Президент Грузии не разделила осторожности правительства по отношению к России

Президент Грузии Зурабишвили считает, что к России нужно относиться более жестко

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала себя сторонницей более жесткой риторики по отношению к России по сравнению с правительством страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В интервью французским журналистам она сказала, что «не разделяет осторожной риторики правительства», которое не хочет вызывать со стороны России дополнительных проблем, сообщает администрация грузинского президента. По ее словам, в этом ее различие с правительством.

Саломе Зурабишвили отметила, что по отношению к гражданам России в Грузии введены «тотальные финансовые ограничения».

Отметив, что Грузия не ввела против России национальные санкции, как и многие другие страны, Саломе Зурабишвили подчеркнула, что ее страна присоединилась ко всем международным рестрикциям. Она также заявила, что Грузия не так зависит энергетически от России, как многие европейские государства.

Также Саломе Зурабишвили призвала европейцев быть начеку на тот случай, если Россия решит присоединить к себе «оккупированные» Абхазию и Южную Осетию. Она отметила, что на этот случай у Европы должен быть четкий ответ, еще один конфликт после украинского не нужен.

Говоря об остающихся в Грузии россиянах численностью более 100 тысяч человек, президент отметила, что среди них превалирует «средний класс» и они не являются «членами армии (президента России Владимира) Путина», в основном это молодежь, которая не видит своего места в России», - сказала президент.

По ее словам, очевидных конфликтов в Грузии с местным населением и примерно с тридцатью тысячами украинских беженцев не наблюдается, население Грузии «полностью поддерживает Украину».

«Правительство старается быть осторожным. Более осторожным, чем я. В плане поддержки Украины я экспрессивна», – заявила президент Грузии.

С начала этого года в Грузию прибыло и осталось около 113 тыс. граждан России.

Грузия поддерживает международные санкции против России, но собственные не вводила.

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