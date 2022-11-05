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Российская авиация сбила МиГ-29 и Ми-8 ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении самолета МиГ-29 и вертолета Ми-8 воздушных сил Украины
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Российской авиацией сбит самолет МиГ-29 в Николаевской области, а средства ПВО уничтожили в Угледаре в ДНР вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Как сообщает Минобороны в Telegram-канале, истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Великоалександровка Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Также в ведомстве заявили, что средствами ПВО возле Угледара в ДНР сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
По словам Конашенкова, армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пять пунктов управления, в том числе 15-го полка нацгвардии Украины в районе населенного пункта Красный Лиман ДНР подразделений 60-й пехотной бригады ВСУ в Новой Каменке, Высокополье, Червоное Херсонской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179 районах.
«В районе населенного пункта Купянск Харьковской области поражен пункт управления СБУ, а в районе Вольнянска Запорожской области уничтожена база хранения вооружения и военной техники ВСУ», – говорится в сообщении военного ведомства.
Кроме того, уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Славянск, Дружковка, Красноармейск ДНР, Новая Каменка и Петропавловка Херсонской области.
Также в районе населенного пункта Белогорка уничтожена украинская самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а в Новониколаевке Херсонской области – украинская радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, заявили в Минобороны.
Конашенков добавил, что е за сутки в воздухе уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Калининское, Садок, Томарино Херсонской области, Степное, Николаевка и Зеленый Гай ДНР, перехвачено 27 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Ленинское, Моспино ДНР и Новая Каховка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 331 самолет, 169 вертолетов, 2435 беспилотных летательных аппаратов, 386 зенитных ракетных комплексов, 6335 танков и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3554 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7048 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска сорвали три атаки ВСУ на краснолиманском направлении.
Американский дипломат указал на «самую красную» линию для Москвы
Дипломат из США Ранделл указал на «самую красную» линию для Москвы
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Самым неприемлемым для России в ситуации на Украине может стать вступление этой страны в Североатлантический альянс, заявил бывший руководитель дипмиссии США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл.
«Нетрудно понять, почему Украина – самая красная линия для России», – отметил Ранделл в своей статье для Newsweek, передает РИА «Новости».
По его словам, Крым имеет для Москвы историческое значение, в случае если бы он стал частью НАТО, это вызвало бы у Кремля реакцию, сопоставимую с реакцией Вашингтона на размещение советских ядерных ракет на Кубе.
При этом страны альянса специально не обращали внимания на интересы безопасности России, принимая в свои ряды бывшие страны Советского Союза.
«Расширение блока на Восток станет самой роковой ошибкой американской политики за всю эпоху после окончания холодной войны», – привел Рандел слова американского дипломата Джорджа Кеннана.
Ранделл призвал остановить войну на Украине и отметил, что Западу следует обсуждать это, включая отмену экономических санкций и нейтралитет Киева.
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Украина назвала условия «победы» над Россией
Глава офиса Зеленского Ермак объяснил украинское «понимание победы» над Россией и перечислил ее условия
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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на совместной пресс-конференции с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном рассказал, какие условия Киев будет считать «победой» над Россией.
Ермак заявил, что Киев «четко сформулировал понимание победы». В число условий «победы» Киев включил возвращение контроля над вернувшимися к России территориями, включая Донбасс и Крым, «компенсацию» от России, освобождение пленных, а также «возвращение мира к четкой системе международной безопасности». По словам Ермака, это «гарантии, которых требует Украина».
Он заверил, что такой подход согласован с «партнерами» Украины. «У нас нет никаких разногласий. Наши главные партнеры, США, наши партнеры – Британия, Германия, Франция – говорят о том, что будут поддерживать нас до победы», – приводит его слова «Европейская правда».
Салливан прибыл в Киев в пятницу. Советник президента США провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой его офиса.
Зеленский в Telegram сообщил, что наградил Салливана орденом Ярослава Мудрого ІІ степени.
Напомним, Зеленский заявил, что не готов вести переговоры с Россией. Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Путиным.
Российские разведчики уничтожили наемников на Украине
Российские разведчики из гранатометов и пулеметов уничтожили на Украине наемников
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Минобороны России рассказало о боевой работе подразделения разведки ЗВО в зоне спецоперации на Украине, которое уничтожило группу наемников, участвовавших в боях на стороне Киева.
Как сообщает Минобороны в Telegram, разведгруппе была поставлена боевая задача по выявлению и уничтожению живой силы ВСУ и наемников в заданном квадрате. Российские военные провели разведку с воздуха, использовав для этого БПЛА. После разведчики разделились для нанесения ударов по группам противника.
Из ПТРК «Фагот» был нанесен ракетный удар по замаскированной в лесопосадке бронированной машине противника. Группа воюющих за Украину наемников начала двигаться вглубь лесопосадки, где была накрыта огнем автоматических гранатометов. После этого российская подгруппа досмотра вышла в район и уничтожила противника огнем из стрелкового оружия и пулеметов.
5 ноября в Вооруженных силах России отмечается День военного разведчика.
В октябре в честь Дня подразделений специального назначения Минобороны показало боевую работу разведчиков Западного военного округа на Украине.
Немцы возмутились заявлением нового посла Украины о россиянах
Читатели Welt резко раскритиковали посла Украины Макеева за призыв запретить россиянам въезд в ФРГ
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Читатели немецкого издания Welt выступили с резкой критикой в адрес нового украинского посла в Берлине Алексея Макеева, который увидел «серьезную угрозу безопасности» в том, что российские граждане приезжают в Германию, и призвал власти ФРГ ввести запрет на въезд для них.
«Неужели никому из немецких политиков не приходит в голову объяснить этому парню методом оплеух, что позволено, а что нет. Его единственная работа говорить «спасибо» и махать ручкой», – передает РИА «Новости» текст комментария одного из пользователей.
Другой комментатор назвал Макеева «недодипломатом из коррупционной Украины». «Почему никто не может сказать Макееву, что ему нужно вести себя соответственно своему положению?» – задался вопросом он.
«Я, например, требую запрета на въезд украинцев. Что будем делать?» – спросил еще один читатель.
Один из комментаторов, в свою очередь, потребовал запретить въезд в Берлин послам Украины.
«Выдворить этого наглого «дипломата» из страны», – призвали пользователи.
Ранее Макеев раскритиковал помощь Берлина, оказанную Киеву после начала специальной военной операции России.
Стало известно о тайной встрече советника Байдена Салливана с Зеленским в Киеве
Советник американского президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан посетил украинскую столицу в пятницу, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщают СМИ.
Салливан в ходе необъявленного визита встретился с Зеленским и с главой его офиса Андреем Ермаком, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
В ходе визита якобы обсуждались подробности нового пакета военной помощи Киеву. Зеленский во время переговоров призывал к поставкам дополнительных систем противовоздушной обороны.
Позже Белый дом подтвердил визит Салливана в Киев.
«Советник Салливан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой офиса президента Андреем Ермаком, министром обороны Алексеем Резниковым и другими, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку народа Украины со стороны США в защите его суверенитета», – цитирует сообщение Белого дома РИА «Новости».
Ранее в пятницу Пентагон объявил о передаче Киеву очередного пакета военной помощи на 400 млн долларов. В него входят 45 модернизированных советских танков Т-72 и сотни бронетранспортеров.
В США предостерегли Украину от попыток атаковать Крым
Возможное нападение на Крымский полуостров для киевских властей станет катастрофой, поскольку у ВСУ не хватает десантных средств, предупреждают американские СМИ.
У Киева не хватает вертолетов и других десантных средств, нападение на полуостров сопряжено с риском катастрофического провала, пишет журнал Hill, передает РИА «Новости».
Авторы напомнили, что Украина пыталась атаковать объекты в Крыму, в том числе провела атаку на Крымский мост и атаковала беспилотниками корабли Черноморского флота в Севастополе.
Попытка же захвата Крыма станет провалом президента Украины Владимира Зеленского, поскольку полуостров соединен с материком серьезно защищенным участком. Российские военные смогут провести инженерные работы, блокирующие сухопутную кампанию.
Ранее украинский президент Зеленский признавался, что желает увидеть море в Крыму, но не хочет туда ехать зимой.
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Германия в ООН выступила против резолюции о борьбе с героизацией нацизма
Германия, Австрия и Италия впервые проголосовали в ООН против российской резолюции с осуждением героизации нацизма
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На заседании Третьего комитета ГА ООН ряд стран, включая Италию, Австрию, Германию, впервые проголосовал против российской резолюции о борьбе с героизации нацизма, сообщил замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.
Третий комитет ГА ООН принял проект резолюции «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», передает РИА «Новости».
Голосование по резолюции проходит каждый год. Обычно против выступают только США и Украина. Однако на этот раз проект резолюции не поддержали также Германия, Британия, Франция, Япония, Италия, Грузия, страны Балтии, Венгрия. По их версии, Москва якобы эксплуатирует тему борьбы с неонацизмом в целях проведения спецоперации на Украине.
Лукьянцев заявил, что Италия, Германия и Австрия прежде никогда не выступали против: «На моей памяти это первый случай в истории». Он отметил, что в 2011 году среди стран ЕС произошел «раскол» по данному вопросу, часть из них выступила против резолюции, а часть воздержалась.
«Представители Германии, Италии и Австрии нас клятвенно заверяли, что они никогда по принципиальным соображениям не смогут голосовать против документа, в котором осуждается героизация нацизма. Но, видимо, политические соображения взяли верх», – сказал дипломат.
Напомним, за документ проголосовали 106 стран, воздержались – 15, против – 51 страна. Такая резолюция принимается Генассамблеей ООН каждый год. После одобрения комитета должно пройти голосование по ней в ГА ООН, обычно это проходит в декабре.
По всей Украине объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена утром в субботу, 5 ноября, на всей территории Украины, включая Киевскую область.
Такие данные опубликованы на официальном украинском сайте для оповещения населения.
По информации на портале, сирена звучит в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской и других областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и городе Запорожье.
Накануне воздушную тревогу объявляли в шести регионах Украины.
Российские войска с антидроновыми ружьями перехватили десятки БПЛА в Энергодаре
Рогов сообщил о перехвате российскими войсками с антидроновыми ружьями десятков украинских беспилотников в Энергодаре
В октябре в Энергодаре российским войскам с помощью антидроновых ружей удалось перехватить несколько десятков украинских беспилотников, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов отметил, что антидроновые ружья приобрели на пожертвования россиян и передали военным, передает ТАСС.
Из-за нехватки денег на Украине отключили 1,3 тыс. терминалов Starlink
CNN сообщила об отключении на Украине с 24 октября 1,3 тыс. терминалов Starlink из-за нехватки финансирования
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В связи с недостаточным финансированием на Украине с 24 октября отключили 1,3 тыс. терминалов Starlink компании SpaceX, сообщили источники.
Владелец SpaceX Илон Маск выражал готовность предоставлять услуги Starlink за свой счет, но основную часть оплаты вносила Украина. Теперь Киеву трудно найти деньги на оплату Starlink. С середины лета число терминалов увеличилось с 4 тыс. до 25 тыс., при этом выросли и расходы на их обслуживание (обслуживание одного терминала обходится в 2,5–4,5 тыс. долларов в месяц), передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Частично оплату услуг Starlink для Украины осуществляют Великобритания, Польша и США, но Киеву все равно не хватает денег. Власти США продолжают переговоры с Маском о том, как должны оплачиваться предоставляемые им услуги связи.
В октябре Маск заявил, что его компания не может и дальше платить за работу Starlink на Украине. СМИ сообщали, что SpaceX призвала власти США взять финансирование на себя. Позднее Маск заявил, что продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине. По словам украинского министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Маск еще до начала обсуждения вопроса о финансировании обещал, что функционирование Starlink на Украине будет обеспечено.
Украинский пленный рассказал о недостатках вооружения НАТО
Украинский военный сравнил вооружение НАТО с российским и советским
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Пленный украинский военный рассказал, что вооружение НАТО имеет несколько недостатков в сравнении с российскими (советскими) образцами.
Он рассказал о NLAW с севшими батареями, Javelin к которому нет «мозгов», потому выделают одни на бригаду, а самих ракетных комплексов может быть 50 штук.
«Часто бывает сама пусковая установка, но нет пульта управления к ней», – передает РИА «Новости» со ссылкой на военнослужащего 25-й отдельной штурмовой бригады украинских силовиков Александра Барляна, который сейчас находится в ЛНР.
Также он добавил, что за утерю комплекса Javelin может грозить уголовное преследование, так как это дефицитное имущество.
«АТшки, которые стреляли через раз (AT-4 шведский одноразовый ручной противотанковый гранатомет – прим. ВЗГЛЯД). Они сырые и могли «бахнуть», как только вылетела», – рассказал Барлян о недостатках шведского гранатомета.
Он отметил, что чаще ВСУ используют советское вооружение, например, РПГ-7.
Ранее сообщалось, что компания Lockheed Martin испытывала нехватку компьютерных чипов, из-за этого возникли проблемы с поставками Киеву ракет для противотанковых комплексов Javelin.
Путин: Польша не отказалась от поглощения Украины
Задумки польского руководства об интеграции украинских земель в свой состав никуда не исчезли, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с историками и представителями традиционных религий.
«Мы знаем об идеях создания в некоторой части политического бомонда Польши великого государства «от моря до моря», перед Второй мировой войной об этом немало говорили, это была идея фикс, от Балтийского моря до Черного. Сейчас мы видим объятия руководителей Польши и Украины. А идейка-то, она жива, идея поглощения Украины никуда не делась», – цитирует Путина ТАСС.
Он добавил, что в Варшаве рассуждают о возврате украинских территорий, отторгнутых в 1939 году, но во времена СССР часть исторической российской территории отошла Украине. Это было сделано для создания общего культурного и гуманитарного пространства.
«Те территории [Западной Украины] были насильственно отторгнуты от Венгрии, Румынии и Польши. Это абсолютно разные ситуации. Мы добровольно, чтобы быть вместе, отдали исторические территории вместе с населением, правда, население никто не спрашивал, а там (в случае с Польшей) отторгнуты были насильственно в результате войны. Об этом надо бы задуматься кое-кому на Украине», – сказал глава государства.
Он подчеркнул, что единственным настоящим гарантом государственности Украины и ее суверенитета могла бы быть Россия.
Ранее бельгийские СМИ сообщали, что Варшава планирует ввести воинский контингент в западную часть Украины и провести там референдум о вхождении занятых территорий в состав Польши после уничтожения ВСУ.
Знакомые назвали фигуранта дела о теракте на Крымском мосту сторонником России
Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту вели связанный с Одессой и Армавиром бизнес
У фигурантов дела о теракте на Крымском мосту Владимира Злобы и Романа Соломко был общий бизнес, связанный с Одессой и Армавиром. Из Одессы отправили взрывное устройство, в Армавире разгружали груз взорванной потом фуры, сообщают СМИ. Знакомые при этом называют Злобу сторонником России.
Мать Злобы – Вера – заявила, что ее сын был «за Россию», вывез семью в Крым. «Как может быть, чтобы колхозник… что он, террорист что ли?.. Он никогда бы не принес (взрывчатку) в Россию, тем более тому мосту, он не такой парень», – приводит ее слова РИА «Новости».
Женщина рассказала, что ее сын перевозил и осуществлял реализацию зерна, выращенного местными фермерами. Зерно он возил «в Голую Пристань или Херсон, другие города Херсонской области». В марте Злоба с женой и детьми уехал в Крым из соображений безопасности.
Сосед и коллега Игорь Лайко заявил, что возил зерно из Херсонской области в Крым, а там Злоба занимался реализацией. До спецоперации Злоба работал с Соломко, в том числе в Одессе. Лайко сообщил, что были планы «переоформить фирму» в Крыму, хотя «пока разрешали возить зерно так», без российского паспорта.
По данным ФСБ, груз взорвавшейся потом фуры был переоформлен при содействии Злобы и Соломко как раз на некую несуществующую фирму в Крыму. Российский паспорт Злоба так и не успел получить, хотя подавал документы вместе со всей семьей 6 сентября.
Бухгалтер местной сельхозбазы Виктория Паханова заявила, что Злоба был одним из первых в очереди за паспортом: «Тут все знают, что Вовка первый побежал российский паспорт получать». Она также не верит в его виновность. По словам Пахановой, Злоба был «одним из тех», кого на Украине называли сепаратистами и «с 2014 года чемоданы в руки вручали». Она заверила, что Злоба «реально довольный был ситуацией».
Лайко подтвердил, что Злоба был связан с людьми из Армавира: «У нас система такая: у Вовы много знакомых фермеров тут, он знает все колхозы, всех фермеров. Ему говорят: «Вовчик, нужно куда-то сдать продукцию», Вова принимает все, мы тут забираем, едем в Крым, потом пацаны с Армавира, с Краснодара приезжают на «КАМАЗиках», таскают через границу туда.
Напомним, в ФСБ России сообщили, что теракт организовал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Задержаны восемь соучастников подготовки теракта. Взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на паллетах. В августе груз из Одессы прибыл в болгарский Русе, затем его направили в Грузию, потом – в Армению. Для переправки груза были привлечены граждане Украины Михаил Цюркало, Денис Ковач, Роман Соломко, граждане Грузии Сандро Иносаридзе, брокер по имени Леван и гражданин Армении Терчанян Артур. По данным ФСБ, Злоба участвовал наряду с другими фигурантами в изменении документов на груз фуры, которая затем была взорвана.
Антонов заявил о неспособности США истощить Россию
Посол в США Антонов заявил о неспособности Вашингтона истощить Россию помощью Украине
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США не смогут «удалить» или «отменить» Россию, им также не удастся истощить ее, помогая Украине, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов прокомментировал решение США о новых поставках вооружения Украине. По его словам, союзники Киева считают, что «решить проблему можно на поле боя», и тратят «все больше и больше сил, средств», даже «подтягивают вооруженные силы к российским границам». Он признал, что ситуация складывается крайне тревожная, передает РИА «Новости».
В результате Россия противостоит не только Украине, но и всему «объединенному Западу, который пытается подорвать устои российского государства», а также «истощить нас, вытянуть из нас все экономические и военные ресурсы, и создать такое положение, чтобы Россия никогда не имела возможности на равных разговаривать с западными государствами на международной арене», сказал Антонов.
«Что бы американцы не делали, мы добьемся победы, у нас нет другого выхода и никаких сомнений в том, что дело наше правое», – заявил он, призвав Запад вместо поставок оружия Украине искать «переговорное решение», поскольку «решить проблему полностью на поле боя невозможно». Пока США будут оказывать Украине военную поддержку, «ситуация будет отягощаться», сказал Антонов, посоветовав «внимательно посмотреть на итоги Карибского кризиса», когда «два государства нашли в себе силы сделать шаг навстречу для решения проблемы».
Антонов отметил, что США не желают вести переговоры с Россией, Москва не видит в среднесрочной перспективе возможности для улучшения отношений с Вашингтоном, хотя уверена в необходимости диалога. «Политика нынешних властей США направлена на то, чтобы выгнать Россию отовсюду. Но невозможно удалить или отменить Россию», – сказал он.
Посол сообщил, что США не предлагали организовать встречу лидеров Соединенных Штатов и России Джо Байдена и Владимира Путина. Также, по его словам, США сами не делают шагов, необходимых для улучшения работы посольства в Москве, от этого не выправляется и ситуация в российской дипмиссии в Вашингтоне. Как заявил Антонов, в США рассчитывают, что «русские дрогнут». При этом американская сторона не желает увеличивать число дипломатов до обговоренного уровня, поскольку «они прекрасно жили, когда тысяча сотрудников местного персонала работали на интересы США».
«Мы готовы подойти к вопросу об обнулении всех ограничений, но надо же начинать глобально смотреть. Сколько санкций ввели в отношении России. Более того, они вводят санкции, от которых сами страдают, после просят МИД снять ограничения», – заявил он.
Как вы оцениваете риск начала конфликта с применением ядерного оружия в ближайшее время?
В четверг президент России Владимир Путин выступил с программной речью, четко обозначив новые геополитические приоритеты Москвы. При формировании нового мироустройства, по словам Путина, во внимание должна быть принята каждая точка зрения, каждая система мировоззрений и идей, каждый народ и каждая культура.
Путин считает, что так называемый порядок, основанный на правилах, предлагаемых Западом, дает тому возможность жить вообще без правил. «Власть над миром – как раз то, что этот так называемый Запад поставил на кон в своей игре, но игра эта, безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная, – подчеркнул глава государства. – Она отрицает суверенитет стран и народов, их самобытность и уникальность, не ставит ни во что интересы других государств».
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Путин: Украинцы – главная жертва намеренной возгонки ненависти к русским
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Россия помнит, какой ценой была завоевана победа над фашизмом, сейчас ситуация тоже непростая, потому что борьба идет внутри одного народа, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, страны Запада в этом конфликте бросают украинцев в топку.
«Помнили и помним, что произошло в 1941 году, когда, несмотря на данные разведки о неизбежности нападения на Советский Союз, оттягивалось принятие необходимых мер по обороне, и какой тяжелейшей ценой была завоевана тогда победа над нацизмом», – передает РИА «Новости» слова Путина на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и российского военно-исторического обществ.
Он добавил, что сейчас в ситуации, сложившейся между Россией и Украиной, «тоже непросто».
«Трудно и горько еще и оттого, что сражается друг с другом, по сути дела, один народ. По сути, противостояние идет внутри одного народа. Так же, как это было после потрясений 1917 года. Людей снова стравили», – объяснил глава государства, добавив, что иностранные державы грели руки на трагедии.
«Они преследовали свои интересы, ослабляли и рвали историческую Россию на части. И сегодня, беспрерывно поставляя оружие на Украину, перебрасывая туда наемников, они абсолютно безжалостны к ее гражданам. За их счет продвигают свои геополитические цели, которые ничего общего не имеют с интересами украинского народа. Также направленные на ослабление, распад, уничтожение России. Вот эти усилия продолжаются. Они и лежат в основе событий, которые происходят на Украине. Мы никогда не позволим этого сделать. Будем защищать свое отечество так же, как наши героические предки», – добавил Путин.
По его словам, Россия с уважением относится к украинскому народу. «Мы всегда с уважением и теплотой относились и относимся к украинскому народу. Так было и есть, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние», – сказал президент России. При этом столкновение с неонацистами на Украине было неизбежно.
«Столкновение России с возникшим на территории Украины неонацистским режимом было неизбежно. Если бы в феврале не были предприняты соответствующие действия с нашей стороны, все было бы то же самое, только с худших для нас позиций. Ситуацию на Украине ее так называемые друзья довели до той стадии, когда она стала смертоносной для России и самоубийственной для самого украинского народа. И мы видим это даже по характеру боевых действий: просто удивительно, что там происходит, вообще как будто украинцев не существует, бросают как в топку и все», – сказал Путин.
Кроме того, как отметил российский лидер, украинский народ является главной жертвой намеренной возгонки ненависти к русским.
Ранее Путин заявил, что история России непрерывна, и рассматривать ее необходимо комплексно, со всеми сложными и противоречивыми периодами.
Также президент поздравил жителей страны с Днем народного единства и указал, что праздник уходит корнями в глубину веков, когда народ совершил подвиг.