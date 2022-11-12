Ставший прообразом героя «Терминала» иранский беженец умер в аэропорту Парижа

Иранский беженец Нассери – прообраз героя «Терминала» – скончался в парижском аэропорту, где когда-то прожил 18 лет

Иранский беженец Мехран Карими Нассери, который стал прообразом героя фильма «Терминал» в исполнении Тома Хэнкса, скончался в парижском аэропорту, где когда-то прожил 18 лет, сообщил сотрудник аэропорта.

Нассери вернулся в аэропорт несколько недель назад. Сообщается, что смерть наступила по естественным причинам. Сотрудник аэропорта рассказал, что у Нассери было несколько тысяч евро, при этом большую часть гонорара за фильм иранец успел потратить, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

Нассери начал жить в аэропорту Руасси – Шарль-де-Голль в 1988 году. До этого его выслали из Великобритании, Германии, Нидерландов, которые он посетил в поисках своей матери. Проблема заключалась в том, что Нассери не мог корректным образом оформить документы.

В 1999 году ему дали статус беженца и разрешили остаться во Франции, но Нассери не сразу покинул аэропорт. Его адвокат Кристиан Бурге пояснял, что иранец просто боялся это делать. История Нассери стала отправной точкой для фильма Стивена Спилберга «Терминал» 2004 года.