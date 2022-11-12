|
|
Рогов назвал переброшенное с Херсонского направления число военных
Власти Запорожской области заявили, что Киев мог отогнать с Херсонского направления около 40 тыс. военных
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Украина могла передислоцировать около 40 тысяч военных с Херсонского направления на другие, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, Киев может счесть предпочтительным Запорожское направление и направить в эту сторону около 40 тыс. человек, передает «Комсомольская правда».
Рогов добавил, что, по его мнению, ВСУ могут предпринять очередную попытку захватить Запорожскую АЭС.
Ранее Рогов сообщал об усилении украинской группировки на запорожском направлении.
Позднее Рогов заявил наемниках из 40 стран, находящихся на запорожской линии.
Минобороны: ВС России ведут огонь по противнику на правом берегу Днепра
Минобороны: В результате успешной переправки российских войск через Днепр противнику наносится огневое поражение
|
|
Операция по переброске войск с правого на левый берег Днепра проведена без потерь в личном составе, сообщили в Министерстве обороны России.
Операция завершилась к 5.00 мск в пятницу, на левый берег реки был выведен весь личный состав, вооружение и военная техника группировки, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Всего было выведено более 30 тыс. российских военнослужащих, порядка 5 тыс. единиц вооружения и военной техники и материальное имущество. Также на левый берег переместили всю военную технику, которой требовался ремонт.
«В результате эффективного управления и слаженных действий российских подразделений ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправлены на левый берег Днепра», – подчеркнули в министерстве.
Выведенные на левый берег соединения и воинские части заняли укрепленные оборонительные рубежи и позиции. Попытки ВСУ срыва переброски войск были безуспешны, также отражены все попытки нанесения ракетных ударов. Перехвачены 33 снаряда РСЗО HIMARS.
Сейчас по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ на правом берегу наносится огневое поражение.
«За двое суток продвижение украинских подразделений на отдельных направлениях составило не более 10 км. Огнем российской артиллерии, ударами авиации и применением минно-взрывных заграждений подразделения ВСУ остановлены на удалении 30–40 км от района переправ через реку Днепр», – указали в ведомстве.
Ранее в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что ВСУ пытались предпринять наступление из-под населенных пунктов Кисловка, Ягодное и Владимировка Харьковской области, но все попытки были пресечены.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинский пленный рассказал о планах Киева наступать на Белгород и Курск
Украинский военнопленный заявил о планах Киева по наступлению на Белгород и Курск
Украинские военные намерены провести наступление на Белгородскую и Курскую области, заявил плененный военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, старший лейтенант, командир взвода Владимир Лепихин.
На российской территории действуют диверсионно-разведывательные группы, они занимаются подрывной деятельностью, оставляют взрывчатку, это им необходимо для полномасштабного наступления, заявил Лепихин, передает РИА «Новости».
«Ориентировочно это планируют зимой, когда грунт будет твердый и техника сможет пройти. Пройдут 50 километров – так 50, пройдут 100 километров – так 100 километров», – указал он.
Военнопленный пояснил, что слышал от инструкторов, что ВСУ задумали наступать на Курском и Белгородском направлениях.
До этого другой украинский военнопленный Павел Ткачук заявлял, что Киев намеревался забросить в три российские региона диверсантов с российскими опознавательными знаками.
Зеленский отказался пускать СМИ в Херсон
Зеленский: В Херсон не будут пускать СМИ «из-за необходимости разминирования»
Украинские власти пока не намерены пускать журналистов в Херсон из-за якобы необходимости разминирования, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале, сообщил, сейчас, когда разминирование еще даже не началось, Украина не может обеспечить доступ представителей СМИ в Херсон. По его словам, нужно разминировать хотя бы базовые коммуникации, проверить основные объекты, передает ТАСС.
Напомним, командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Солдат ВСУ снял видео попадания российского боеприпаса «Ланцета» в ЗРК 9К35 «Стрела-10»
Солдат Вооруженных сил Украины стал свидетелем попадания российского барражирующего боеприпаса в украинский зенитно-ракетный комплекс 9К35 «Стрела-10».
Мужчина хотел снять на видео свой расчет «Стрелы-10», но на видео попал момент, когда в него попал боеприпас, запущенный дроном-камикадзе «Ланцет», кадры публикует Telegram-канал Dambiev, сообщает агентство ФАН.
«Ланцет» разработала российская компания ZALA Aero.
Ранее российское военное ведомство впервые опубликовало кадры применения «дронобойного ружья» – электромагнитного комплекса для борьбы с беспилотниками.
Сенатор: Британец Эслин возвращается на Украину как наемник информационной войны
В Совфеде отреагировали на возвращение британского наемника Эслина на Украину
|
|
В будущих репортажах Эслина из зоны спецоперации не будет объективности, он едет на Украину отражать точку зрения киевского режима, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. Ранее бывший британский наемник Эйден Эслин объявил о возвращении на Украину в качестве военкора.
«Возвращение Эслина на Украину якобы в качестве «мирного» британца, теперь занимающегося журналистикой, – это лукавство. Вы можете представить, чтобы Киев пустил на свою подконтрольную территорию, например, российские или какие-то другие СМИ, которые бы объективно рассказывали о том, что происходит? Значит, очевидно, что Эслин едет на Украину, чтобы так же, как и раньше, помогать киевскому режиму, но теперь уже в информационной войне против России», – пояснил член комитета Совета Федерации по международным делам, представитель Крыма Сергей Цеков.
Сенатор отметил: никакой объективной оценки спецоперации в будущих материалах Эслина ждать не приходится. «Кстати, даже если бы ему предоставили возможность поработать на территории ДНР в качестве журналиста или блогера, чтобы он увидел объективную картину происходящего, думаю, он бы сам не согласился», – добавил собеседник.
«Ему подарили жизнь и свободу, а он опять лезет в пекло, рекламирует себя, да еще и, возможно, считает себя героем. Не вижу ничего хорошего в этом поступке», – указал Цеков.
Вернувшийся из Донбасса британский наемник Эйден Эслин объявил о решении вновь вернуться на Украину, сообщила лондонская Daily Mail. По словам Эслина, на сей раз он намерен заняться ведением видеоблога. «Есть истории, которые нужно рассказывать. Я пообещал своей девушке, что не вернусь в вооруженные силы. Я не думаю, что когда-нибудь снова возьму в руки оружие. Я знаю, что могу быть узнаваемым лицом на Украине, но я чувствую, что риск стоит того», – заявил бывший наемник.
Напомним, в начале июля в ДНР вынесли смертный приговор Эслину, а также другому британскому подданному Шону Пиннеру и марокканцу Саадуну Брагиму. Их обвиняли в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Эслин был в числе освобожденных в сентябре при обмене военнопленными между Россией и Украиной. В августе YouTube удалил аккаунт бывшего наемника.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Немцы предложили Зеленскому покинуть пост за деньги
Комментаторы немецкой Welt предложили Зеленскому покинуть пост президента в обмен на деньги
|
|
Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу Украины Владимира Зеленского, который провозгласил «исторической победой» выход российских войск из Херсона.
Комментирующие сошлись во мнении, что украинский лидер воспринимает всю ситуацию как новую серию одного из своих шоу, передает РИА «Новости».
«У меня предложение к Зеленскому. Мы даем ему деньги, а он покидает пост президента и сбегает на необитаемый остров. Все довольны», – отметил один из пользователей.
«Я восхищаюсь российской армией, которая одна смогла противостоять всем западным странам», – заметил другой.
«Я так и не понял, что именно получают немцы от этих выдуманных Зеленским побед?» – задался вопросом один из комментаторов.
«Меня тошнит от напыщенности Зеленского. Легко писать о войне, сидя на кресле в Польше. Дипломатия – единственный путь к миру», – поделился мнением еще один читатель.
«Зеленский всего лишь американская марионетка. Его слова ничего не стоят», – отметил другой пользователь.
Напомним, командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Киев усилил группировку на Запорожском направлении
Власти Запорожья заявили о наращивании Украиной вооруженных сил на Запорожском направлении
|
|
Киев наращивает военную группировку на Запорожском направлении за счет использования освободившихся сил с Херсонского, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, для Украины Запорожское направление увеличивает свое стратегическое значение в вопросах наступления, провокаций и прощупывания нашей линии обороны. Так, планируется переброс освободившихся сил с Херсонского направления на Запорожье, передает РИА «Новости».
Вследствие такого шага со стороны Киева, в Запорожье увеличивают линию обороны. Рогов добавил, что Украина планирует дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь.
Ранее Минобороны России завершило переброску войск с правого берега Днепра на левый. В рамках этой операции было выведено более 30 тыс. военнослужащих, порядка 5 тыс. единиц вооружения и техники, а также материальное имущество.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом Днепр превратился в линию боевого соприкосновения. В этой связи особое значение имеет ранее объявленная Пентагоном дополнительная помощь ВСУ, в рамках которой предполагается поставка 40 речных бронекатеров.
В ДНР заявили о бегстве ВСУ из Опытного на Авдеевском направлении
Офицер ДНР Горленко сообщил о бегстве ВСУ из населенного пункта Опытное
|
|
Вооруженные силы Украины после продолжительной осады бежали из населенного пункта Опытное, который прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона, сообщил заместитель командира 1-й Славянской бригады Олег Горленко.
По его словам, подразделения бригады зашли в населенный пункт Опытное и закрепились на его окраинах, сейчас бойцы проводят зачистку, передает РИА «Новости».
Офицер заявил, что не назвал бы это отступлением, а назвал бы это бегством, потому что на позициях ВСУ находят и радиостанции, что никогда не было, и документы, представляющие оперативный интерес. Так что это было именно бегство, указал Горленко.
Населенный пункт Авдеевка расположен в 20 киллометрах от Донецка. Находится под временной окупацией вооруженных формирований Украины с июня 2014 года.
Ранее сообщалось, что бойцы группы «Вагнер» ведут ожесточенные бои за южный пригород Артемовска (украинское название – Бахмут) – Опытное. Украинских националистов окончательно выбили из села Иванград, находящегося в километре от городских кварталов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Foreign Policy: Запросы Украины застали администрацию Байдена врасплох
Foreign Policy: Запросы Украины о предоставлении электротрансформаторов застали администрацию Байдена врасплох
|
|
Администрация Джо Байдена оказалась застигнута врасплох просьбами Киева о предоставлении электротрансформаторов высокого напряжения, запчастей и отопительного оборудования, Западу трудно удовлетворить запросы Украины, говорится в статье, опубликованной в американском журнале Foreign Policy.
В материале отмечается, что на Капитолийском холме бывшие и действующие украинские должностные лица говорят всем, что Киев отчаянно нуждается в трансформаторах. По словам экс-депутата Рады Виктории Войцицкой, которая, по сведениям издания, руководит лоббистской деятельностью в Вашингтоне, Киеву больше всего нужны трансформаторы высокого напряжения, так как на Украине есть только один производитель, который может выпускать максимум три трансформатора за шесть месяцев, что значительно меньше потребностей Украины в этом оборудовании, передает ТАСС.
Согласно приведенной журналом оценке, быстрого решения применительно к трансформаторам не предвидится. В материале сообщается, что Киев также запрашивает запчасти и различное отопительное оборудование. Источник издания из числа помощников членов Конгресса США отметил, что администрация Байдена была немного застигнута врасплох в том, что касается указанных запросов украинской стороны.
В статье уточняется, что Войцицкая добивается предоставления Соединенными Штатами не менее 15 новых трансформаторов. Как отмечается в публикации, данное оборудование из Соединенных Штатов и стран ЕС может не подойти для украинской энергосистемы. Издание также констатирует, что на Украине в дефиците средства ПВО.
Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль назвал необходимую для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры Украины сумму.
Гоблин: Основными блогерами России стали военные корреспонденты
|
|
С начала специальной военной операции России на Украине россияне переключились на блоги военных корреспондентов, рассказал газете ВЗГЛЯД российский блогер Дмитрий Гоблин Пучков.
«В российском блогинге с началом СВО резко обозначились позиции: те, кто поддерживают родную страну, и те, кто родную страну ненавидят во всех ее проявлениях. Чтобы люди, которые занимаются развлекательным контентом, что-то там говорили хорошее про Россию, я такого вообще не заметил», – делится Пучков.
Он объясняет, что поскольку большинство платформ для развлекательного контента являются западными, блогеры стараются угодить именно западной точке зрения, принижая Россию, либо вообще не говорят о стране ничего. Поэтому патриотических веселых видеороликов в этих социальных сетях не наблюдается. Если же кто-то и пытается говорить на этих платформах что-то хорошее даже про Советский Союз, то они, как правило, моментально «вылетают оттуда». То же самое произошло и с личным каналом собеседника, однако он нашел выход – перешел на отечественные платформы.
«Единственное, что я заметил, все переключились на военных корреспондентов. Интересуют только они и контент с мест событий. Всех остальных в этом плане смотреть просто неинтересно», – рассказывает Пучков.
При этом развлекательные блогеры пытаются тоже задействовать военную тематику, правда, зачастую неудачно. Так, громким скандалом закончилась попытка блогера Некоглая (Николая Лебедева) снять развлекательный контент по тематике СВО, сняв пародию на российского солдата, который в окопе отбрасывал гранаты, падавшие на него с дрона ВСУ.
«Это же просто ребенок. Ребенок невоспитанный, откровенно глупый. Смеяться над подобными вещами, мягко говоря, странно, общественность это очень сильно раздражает. Даже если он снял это с самыми светлыми помыслами, как он утверждает, то воспринято это как глумеж над солдатами, которые защищают нашу Родину. Население трактует это только так. Так не стоит шутить», – считает Пучков. Однако какой именно должен быть современный развлекательный контент, собеседник сказать затрудняется.
Ранее блогер Некоглай (Николай Лебедев) снял пародию на видео с отбивающимся от падающих с коптера ВСУ гранат российского солдата в окопе, однако пользователи Сети такой контент не оценили. В том числе на видеоролик обратила внимание директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая потребовала проверить тиктокера на предмет дискредитации армии РФ. Некоглая задержали в Москве, в среду Пресненский суд Москвы принял решение принудительно выдворить его из России – блогер является гражданином Молдавии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Рогозин объяснил, какое оружие надо для СВО
Экс-гендиректор Роскосмоса Рогозин заявил, что для СВО нужно закупать самое эффективное вооружение, а не самое дешевое
|
|
Формирование госзакупок для нужд армии, которое применимо в мирное время, не является эффективным во время спецоперации, отметил бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
По его словам, принципы госзакупок строятся на длительных процедурах голосования, а затем на проведении конкурсов, где выбирались самые дешевые вооружения, а не самые эффективные, передает РИА «Новости».
Рогозин отметил, что настало время «прекратить в демократию», а призвал «заниматься жесткими директивными указаниями» для победы на фронте.
Также экс-глава Роскосмоса указал, что США в вопросах закупки вооружений выбирают самые лучшие системы вооружений на поле боя.
При этом Рогозин подчеркнул, что нисколько не сомневается в победе Вооруженных сил России.
«Я не помню, чтобы Россия так вот воевала сразу со всей такой мощной коалицией высокотехнологичных стран. Воевала с населением, которое сильно одурманено пропагандой», – отметил он.
Рогозин призвал людей помогать фронту всем, чем возможно.
«Деньгами, мозгами, физически. Кто может приехать сюда и пополнить ряды – здесь всему будут рады», – заключил экс-глава Роскосмоса.
Ранее стало известно, что бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин побывал в зоне проведения специальной военной операции.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Французов возмутило заявление Макрона о России
Читатели Le Figaro резко негативно отреагировали на поздравление Макроном Зеленского с уходом ВС России из Херсона
|
|
Читатели французской газеты Le Figaro выразили возмущение словам президента Франции Эммануэля Макрона, который поздравил главу Украины Владимира Зеленского с выводом российских военных из Херсона.
Один из комментаторов в недоумении, как «президент Франции публично выражает на английском языке свое подчинение США, ведущим войну против России на Украине», передает РИА «Новости».
«Уже и поздравляет на английском! Подлизывается к своим хозяевам из США и НАТО. Единственный совет, который могу дать Макрону и Зеленскому, – не злите Россию», – добавил другой.
«Интересно, Макрон понимает, что своей антироссийской политикой обрекает французов на смерть от холода и голода?» – интересуется еще один читатель.
«И никаких упоминаний о переговорах. Еще один поджигатель войны», – отметил другой пользователь.
«Макрон бы лучше подготовил почву для мирных переговоров, а не поздравлял Зеленского с выдуманной победой. Нам не нужна еще одна мировая война! Крайне важно снизить напряжение в Европе», – подчеркнул еще один читатель.
Ранее сообщалось, что во Франции фиксируется рекордная инфляция, энергетический кризис, неожиданные дефициты, регулярные забастовки, многочисленные митинги протеста, заметный рост социального недовольства. Помощь Украине и участие в экономической войне с Россией тоже дорого обходятся Франции.
Газета ВЗГЛЯД рассказала, что Макрон неожиданно признал военную слабость и несамостоятельность своей державы, решив ввести новую военную доктрину.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В киевском метро закрыли бюсты российских ученых и писателей
В киевском метро закрыли бюсты Ломоносова, Менделеева, Пушкина и Горького
Власти Киева закрыли от пассажиров бюсты выдающихся русских ученых и писателей, которые установлены на станции метро «Университет», сообщило издание «Страна».
Восемь скульптур, размещенных в нишах на пилонах, теперь можно увидеть лишь четыре. Ниши с бюстами русских ученых Михаила Ломоносова и Дмитрия Менделеева, а также писателей Александра Пушкина и Максима Горького закрыли досками. Но остаются открытыми бюсты Григория Сковороды, Тараса Шевченко, Ивана Франко и Александра Богомольца, передает ТАСС.
Ранее на бюст Пушкина не раз нападали вандалы.
В начале ноября памятник Екатерине II в Одессе осквернили вандалы, они надели на голову монумента красный колпак, а в руку вложили петлю – символ «палача».
Появились кадры подрыва Антоновского моста в Херсоне
Опубликовано видео подрыва Антоновского моста через Днепр в Херсоне
В Сети появилось видео подрыва Антоновского моста через реку Днепр в Херсоне.
На кадрах видно, как район вокруг моста озаряет яркая вспышка, после чего в небо поднимается огромное облако, передают «Известия».
Ранее военный корреспондент издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц показал на видео пустующие два пролета Антоновского моста. Он отметил, что его, по всей вероятности, могли подорвать во время вывода российских военнослужащих с правого берега Днепра на левый.
Напомним, командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.
Киев отказался замораживать конфликт с Россией
В Киеве заявили об отказе замораживать конфликт с Россией
Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБОУ) Алексей Данилов заявил, что замораживать конфликт с Россией никто не будет, ВС Украины «продолжат освобождать страну».
По его словам, украинские территории «будут освобождаться» независимо от погоды и времени года.
«Задание президента – освобождение всех наших территорий», – приводит слова Данилова издание «Зеркало недели», передает РИА «Новости».
Также он сообщил, что последнее заседание ставки верховного главнокомандующе посвятили Херсону.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для переговоров Украины с Россией.