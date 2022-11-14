Украинские СМИ потребовали от Зеленского вернуть аннулированные аккредитации

Эксперты: Офис Зеленского готовит новые кровавые постановки в Херсоне

Не остается никаких сомнений в том, что в Херсоне готовятся кровавые провокации, причем по аналогии с Бучей. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил член Общественной палаты Максим Григорьев, комментируя лишение аккредитации журналистов CNN и SkyNews за репортажи из Херсона на фоне прибытия туда Владимира Зеленского.

«Офис Зеленского готовит в Херсоне новую провокацию. Мы уже знаем примеры, как сотрудники спецслужб Украины представляются гражданскими лицами и запугивают местное население. А потом появляются истории о том, что наши военные «зверствуют», – рассказал член Общественной палаты РФ, глава Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев.

«Очевидно, что эти «режиссеры-постановщики» фейков не успели хорошенько подготовиться. И чтобы их не разоблачили, как в случае с Бучей, они решили просто перекрыть доступ журналистов в город», – убежден правозащитник.

«Вместе с тем украинские военные уже сегодня пытают и убивают пророссийски настроенных жителей Херсона. И об этом они говорят практически открыто, в том числе в социальных сетях», – добавил собеседник.

«Нет сомнений, что в ближайшее время мы увидим новые кровавые постановки из Херсона. Кстати, подтверждением этого служат и слова украинского президента о том, что следователи якобы зафиксировали 400 военных преступлений российской армии. То есть можно ожидать, что теперь под эту цифру будут подгонять всё, что сейчас инсценируют в Херсоне», – полагает Григорьев.

«При этом от западных СМИ будут требовать освещения всех событий только в том свете, который выгоден украинской власти, а всем несогласным будут просто отказывать в аккредитации», – настаивает он.

Когда читаешь новости о ситуации в Херсоне, складывается ощущение, что Зеленский тестирует границы возможного перед своими западными партнерами. Но на самом деле, видимо, он их уже попросту не видит и не чувствует», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

«Западных журналистов украинские власти лишили аккредитации в наказание за то, что они ослушались и показали репортаж из Херсона. Теперь в Киеве ждут, что представители СМИ примут правила игры, диктуемые руководством Украины», – предполагает собеседник.

«Давление на СМИ для украинских властей такая же норма поведения, как и выкатывание перечня требований по поставкам оружия», – подчеркнул журналист. «Вместе с тем, я думаю, не стоит ожидать никакой реакции от международного сообщества. Пожалуй, только «честные и независимые» западные СМИ извинятся, раскаются и начнут играть по приемлемым правилам», – добавил он.

Ранее украинская пресса сообщила, что власти Украины лишили аккредитации не менее шести журналистов ряда украинских и зарубежных СМИ, в том CNN и SkyNews, за репортажи из Херсона.

Международное агентство Associated Press в понедельник утром опубликовало статью, в которой сказано, что президент Украины Владимир Зеленский уже обвинил Россию в зверствах. Однако в фотогалерее к материалу опубликован снимок, на котором, согласно подписи самого издания, к столбам привязаны «предполагаемые коллаборационисты».

Фотографии также публикует британское издание The Daily Mail. Газета уточняет, что за последние несколько недель многие жители Херсона, поддерживающие Россию, покинули город.

Вместе с тем в Сети появляется все больше кадров о том, как ВСУ издеваются над местными жителями в Херсоне. В воскресенье журналист Александр Малькевич в своем Telegram-канале предположил, что в Херсоне «ждет нас так называемая Буча 3.0».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что украинские власти запрещают доступ журналистов в Херсон. Он объяснил такое решение необходимостью разминирования. При этом в понедельник он сам прибыл в Херсон.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как работают украинские «ждуны» в Херсоне.

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