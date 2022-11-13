Фигуристка Туктамышева стала победительницей этапа Гран-при России в Москве

Фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла этап Гран-при России в Москве

Елизавета Туктамышева выиграла четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Москве.

Результат 25-летней чемпионки мира и Европы 2015 года за две программы составил 234,63 балла (84,05 балла за короткую + 150,58 балла за произвольную). Второе место заняла Софья Муравьева, набравшая 230,56 балла (82,24+148,32), третьей стала Софья Акатьева (225,37; 83,39+141,98), передает РИА «Новости».

В танцах на льду победу одержали Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол (198,59; 78,01 + 120,58). Второй результат показали Софья Тютюнина и Андрей Багин (194,30; 77,73 + 116,57), третий – Ирина Хавронина и Дарио Чиризано (191,04; 77,26 + 113,78), пишет ТАСС.

Напомним, чемпионка Европы Камила Валиева заняла первое место по итогам короткой программы на этапе Кубка России по фигурному катанию, второй стала Софья Акатьева.