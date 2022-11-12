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Ставший прообразом героя «Терминала» иранский беженец умер в аэропорту Парижа
Иранский беженец Нассери – прообраз героя «Терминала» – скончался в парижском аэропорту, где когда-то прожил 18 лет
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Иранский беженец Мехран Карими Нассери, который стал прообразом героя фильма «Терминал» в исполнении Тома Хэнкса, скончался в парижском аэропорту, где когда-то прожил 18 лет, сообщил сотрудник аэропорта.
Нассери вернулся в аэропорт несколько недель назад. Сообщается, что смерть наступила по естественным причинам. Сотрудник аэропорта рассказал, что у Нассери было несколько тысяч евро, при этом большую часть гонорара за фильм иранец успел потратить, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
Нассери начал жить в аэропорту Руасси – Шарль-де-Голль в 1988 году. До этого его выслали из Великобритании, Германии, Нидерландов, которые он посетил в поисках своей матери. Проблема заключалась в том, что Нассери не мог корректным образом оформить документы.
В 1999 году ему дали статус беженца и разрешили остаться во Франции, но Нассери не сразу покинул аэропорт. Его адвокат Кристиан Бурге пояснял, что иранец просто боялся это делать. История Нассери стала отправной точкой для фильма Стивена Спилберга «Терминал» 2004 года.
Рогозин объяснил, какое оружие надо для СВО
Экс-гендиректор Роскосмоса Рогозин заявил, что для СВО нужно закупать самое эффективное вооружение, а не самое дешевое
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Формирование госзакупок для нужд армии, которое применимо в мирное время, не является эффективным во время спецоперации, отметил бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
По его словам, принципы госзакупок строятся на длительных процедурах голосования, а затем на проведении конкурсов, где выбирались самые дешевые вооружения, а не самые эффективные, передает РИА «Новости».
Рогозин отметил, что настало время «прекратить в демократию», а призвал «заниматься жесткими директивными указаниями» для победы на фронте.
Также экс-глава Роскосмоса указал, что США в вопросах закупки вооружений выбирают самые лучшие системы вооружений на поле боя.
При этом Рогозин подчеркнул, что нисколько не сомневается в победе Вооруженных сил России.
«Я не помню, чтобы Россия так вот воевала сразу со всей такой мощной коалицией высокотехнологичных стран. Воевала с населением, которое сильно одурманено пропагандой», – отметил он.
Рогозин призвал людей помогать фронту всем, чем возможно.
«Деньгами, мозгами, физически. Кто может приехать сюда и пополнить ряды – здесь всему будут рады», – заключил экс-глава Роскосмоса.
Ранее стало известно, что бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин побывал в зоне проведения специальной военной операции.
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Солдат ВСУ снял видео попадания российского боеприпаса «Ланцета» в ЗРК 9К35 «Стрела-10»
Солдат Вооруженных сил Украины стал свидетелем попадания российского барражирующего боеприпаса в украинский зенитно-ракетный комплекс 9К35 «Стрела-10».
Мужчина хотел снять на видео свой расчет «Стрелы-10», но на видео попал момент, когда в него попал боеприпас, запущенный дроном-камикадзе «Ланцет», кадры публикует Telegram-канал Dambiev, сообщает агентство ФАН.
«Ланцет» разработала российская компания ZALA Aero.
Ранее российское военное ведомство впервые опубликовало кадры применения «дронобойного ружья» – электромагнитного комплекса для борьбы с беспилотниками.
Рогозин анонсировал поступление в зону СВО вооружения, которое обеспечит победу
Рогозин заявил о скором поступлении ВС России оружия, которое обеспечит победу
В зону специальной военной операции на Украине начнет поступать самое современное российское вооружение для союзных сил, оно обеспечит скорую победу, сообщил экс-гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
По его словам, союзным силам необходимы самые современные образцы, их надо внедрять. Рогозин отметил, что в ближайшие месяцы ожидается поступление в ВС России и в народное ополчение ЛНР и ДНР оружия, которое позволит победить, передает РИА «Новости».
Также он отметил, что необходимо выдержать некий период раскачки.
Ранее Рогозин заявил, что группа военных советников «Царские волки» работает с разработчиками над созданием легких ударных беспилотников для войск ДНР и ЛНР, испытания будут проходить прямо на фронте.
Над подравшимися в Крыму чеченцами устроили шариатский суд
Устроившие драку в магазине в Симферополе из-за замечания чеченцы извинились
Устроившие драку из-за замечания в продуктовом магазине Симферополя чеченцы извинились, так постановил проведенный над ними шариатский суд.
Как сообщает «Подъем» в Telegram-канале, в Симферополе выходцы из Чечни устроили драку в магазине из-за сказанного им за мат замечания. Позже один из участников конфликта извинился перед продавцом.
«Прошу прощения ради всевышнего Аллаха», – заявил он, пообещав, что больше такое не повторится.
По данным издания, над ними провели шариатский суд, который признал их виновными и обязал извиниться.
Драка в Крыму произошла 8 ноября, выходцы из Чечни избили мужчину, который сделал им замечание из-за мата. Один из зачинщиков ссылался на то, что был участником СВО и ему все равно, что с ним будет.
Ранее толпа избила виновника аварии в Крыму.
Партия демократов в США подошла к контролю над сенатом
Fox News: Для демократов в США осталось получить еще одно место для контроля над сенатом
После того, как представитель демократической партии Марк Келли был переизбран в сенат от штата Аризона, партии не достает всего одного места для получения полномочий контроля над верхней палатой США, сообщает канал Fox News.
По прогнозу телеканала, предстоящая победа в еще одном штате – Неваде или Джорджии – позволит демократам, к слову, однопартийцам президента Джо Байдена, взять полный контроль над сенатом. Издание напоминает, что при спорном количестве голосов – в данном случае может получиться 50 на 50 – ситуацию разрешит голос вице-президента, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Напомним, по итогам выборов в США Республиканская партия отобрала у демократов контроль над Палатой представителей Конгресса.
При этом эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) заявили, что прошедшие в США выборы в Сенат и Палату Конгресса были организованы на низком уровне, а показатели доверия к ним оказались одними из самых низких за многие десятилетия.
Так, в целом ряде штатов было запрещено требовать ID (удостоверяющий личность документ), предлагалось засчитывать голоса, отправленные по почте, даже когда нет достоверных указаний на личность отправителя.
Позднее стало известно, что в некоторых штатах США на местных выборах победили почившие политики.
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Собчак впечатлила реакция жены Зеленского на откровения о семье
Телеведущая Ксения Собчак обратила внимание на «бесценную» реакцию жены Владимира Зеленского, кода он признался, что они живут отдельно и ему некому готовить завтрак.
Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала отрывок интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканалу CNN, где он «пошутил», что жена готовит завтраки детям, а ему нет. Зеленский пояснил, что у них нет возможности завтракать вместе в этот «сложный период», поскольку они живут отдельно.
Собчак обратила внимание на реакцию Елены Зеленской, которая явно была удивлена и недовольна откровениями супруга. «Реакция жены бесценна», – написала она.
Ранее Елена Зеленская заявила The Guardian, что ее супруг очень капризный, не любит следить за своим физическим здоровьем, приходится устраивать сцену, чтобы он померил температуру.
Российские военные сорвали контратаку иностранных наемников в ДНР
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Иностранные наемники на южно-донецком направлении пытались контратакой остановить продвижение российских войск около Степного, Владимировки и Павловки в ДНР, в результате было уничтожено 85 боевиков и техника, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным Минобороны, иностранные наемники контратаками пытались помешать продвинуться российским войскам возле Степановки, Владимировки и Павловки. ВС России применили артиллерию и авиацию, уничтожено более 85 боевиков, семь боевых бронированных машин и два пикапа, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, ВСУ пытались двумя батальонами атаковать на купянском направлении возле Владимировки и Куземовки ЛНР, после огневого поражения они были остановлены и отброшены на исходные позиции, сообщил Конашенков.
Огневое поражение было нанесено ротной тактической группе ВСУ в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области, где они потеряли 160 человек убитыми и ранеными, шесть танков и девять боевых бронированных машин, заявили в Минобороны.
Также в военном ведомстве добавили, что четыре ротных тактических группы ВСУ пытались атаковать у Сватово, Площанки, Макеевки и Червонопоповки ЛНР. Ударами артиллерии и авиации уничтожено свыше 190 украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей.
Ранее в ДНР сообщили, что Вооруженные силы Украины после продолжительной осады бежали из населенного пункта Опытное, который прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона.
Байдену пригрозили пощечиной за высказывание о российских военных
Пользователи Twitter (заблокирован в России) раскритиковали президента США Джо Байдена из-за его слов о том, что конфликт на Украине нельзя решить до тех пор, пока оттуда не уйдут российские войска.
Об этом американский лидер заявил в ходе общения с журналистами перед отправкой на климатическую конференцию COP27.
«Этому старику нужно дать пощечину, может быть, он начнет соображать», – приводит РИА «Новости» комментарий одного из пользователей.
Также ему посоветовали перестать снабжать Украину оружием и деньгами, что должно привести к переговорам. Еще один комментатор заявил, что конфликт можно решить, если США и НАТО перестанут вмешиваться в дела Украины.
Еще один человек назвал Байдена лицемером, напомнив, что Россия никуда не денется.
Ранее сообщалось, что российская сторона объявила о санкционных ограничениях в отношении американских граждан, в список из двухсот человек попали сестра и два брата Байдена.
США предложили Индии отказаться от сервисов Запада ради нефти России
Глава Минфина США Йеллен допустила покупку Индией российской нефти по любой цене без сервисов Запада
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Администрация Соединенных Штатов считает допустимым дальнейшее приобретение Индией нефти из РФ по любой стоимости без использования услуг западных компаний, несмотря на попытки Вашингтона ввести потолок цен на российский энергоноситель, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью Reuters.
Йеллен выразила мнение, что России якобы будет очень трудно сохранить прежние объемы продаж нефти, когда ЕС прекратит покупать у РФ этот энергоноситель, и Москва станет усиленно искать покупателей. При этом глава Минфина США отметила, что многие покупатели полагаются на западные услуги. Как поясняется в публикации, речь идет, в частности, об осуществляемых западными компаниями морских перевозках и страховании, передает ТАСС.
Йеллен добавила, что Индия и частные компании этой страны также могут покупать нефть по любой цене, если не пользуются западными сервисами и находят иные сервисы.
Министр финансов США выразила мнение, что попытки Вашингтона и его союзников ввести потолок цен на российскую нефть вынудят РФ снижать стоимость энергоносителя и Москва будет продавать нефть по договорной цене. По словам Йеллен, США будут рады тому, что Индия, Африка или Китай смогут договориться о предоставлении им скидок.
Напомним, в начале ноября стало известно, что в октябре Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав традиционных лидеров – Саудовскую Аравию и Ирак. Страны G7 запланировали ввести потолок цен на российскую нефть с 5 декабря.
Евросоюз и Британия захотели «изолировать» делегацию России на G20
Telegraph: Евросоюз и Британия хотят изолировать российскую делегацию на саммите G20
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Евросоюз и Британия на предстоящем саммите G20 будут стремиться изолировать российскую делегацию и бойкотировать ее выступления, вплоть до попыток препятствовать встречам кого-либо с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщили источники Telegraph.
Представитель европейской внешнеполитической службы пояснил, что западные партнеры хотят показать, что международное сообщество думает о действиях Москвы на Украине. Европейцы дадут российским коллегам понять, что любые переговоры должны проводиться на условиях, приемлемых для Киева, говорится в публикации, передает РИА «Новости».
Источники подчеркнули, что Китай, в отличие от Италии, Германии, Испании и Франции, не будет содействовать изоляции России. Ожидается, что Москва и Пекин попытаются «смягчить» совместное заявление стран. По словам чиновника ЕС, который охарактеризовал отношения РФ и КНР как «безграничную дружбу», китайцы и русские тесно сотрудничают.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден отказался встречаться с делегацией России на саммите G20 в Индонезии, которую возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено
Автомобильное движение по Крымскому мосту в субботу временно приостановлено
Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено с 4.00 до 16.00 субботы в связи с проведением технологических работ, сообщили в оперативном штабе Кубани.
В оперативном штабе Кубани сообщили, что в связи с проведением технологических работ в субботу движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в период с 4.00 до 16.00 временно ограничат. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рекомендовало водителям на это время воздержаться от поездок, передает РИА «Новости».
Во вторник вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что на Крымском мосту завершена установка первого готового пролета автодорожной части, монтаж следующего запланирован на 11 ноября.
Танковый бой 11-го полка ДНР показали на видео от первого лица
Танковый бой 11-го полка народной милиции Донецкой народной республики попал на видео.
На кадрах запечатлен момент, когда позиции Вооруженных сил Украины терпят поражение. Видео снято 10 ноября в Первомайском, где сейчас идет наступление, передает RT.
Этот населенный пункт является одним из тех, откуда артиллерия ВСУ периодически обстреливает Донецк.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины после продолжительной осады бежали из населенного пункта Опытное, который прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона.
Зеленский назвал адом российские атаки в Донбассе
Президент Украины Зеленский рассказал об аде в Донбассе из-за российских атак
Президент Украины Владимир Зеленский назвал адом российские атаки на Донбассе и рассказал о невероятных жестоких боях.»
Зеленский в своем видеобращении заявил, что в Донбассе творится ад из-за российских атак, по его словам, «там ежедневно идут невероятно жестокие бои», передает РИА «Новости».
Ранее ВСУ бежали после продолжительной осады из населенного пункта Опытное, который прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона в ДНР.
Также врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС России в ДНР полностью освободили населенный пункт Павловка.
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Киев усилил группировку на Запорожском направлении
Власти Запорожья заявили о наращивании Украиной вооруженных сил на Запорожском направлении
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Киев наращивает военную группировку на Запорожском направлении за счет использования освободившихся сил с Херсонского, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, для Украины Запорожское направление увеличивает свое стратегическое значение в вопросах наступления, провокаций и прощупывания нашей линии обороны. Так, планируется переброс освободившихся сил с Херсонского направления на Запорожье, передает РИА «Новости».
Вследствие такого шага со стороны Киева, в Запорожье увеличивают линию обороны. Рогов добавил, что Украина планирует дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь.
Ранее Минобороны России завершило переброску войск с правого берега Днепра на левый. В рамках этой операции было выведено более 30 тыс. военнослужащих, порядка 5 тыс. единиц вооружения и техники, а также материальное имущество.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом Днепр превратился в линию боевого соприкосновения. В этой связи особое значение имеет ранее объявленная Пентагоном дополнительная помощь ВСУ, в рамках которой предполагается поставка 40 речных бронекатеров.
Немцы предложили Зеленскому покинуть пост за деньги
Комментаторы немецкой Welt предложили Зеленскому покинуть пост президента в обмен на деньги
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Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу Украины Владимира Зеленского, который провозгласил «исторической победой» выход российских войск из Херсона.
Комментирующие сошлись во мнении, что украинский лидер воспринимает всю ситуацию как новую серию одного из своих шоу, передает РИА «Новости».
«У меня предложение к Зеленскому. Мы даем ему деньги, а он покидает пост президента и сбегает на необитаемый остров. Все довольны», – отметил один из пользователей.
«Я восхищаюсь российской армией, которая одна смогла противостоять всем западным странам», – заметил другой.
«Я так и не понял, что именно получают немцы от этих выдуманных Зеленским побед?» – задался вопросом один из комментаторов.
«Меня тошнит от напыщенности Зеленского. Легко писать о войне, сидя на кресле в Польше. Дипломатия – единственный путь к миру», – поделился мнением еще один читатель.
«Зеленский всего лишь американская марионетка. Его слова ничего не стоят», – отметил другой пользователь.
Напомним, командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.
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