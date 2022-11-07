В Грузии предложили не увязывать рост экономики с миграцией из России

Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили предложил не увязывать фиксируемый сейчас двузначный рост экономики страны с миграцией из России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

На пресс-конференции он заявил, что «связывать рост экономики только с мигрантами, мягко говоря, ошибочно и неправильно».

Признав, что «эффект миграции в потребительском росте есть», он отметил, что это только «один из факторов».

«Есть и много других факторов, которые обуславливают двузначный рост экономики, – сказал Лаша Хуцишвили. – Они не связаны с миграцией. Например, это восстановление туризма, быстрый рост экспорта, увеличение международных перевозок и так далее».

По последним данным, с начала года в Грузию прибыло и не выехало около 113 тыс. граждан России. С этим ряд международных СМИ связывает рост экономики Грузии.

Рост экономики Грузии за девять месяцев составил 10,2%, что беспрецедентно для Европы, уверяют в Тбилиси.

Что касается экспорта, то прирост за девять месяцев составил 37,4%. Доходы от экспорта составили 4 млрд долларов.

Доходы, полученные от туризма, в этом году за девять месяцев составили 2,5 млрд долларов.