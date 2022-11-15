Гуманитарная миссия ЕР побывала в пунктах временного размещения в Железном Порту

Участники гуманитарной миссии «Единой России» в Херсонской области побывали в пунктах временного размещения (ПВР) в Железном Порту и выяснили у жителей, какая помощь им нужна, сообщил один из участников Денис Моисеев.

«Объезжаем пункты временного размещения, в которых находятся жители Херсона. Смотрим условия и узнаем, какая помощь нужна. Также просим составить списки с потребностями, чтобы мы могли вернуться сюда же, но уже со всем необходимым. Из разговоров с людьми понятно, что проблемы есть. Одни из основных в ПВРах в Железном Порту – отсутствие отопления, потому что корпуса санаториев и пансионатов не рассчитаны на круглогодичное проживание», – приводятся слова Моисеева в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На данный момент для обогрева применяются кондиционеры, есть сложности с запасом медикаментов, иногда не хватает даже лекарств от простуды.

«Постараемся в ближайшее время привезти», – добавил он.

В ПВР в Железном Порту волонтеры также привезли около 500 книг. Среди них – произведения русской классики, энциклопедии, а также рассказы и сказки для детей.

«Очень хорошо, что книги привезли, особенно сказки. Возьму, внуку буду читать. Он еще маленький, любит такое. Здорово, если бы нам еще хоть какие-нибудь игрушки передали, а то ребятне играть почти нечем», – поделилась одна из жительниц ПВР.

В ближайшее время участники гуманитарной миссии «Единой России» в Херсонской области начнут помогать в пунктах временного размещения с организацией досуга детей. Также добровольцы продолжат доставлять туда книги и спортинвентарь.

«Мы видим немного разную картину в пунктах временного размещения, которые расположены в других регионах России и в самой Херсонской области. В регионах РФ люди больше заняты уже поиском работы, оформлением жилищных сертификатов и выплат, настраиванием новой жизни. В Херсонской области еще далеко не все бытовые проблемы решены. Где-то не хватает посуды, где-то медикаментов, где-то нужно подумать об утеплении корпусов. В любом случае все эти вопросы необходимо будет решать. А мы будем помогать теми средствами и ресурсами, которые есть у гуманитарной миссии партии», – рассказал депутат Госдумы и глава миссии Игорь Кастюкевич.