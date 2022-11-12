Круизный лайнер привез в Сидней 800 заразившихся коронавирусом

Сенатор: Британец Эслин возвращается на Украину как наемник информационной войны

В Совфеде отреагировали на возвращение британского наемника Эслина на Украину

В будущих репортажах Эслина из зоны спецоперации не будет объективности, он едет на Украину отражать точку зрения киевского режима, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. Ранее бывший британский наемник Эйден Эслин объявил о возвращении на Украину в качестве военкора.

«Возвращение Эслина на Украину якобы в качестве «мирного» британца, теперь занимающегося журналистикой, – это лукавство. Вы можете представить, чтобы Киев пустил на свою подконтрольную территорию, например, российские или какие-то другие СМИ, которые бы объективно рассказывали о том, что происходит? Значит, очевидно, что Эслин едет на Украину, чтобы так же, как и раньше, помогать киевскому режиму, но теперь уже в информационной войне против России», – пояснил член комитета Совета Федерации по международным делам, представитель Крыма Сергей Цеков.

Сенатор отметил: никакой объективной оценки спецоперации в будущих материалах Эслина ждать не приходится. «Кстати, даже если бы ему предоставили возможность поработать на территории ДНР в качестве журналиста или блогера, чтобы он увидел объективную картину происходящего, думаю, он бы сам не согласился», – добавил собеседник.

«Ему подарили жизнь и свободу, а он опять лезет в пекло, рекламирует себя, да еще и, возможно, считает себя героем. Не вижу ничего хорошего в этом поступке», – указал Цеков.

Вернувшийся из Донбасса британский наемник Эйден Эслин объявил о решении вновь вернуться на Украину, сообщила лондонская Daily Mail. По словам Эслина, на сей раз он намерен заняться ведением видеоблога. «Есть истории, которые нужно рассказывать. Я пообещал своей девушке, что не вернусь в вооруженные силы. Я не думаю, что когда-нибудь снова возьму в руки оружие. Я знаю, что могу быть узнаваемым лицом на Украине, но я чувствую, что риск стоит того», – заявил бывший наемник.

Напомним, в начале июля в ДНР вынесли смертный приговор Эслину, а также другому британскому подданному Шону Пиннеру и марокканцу Саадуну Брагиму. Их обвиняли в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Эслин был в числе освобожденных в сентябре при обмене военнопленными между Россией и Украиной. В августе YouTube удалил аккаунт бывшего наемника.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД