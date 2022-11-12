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Стало известно о состоянии здоровья полярного исследователя Чилингарова
Состояние здоровья полярного исследователя Артур Чилингаров улучшилось
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Герой Советского Союза и России, полярный исследователь, депутат Госдумы Артур Чилингаров находится в реанимации, но его состояние и анализы улучшились, сообщил источник в медицинских кругах.
Врачи пока не перевели Чилингарова в обычную палату, он находится в реанимации, но ему уже лучше, передает ТАСС со ссылкой на источник в больнице. Ранее сообщалось, что 83-летний Чилингаров попал в больницу из-за осложнений после перенесенного коронавируса.
Напомним, в декабре 2020 года Чилингаров повторно заразился коронавирусом.
Артур Чилингаров был депутатом Госдумы с первого по пятый созыв, с 2011 по 2014 год представлял Тульскую область в Совете Федерации, в 2016 году избрался в седьмой созыв Госдумы, в 2021-м был избран в нынешний созыв. Член думского комитета по международным делам, входит в состав фракции «Единая Россия». Участник множества полярных экспедиций, член-корреспондент РАН, спецпредставитель президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике.
Минобороны: ВС России ведут огонь по противнику на правом берегу Днепра
Минобороны: В результате успешной переправки российских войск через Днепр противнику наносится огневое поражение
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Операция по переброске войск с правого на левый берег Днепра проведена без потерь в личном составе, сообщили в Министерстве обороны России.
Операция завершилась к 5.00 мск в пятницу, на левый берег реки был выведен весь личный состав, вооружение и военная техника группировки, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Всего было выведено более 30 тыс. российских военнослужащих, порядка 5 тыс. единиц вооружения и военной техники и материальное имущество. Также на левый берег переместили всю военную технику, которой требовался ремонт.
«В результате эффективного управления и слаженных действий российских подразделений ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправлены на левый берег Днепра», – подчеркнули в министерстве.
Выведенные на левый берег соединения и воинские части заняли укрепленные оборонительные рубежи и позиции. Попытки ВСУ срыва переброски войск были безуспешны, также отражены все попытки нанесения ракетных ударов. Перехвачены 33 снаряда РСЗО HIMARS.
Сейчас по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ на правом берегу наносится огневое поражение.
«За двое суток продвижение украинских подразделений на отдельных направлениях составило не более 10 км. Огнем российской артиллерии, ударами авиации и применением минно-взрывных заграждений подразделения ВСУ остановлены на удалении 30–40 км от района переправ через реку Днепр», – указали в ведомстве.
Ранее в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что ВСУ пытались предпринять наступление из-под населенных пунктов Кисловка, Ягодное и Владимировка Харьковской области, но все попытки были пресечены.
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Украинский пленный рассказал о планах Киева наступать на Белгород и Курск
Украинский военнопленный заявил о планах Киева по наступлению на Белгород и Курск
Украинские военные намерены провести наступление на Белгородскую и Курскую области, заявил плененный военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, старший лейтенант, командир взвода Владимир Лепихин.
На российской территории действуют диверсионно-разведывательные группы, они занимаются подрывной деятельностью, оставляют взрывчатку, это им необходимо для полномасштабного наступления, заявил Лепихин, передает РИА «Новости».
«Ориентировочно это планируют зимой, когда грунт будет твердый и техника сможет пройти. Пройдут 50 километров – так 50, пройдут 100 километров – так 100 километров», – указал он.
Военнопленный пояснил, что слышал от инструкторов, что ВСУ задумали наступать на Курском и Белгородском направлениях.
До этого другой украинский военнопленный Павел Ткачук заявлял, что Киев намеревался забросить в три российские региона диверсантов с российскими опознавательными знаками.
Российские спецслужбы получили доступ к целой ракете РСЗО HIMARS
Российские спецслужбы по агентурным каналам получили доступ к целой ракете американской РСЗО HIMARS
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Российские спецслужбы по агентурным каналам получили доступ к целой ракете американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и передали образец одному из военных конструкторских бюро для изучения, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Рожин сообщил в своем Telegram-канале Colonelcassad, что российскими спецслужбами по агентурным каналам был получен доступ к целой ракете РСЗО HIMARS, которая была вывезена на территорию РФ через территорию третьей страны.
По имеющимся у Рожина данным, одно из российских военных конструкторских бюро уже получило полный доступ к полностью снаряженной ракете РСЗО HIMARS и ведет инженерные работы по изучению изделия.
Напомним, США неоднократно передавали Украине РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним. Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают российские города в Херсонской, Запорожской областях, ДНР и ЛНР из американской РСЗО HIMARS.
Зеленский отказался пускать СМИ в Херсон
Зеленский: В Херсон не будут пускать СМИ «из-за необходимости разминирования»
Украинские власти пока не намерены пускать журналистов в Херсон из-за якобы необходимости разминирования, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале, сообщил, сейчас, когда разминирование еще даже не началось, Украина не может обеспечить доступ представителей СМИ в Херсон. По его словам, нужно разминировать хотя бы базовые коммуникации, проверить основные объекты, передает ТАСС.
Напомним, командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.
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Появилось видео новых курганских БМП-3 с активной защитой
Медведев показал новые курганские БМП-3 с активной защитой
В России начали производить БМП-3, на которых установлены модули противокумулятивной защиты на башне, их продемонстрировал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
На Курганском машиностроительном заводе (КМЗ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха) в пятницу прошла контрольная проверка выпуска боевой техники, сообщил зампред СБ России в своем Telegram-канале.
В прикрепленном к посту видео запечатлены новые БМП, на их передней части и по бокам башен размещены экраны с креплением для модулей динамической защиты, передает РИА «Новости».
Руководитель главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шестаков сообщал, что БМП-3, БМП-2, БТР-82А, БТР-80 вскоре начнут оснащать дополнительной защитой, поставка таких машин в армию обеспечена, в том числе в районы СВО.
В августе исполнительный директор КМЗ Петр Тюков сообщал, что предприятие прорабатывает вопрос оснащения БМП-3 комплексом активной защиты.
В Албании заявили, что Россия, Китай и Турция спасли Балканы во время пандемии
Премьер Албании заявил, что Россия, Китай и Турция спасли Балканы во время пандемии COVID
Россия, Китай и Турция помогли Западным Балканам во время пандемии коронавируса, а Евросоюз вел себя «как федерация эгоистичных богатых стран», заявил премьер-министр Албании Эди Рама, выступая на Парижском форуме мира.
По его словам, во время пандемии коронавируса стало понятно, что без помощи между странами может случиться трагедия.
«Европейский союз вел себя как федерация эгоистичных богатых стран, которая, находясь лицом к лицу под страхом смерти, сбежала от ответственности делиться вакцинами с остальными странами Центральной Европы», – передает ТАСС его слова.
Также он добавил, что Китай, Россия и Турция помогли стране выжить в первую волну пандемии коронавируса. Вакцины поступали именно из этих стран.
Евросоюз и Британия захотели «изолировать» делегацию России на G20
Telegraph: Евросоюз и Британия хотят изолировать российскую делегацию на саммите G20
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Евросоюз и Британия на предстоящем саммите G20 будут стремиться изолировать российскую делегацию и бойкотировать ее выступления, вплоть до попыток препятствовать встречам кого-либо с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщили источники Telegraph.
Представитель европейской внешнеполитической службы пояснил, что западные партнеры хотят показать, что международное сообщество думает о действиях Москвы на Украине. Европейцы дадут российским коллегам понять, что любые переговоры должны проводиться на условиях, приемлемых для Киева, говорится в публикации, передает РИА «Новости».
Источники подчеркнули, что Китай, в отличие от Италии, Германии, Испании и Франции, не будет содействовать изоляции России. Ожидается, что Москва и Пекин попытаются «смягчить» совместное заявление стран. По словам чиновника ЕС, который охарактеризовал отношения РФ и КНР как «безграничную дружбу», китайцы и русские тесно сотрудничают.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден отказался встречаться с делегацией России на саммите G20 в Индонезии, которую возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено
Автомобильное движение по Крымскому мосту в субботу временно приостановлено
Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено с 4.00 до 16.00 субботы в связи с проведением технологических работ, сообщили в оперативном штабе Кубани.
В оперативном штабе Кубани сообщили, что в связи с проведением технологических работ в субботу движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в период с 4.00 до 16.00 временно ограничат. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рекомендовало водителям на это время воздержаться от поездок, передает РИА «Новости».
Во вторник вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что на Крымском мосту завершена установка первого готового пролета автодорожной части, монтаж следующего запланирован на 11 ноября.
Солдат ВСУ снял видео попадания российского боеприпаса «Ланцета» в ЗРК 9К35 «Стрела-10»
Солдат Вооруженных сил Украины стал свидетелем попадания российского барражирующего боеприпаса в украинский зенитно-ракетный комплекс 9К35 «Стрела-10».
Мужчина хотел снять на видео свой расчет «Стрелы-10», но на видео попал момент, когда в него попал боеприпас, запущенный дроном-камикадзе «Ланцет», кадры публикует Telegram-канал Dambiev, сообщает агентство ФАН.
«Ланцет» разработала российская компания ZALA Aero.
Ранее российское военное ведомство впервые опубликовало кадры применения «дронобойного ружья» – электромагнитного комплекса для борьбы с беспилотниками.
Сенатор: Британец Эслин возвращается на Украину как наемник информационной войны
В Совфеде отреагировали на возвращение британского наемника Эслина на Украину
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В будущих репортажах Эслина из зоны спецоперации не будет объективности, он едет на Украину отражать точку зрения киевского режима, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. Ранее бывший британский наемник Эйден Эслин объявил о возвращении на Украину в качестве военкора.
«Возвращение Эслина на Украину якобы в качестве «мирного» британца, теперь занимающегося журналистикой, – это лукавство. Вы можете представить, чтобы Киев пустил на свою подконтрольную территорию, например, российские или какие-то другие СМИ, которые бы объективно рассказывали о том, что происходит? Значит, очевидно, что Эслин едет на Украину, чтобы так же, как и раньше, помогать киевскому режиму, но теперь уже в информационной войне против России», – пояснил член комитета Совета Федерации по международным делам, представитель Крыма Сергей Цеков.
Сенатор отметил: никакой объективной оценки спецоперации в будущих материалах Эслина ждать не приходится. «Кстати, даже если бы ему предоставили возможность поработать на территории ДНР в качестве журналиста или блогера, чтобы он увидел объективную картину происходящего, думаю, он бы сам не согласился», – добавил собеседник.
«Ему подарили жизнь и свободу, а он опять лезет в пекло, рекламирует себя, да еще и, возможно, считает себя героем. Не вижу ничего хорошего в этом поступке», – указал Цеков.
Вернувшийся из Донбасса британский наемник Эйден Эслин объявил о решении вновь вернуться на Украину, сообщила лондонская Daily Mail. По словам Эслина, на сей раз он намерен заняться ведением видеоблога. «Есть истории, которые нужно рассказывать. Я пообещал своей девушке, что не вернусь в вооруженные силы. Я не думаю, что когда-нибудь снова возьму в руки оружие. Я знаю, что могу быть узнаваемым лицом на Украине, но я чувствую, что риск стоит того», – заявил бывший наемник.
Напомним, в начале июля в ДНР вынесли смертный приговор Эслину, а также другому британскому подданному Шону Пиннеру и марокканцу Саадуну Брагиму. Их обвиняли в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Эслин был в числе освобожденных в сентябре при обмене военнопленными между Россией и Украиной. В августе YouTube удалил аккаунт бывшего наемника.
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Партия демократов в США подошла к контролю над сенатом
Fox News: Для демократов в США осталось получить еще одно место для контроля над сенатом
После того, как представитель демократической партии Марк Келли был переизбран в сенат от штата Аризона, партии не достает всего одного места для получения полномочий контроля над верхней палатой США, сообщает канал Fox News.
По прогнозу телеканала, предстоящая победа в еще одном штате – Неваде или Джорджии – позволит демократам, к слову, однопартийцам президента Джо Байдена, взять полный контроль над сенатом. Издание напоминает, что при спорном количестве голосов – в данном случае может получиться 50 на 50 – ситуацию разрешит голос вице-президента, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Напомним, по итогам выборов в США Республиканская партия отобрала у демократов контроль над Палатой представителей Конгресса.
При этом эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) заявили, что прошедшие в США выборы в Сенат и Палату Конгресса были организованы на низком уровне, а показатели доверия к ним оказались одними из самых низких за многие десятилетия.
Так, в целом ряде штатов было запрещено требовать ID (удостоверяющий личность документ), предлагалось засчитывать голоса, отправленные по почте, даже когда нет достоверных указаний на личность отправителя.
Позднее стало известно, что в некоторых штатах США на местных выборах победили почившие политики.
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США предложили Индии отказаться от сервисов Запада ради нефти России
Глава Минфина США Йеллен допустила покупку Индией российской нефти по любой цене без сервисов Запада
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Администрация Соединенных Штатов считает допустимым дальнейшее приобретение Индией нефти из РФ по любой стоимости без использования услуг западных компаний, несмотря на попытки Вашингтона ввести потолок цен на российский энергоноситель, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью Reuters.
Йеллен выразила мнение, что России якобы будет очень трудно сохранить прежние объемы продаж нефти, когда ЕС прекратит покупать у РФ этот энергоноситель, и Москва станет усиленно искать покупателей. При этом глава Минфина США отметила, что многие покупатели полагаются на западные услуги. Как поясняется в публикации, речь идет, в частности, об осуществляемых западными компаниями морских перевозках и страховании, передает ТАСС.
Йеллен добавила, что Индия и частные компании этой страны также могут покупать нефть по любой цене, если не пользуются западными сервисами и находят иные сервисы.
Министр финансов США выразила мнение, что попытки Вашингтона и его союзников ввести потолок цен на российскую нефть вынудят РФ снижать стоимость энергоносителя и Москва будет продавать нефть по договорной цене. По словам Йеллен, США будут рады тому, что Индия, Африка или Китай смогут договориться о предоставлении им скидок.
Напомним, в начале ноября стало известно, что в октябре Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав традиционных лидеров – Саудовскую Аравию и Ирак. Страны G7 запланировали ввести потолок цен на российскую нефть с 5 декабря.
Назван список игр с ЛГБТ-пропагандой
В Госдуме озвучили список игр с геями и лесбиянками
Составлен список игр с ЛГБТ-персонажами, его составила первый заместитель руководителя думского комитета по просвещению Яна Лантратова, ранее предложившая штрафовать разработчиков за ЛГБТ-пропаганду.
По ее данным, пропаганда ЛГБТ содержится во всех частях Assassin's Creed, в Borderlands, в Divinity: Original Sin 2, во всех частях Dragon Age, в Life Is Strange, в обеих частях The Last of Us, Fallout, Apex Legends, RimWorld, Overwatch и других, заявила Лантратова в беседе с «Газетой.Ru».
По ее утверждению, во всех вышеуказанных проектах есть «геи, лесбиянки, трансгендеры и бисексуалы».
Депутат добавила, что такая пропаганда есть в The Sims 3, популярной у девочек, там игроку для создания семьи доступен широкий спектр партнеров.
«У героя также есть опция поцеловать однополого друга, пригласить его на свидание, заняться любовью и даже создать семью и завести детей. Иногда к герою самому могут пристать с поцелуями люди одного с ним пола. То есть ребенку, который играет в это, такое поведение демонстрируют как норму, и дают возможность попробовать альтернативный сценарий семейных отношений», – указала она.
Лантратова добавила, что запрет на игру за персонажа другого пола не нужен, необходимо запретить пропаганду нетрадиционных отношений в ситуациях, когда их подают как «норму, как нечто привлекательное».
Между тем зампред думского конституционного комитета Ирина Панькина заявила, что запрет на видеоигры с «пропагандой насилия и жестокости» – правильная инициатива, и отметила, что не знает, относится ли это к проекту закона о запрете пропаганды ЛГБТ в играх.
«Здесь все-таки речь идет о нетрадиционных семейных ценностях. Есть смысл подумать над отдельным законопроектом, чтобы ввести законодательный запрет», – сказала парламентарий в беседе с РИА «Новости».
Замглавы комитета по информполитике Андрей Свинцов заявил, что комитет изучит поправки о запрете пропаганды насилия и жестокости в играх. Депутат пояснил, что против жестких ограничений в отношении игр.
«На первом этапе, я считаю, необходимо обязательное введение маркировки, а на следующем – более глубокий анализ», – указал он.
Ранее в законопроект о пропаганде ЛГБТ поступили поправки, предусматривающие запрет на видеоигры с пропагандой насилия, жестокости и ненормативной лексикой.
Два подозрительных судна были замечены перед ЧП на «Северных потоках»
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Аналитическая фирма SpaceKnow сообщила, что зафиксировала два неизвестных судна, у которых были отключены датчики локации возле «Северных потоков» в дни перед терактом на трубопроводах, пишет издание Wired.
По данным аналитиков, суда в длину были от 95 до 130 метров. Они проходили в нескольких метрах от мест утечек на трубопроводах. Утверждается также, что они пытались скрыть информацию о месте своего нахождения и общие данные, заявил глава и сооснователь компании Джерри Яворницки, передает РИА «Новости».
Компания утверждает, что провела анализ спутниковых снимков за 90 дней, прошли за это время 25 различных судов, у 23 из них системы опознавания были включены. Отмечается, что компания передала полученные ей данные официальным лицам в НАТО.
Напомним, 26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были зафиксированы взрывы. Президент Владимир Путин подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт.
Ранее сообщалось, что Дания разрешила Nord Stream обследовать место теракта на «Северных потоках».
Немцы предложили Зеленскому покинуть пост за деньги
Комментаторы немецкой Welt предложили Зеленскому покинуть пост президента в обмен на деньги
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Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу Украины Владимира Зеленского, который провозгласил «исторической победой» выход российских войск из Херсона.
Комментирующие сошлись во мнении, что украинский лидер воспринимает всю ситуацию как новую серию одного из своих шоу, передает РИА «Новости».
«У меня предложение к Зеленскому. Мы даем ему деньги, а он покидает пост президента и сбегает на необитаемый остров. Все довольны», – отметил один из пользователей.
«Я восхищаюсь российской армией, которая одна смогла противостоять всем западным странам», – заметил другой.
«Я так и не понял, что именно получают немцы от этих выдуманных Зеленским побед?» – задался вопросом один из комментаторов.
«Меня тошнит от напыщенности Зеленского. Легко писать о войне, сидя на кресле в Польше. Дипломатия – единственный путь к миру», – поделился мнением еще один читатель.
«Зеленский всего лишь американская марионетка. Его слова ничего не стоят», – отметил другой пользователь.
Напомним, командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.
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