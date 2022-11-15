Украина подверглась массированному ракетному обстрелу

Эксперт указал на позитив в антироссийской резолюции ГА ООН о «репарациях» Украине

Политолог Трухачев: Запад превратил ГА ООН в площадку для войны с Россией

Антироссийская резолюция Генассамблеи ООН – часть развязанной против России войны, однако документ поддержала, по сути, половина участников голосования, что можно трактовать как позитив для Москвы. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев, комментируя итоги голосования в ГА ООН по резолюции о выплате Россией «репараций» Украине.

«Принятая резолюция не имеет никакого практического значения и носит исключительно декларативный характер. Ее главной целью является война против России. Мы пытаемся мыслить в категориях мирного времени, между тем против нас ведется война, и этот документ – ее часть», – рассказал преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

«Понятно, что за этой резолюцией стоит Британия как основной идейный вдохновитель и подрядчик в войне против России. Документ в общем-то из той же серии, что и статья премьер-министра Великобритании Риши Сунака об использовании Россией удобрений как оружия», – отметил собеседник.

«Все это делается для того, чтобы осложнить положение России в развязанной против нее войне. Кроме того, коллективный Запад готов использовать для этого любую площадку, в данном случае наиболее удобной оказалась ООН», – полагает эксперт.

«Результат голосования можно трактовать двояко. С одной стороны, документ вроде бы как принят относительным большинством. С другой стороны, за документ такого рода проголосовала, по сути, половина стран, представленных на площадке. С этой точки зрения результат голосования можно трактовать и в нашу пользу», – добавил собеседник.

Комментируя позиции отдельных стран в данном голосовании, Трухачев отметил, что «к примеру, Турция и Венгрия – члены НАТО, поэтому требовать и ожидать от них какого-то иного голосования невозможно». «Кроме того, Венгрия еще и член Евросоюза, а для Турции ЕС является главным экономическим партнером. Вместе с тем отношения с нами у Турции не самые простые. Как говорится, не присоединились к санкциям против России – и на том спасибо», – рассуждает он.

«Я бы обратил отдельное внимание на позицию большинства стран СНГ, за исключением Белоруссии. Да, они воздержались. Но еще не хватало, чтобы они голосовали против России, учитывая степень экономической зависимости от Москвы и жизни за наш счет», – подчеркнул политолог.

«Тот факт, что воздержалась Сербия, учитывая ситуацию вокруг Косово, не вызывает вопросов. Багамские острова, конечно, приятно удивили. Стоит отметить, что до недавнего времени это была абсолютно проамериканская страна, а тут они проголосовали против резолюции», – отметил собеседник.

«В позиции Израиля я тоже не вижу ничего удивительного, он не хочет злить Россию. Кроме того, Израилю явно не нравится то, как ведет себя Украина по принципиальным для него вопросам, поэтому как бы США ни давили – Израиль придерживается своей линии», – заключил Трухачев.

В понедельник Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине. Резолюцию поддержали 94 члена, против выступили 14, еще 73 члена ООН воздержались. Заседание прошло по инициативе Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на юридическую ничтожность резолюции. Он отметил, что ущербность этой инициативы очевидна. По его словам, с юридической точки зрения положения проекта не выдерживают никакой критики, являются юридически «ничтожными» и попыткой легализовать нелегализумое с точки зрения действующего международного права.

Аналогичную точку зрения высказал и вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Сенатор отметил, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в принципе не имеют обязательной силы. Он также подчеркнул, что если резолюции своим содержанием противоречат Уставу ООН и основополагающим нормам международного права, то это делает их не просто декларативными, но юридически ничтожными.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у ГА ООН нет полномочий для создания механизм по взиманию «репараций» с России для Украины.

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