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В США раскрыли критическую уязвимость ВСУ
NYP: Украинские истребители значительно уступают российским самолетам
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Украинские истребители слишком устарели, чтобы бороться с современными российскими самолетами, сообщили СМИ.
Как пишет The New York Post, США в течение долгого времени отказываются поставлять истребители Киеву. При этом издание утверждает, что украинские истребители значительно уступают российским самолетам, а это вынуждает Киев полагаться преимущественно на батареи ракет класса «земля – воздух» в боях против ВКС, передает РИА «Новости».
Ранее российской авиацией сбит самолет МиГ-29 в Николаевской области, МиГ-29 в Харьковской области и Су-24 в Днепропетровской области.
Стало известно о повреждении одного из ключевых энергообъектов Украины
Компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении одного из ключевых энергообъектов страны
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На прошлой неделе один из ключевых объектов энергетики Украины был серьезно поврежден, сообщили в украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго».
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Укрэнерго», говорится, что повреждение одного из ключевых объектов повлияло на питание ряда областей, ситуация в которых пока остается сложной.
Уточняется, что сложная ситуация в энергообеспечении отмечается в Киеве, Киевской, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях. В этих регионах применяются плановые и аварийные отключения.
Председатель правления компании Владимир Кудрицкий заявил, что Киевский и Харьковский энергоузлы – это большие регионы потребления электроэнергии, туда передается электроэнергия из тех регионов, где она сейчас производится. Сеть в этих областях «понесла очень серьезные повреждения», сообщил он, добавив, что она постепенно восстанавливается силами «Укрэнерго» и других энергокомпаний.
Таким масштабным повреждениям, которые с 10 октября понесла украинская энергетика, не подвергалась ни одна энергосистема, подчеркнул Кудрицкий.
О веерных отключениях электроэнергии на Украине на прошлой неделе сообщил президент страны Владимир Зеленский.
Эксперт объяснил последствия разрушения Каховской ГЭС
Политолог Корнилов спрогнозировал усиление атак ВСУ на Каховскую ГЭС
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Украинские военные будут наращивать силу обстрелов Каховской ГЭС и Северо-Крымского канала, что может привести к затоплению части территорий Херсонской области и нарушению подачи воды в Крым, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее в воскресенье ВСУ атаковали дамбу Каховской ГЭС.
«По поводу последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС специалисты высказывают множество мнений – от «ничего страшного» до «катастрофических последствий». Впрочем, ВСУ будут продолжать атаковать этот объект, что может привести к затоплению значительных территорий Херсонской области, а возможно, и к гибели мирного населения», – сказал политолог Владимир Корнилов.
По его словам, сами по себе удары по Каховской ГЭС не сильно отразятся на Северо-Крымском канале, но у ВСУ есть возможность наносить удары непосредственно по сооружениям, которые обеспечивают поставку воды по этому каналу, а тогда может быть нарушено снабжение водой российского полуострова.
«Я думаю, в ближайшее время они будут наращивать усилия в этом направлении. Тем более сейчас у них большие силы высвобождены после выхода на правый берег Днепра. Они это делали и ранее в меньших масштабах, а теперь могут на этом сосредоточиться», – заметил собеседник.
Также, отметил эксперт, украинские военные будут усиливать атаки на Каховский магистральный канал, что приведет в итоге к нарушению подачи воды на юг Херсонской области.
Ранее ВСУ с помощью реактивных снарядов HIMARS атаковали Антоновский мост и дамбу Каховской ГЭС, оба объекта получили серьезные повреждения. Глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев отметил, что в результате ударов со стороны ВСУ также повреждены Северо-Крымский канал, Каховский магистральный канал и другие объекты.
По его словам, степень разрушений на ГЭС грандиозна, но восстановить дамбу можно будет достаточно быстро, приблизительно за год. Вместе с тем, указал чиновник, постоянные ракетные обстрелы ГЭС вынуждают задуматься о ее консервации, сообщает РИА «Новости». При этом, как отметил глава администрации, что касается Северо-Крымского канала, то он построен таким образом, что вода за счет перепада высот идет самотеком в Крым. Поэтому, подчеркнул он, угроза для функционирования канала на данный момент отсутствует.
Напомним, в середине октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара ВСУ по Каховской ГЭС, а 31 октября меры по эвакуации были распространены на ряд левобережных районов.
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Украинских диверсантов уничтожили при попытке высадиться на Кинбурнскую косу
В силовых структурах сообщили об уничтожении пытавшейся высадиться на Кинбурнскую косу украинской диверсионной группы
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Украинская диверсионная группа попыталась высадиться на Кинбурнскую косу, уничтожено до 20 военнослужащих Украины, сообщил представитель российских силовых структур.
Украинские военные 73-го морского центра специальных операций ВСУ пытались высадиться в районе села Покровское. В силовых структурах сообщили, что «подтверждено поражение четырех легкомоторных плавательных средств». Российская артиллерия подавила украинские «огневые средства поддержки в селах Куцуруб и Ивановка Николаевской области», передает РИА «Новости».
Кроме того, представитель российских силовых структур сообщил, что в ноябре была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, которая действовала в тылу Вооруженных сил России в левобережной части Херсонской области – «занималась доразведкой местности, мест позиции дислокации вооруженных сил министерства обороны, а также объектов критической инфраструктуры», передает ТАСС.
Российские силы получили информацию, что украинские военные могут находиться в районе дельт рек Конки и Днепра. Доразведывательные полеты позволили установить конкретные координаты места их базирования, после чего был нанесен массированный артиллерийский удар. На месте поражения нашли базу украинских военных и фрагментарные останки человеческих тел.
Напомним, Кинбурнская коса под Очаковом дает возможность России наносить удары по Николаеву и объектам вокруг города. После отвода российских войск из Херсона полуостров остался единственным участком Николаевской области под российским контролем, это самая южная точка освобожденных территорий.
Блогеры отреагировали на призыв освобожденной из плена бойца ВСУ к убийству русских детей
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Медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал фрагмент эфира украинского ТВ, в котором освобожденная из плена украинская военнослужащая Ольга Лакунова заявляет о необходимости «убить всех русских, включая маленьких детей», а ведущие с ней соглашаются, говоря, что «это справедливо».
Фрагмент эфира размещен в Telegram-канале Шария.
Когда Лакунову спросили, что она думает о России и русских после того, как побывала в российских тюрьмах, она ответила: «Я думаю, что они должны умереть все, даже малые дети». «Их не должно быть. Это (Россия) – какая-то очень длинная граница между Финляндией и Китаем», – добавила украинская военнослужащая.
Ведущая телеэфира сочла ответ Лакуновой «острым», но «справедливым».
Высказывание Лакуновой вызвало широкий резонанс среди журналистов и блогеров.
«Эту тварь мы отдали по обмену. (…) Это все, что нужно знать о том, с кем мы воюем!» – прокомментировал видео репортер ВГТРК Андрей Руденко.
На публикацию видео обратила внимание журналист ВГТРК Ольга Скабеева.
«Коротко про «на-украине-нацизма-нет», – пишет Telegram-канал «ВестиFM+».
«Найдите разницу между тем, что вещает эта нацистка, и словами «уберменша» – палача Хатыни из фильма Климова «Иди и смотри»: «...Вас не должно быть! Не все народы имеют право на будущее», – пишет Telegram-канал «Ерофей Палыч».
«Самый натуральный нацизм, как и 80 лет назад. И что на кону, они заявляют сами – жизнь НАШИХ людей, включая самых маленьких и беззащитных. Вот поэтому СВО должна достичь всех поставленных целей вплоть до уничтожения киевского режима», – пишет Telegram-канал «Денацификация UA».
В свою очередь политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков, комментируя интервью Лакуновой, заявил в комментарии «360», что Запад создал на Украине искусственный тоталитарный режим, «режим убийц и негодяев». Марков подчеркнул, что этот режим создан не народом, а военными политтехнологами США и Британии, и целью его является убийство русских на Украине и в России, геноцид. «Они захлебываются в этой пропаганде геноцида», – сказал политолог.
Жители Украины превращены в участников тоталитарной террористической секты, их заставляют участвовать в этом режиме, считает Марков. По его словам, часть из них уже стали убийцами, часть – нет, но «идет искусственное формирование банды убийц». И против это банды Россия проводит специальную военную операцию, заключил политолог.
Отметим, высказывания об убийстве русских звучат на Украине часто, даже на высоком уровне. Так, в начале сентября посол Украины в Казахстане Петр Врублевский заявил, что чем больше погибнет русских сейчас, «тем меньше придется убивать нашим детям». Позднее он принес извинения за свои слова.
В Донецке заявили о лишении ВСУ важного железнодорожного узла
Донецкий депутат Бердичевский: Взятие Майорска сокращает логистические возможности ВСУ
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Взятие Майорска не только частично разорвет поставки вооружения для ВСУ в Донбассе, но и снизит интенсивность обстрелов Горловки. При этом нам необходимо поскорее добить первую линию обороны ВСУ, продвигаясь через Павловку на Угледар, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Бердичевский, комментируя военную обстановку в регионе.
«На данный момент в Павловке осталось зачистить всего три дома на окраине населенного пункта. И после этого нам надо продвигаться на Угледар. Необходимо перерезать трассу в районе Новомихайловки и Константиновки – двух сел, расположенных между Угледаром и Марьинкой», – рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский.
Он добавил, что у Марьинки идут активные бои. «Там есть серьезные успехи, поэтому мы надеемся, что в скором времени город будет освобожден от ВСУ», – пояснил он.
Бердичевский также указал на значимость взятия под контроль поселка Майорск. «Это железнодорожный узел, через который украинская армия получала подкрепление и военную технику. Для нас было крайне важно прервать эти поставки. Кроме того, взятие населенного пункта может привести к снижению интенсивности обстрелов Горловки», – отметил он.
«В целом, пока вся первая линия обороны ВСУ в Донбассе не будет взята, говорить о продвижении дальше очень тяжело. Нам необходимо сначала занять позиции в Красногоровке, Марьинке и Угледаре», – заключил Бердичевский.
Накануне Минобороны сообщило, что в результате наступления российских военных на Донецком направлении полностью взят под контроль поселок Майорск.
Также отмечается, что высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему так важно получить контроль над Угледаром. Так, Владислав Бердичевский рассказал, что город – часть серьезного укрепрайона. «Далее за ним идут Новомихайловка, Марьинка и Красногоровка, расположенные соответственно к юго-западу и западу от Донецка. Это первая линия обороны ВСУ в Донбассе», – отметил он.
В свою очередь военный аналитик Михаил Онуфриенко в комментарии газете ВЗГЛЯД спрогнозировал тяжелые бои за Угледар после взятия расположенной рядом Павловки.
Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, как связаны Угледар и планы украинского наступления на Мариуполь.
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Жителей Херсона после прихода ВСУ привязали к столбам
Associated Press опубликовало фото из Херсона с привязанными к столбам людьми
Иностранные СМИ опубликовали фотографии из Херсона, где после прихода украинских военнослужащих людей стали привязывать к столбам в качестве наказания за сотрудничество с российскими властями.
По данным Associated Press, снимки сделаны в воскресенье, 13 ноября.
В подписи к одному из снимков уточняется, что к столбам привязаны «предполагаемые коллаборационисты».
Фотографии также публикует британское издание The Daily Mail. Газета уточняет, что за последние несколько недель многие жители Херсона, поддерживающие Россию, покинули город.
Командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин ранее отмечал, что обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. К началу ноября с правобережья вывезены 115 тыс. человек. Временной административной столицей Херсонской области стал Геническ.
В районе Запорожья уничтожены три американские гаубицы М777 ВСУ и 30 иностранных инструкторов
ВС России уничтожили три американские гаубицы М777 ВСУ и 30 иностранных наемников и инструкторов
Российские войска в районе Запорожья ликвидировали три американские гаубицы М777 и до 30 иностранных наемников и инструкторов, которые входили в состав артиллерийских расчетов, сообщили в Минобороны России.
Как сообщается в Telegram-канале ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы в районе города Запорожье уничтожены три артиллерийские системы М777 производства США, а также до 30 иностранных инструкторов и наемников, входивших в состав артиллерийских расчетов.
Отмечается, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183 районах.
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В Минобороны добавили, что в районе населенного пункта Авдеевка ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, а в районе населенного пункта Новотроицкое уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Песчаное Днепропетровской области сбит в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, перехвачены 13 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 10 реактивных снарядов HIMARS, а также три реактивных снаряда «Ольха».
В ведомстве уточнили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 176 вертолетов, 2498 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6569 танков и других боевых бронированных машин, 887 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3577 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7202 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее в Минобороны сообщили, что в результате наступления российских военных на Донецком направлении полностью взят под контроль поселок Майорск.
Украина лишила аккредитации журналистов CNN и SkyNews за репортажи из Херсона
Журналисты CNN, SkyNews и ряда украинских СМИ лишились аккредитации после репортажей из Херсона
Власти Украины лишили аккредитации журналистов ряда украинских и зарубежных СМИ за репортажи из Херсона, сообщает украинская пресса.
Аккредитации лишились не менее шести журналистов, в том числе сотрудники CNN и SkyNews, нескольких украинских телеканалов, передает ТАСС.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что украинские власти запрещают доступ журналистов в Херсон. Он объяснил такое решение необходимостью разминирования.
Названы три категории воюющих на Украине иностранных наемников
MWM: На Украине воюют три категории иностранных наемников
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Американские СМИ рассказали о трех категориях наемников, которые воюют на Украине на стороне украинских националистов.
Первой категорией являются сотрудники армий и разведывательных служб других государств, которые оказывают серьезное влияние на ход боевых действий на Украине, пишет журнал Military Watch Magazine (MWM).
По информации издания, эти люди получают зарплату от правительств западных стран, а на Украину они отправляются по приказу.
Ко второй группе MWM относит наемников из восточноевропейских стран, в особенности из Польши. Отмечается, что они принимают активное участие в боях и несут серьезные потери.
В третью категорию автор статьи включил наемников из западных государств. Утверждается, что они направляются на Украину по идеологическим причинам.
MWM пишет, что одним из наиболее известных иностранных подразделений, которые воюют на стороне ВСУ, является так называемый Грузинский легион, куда входят около тысячи военных. По данным издания, в его составе «примерно 50 британских военнослужащих и неизвестное количество представителей других западных стран». В статье говорится, что члены легиона «объявили войну против всех россиян», передает ОСН.
Ранее российский военнослужащий в Харьковской области рассказал о том, что польские женщины-наемники участвовали в украинском наступлении наряду с мужчинами.
Запад в ГА ООН захотел придать видимость легитимности краже российских активов
Полянский подчеркнул отсутствие у ГА ООН полномочий по взиманию «репараций» с России для Украины
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У ГА ООН нет полномочий для создания механизма по взиманию «репараций» с России для Украины, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя проект соответствующей западной резолюции.
Документ вынесут для обсуждения ГА ООН в понедельник. Как заявил Полянский в Telegram, у стран Запада «очередной желчный антироссийский приступ». Он пояснил, что проект резолюции ГА ООН предполагает «привлечение России к ответственности, включая репарации Украине».
Для этого Запад хочет создать «некий неподотчетный ГА механизм». По мнению Полянского, «правовая никчемность» проекта очевидна, ведь у ГА ООН «даже и близко нет таких полномочий».
Он также предложил странам Запада быть готовыми к тому, что и с них потребуют деньги за «столетия колониальной политики, рабства и грабежа».
В тексте проекта резолюции говорится, что ГА ООН «признает необходимость создания в сотрудничестве с Украиной международного механизма по устранению ущерба, потерь или вреда, вызванного незаконными с точки зрения международного права действиями» России, передает ТАСС.
Как отметил Полянский, Запад хочет через ГА ООН «придать некую видимость легитимности своим попыткам присвоить, а точнее попросту украсть, замороженные российские активы». Он указал, что «ворованные таким образом деньги» направят вооружение Украины или погашение ее долгов. Решение ГА ООН должно стать для этого шага «фиговым листком», заявил Полянский.
Напомним, по данным Минфина России, заблокировали примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал такой шаг воровством.
Кроме того, на Западе организовали охоту за частной собственностью российских бизнесменов.
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Израиль резко раскритиковал Киев за голосование в ООН
Посол Израиля Бродский заявил, что крайне разочарован голосованием Украины в ГА ООН
Поддержка Киевом резолюции ООН «Действия Израиля», отрицающей связи евреев с Храмовой горой и требующей консультативного заключения Международного суда, крайне разочаровывает, заявил израильский посол на Украине Михаэль Бродский.
Бродский написал на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что поддержка инициатив в ООН, направленных против Израиля, не способствует укреплению доверия между Украиной и Израилем.
Речь идет о проекте резолюции «Действия Израиля, затрагивающие права человека палестинского народа на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим», утвержденном Четвертым комитетом Генеральной Ассамблеи ООН. Поддержали резолюцию 98 стран, против выступили 17, а еще 52 страны воздержались.
В начале ноября в Израиле обратили внимание на использование нацистской символики солдатами ВСУ.
National Interest сравнил запасы ядерного оружия России и США
National Interest заявил о превосходстве российских ядерных вооружений над запасами США и их союзников
Запас стратегического ядерного оружия США и их союзников уступает российскому вооружению, заявили аналитики в сфере международной безопасности Бен Оллереншоу и Джулиан Спенсер-Черчилль.
Оллереншоу и Спенсер-Черчилль, оценивая угрозу превращения украинского кризиса в ядерную войну России и НАТО, заявили, что потенциал сил НАТО «хуже, чем бесполезный». Кроме того, по их мнению, не в интересах стран Запада жертвовать собой ради Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на National Interest.
Напомним, американское командование снимает с вооружения свой наиболее мощный термоядерный заряд B83-1, поскольку современная ПВО не позволит бомбардировщикам донести ее до цели. США собрались разместить в Европе более современную ядерную авиабомбу – B61.
Салливан предложил Зеленскому подумать о «реалистичных» позициях на переговорах
Wall Street Journal: Салливан предложил Зеленскому подумать о «реалистичных» позициях на переговорах по Украине
Во время последней встречи помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому подумать о «реалистичных» позициях на переговорах, сообщает газета Wall Street Journal.
Со ссылкой на дипломатов Wall Street Journal сообщает, что США предложили Украине показать открытость к идее переговоров.
Дипломаты отмечают, что Салливан порекомендовал команде Зеленского думать о реалистичных требованиях, в том числе пересмотреть цель по восстановлению контроля над Крымом, передает РИА «Новости».
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил готовность рассмотреть предложение о переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым, если такое поступит. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что закончить конфликт на Украине можно мирными переговорами, но пока такая возможность отсутствует из-за позиции Киева.
Взрыв произошел на промышленном объекте в Харькове
Мэр Харькова Терехов сообщил о ракетном обстреле промышленного объекта
Индустриальный район Харькова подвергся ракетному обстрелу, произошел взрыв, сообщили мэр города Игорь Терехов и украинские СМИ.
Украинские СМИ сообщил, что в самом городе и его окрестностях слышны взрывы. В Харьковской области была объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.
«Предварительно – промышленный объект», – сообщил Терехов в Telegram.
Кроме того, украинские СМИ сообщали о взрыве и воздушной тревоге в Запорожье. Позднее местные власти объяснили взрывы работой ПВО. Утверждалось, что информации о «прилетах» не поступало, передает РИА «Новости».
Напомним, в воскресенье сирены воздушной тревоги в третий раз за день прозвучали в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
Зеленский в Херсоне заявил о готовности Украины к миру
Зеленский прибыл в Херсон и заявил о готовности Украины к миру
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсон, где заявил, что страна готова к миру.
«Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны», – цитирует президента Украины Reuters. В Херсоне Зеленский выступил перед силовиками, передает ТАСС.
Напомним, российские военные переместились на левый берег Днепра, в Херсон зашли подразделения ВСУ.