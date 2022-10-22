Камила Валиева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России

Фигуристка Валиева выиграла короткую программу на первом этапе Гран-при России

Чемпионка Европы Камила Валиева заняла первое место по итогам короткой программы на этапе Кубка России по фигурному катанию, второй стала Софья Акатьева.

По итогам проката короткой программы Камила Валиева набрала 83,92 балла, второй стала Софья Акатьева, у нее – 72,70 балла, третья – Анастасия Зинина, она набрала 70,19 балла, передает ТАСС.

Валиевой 16 лет, она является олимпийской чемпионкой в командном турнире, чемпионкой России и победительницей чемпионата Европы. Ей принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ. Валиева и Акатьева тренируются под руководством Этери Тутберидзе.

Ранее РУСАДА решило не оглашать решение по делу Валиевой, поскольку Валиева является несовершеннолетней спортсменкой и в соответствии с пунктом 4.1 Международного стандарта по обработке результатов все процессы и процедуры, связанные с обработкой результатов, включая обвинение и окончательное решение, являются конфиденциальными.

Руководитель центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что информация о том, что допинг-проба В олимпийской чемпионки российской фигуристки Камилы Валиевой оказалась положительной, является недостоверной, и все это может быть провокацией.

В феврале Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято, спортсменку все же допустили до соревнований.