2050–2060 году.

Кроме того, собеседник замечает, что от 7 до 8 млрд человек население Земли поднялось за 12 лет. Однако, согласно прогнозу ООН, 9 миллиардов земляне смогут достигнуть только через 15 лет. Объясняется это тем, что после Второй мировой войны быстрые темпы роста обеспечивались снижением смертности, в том числе детской, сохранением высокого уровня рождаемости в развивающихся странах в условиях высокой доли молодежи в общей численности населения. Так, в 1960 году в населении Мира 55 % составляли люди в возрасте до 25 лет. Сейчас на них приходится 40 %, а к 2050 году – менее 30 %.

«Рождаемость снижается, смертность снижается главным образом в старших возрастах, население стареет – это факторы замедления роста, которые в конечном счете ведут к депопуляции, которая уже идет во многих странах. Исключением остается Африка», – заключил Денисенко.

В апреле 2019 года в ООН сообщали, что численность населения Земли составляет 7,7 млрд человек. По их прогнозам, к концу XXI века на планете будут жить около 11 миллиардов.